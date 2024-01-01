Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение Insight Engines - Самые популярные приложения - Конго - Браззавиль
Механизмы аналитики позволяют пользователям исследовать, обнаруживать и анализировать как организованные, так и неорганизованные данные. Эти инструменты одинаково полезны как сотрудникам, так и клиентам, способствуя быстрому и легкому поиску информации по контенту, документам или необработанным данным. Используя обработку естественного языка (NLP) и машинное обучение, эти системы оптимизируют поисковые запросы для получения точных результатов. Вместо того чтобы создавать SQL-запросы или использовать другие языки баз данных, пользователи могут формулировать поиск на естественном языке, получая сопоставимые результаты. Постоянно обучаясь на основе взаимодействия с пользователем, эти решения повышают точность поиска. Кроме того, механизмы анализа легко интегрируются с различными источниками данных, включая системы управления корпоративным контентом (ECM), платформы обработки и распространения больших данных, а также базы данных, объединяя все данные компании в централизованное хранилище.
Отправить новое приложение
Guru
getguru.com
Корпоративный AI-поиск, интрасеть и Wiki на одной платформе. Guru живет в инструментах, которые вы уже используете, поэтому нет необходимости переключать контекст. Найдите информацию в любом приложении, обратитесь за помощью к эксперту, если вы не можете ее найти, и позвольте Guru заранее выявлять п...
Qatalog
qatalog.com
Qatalog избавит вас от хаоса в работе. Больше никаких постоянных звонков, тривиальных встреч и поиска последних документов. Наш рабочий центр объединяет современные инструменты совместной работы — вики, управление проектами, командный чат и многое другое — и позволяет использовать их совместно друг ...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT) — ведущая платформа цифрового присутствия для брендов, работающих в нескольких точках продаж, с тысячами клиентов по всему миру. Благодаря одной центральной платформе бренды могут беспрепятственно предоставлять последовательный, точный и привлекательный опыт и эффективно взаимодейс...
Keyspider
keyspider.io
Keyspider предоставляет точные результаты поиска с помощью облачной поисковой системы предприятия. С помощью Keyspider вы можете создать свой собственный поиск по веб-сайту без дополнительных затрат времени и средств. Keyspider понимает требования клиентов и предоставляет правильные результаты по их...
Bloomfire
bloomfire.com
Bloomfire — это безопасная платформа для обмена знаниями, которая позволяет командам быстро находить информацию. Избавьтесь от постукиваний по плечам, неистовых запросов Slack и повторяющихся вопросов, предоставив своей команде необходимые знания, когда и где они им нужны. Пользователи могут загружа...
Marvin
heymarvin.com
Привет, привет, так приятно познакомиться. Мы — Marvin, платформа качественного анализа данных и репозиторий исследований, разработанная, чтобы помочь вам централизовать все знания о клиентах и разрабатывать продукты, ориентированные на пользователя. Благодаря передовому искусственному интеллекту ...
Raffle
raffle.ai
Поиск стал человечным и простым в использовании. Инновационные компании используют программное обеспечение и API Raffle для расширения своих возможностей поиска, облегчения обмена знаниями и получения глубокого понимания поведения и потребностей клиентов и сотрудников. Наши поисковые решения, в том ...
Experience.com
experience.com
С 2015 года Experience.com стремится предоставлять решения мирового класса в области онлайн-репутации, обзоров и управления присутствием на основе искусственного интеллекта, помогая компаниям и специалистам улучшить свое присутствие в Интернете, а также повысить вовлеченность клиентов и сотрудников....
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) — это ведущая платформа анализа конкурентов, которая позволяет организациям быстрее принимать более разумные решения. Он использует ИИ для отслеживания глобального цифрового присутствия конкурентов организации в режиме реального времени, а аналитиков рынка — для обработки дан...