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Платформы влиятельного маркетинга
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Платформы влиятельного маркетинга - Самые популярные приложения

В сегодняшнем цифровом мире платформы влиятельного маркетинга предлагают комплексные решения для организаций, стремящихся использовать силу социальных влиятельных лиц. Эти платформы упрощают процесс выявления влиятельных лиц, контроля создания контента и оценки эффективности кампании. Используя партнерские отношения со знаменитостями, создателями контента, микровлиятелями и послами брендов, бренды могут исследовать новые возможности для привлечения клиентов и продвижения продукции. Платформы влиятельного маркетинга, которые в первую очередь используются маркетинговыми и рекламными командами в секторах потребительских товаров, таких как розничная торговля, мода, красота, а также в сфере электронной коммерции и брендов, ориентированных непосредственно на потребителя (DTC), способствуют целевому охвату и сотрудничеству. Они служат мостом между брендами и влиятельными лицами, обеспечивая беспрепятственное общение и управление контентом. Существует два основных подхода к поиску влиятельных лиц через эти платформы. Некоторые предлагают обширные базы данных, содержащие профили проверенных влиятельных лиц в различных социальных сетях, используя искусственный интеллект для анализа аудитории. Другие предоставляют доступ к эксклюзивным сетям влиятельных лиц, которые решили сотрудничать с брендами. Независимо от выбранного метода, эти платформы позволяют компаниям уточнить критерии поиска и связаться с влиятельными лицами, которые соответствуют ценностям их бренда и целевой демографической группе. Благодаря интегрированным инструментам совместной работы и функциям управления контентом маркетологи могут эффективно взаимодействовать с влиятельными лицами, контролировать создание контента и оценивать эффективность кампании. Такой комплексный подход гарантирует, что маркетинговые инициативы влиятельных лиц выполняются бесперебойно и приносят измеримые результаты.

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Later

Later

later.com

Later - платформа для управления социальными сетями, позволяющая планировать посты, управлять контентом и анализировать эффективность на нескольких платформах.

Impact

Impact

impact.com

Impact — платформа управления партнерствами, помогающая бизнесам управлять различными видами партнерств, включая аффилиатов и влиятельных лиц.

Influencer Marketing AI

Influencer Marketing AI

influencermarketing.ai

InfluencerMarketing.ai помогает находить и управлять влиятельными лицами, измерять успех кампаний и предоставлять данные клиентам через брендированный интерфейс.

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Meltwater - это платформа для медиа-разведки и мониторинга социальных сетей, позволяющая отслеживать упоминания о бренде и анализировать активности в реальном времени.

LTK

LTK

shopltk.com

LTK — платформа, соединяющая создателей контента и бренды, предлагающая рекомендации по покупкам и аналитику маркетинговых кампаний.

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

Affable.ai - платформа для управления влиятельными личностями, помогающая находить, взаимодействовать и отслеживать кампании в социальных сетях.

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

BrandChamp - платформа для управления программами послов бренда, оптимизирующая сотрудничество с влиятельными лицами и анализ эффективности маркетинга.

Influencer Searcher

Influencer Searcher

influencersearcher.com

Influencer Searcher - инструмент для поиска влиятельных лиц по контенту и анализа их аудитории, а также управления кампаниями с ними.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Emplifi - платформа для управления клиентским опытом, интегрирующая маркетинг, поддержку и торговлю в социальных сетях и других каналах.

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

PartnerStack - платформа для управления партнерствами, поддерживающая маркетинг, реферальные и реселлерские программы с инструментами для обучения и выплат.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Skeepers — это платформа для управления пользовательским контентом (UGC), позволяющая брендам взаимодействовать с потребителями через соцсети.

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Замочная скважина помогает маркетологам отслеживать и анализировать активность в социальных сетях, а также управлять влиянием и создавать отчеты.

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero - приложение для управления партнерским, влиятельным и реферальным маркетингом, предлагающее инструменты для отслеживания и оптимизации кампаний.

Wowzi

Wowzi

wowzi.co

Wowzi — платформа для соединения создателей с предприятиями и НПО, обеспечивающая управление финансовыми транзакциями и поддержку маркетинга через авторов.

Lolly

Lolly

lolly.com

Lolly.com — это решение для маркетинга влияния, позволяющее брендам увеличивать видимость через создателей контента в Instagram, TikTok и YouTube.

HypeAuditor

HypeAuditor

hypeauditor.com

HypeAuditor - это платформа для аналитики и управления влиятельными лицами в социальных сетях, предлагающая инструменты для анализа качества аудитории и маркетинговых кампаний.

Upfluence

Upfluence

upfluence.com

Upfluence — платформа для управления кампаниями с влиятельными лицами, предлагающая инструменты поиска, аналитики и управления взаимодействиями.

OkFans

OkFans

okfans.com

OkFans - платформа для создателей контента, позволяющая им зарабатывать деньги через подписки от поклонников на фотографии, видео и прямые трансляции.

joinbrands

joinbrands

joinbrands.com

JoinBrands — это рынок для брендов и влиятельных лиц, позволяющий сотрудничать, управлять кампаниями и анализировать эффективность контента.

TrueFanz Influencers

TrueFanz Influencers

truefanz.com

TrueFanz Influencers - это платформа, которая помогает создателям контента взаимодействовать с подписчиками и получать оплату за свои публикации.

Julius

Julius

juliusworks.com

Julius - платформа для маркетинга влияния, обеспечивающая решения на основе данных для управления кампаниями и анализа результатов.

GRIN

GRIN

grin.co

Grin — платформа для маркетинга влияния, позволяющая управлять кампаниями, находить влиятельных лиц, отслеживать эффективность и вести коммуникацию в одном месте.

Influence.co

Influence.co

influence.co

Influence.co — платформа для соединения брендов и влиятельных лиц, позволяющая управлять кампаниями и анализировать их эффективность.

BrandMaxima

BrandMaxima

brandmaxima.com

BrandMaxima — это платформа для поиска и аналитики влиятельных лиц с базой данных 103,5 миллиона пользователей Instagram, TikTok, YouTube и Twitter.

#paid

#paid

hashtagpaid.com

#paid - это маркетплейс, связывающий проверенных создателей контента с известными брендами для совместного проведения рекламных кампаний.

Roster

Roster

getroster.com

Приложение Roster помогает компаниям преобразовывать заинтересованных клиентов в амбассадоров бренда для увеличения узнаваемости и доходов.

ViralMango

ViralMango

viralmango.com

ViralMango — онлайн-рынок, соединяющий бренды с микро- и нано-инфлюенсерами для взаимовыгодного сотрудничества и создания контента.

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

Перпетуa — это единая платформа для рекламы, которая помогает брендам улучшить показатели рекламы на Amazon, Walmart, Instacart и других площадках.

LoudCrowd

LoudCrowd

loudcrowd.com

LoudCrowd позволяет брендам создавать индивидуальные страницы для создателей контента, помогая им зарабатывать на продажах и улучшать доход.

Traackr

Traackr

traackr.com

Traackr — платформа для управления и анализа влияния в маркетинге, позволяющая находить влиятельных лиц и оптимизировать кампании.

NoxInfluencer

NoxInfluencer

noxinfluencer.com

NoxInfluencer - приложение для поиска влиятельных лиц, управления кампаниями и анализа социальных медиа на платформах YouTube, TikTok и Instagram.

inBeat

inBeat

inbeat.co

Приложение Inbeat помогает находить и управлять инфлюенсерами для маркетинговых кампаний в TikTok и Instagram, обеспечивая аналитику и отслеживание эффективности.

Audiense

Audiense

audiense.com

Audiense — платформа для анализа аудитории, предлагающая данные о демографии и предпочтениях, а также инструменты для создания целевых маркетинговых стратегий.

Wednesday.app

Wednesday.app

wednesday.app

Wednesday.app — платформа для маркетинга с инфлюенсерами, помогающая малым бизнесам, стартапам и индивидуальным предпринимателям эффективно продвигать свои бренды.

Afluencer

Afluencer

afluencer.com

Afluencer — платформа для соединения брендов с влиятельными лицами и создателями контента для маркетинга в соцсетях.

Fohr

Fohr

fohr.co

Fohr — платформа для связи брендов и влиятельных лиц, управляющая партнерскими отношениями и аналитикой в маркетинговых кампаниях.

Ubiquitous

Ubiquitous

ubiquitousinfluence.com

Ubiquitous – это приложение для оптимизации маркетинга влияния, основанное на анализе данных и обучении машин, с акцентом на TikTok.

Drope.me

Drope.me

drope.me

Drope.me — платформа для маркетинга, соединяющая игровые компании и микро-стримеров для совместной работы и монетизации.

Qoruz

Qoruz

qoruz.com

Qoruz - платформа для брендов, позволяющая находить и взаимодействовать с создателями контента, управлять кампаниями и анализировать эффективность.

Partnerize

Partnerize

partnerize.com

Partnerize - платформа для управления партнерскими отношениями, обеспечивающая отслеживание транзакций, анализ производительности и поиск новых партнеров.

Tagshop

Tagshop

tagshop.ai

Tagshop - платформа для интеграции контента, созданного пользователями, в онлайн-магазины, позволяющая делать покупки напрямую из контента и увеличивать конверсии.

Favikon

Favikon

favikon.com

Favikon — это платформа для маркетинга влияния, позволяющая находить создателей контента и управлять кампаниями с помощью аналитики и фильтров.

Stellar

Stellar

stellar.io

Приложение Stellar помогает упростить и автоматизировать маркетинг через влиятельных лиц, позволяя находить влияния, планировать и измерять результаты кампаний.

Influencity

Influencity

influencity.com

Influencity - платформа управления маркетингом влиятельных лиц с базой данных более 170 млн профилей и инструментами для анализа и оптимизации кампаний.

CreatorIQ

CreatorIQ

creatoriq.com

CreatorIQ — платформа для управления маркетингом влиятельных лиц, которая упрощает поиск, сотрудничество и анализ кампаний для брендов.

Squaredance

Squaredance

squaredance.io

Squaredance — это платформа для DTC-брендов, помогающая привлекать клиентов и увеличивать продажи через цифровые каналы с поддержкой маркетинга.

Humanz

Humanz

humanz.com

Humanz - платформа для управления маркетингом влиятельных лиц, позволяющая находить и сотрудничать с контент-криэйторами на единой платформе.

impulze.ai

impulze.ai

impulze.ai

Impulze.ai - платформа для маркетинга влияния, позволяющая агентствам и брендам управлять поиском, кампаниями и аналитикой влиятельных лиц.

AnyTag

AnyTag

anytag.jp

AnyTag — платформа для маркетинга влияния, позволяющая находить и управлять кампаниями с блогерами на соцсетях в Азии.

Node App

Node App

node-app.com

Node – платформа для компаний, позволяющая тестировать и продвигать свои товары с помощью проверенных влиятельных лиц и получать права на созданный пользователями контент.

Lefty

Lefty

lefty.io

Lefty — платформа для маркетинга с инфлюенсерами, помогающая брендам управлять программами взаимодействия с талантами и анализа эффективности кампаний.

Tribe Dynamics

Tribe Dynamics

tribedynamics.com

Tribe Dynamics — платформа для аналитики влияния в маркетинге, помогающая брендам отслеживать и анализировать эффективность влияния в социальных сетях.

Tolt

Tolt

tolt.io

Tolt предлагает ПО для аффилиатного маркетинга стартапам SaaS, позволяя запускать свои программы с бесплатным планом и поддержкой Stripe и Paddle.

Modash

Modash

modash.io

Modash - платформа для поиска и анализа влиятельных лиц в соцсетях, ориентированная на бренды, стремящиеся к росту и эффективности маркетинговых кампаний.

SocialBook

SocialBook

socialbook.io

SocialBook — приложение для управления маркетингом Influencer, позволяющее находить, проверять и взаимодействовать с более чем 3 миллионами инфлюенсеров.

CisionOne

CisionOne

cision.one

CisionOne - платформа для управления связями с медиа, предоставляющая инструменты для поиска контактов, мониторинга новостей и аналитики в реальном времени.

Reditus

Reditus

getreditus.com

Reditus - инструмент для управления партнерами для B2B SaaS компаний, предлагающий отслеживание комиссий и поддержку по набору филиалов.

Insense

Insense

insense.pro

Insense - платформа для маркетинга влияния, соединяющая бренды с микровлиятельными лицами для создания и управления рекламными кампаниями.

Current

Current

current.tech

Current - приложение для управления программами амбассадоров и влиятельных лиц, обеспечивающее создание контента, оплату и аналитику.

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