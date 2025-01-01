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В сегодняшнем цифровом мире платформы влиятельного маркетинга предлагают комплексные решения для организаций, стремящихся использовать силу социальных влиятельных лиц. Эти платформы упрощают процесс выявления влиятельных лиц, контроля создания контента и оценки эффективности кампании. Используя партнерские отношения со знаменитостями, создателями контента, микровлиятелями и послами брендов, бренды могут исследовать новые возможности для привлечения клиентов и продвижения продукции. Платформы влиятельного маркетинга, которые в первую очередь используются маркетинговыми и рекламными командами в секторах потребительских товаров, таких как розничная торговля, мода, красота, а также в сфере электронной коммерции и брендов, ориентированных непосредственно на потребителя (DTC), способствуют целевому охвату и сотрудничеству. Они служат мостом между брендами и влиятельными лицами, обеспечивая беспрепятственное общение и управление контентом. Существует два основных подхода к поиску влиятельных лиц через эти платформы. Некоторые предлагают обширные базы данных, содержащие профили проверенных влиятельных лиц в различных социальных сетях, используя искусственный интеллект для анализа аудитории. Другие предоставляют доступ к эксклюзивным сетям влиятельных лиц, которые решили сотрудничать с брендами. Независимо от выбранного метода, эти платформы позволяют компаниям уточнить критерии поиска и связаться с влиятельными лицами, которые соответствуют ценностям их бренда и целевой демографической группе. Благодаря интегрированным инструментам совместной работы и функциям управления контентом маркетологи могут эффективно взаимодействовать с влиятельными лицами, контролировать создание контента и оценивать эффективность кампании. Такой комплексный подход гарантирует, что маркетинговые инициативы влиятельных лиц выполняются бесперебойно и приносят измеримые результаты.
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Later
later.com
Later - платформа для управления социальными сетями, позволяющая планировать посты, управлять контентом и анализировать эффективность на нескольких платформах.
Impact
impact.com
Impact — платформа управления партнерствами, помогающая бизнесам управлять различными видами партнерств, включая аффилиатов и влиятельных лиц.
Influencer Marketing AI
influencermarketing.ai
InfluencerMarketing.ai помогает находить и управлять влиятельными лицами, измерять успех кампаний и предоставлять данные клиентам через брендированный интерфейс.
Meltwater
meltwater.com
Meltwater - это платформа для медиа-разведки и мониторинга социальных сетей, позволяющая отслеживать упоминания о бренде и анализировать активности в реальном времени.
LTK
shopltk.com
LTK — платформа, соединяющая создателей контента и бренды, предлагающая рекомендации по покупкам и аналитику маркетинговых кампаний.
Affable.ai
affable.ai
Affable.ai - платформа для управления влиятельными личностями, помогающая находить, взаимодействовать и отслеживать кампании в социальных сетях.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp - платформа для управления программами послов бренда, оптимизирующая сотрудничество с влиятельными лицами и анализ эффективности маркетинга.
Influencer Searcher
influencersearcher.com
Influencer Searcher - инструмент для поиска влиятельных лиц по контенту и анализа их аудитории, а также управления кампаниями с ними.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi - платформа для управления клиентским опытом, интегрирующая маркетинг, поддержку и торговлю в социальных сетях и других каналах.
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack - платформа для управления партнерствами, поддерживающая маркетинг, реферальные и реселлерские программы с инструментами для обучения и выплат.
Skeepers
octoly.com
Skeepers — это платформа для управления пользовательским контентом (UGC), позволяющая брендам взаимодействовать с потребителями через соцсети.
Keyhole
keyhole.co
Замочная скважина помогает маркетологам отслеживать и анализировать активность в социальных сетях, а также управлять влиянием и создавать отчеты.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero - приложение для управления партнерским, влиятельным и реферальным маркетингом, предлагающее инструменты для отслеживания и оптимизации кампаний.
Wowzi
wowzi.co
Wowzi — платформа для соединения создателей с предприятиями и НПО, обеспечивающая управление финансовыми транзакциями и поддержку маркетинга через авторов.
Lolly
lolly.com
Lolly.com — это решение для маркетинга влияния, позволяющее брендам увеличивать видимость через создателей контента в Instagram, TikTok и YouTube.
HypeAuditor
hypeauditor.com
HypeAuditor - это платформа для аналитики и управления влиятельными лицами в социальных сетях, предлагающая инструменты для анализа качества аудитории и маркетинговых кампаний.
Upfluence
upfluence.com
Upfluence — платформа для управления кампаниями с влиятельными лицами, предлагающая инструменты поиска, аналитики и управления взаимодействиями.
OkFans
okfans.com
OkFans - платформа для создателей контента, позволяющая им зарабатывать деньги через подписки от поклонников на фотографии, видео и прямые трансляции.
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands — это рынок для брендов и влиятельных лиц, позволяющий сотрудничать, управлять кампаниями и анализировать эффективность контента.
TrueFanz Influencers
truefanz.com
TrueFanz Influencers - это платформа, которая помогает создателям контента взаимодействовать с подписчиками и получать оплату за свои публикации.
Julius
juliusworks.com
Julius - платформа для маркетинга влияния, обеспечивающая решения на основе данных для управления кампаниями и анализа результатов.
GRIN
grin.co
Grin — платформа для маркетинга влияния, позволяющая управлять кампаниями, находить влиятельных лиц, отслеживать эффективность и вести коммуникацию в одном месте.
Influence.co
influence.co
Influence.co — платформа для соединения брендов и влиятельных лиц, позволяющая управлять кампаниями и анализировать их эффективность.
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima — это платформа для поиска и аналитики влиятельных лиц с базой данных 103,5 миллиона пользователей Instagram, TikTok, YouTube и Twitter.
#paid
hashtagpaid.com
#paid - это маркетплейс, связывающий проверенных создателей контента с известными брендами для совместного проведения рекламных кампаний.
Roster
getroster.com
Приложение Roster помогает компаниям преобразовывать заинтересованных клиентов в амбассадоров бренда для увеличения узнаваемости и доходов.
ViralMango
viralmango.com
ViralMango — онлайн-рынок, соединяющий бренды с микро- и нано-инфлюенсерами для взаимовыгодного сотрудничества и создания контента.
Perpetua
perpetua.io
Перпетуa — это единая платформа для рекламы, которая помогает брендам улучшить показатели рекламы на Amazon, Walmart, Instacart и других площадках.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd позволяет брендам создавать индивидуальные страницы для создателей контента, помогая им зарабатывать на продажах и улучшать доход.
Traackr
traackr.com
Traackr — платформа для управления и анализа влияния в маркетинге, позволяющая находить влиятельных лиц и оптимизировать кампании.
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer - приложение для поиска влиятельных лиц, управления кампаниями и анализа социальных медиа на платформах YouTube, TikTok и Instagram.
inBeat
inbeat.co
Приложение Inbeat помогает находить и управлять инфлюенсерами для маркетинговых кампаний в TikTok и Instagram, обеспечивая аналитику и отслеживание эффективности.
Audiense
audiense.com
Audiense — платформа для анализа аудитории, предлагающая данные о демографии и предпочтениях, а также инструменты для создания целевых маркетинговых стратегий.
Wednesday.app
wednesday.app
Wednesday.app — платформа для маркетинга с инфлюенсерами, помогающая малым бизнесам, стартапам и индивидуальным предпринимателям эффективно продвигать свои бренды.
Afluencer
afluencer.com
Afluencer — платформа для соединения брендов с влиятельными лицами и создателями контента для маркетинга в соцсетях.
Fohr
fohr.co
Fohr — платформа для связи брендов и влиятельных лиц, управляющая партнерскими отношениями и аналитикой в маркетинговых кампаниях.
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous – это приложение для оптимизации маркетинга влияния, основанное на анализе данных и обучении машин, с акцентом на TikTok.
Drope.me
drope.me
Drope.me — платформа для маркетинга, соединяющая игровые компании и микро-стримеров для совместной работы и монетизации.
Qoruz
qoruz.com
Qoruz - платформа для брендов, позволяющая находить и взаимодействовать с создателями контента, управлять кампаниями и анализировать эффективность.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize - платформа для управления партнерскими отношениями, обеспечивающая отслеживание транзакций, анализ производительности и поиск новых партнеров.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop - платформа для интеграции контента, созданного пользователями, в онлайн-магазины, позволяющая делать покупки напрямую из контента и увеличивать конверсии.
Favikon
favikon.com
Favikon — это платформа для маркетинга влияния, позволяющая находить создателей контента и управлять кампаниями с помощью аналитики и фильтров.
Stellar
stellar.io
Приложение Stellar помогает упростить и автоматизировать маркетинг через влиятельных лиц, позволяя находить влияния, планировать и измерять результаты кампаний.
Influencity
influencity.com
Influencity - платформа управления маркетингом влиятельных лиц с базой данных более 170 млн профилей и инструментами для анализа и оптимизации кампаний.
CreatorIQ
creatoriq.com
CreatorIQ — платформа для управления маркетингом влиятельных лиц, которая упрощает поиск, сотрудничество и анализ кампаний для брендов.
Squaredance
squaredance.io
Squaredance — это платформа для DTC-брендов, помогающая привлекать клиентов и увеличивать продажи через цифровые каналы с поддержкой маркетинга.
Humanz
humanz.com
Humanz - платформа для управления маркетингом влиятельных лиц, позволяющая находить и сотрудничать с контент-криэйторами на единой платформе.
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai - платформа для маркетинга влияния, позволяющая агентствам и брендам управлять поиском, кампаниями и аналитикой влиятельных лиц.
AnyTag
anytag.jp
AnyTag — платформа для маркетинга влияния, позволяющая находить и управлять кампаниями с блогерами на соцсетях в Азии.
Node App
node-app.com
Node – платформа для компаний, позволяющая тестировать и продвигать свои товары с помощью проверенных влиятельных лиц и получать права на созданный пользователями контент.
Lefty
lefty.io
Lefty — платформа для маркетинга с инфлюенсерами, помогающая брендам управлять программами взаимодействия с талантами и анализа эффективности кампаний.
Tribe Dynamics
tribedynamics.com
Tribe Dynamics — платформа для аналитики влияния в маркетинге, помогающая брендам отслеживать и анализировать эффективность влияния в социальных сетях.
Tolt
tolt.io
Tolt предлагает ПО для аффилиатного маркетинга стартапам SaaS, позволяя запускать свои программы с бесплатным планом и поддержкой Stripe и Paddle.
Modash
modash.io
Modash - платформа для поиска и анализа влиятельных лиц в соцсетях, ориентированная на бренды, стремящиеся к росту и эффективности маркетинговых кампаний.
SocialBook
socialbook.io
SocialBook — приложение для управления маркетингом Influencer, позволяющее находить, проверять и взаимодействовать с более чем 3 миллионами инфлюенсеров.
CisionOne
cision.one
CisionOne - платформа для управления связями с медиа, предоставляющая инструменты для поиска контактов, мониторинга новостей и аналитики в реальном времени.
Reditus
getreditus.com
Reditus - инструмент для управления партнерами для B2B SaaS компаний, предлагающий отслеживание комиссий и поддержку по набору филиалов.
Insense
insense.pro
Insense - платформа для маркетинга влияния, соединяющая бренды с микровлиятельными лицами для создания и управления рекламными кампаниями.
Current
current.tech
Current - приложение для управления программами амбассадоров и влиятельных лиц, обеспечивающее создание контента, оплату и аналитику.
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