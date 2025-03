Платформы влиятельного маркетинга - Самые популярные приложения - Соединенные Штаты

Lefty

lefty.io

Lefty — это комплексная маркетинговая платформа, созданная для ведущих брендов образа жизни. Lefty помогает брендам и агентствам управлять наиболее эффективными программами влияния: обнаружение и квалификация талантов, управление отношениями, автоматизированная отчетность по кампаниям, измерение эффективности и конкурентный сравнительный анализ. Левша входит в группу The Independents. The Independents — это глобальная группа маркетинга и коммуникаций, объединяющая лидеров индустрии роскоши и образа жизни. Сформирована в результате объединения Карлы Отто, K2, The Qode, Lefty и Bureau Betak. Офисы: Париж, Лондон, Милан, Мюнхен, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Токио, Гонконг, Шанхай, Пекин, Сеул, Дубай. Дополнительную информацию можно найти на https://www.lefty.io.