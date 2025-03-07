Платформы влиятельного маркетинга - Самые популярные приложения - Соединенные Штаты

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В сегодняшнем цифровом мире платформы влиятельного маркетинга предлагают комплексные решения для организаций, стремящихся использовать силу социальных влиятельных лиц. Эти платформы упрощают процесс выявления влиятельных лиц, контроля создания контента и оценки эффективности кампании. Используя партнерские отношения со знаменитостями, создателями контента, микровлиятелями и послами брендов, бренды могут исследовать новые возможности для привлечения клиентов и продвижения продукции. Платформы влиятельного маркетинга, которые в первую очередь используются маркетинговыми и рекламными командами в секторах потребительских товаров, таких как розничная торговля, мода, красота, а также в сфере электронной коммерции и брендов, ориентированных непосредственно на потребителя (DTC), способствуют целевому охвату и сотрудничеству. Они служат мостом между брендами и влиятельными лицами, обеспечивая беспрепятственное общение и управление контентом. Существует два основных подхода к поиску влиятельных лиц через эти платформы. Некоторые предлагают обширные базы данных, содержащие профили проверенных влиятельных лиц в различных социальных сетях, используя искусственный интеллект для анализа аудитории. Другие предоставляют доступ к эксклюзивным сетям влиятельных лиц, которые решили сотрудничать с брендами. Независимо от выбранного метода, эти платформы позволяют компаниям уточнить критерии поиска и связаться с влиятельными лицами, которые соответствуют ценностям их бренда и целевой демографической группе. Благодаря интегрированным инструментам совместной работы и функциям управления контентом маркетологи могут эффективно взаимодействовать с влиятельными лицами, контролировать создание контента и оценивать эффективность кампании. Такой комплексный подход гарантирует, что маркетинговые инициативы влиятельных лиц выполняются бесперебойно и приносят измеримые результаты.
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Later
later.com
Позже - это платформа по маркетингу и коммерции в социальных сетях, которая помогает владельцам бизнеса, создателям, агентствам и социальным сетям расширить свои бренды и предприятия в Интернете. Позже поможет вам сэкономить время и развивать свой бизнес, облегчая управление всей вашей стратегией в социальных сетях, все в одном месте. Запланируйте сообщения на каждую социальную платформу, получайте хэштегские предложения, лучшее время для публикации, превратите свои изображения в Clickable, Shoppable Posts с пользовательской ссылкой в Bio и многое другое!
Meltwater
meltwater.com
Компания Meltwater, пионер в области медиа-аналитики, предоставляет специалистам по связям с общественностью, коммуникациям и маркетингу информационное преимущество, необходимое им для того, чтобы оставаться впереди, а также единое комплексное решение для повышения эффективности. Это единственное комплексное решение для PR и социальных сетей. Более 30 000 компаний используют медиа- и социальный интеллект Meltwater, чтобы оставаться в курсе миллиардов онлайн-обсуждений и извлекать актуальную информацию для стратегического управления своими брендами. Имея почти 20-летний опыт анализа данных, компания Meltwater предоставляет персональные глобальные услуги, основанные на местном опыте 60 офисов на шести континентах. Наши клиенты могут отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях. Мы отслеживаем более 300 000 онлайн-источников новостей, сотрудничаем с мониторингом печати и телевещания, а также слушаем социальные разговоры в режиме реального времени через Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, комментарии, сайты с обзорами, форумы, доски объявлений и более 300 миллионов блоги. Мы помогаем нашим клиентам с легкостью анализировать освещение событий в СМИ и социальных сетях, используя как качественные, так и количественные показатели. Наша постоянно расширяющаяся библиотека виджетов позволяет клиентам легко создавать информационные панели, помогающие визуализировать освещение в СМИ и сообщать о рентабельности своих PR и маркетинговых усилий. Все интерактивно и экспортируемо, чтобы дать контекст цифрам. Медиа-аналитика для PR. Благодаря более чем 300 000 источникам и крупнейшей библиотеке премиум-контента отслеживайте и анализируйте каждую часть соответствующего освещения в СМИ из интернет-публикаций, печатных изданий, социальных сетей, телевидения и радиостанций в режиме реального времени. Общайтесь с влиятельными лицами и журналистами и отслеживайте свой охват. Социальные решения для маркетологов Социальное подразделение, ранее называвшееся Sysomos (приобретено в апреле 2018 года), предлагает комплексные и интегрированные решения для работы с данными для реализации вашей социальной стратегии. Исследуйте и отслеживайте более 200 миллиардов социальных разговоров с неограниченным количеством запросов и без ограничений по объему данных, вовлекайте и публикуйте данные с одной платформы, легко находите социальных влиятельных лиц, изучайте информацию о потребителях и открывайте сообщества, ведущие социальные разговоры. Индивидуальные решения для предприятия Команда корпоративных решений гарантирует, что даже самые сложные результаты будут достигнуты быстро и эффективно нашей командой отраслевых экспертов и аналитиков. Компания Meltwater предоставляет профессиональные услуги и предложения премиум-класса для ведущих мировых брендов.
LTK
shopltk.com
Покупайте новинки в сфере моды, дома, красоты и фитнеса от влиятельных лиц LTK, которым вы доверяете. Идеи рабочей одежды, свадебные платья для гостей, образы для путешествий и многое другое.
Impact
impact.com
Impact.com, ведущая глобальная платформа управления партнерскими отношениями, с момента ее основания в 2008 году меняет способы поиска и управления всеми типами партнерских отношений, включая филиалы, влиятельных лиц, издателей коммерческого контента, B2B и т. д. Созданная платформа помогает компаниям — брендам, издателям и агентствам — строить подлинные, прочные и полезные отношения как с издателями, так и с потребителями. Обеспечивая прозрачность всего пути потребителя, они могут с легкостью и прозрачностью агрегировать, организовывать и оптимизировать общую ценность всего комплекса партнерских отношений, стимулируя рост и создавая новую ценность для потребителей. Чтобы узнать больше о том, как технологическая платформа и рынок партнерских отношений Impact.com способствуют росту доходов таких глобальных корпоративных брендов, как Walmart, Uber, Shopify, Lenovo, L'Oreal, Fanatics, Levi's и 1-800-Flowers, посетите сайт www.impact. ком.
#paid
hashtagpaid.com
#paid — это торговая площадка для авторов, которая объединяет проверенных авторов с самыми узнаваемыми мировыми брендами, такими как McDonald’s, Sephora, Samsung и Disney. Вместе авторы и маркетологи сотрудничают и оценивают все маркетинговые кампании авторов централизованно и интегрированно. Компания дает авторам возможность заниматься тем, что они любят, и укрепляет доверие к экосистеме авторов с помощью запатентованных технологических решений для проблем крупных категорий, таких как справедливое ценообразование, алгоритмическое сопоставление и автоматизированные права на использование контента, которые создают настоящий омниканальный маркетинг для авторов. Вместо того, чтобы полагаться на показатели тщеславия и влиятельных лиц, #paid фокусируется исключительно на создателях и измеряет их влияние на фундаментальные показатели эффективности бизнеса. Компания занимает первое место в рейтинге по поддержке клиентов и управляемым услугам, а также руководит маркетинговыми командами и создателями контента из офисов в Торонто, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго и Майами.
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack — это комплексное решение для партнерских отношений. Платформа поддерживает партнерский маркетинг, реферальную и реселлерскую деятельность, а также решает вопросы управления партнерскими приложениями, взаимодействия, атрибуции, обучения, выплат, соответствия требованиям и дополнительных потребностей партнерских каналов. Компании, использующие PartnerStack, размещают свои программы на торговой площадке PartnerStack, предоставляя доступ к своей программе растущей сети, насчитывающей более 450 000 партнеров. Эти компании видят увеличение дохода на своих партнерских каналах на 30 % благодаря партнерам, приобретенным через сеть PartnerStack. Сеть позволяет партнерам продавать несколько приложений SaaS с единой платформы, что необходимо для интегрированных решений SaaS, инвестирующих в канал.
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands — это площадка для влиятельных лиц и пользовательского контента (UGC), где вы можете быстро связать свой бренд с тысячами создателей контента и влиятельными лицами TikTok для продвижения ваших продуктов и услуг.
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima — это ведущая SaaS-платформа для поиска и анализа влиятельных лиц с крупнейшей в мире базой данных влиятельных лиц, насчитывающей 103,5 миллиона влиятельных лиц в Instagram, Tiktok, YouTube и Twitter. Функции BrandMaxima включают в себя обнаружение влиятельных лиц, аналитику влиятельных лиц, управление влиятельными лицами и работу с ними, управление кампанией и отчетность по кампании.
BrandChamp
brandchamp.io
Превратите своих клиентов в чемпионов бренда с помощью BrandChamp. BrandChamp оптимизирует активацию и управление программами по защите бренда, как никогда раньше. Присоединяйтесь к самым быстрорастущим брендам, чтобы увеличить продажи рефералов и стимулировать пользовательский контент посредством успешных информационно-пропагандистских инициатив. Наша универсальная платформа легко интегрируется с ведущими решениями для электронной коммерции, платформами социальных сетей и торговыми площадками.
HypeAuditor
hypeauditor.com
HypeAuditor — SaaS-компания, предлагающая комплексные решения брендам, агентствам и платформам, работающим с влиятельными лицами. HypeAuditor разработал комплексный набор инструментов и отчетов для анализа влиятельных лиц в Instagram, YouTube, TikTok, Twitch и Twitter, а также для планирования маркетинговых кампаний. Набор инструментов помогает обнаруживать и сравнивать качество аккаунтов влиятельных лиц, проверять подлинность их аудитории и анализировать демографические данные аудитории. Решение для управления кампаниями позволяет компаниям создавать фирменные медиапланы для кампаний влиятельных лиц, управлять кампаниями и автоматизировать их с помощью функций искусственного интеллекта, а также отслеживать их эффективность. HypeAuditor предоставляет ряд отчетов по анализу рынка, предназначенных для предоставления предприятиям информации об отрасли и ландшафте влиятельного маркетинга в разных странах и на нишевых рынках. Отчеты включают анализ конкурентов для изучения стратегий влияния конкурирующих брендов. Отчет «Сравнение конкурентов» помогает сравнить несколько брендов. Все сервисы основаны на алгоритмах искусственного интеллекта, что позволяет HypeAuditor выявлять модели поведения и обнаруживать подозрительные аккаунты. Цель HypeAuditor — предоставить идеальное аналитическое решение, позволяющее клиентам компании максимально эффективно работать с создателями социальных сетей.
Fohr
fohr.co
В Fohr мы считаем, что посольский маркетинг – это маркетинг влияния в лучшем виде. Это та реклама, которую вы помните, и в то же время та реклама, которую вы забываете, вообще была рекламой. Он построен на любви к бренду, рассказывании историй и честности. Fohr стала первой в мире платформой влиятельного маркетинга, которая с 2013 года связывает ведущие бренды с нужными авторами. Что предлагает Fohr: ОТКРЫТИЕ Вы найдете своих следующих партнеров-влиятелей. Наша платформа самообслуживания помогает вам беспрепятственно проводить кампании с влиятельными лицами, от идентификации влиятельных лиц до отчетности. ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ ПОСЛАМ (AMP) Ваше влиятельное сообщество приходит к вам. Специально разработанное программное обеспечение для привлечения ваших лучших клиентов в качестве представителей бренда. УПРАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ Мы находим влиятельных партнеров и проводим кампании для вас. Стратегическое комплексное управление программой кампании послов, обогащенное нашей запатентованной технологией. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ Мы являемся соавторами чего-то совершенно нового. Полностью индивидуальная программа, стратегия и платформа для влиятельных лиц, основанная на потребностях вашего бизнеса. Имея за плечами более 180 тысяч+ подписавшихся влиятельных лиц, данные о выплатах влиятельным лицам на сумму более 80 миллионов долларов и более 5000+ кампаний для влиятельных лиц, мы постоянно учимся и развиваемся вместе с отраслью. Фор — это группа превосходных людей, которые разрабатывают более эффективные способы работы с влиятельными лицами.
Affable.ai
affable.ai
Комплексная платформа управления влиятельными лицами на базе искусственного интеллекта. Активируйте больше влиятельных лиц в кратчайшие сроки. 6 миллионов+ влиятельных лиц | 4 социальных канала | 1 удобная платформа на базе искусственного интеллекта. Нам доверяют более 100 ведущих мировых брендов и более 4300 маркетологов, ориентированных на данные. Используется такими глобальными игроками, как Huawei, Chanel, Estee Lauder, AirAsia, Swarovski, Ogilvy, Omnicom, GroupM и другими! Платформа самообслуживания affable.ai упрощает планирование и проведение кампаний с влиятельными лицами, начиная с поиска наиболее значимых влиятельных лиц и заканчивая измерением их влияния. Маркетинговые команды могут легко оптимизировать свои кампании для получения максимальной рентабельности инвестиций, используя глубокие демографические данные affable.ai. affable.ai отслеживает более 6 миллионов влиятельных лиц по всему миру на различных платформах социальных сетей — Instagram, Youtube, TikTok, Twitter. Вот как вы можете получить выгоду от использования affable.ai: 1. Найдите аутентичных и релевантных влиятельных лиц, используя Influencer & Content Discovery affable.ai 2. Свяжитесь с влиятельными лицами, используя встроенное решение affable.ai для управления взаимоотношениями с влиятельными лицами 3. Отслеживайте весь контент - включение публикаций и историй на панель управления вашей кампании. 4. Создавайте и экспортируйте отчеты о социальных показателях, включая охват, вовлеченность, впечатление и медиаценность. 5. Отслеживайте текущие тенденции влиятельных лиц еженедельно. 6. Сравните показатели своих влиятельных лиц с конкурентами.
GRIN
grin.co
GRIN — лучшее программное обеспечение для влиятельного маркетинга для брендов электронной коммерции. Наша платформа на базе искусственного интеллекта включает в себя более 32 миллионов влиятельных лиц, рабочую комнату для проведения кампаний, отчетность и аналитику, платежи и выполнение продуктов, полную медиатеку контента и многое другое.
Skeepers
octoly.com
SPEECERS является европейским лидером в области решений по взаимодействию покупателей. Они предоставляют полностью интегрированный универсальный набор UGC для брендов, чтобы общаться с потребителями, усилить охват, повышение взаимодействия, продвижение продаж и удержание клиентов. SPEPERES соединяет бренды и потребителей с помощью подлинного опыта с нашим полностью интегрированным набором универсального магазина UGC Solutions. С помощью SPECEERS бренды подлинно развивают потребительские отношения, усиливают охват, повышают вовлечение, стимулируют продажи и улучшают удержание потребителей. Его решения позволяют легко создавать, собирать, управлять и активировать UGC, эффективно и в масштабе. SPEPERS позволяет брендам связываться с нашим сообществом создателей для высококачественного, созданного специально для видеоконтента UGC. Его расширенный ИИ позволяет брендам использовать самый оптимальный видеоконтент, чтобы продукты резонировали с целевой аудиторией и трансляционными видео по своим наиболее эффективным каналам распространения
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — это ведущая унифицированная платформа CX, созданная для объединения маркетинга, ухода и коммерции, чтобы помочь компаниям устранить разрыв в уровне качества обслуживания клиентов. Emplifi — глобальная компания с более чем 20-летним опытом работы в отрасли, помогающая более чем 20 000 брендам, таким как Delta Air Lines, Samsung и Ford Motor Company, предоставлять своим клиентам выдающийся опыт в каждой точке взаимодействия с клиентом. Облако социального маркетинга Emplifi позволяет брендам взаимодействовать, общаться, создавать и адаптироваться к динамичному миру социальных сетей. Интуитивно понятная, дружественная платформа «все в одном» Команды быстро адаптируются и начинают работать с отмеченным наградами дружественным пользовательским интерфейсом, а также со всеми инструментами и рабочими процессами, необходимыми для планирования, составления графиков, публикации и измерения результатов по каждому социальному каналу. Мощные инструменты прослушивания измеряют пульс, а инструменты управления сообществом на базе искусственного интеллекта позволяют получить представление о конкуренции, тенденциях, влиятельных лицах, подписчиках и поведении, чтобы маркетологи применяли правильный контент к нужной аудитории. Лучшая в своем классе аналитика и аналитика Социальные команды Rockstar с легкостью доказывают свои результаты благодаря глубокому анализу, основанному на мощной аналитике и непревзойденной настраиваемой отчетности, позволяющей выйти за рамки основ и добиться реальных бизнес-результатов. Интегрированное обслуживание и уход в социальных сетях. Интуитивно понятные, не требующие обучения, интегрированные социальные инструменты поддержки клиентов помогают командам лучше помогать клиентам, когда они стоят в очереди, маршрутизируются и мгновенно принимают решения в социальных сетях. Интегрированная прямая трансляция видеопокупок ShopStream Удивите своих клиентов видеопокупками в реальном времени. Ускорьте свой путь к цифровым покупкам, чтобы ваши клиенты переходили от просмотра к покупке.
Influencer Searcher
influencersearcher.com
Influencer Searcher — это инструмент, используемый для выявления влиятельных лиц на основе характера их контента (например, мода, игры, мамы) и предоставления информации об их аудитории. Этот инструмент также помогает вам отслеживать и управлять кампаниями влиятельных лиц, группируя влиятельных лиц, с которыми вы работаете в определенной кампании.
AnyTag
anytag.jp
AnyTag — это платформа влиятельного маркетинга, которая позволяет маркетологам, PR-агентствам, агентствам по поиску талантов и сетям влиятельных лиц находить влиятельных лиц, активировать, управлять, отслеживать и атрибутировать маркетинговые кампании влиятельных лиц на основных платформах социальных сетей, включая Instagram, TikTok, Facebook, YouTube и Twitter. Платформа, созданная для Азии, предоставляет пользователям доступ к более чем 300 000 влиятельных лиц и точкам данных о влиятельных лицах со всего региона, включая тех, кто зарегистрировался в ее родственном приложении для влиятельных лиц AnyCreator. AnyTag также предоставляет пользователям аналитику социальных сетей для их учетных записей в социальных сетях, принадлежащих брендам, включая демографическую и пост-аналитику, аналитику конкурентов, аналитику хэштегов, упоминания брендов и управление пользовательским контентом.
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer — это комплексное программное обеспечение для влиятельного маркетинга, предназначенное для выявления влиятельных лиц в социальных сетях, проведения маркетинговых кампаний, управления взаимоотношениями с влиятельными лицами и анализа социальных сетей. Он охватывает более 20 миллионов ресурсов влиятельных лиц по всему миру на YouTube, TikTok и Instagram. Особенности: Детальный поиск по влиятельным лицам. База данных влиятельных лиц, содержащая 20 000 000 65 тысяч нишевых тегов и 17 тысяч тегов брендов. Маркетинговая кампания по влиятельным лицам: запуск и мониторинг. Анализ данных влиятельных лиц. Глобальный рейтинг влиятельных лиц (по географическому признаку и нише).
Glewee
glewee.com
Glewee — это самая простая и быстрая универсальная сеть маркетинга влияния «все в одном», меняющая подход брендов и агентств к маркетингу влияния, которому доверяют более 2500 брендов и агентств, а также более 10 000 авторов и влиятельных лиц. Glewee дает брендам и агентствам возможность запускать, управлять, отслеживать и масштабировать неограниченное количество маркетинговых кампаний с участием влиятельных лиц на одной платформе. Предлагая самую надежную маркетинговую платформу для авторов и влиятельных лиц, Glewee позволяет брендам, агентствам и создателям объединяться, сотрудничать и проводить маркетинговые кампании с влиятельными лицами через социальные сети, чтобы стимулировать продажи и охватить новую аудиторию. Glewee упрощает поиск влиятельных лиц для вашего бренда. Веб-платформа самообслуживания Glewee и приложение для создания iOS соединяют маркетологов брендов и рекламодателей с тысячами предварительно проверенных и проверенных влиятельных лиц, которые в совокупности привлекают к столу более 2,5 млрд чистых подписчиков в социальных сетях. Благодаря своей платформе облачных вычислений Glewee гарантирует, что бренды всегда будут подбирать наиболее подходящую команду авторов, часто в течение нескольких минут после запуска кампании. Начните с нашего комплексного решения для маркетинга влияния. Создавайте лучшие в своем классе сводки с помощью интеллектуальных инструментов. Автоматизируйте задачи и напоминания, чтобы улучшить свою маркетинговую стратегию в социальных сетях с помощью Glewee. Интуитивно понятный интерфейс приложения Glewee позволяет брендам и авторам общаться один на один и создавать подлинные отношения в реальном времени. Интеллектуальный пошаговый процесс Glewee упрощает, чем когда-либо, для брендов проведение комплексных маркетинговых кампаний по контент-маркетингу, что делает его самой эффективной платформой для создания контента на рынке. Бренды и агентства могут создать учетную запись на платформе влиятельного маркетинга Glewee по адресу app.glewee.io. Создатели контента могут загрузить приложение Glewee в Apple App Store или Google Play. Для получения дополнительной информации о Glewee посетите наш сайт glewee.com.
Lefty
lefty.io
Lefty — это комплексная маркетинговая платформа, созданная для ведущих брендов образа жизни. Lefty помогает брендам и агентствам управлять наиболее эффективными программами влияния: обнаружение и квалификация талантов, управление отношениями, автоматизированная отчетность по кампаниям, измерение эффективности и конкурентный сравнительный анализ. Левша входит в группу The Independents. The Independents — это глобальная группа маркетинга и коммуникаций, объединяющая лидеров индустрии роскоши и образа жизни. Сформирована в результате объединения Карлы Отто, K2, The Qode, Lefty и Bureau Betak. Офисы: Париж, Лондон, Милан, Мюнхен, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Токио, Гонконг, Шанхай, Пекин, Сеул, Дубай. Дополнительную информацию можно найти на https://www.lefty.io.
Traackr
traackr.com
Traackr — это система учета для маркетинга влияния на основе данных, предоставляющая информацию и инструменты, необходимые для запуска эффективных программ маркетинга влияния. Наша платформа позволяет маркетологам добиться большего влияния и рентабельности инвестиций, инвестируя в правильные стратегии, перехитрить своих конкурентов, оптимизировать кампании и масштабировать глобальные программы. Для нас большая честь реализовывать самые передовые и масштабные программы маркетинга влияния в мире для лидирующих брендов и их агентств, включая L'Oréal, Shiseido, Unilever, Charlotte Tilbury, Michelin, Pandora, Samsung, Omnicom, Edelman, и Чейл. Наша компания родилась в глобальном масштабе и преуспевает благодаря обеспечению эффективной координации в 70 странах и на 26 языках. Вы можете найти нас в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Бостоне, Лондоне, Париже и Сингапуре. Посетите www.traackr.com, чтобы узнать больше.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole помогает маркетологам измерять, улучшать и сообщать о влиянии, которое они оказывают на социальные сети. Продукты Keyhole для прослушивания социальных сетей, отслеживания влиятельных лиц и анализа социальных сетей помогают маркетологам улучшить свою стратегию в социальных сетях и доказать свое влияние коллегам и клиентам. Простая в использовании информационная панель Keyhole позволяет мгновенно создавать отчеты и делиться ими, экономя сотни часов в год. Используйте специальные показатели влиятельных лиц Keyhole, чтобы проанализировать сторонников, говорящих о ваших хэштегах. *Вы можете фильтровать влиятельных лиц по географическому местоположению и ключевым словам в их биографии. Обратитесь к влиятельным лицам, чтобы повысить вовлеченность и рентабельность инвестиций в маркетинг. * Вы также можете сортировать влиятельных лиц по уровню воздействия, которое они создают, и уровню вовлеченности. Панель аналитики имеет удобное облако слов, в котором показаны хэштеги, которые обычно используются с вашим основным хэштегом. * Вы можете легко использовать этот инструмент, чтобы определить наиболее популярные хэштеги, имеющие отношение к вашей кампании, и найти области возможностей.
Influencer Marketing AI
influencermarketing.ai
Свяжитесь с нужными влиятельными лицами и увеличьте свои продажи. InfluencerMarketing.ai помогает вам находить влиятельных лиц и управлять ими, измерять успех кампании и доставлять результаты клиентам через фирменный интерфейс.
Influence.co
influence.co
За последние 4 года мы создали самое большое сообщество реальных людей в экономике влияния. Мы работаем с более чем 170 тысячами влиятельных лиц, более чем 35 тысячами брендов и более чем 10 тысячами агентств. Наша платформа позволяет вам мгновенно находить, привлекать и связываться с влиятельными лицами с помощью единого комплексного решения. Больше никаких таблиц вручную. Больше никаких управляемых услуг. Больше не нужно тратить бесчисленные часы в Instagram, чтобы пообщаться с лучшими талантами.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — это социальная коммерция, пользовательский контент и визуальная платформа для покупок для брендов электронной коммерции и интернет-магазинов, позволяющая активировать пользовательский контент или социальный контент брендов путем маркировки продуктов и публикации галерей с возможностью покупок на своих веб-сайтах, чтобы повысить коэффициент конверсии, стимулировать продажи и создать социальные сети. доверие, вовлеченность и удобство покупок.
Insense
insense.pro
Insense — это маркетинговая платформа для авторов, которая соединяет глобальное сообщество, насчитывающее более 20 000 микроинфлюенсеров, с брендами и агентствами для поиска пользовательского контента, управления кампаниями с влиятельными лицами и запуска рекламы из белых списков на Meta и TikTok. Всего за 10–15 дней вы сможете получить высокоэффективные креативы, ориентированные на мобильные устройства, напрямую связаться с проверенными и зарегистрированными авторами и одним щелчком мыши получить доступ к белому списку влиятельных лиц. Insense поддерживает более 1500 брендов и агентств роста в США, Калифорнии, Великобритании, Австралии и Германии в таких отраслях, как красота и уход за кожей, потребительские товары, мода и одежда, продукты питания и напитки и других, для создания креативов UGC Ad и белого списка. это через нашу интеграцию.
Influentials
influentials.com
Мы — европейская комплексная маркетинговая платформа, которая позволяет брендам работать с влиятельными лицами. Мы берем на себя всю тяжелую работу и позволяем вам сосредоточиться на проведении успешных кампаний, способствующих развитию вашего бизнеса.
Modash
modash.io
Единственный инструмент влияния для компаний, которые отдают приоритет росту. Глобальная поисковая система влиятельных лиц с данными о целевой аудитории и мониторингом растущего бизнеса B2C.
Keymailer
keymailer.co
Крупнейшая в мире маркетинговая платформа для влиятельных игроков, объединяющая создателей, программное обеспечение и услуги на одном портале. Привлекайте авторов по всему миру с помощью органических стимулирующих обзорных кампаний, экономически эффективных маркетинговых кампаний, кампаний спонсируемого контента и многого другого. Тысячи издателей и брендов полагаются на Keymailer для достижения своих маркетинговых целей, получая доступ к нашей сети, состоящей из более чем 50 000 влиятельных лиц профессионального уровня и прессе с аудиторией в 3,5 миллиарда человек.
Squaredance
squaredance.io
Squaredance — это партнерская площадка, помогающая брендам DTC привлекать новых клиентов и увеличивать продажи во всех каналах. Мы предлагаем комплексное комплексное решение, отвечающее потребностям цифрового маркетолога. Подключите свой цифровой магазин, запускайте неограниченное количество кампаний, находите экспертов в области СМИ, атрибутируйте и отслеживайте эффективность, а также оптимизируйте, платя только за продажи.
Current
current.tech
Что такое ток? Решение №1 для брендов, которые хотят создать свои программы послов, максимизировать маркетинг влияния и увеличить свои доходы. В Current Technologies наш набор инструментов поддерживает бренды: от поиска авторов до управления кампаниями и автоматизированных выплат талантам и соблюдения налогового законодательства. Мы можем помочь вам найти лучших влиятельных лиц и представителей вашего бренда, создать эффективный контент в большом масштабе и измерить реальную рентабельность инвестиций для достижения успеха вашего бизнеса. В нашем наборе продуктов вы получите: 1.) Ambassador Hub — полноценную платформу для представителей, созданную для вашего роста. Запустите частное сообщество представителей, измеряйте эффективность контента, отслеживайте продажи и увеличивайте доходы. 2.) Программный рекрутинг. Найдите нужных влиятельных лиц, не тратя много времени на поиски. Позвольте нашему программному обеспечению делать всю работу по поиску потенциальных авторов каждый день. 3.) Платежная платформа. Наша интегрированная платформа позволяет вашей команде авторизовать платежи, настраивать выплаты, собирать налоговые документы и автоматически распределять 1099 среди специалистов. При этом ваши создатели могут получать оплату через ACH, банковский перевод или PayPal. 4.) Обмен сообщениями. Установите значимые и прочные связи со своим сообществом. Обращайтесь к потенциальным партнерам, общайтесь напрямую со своими послами и влиятельными лицами или общайтесь со всем своим сообществом. 5.) Отчетность и аналитика. Измеряйте свой успех, одновременно настраивая свою стратегию с помощью комплексного анализа производительности в вашем наборе отчетов. 6.) Управляемые услуги и управление счетами. Мы развиваем прибыльные программы послов. Мы создаем долгосрочные стратегии влияния. И мы берем на себя ответственность за успех наших клиентов.
Onclusive
onclusive.com
Onclusive — глобальный партнер, обеспечивающий успех в сфере PR и коммуникаций. Работая с тысячами организаций по всему миру, мы понимаем, с каким давлением вы сталкиваетесь. Например, создание сильного бренда и репутации. Быть глазами, ушами и совестью вашей организации. Поддержка высшего руководства, бизнеса в целом и его успеха. Мы сочетаем ведущую в отрасли науку о данных с международными консультациями и лучшими в своем классе инструментами для работы с PR, чтобы предоставить вам: • Мониторинг – определение освещения и последних новостей, имеющих отношение к вашему бренду и репутации в мировых СМИ • Измерение – измерение в реальном времени влияние ваших коммуникаций, ключевые проблемы и тенденции в средствах массовой информации. • Исследования и консультации – выясните факторы успеха репутации и коммуникаций, а также создайте более эффективные стратегии и кампании. • Инструменты для PR и коммуникаций – комплексное решение для управления вашим пресс-центром, планированием кампаний и связями со СМИ. Технологии, идеи и опыт помогают понять раздробленный, быстро меняющийся мир средств массовой информации, в котором вы работаете, помогая вам повысить свою эффективность, а также доказать и улучшить свою ценность. День за днем. Для получения дополнительной информации посетите onclusive.com и подписывайтесь на нас в Twitter, LinkedIn, Instagram и Facebook @Onclusive.
Creatable
creatable.io
Creatable — это платформа влиятельного маркетинга для электронной коммерции, где бренды проводят кампании, привлекая авторов (влиятельных лиц и сотрудников магазинов) для создания аутентичного контента о продуктах. Контент доступен аудитории авторов в социальных сетях, индексируется Google и стимулирует новое органическое взаимодействие и продажи. Наша система рекомендаций на базе искусственного интеллекта динамически обслуживает контент самых эффективных авторов на страницах продуктов и в других маркетинговых каналах, что еще больше увеличивает трафик и продажи, а также повышает рентабельность инвестиций в рекламу и пожизненную ценность клиентов.
CreatorIQ
creatoriq.com
CreatorIQ — это самая надежная платформа влиятельного маркетинга для организаций, стремящихся развивать свой авторский маркетинг. Его технология корпоративного уровня и передовой в отрасли интеллект облегчают масштабное обнаружение авторов, оптимизируют рабочие процессы и надежную отчетность, обеспечивая при этом соответствие нормативным требованиям и безопасность бренда. Тысячи самых инновационных брендов мира используют CreatorIQ, включая AB InBev, CVS, Disney, Logitech, Nestlé, Red Bull, Sephora, Unilever и другие. Компания CreatorIQ, основанная в 2014 году, имеет штаб-квартиру в Лос-Анджелесе и офисы в Нью-Йорке, Лондоне и Украине. В сентябре 2021 года CreatorIQ приобрела Tribe Dynamics, ведущую платформу маркетинга влияния, помогающую брендам, движимым страстью, продвигать цифровые медиа. Для получения дополнительной информации посетите CreatorIQ.com. + Ищите, сравнивайте и получайте рекомендации, используя подробные поля и аналитическую информацию, чтобы легко находить и проверять больше авторов, подходящих для вашего бренда, в два раза быстрее. + Создайте исключительный опыт партнерства с помощью инструментов общения и направлений, ориентированных на авторов, которые помогут им пройти адаптацию и активацию. + Создайте свою стратегию, прогнозируя затраты и рентабельность инвестиций авторов в своих кампаниях, а также анализируйте полную эффективность программы по всем кампаниям, авторам и публикациям.
Tribe Dynamics
tribedynamics.com
Tribe Dynamics предлагает передовую маркетинговую аналитику и решения для влиятельных брендов для знаковых брендов образа жизни. Наша аналитическая платформа влиятельного маркетинга позволяет вам получить полную картину о медиапрограмме вашего бренда. Мы помогаем вам: - Получите полную информацию обо всем наиболее важном контенте влиятельных лиц, созданном о вашем бренде. - Поймите все свое сообщество влиятельных лиц и оцените индивидуальные отношения. - Уточняйте и изменяйте свою стратегию маркетинга влияния, отслеживая, оценивая и сравнивая эффективность кампаний. - Изучайте показатели эффективности вашего бренда с течением времени и используйте аналитику конкурентов, рынка и отрасли, чтобы расширить свое лидерство.
Perpetua
perpetua.io
Универсальная розничная медиа-платформа Perpetua помогает брендам вывести эффективность рекламы на новый уровень. Мы предоставляем вам инструменты, средства автоматизации и контроля, необходимые для полной реализации вашего рекламного потенциала на Amazon, Walmart, Instacart и других платформах.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — это мощное программное обеспечение для партнерского, влиятельного и реферального маркетинга — все в одном. Начиная всего с 49 долларов США, GrowthHero масштабируется вместе с вами! Полностью гибкие инструменты для вашего успеха: - Партнерский портал с белой маркировкой, полная настройка без необходимости кода - Делитесь настраиваемыми URL-адресами отслеживания и/или кодами скидок - Интеграция через Stripe, API, Zapier, приложение Shopify, приложение BigCommerce - Подходит для любого типа бизнеса - Лидирующие на рынке соединения API/Zapier, дополнительная настройка и автоматизация — отличное соотношение цены и качества. Не переплачивайте за 3 отдельные партнерские программные платформы # Программное обеспечение для партнерского маркетинга — привлечение партнеров. Позвольте партнерам найти вас с помощью списков на торговой площадке, найдите партнеров с помощью Affiliate Hunt, а затем позвольте вашим партнерам набирать для вас больше партнеров с помощью MLM. - Вознаграждение в виде комиссионных, фиксированных или ручных вознаграждений. - Отслеживание регистраций, продаж и подписок. - Делитесь маркетинговыми активами с партнерами, гарантируя, что их контент всегда соответствует бренду. - Запускайте кампании — предлагая бонусы или другие дополнительные вознаграждения для достижения целей # Маркетинговая платформа для влиятельных лиц — Ищите и связывайтесь с влиятельными лицами Instagram, Tik Tok и YouTube в своих программах — Создавайте кампании, в которых влиятельные лица отправляют контент на ваше одобрение — Платите влиятельным лицам фиксированную плату за контент ИЛИ получайте комиссию от продаж. # Инструменты маркетинга с привлечением клиентов. Попросите клиентов порекомендовать вас своим друзьям. Привлеките их предложением в модальном окне после покупки и виджете рефералов. Превратите своих клиентов в евангелистов с помощью индивидуальных электронных писем — отдельно от влиятельных лиц и партнеров. — Вознаграждайте клиентов кредитом магазина, комиссией или другими фиксированными вознаграждениями — на ваш выбор. 14-дневная бесплатная пробная версия. на всех планах!
Audiense
audiense.com
Все, что вам нужно, чтобы понять аудиторию и получить лучшие маркетинговые результаты, результаты в социальных сетях, результаты влиятельных лиц, медиа-стратегии, стратегии роста или окупаемость рекламных расходов. Поставьте сегментацию потребителей и культурные особенности в центр своей стратегии и дайте своим командам возможность понимать аудиторию, как никогда раньше. Знайте, что вдохновляет вашу аудиторию, движет ею и влияет на нее.
Roster
getroster.com
Влияние есть у каждого, и лучшие бренды используют Roster, чтобы использовать его. С помощью Roster компании превращают преданных клиентов в представителей бренда, которые повышают узнаваемость в социальных сетях, стимулируют маркетинговые инициативы, такие как обзоры, и увеличивают доход. Комплексный набор инструментов реестра помогает компаниям: (1) привлекать, вовлекать и вознаграждать сообщество (2) повышать узнаваемость бренда (3) использовать пользовательский контент (4) увеличивать доходы от устной рекламы
Yoloco
yoloco.io
Yoloco — это платформа, предназначенная для точного анализа влиятельных лиц в социальных сетях. Благодаря использованию современных технологий, машинного обучения и собственных разработок Yoloco помогает пользователям получить все данные, необходимые для проведения успешной рекламной кампании. Платформа предоставляет мощные инструменты, с помощью которых вы можете: - Поиск влиятельных лиц с помощью мощного фильтра - Аналитические отчеты по влиятельным лицам, состоящие из более чем 20 показателей - Работа с влиятельными лицами - Анализ конкурентов - Менеджер кампаний
ViralMango
viralmango.com
ViralMango — это онлайн-торговая площадка, которая позволяет брендам связываться с проверенными микро- и нано-влиятельными лицами для взаимовыгодного сотрудничества. Платформа предоставляет создателям возможность продемонстрировать свои навыки и расширить число подписчиков, а также позволяет компаниям использовать возможности маркетинга влияния для охвата своей целевой аудитории. Облегчая эти связи, ViralMango радикально меняет способы сотрудничества брендов и авторов для создания привлекательного и аутентичного контента.
Primetag
primetag.com
Primetag — это мощное программное обеспечение для маркетинга влияния, созданное для того, чтобы сделать сложные вещи простыми, а сложные — возможными.
CreatorDB
creatordb.app
CreatorDB — это платформа влиятельного маркетинга, позволяющая пользователям находить влиятельных лиц, анализировать рынки и отслеживать кампании. Она может похвастаться более чем 3 миллионами влиятельных лиц, более чем 130 фильтрами, более чем 500 темами и почти 9000 нишами. CreatorDB предоставляет пользователям детальный доступ к маркетингу влиятельных лиц и позволяет им находить подходящего влиятельного лица, используя более 130 критериев поиска. Кроме того, пользователи могут: Сравнивать результаты отдельных авторов со средними результатами по их теме за считанные секунды, чтобы сравнить их. Отслеживайте кампании, индивидуализируйте весь контент, связанный с брендом, и получайте агрегированную информацию. Следите за конкурентами в разделе «Бренды», где можно увидеть, что они делают и как работает их контент. Посмотрите, как работает контент по различным темам, чтобы решить, когда и где взаимодействовать. Получите доступ к подробным данным об авторах и демографических характеристиках тем и убедитесь, что вы всегда общаетесь с нужными людьми. Все сервисы CreatorDB доступны через наше SaaS и интеграцию API, что позволяет лучше всего сочетать их с вашим текущим рабочим процессом. CreatorDB также предлагает агентские услуги с собственным комплексным управлением кампанией. Поставщик заявляет, что команда его агентства свободно говорит на 11 наиболее распространенных языках, что делает его жизнеспособным решением для трансграничных кампаний.
Ainfluencer
ainfluencer.com
Ainfluencer.com — это прямая торговая площадка, позволяющая мгновенно связаться с вами; влиятельные лица и авторы в Instagram, TikTok и Youtube с миллионами мировых брендов для платного партнерства. Сотрудничайте с брендами в вашей нише, чтобы продемонстрировать свою креативность, привлечь внимание, создать свой личный бренд и зарабатывать деньги, создавая интересный и аутентичный контент, который находит отклик у ваших подписчиков. С мобильными приложениями Ainfluencer вы получаете доступ к безграничным возможностям максимизировать свой потенциал заработка и давать своим подписчикам указания покупать продукты, которые им нравятся.
OkFans
okfans.com
Okfans — это веб-сайты с подпиской, на которых создатели контента, такие как ютуберы, фитнес-тренеры, модели, создатели контента, общественные деятели и создатели контента для взрослых, могут зарабатывать деньги, начиная свой бизнес по подписке, чтобы монетизировать свою профессию. Поклонники могут платить за контент (фотографии и видео, прямые трансляции) посредством ежемесячного членства.
Node App
node-app.com
Node — это частная платформа, которая позволяет компаниям предлагать свои продукты и продвигать их сотни проверенных влиятельных лиц. Более 1000 брендов по всей Северной Америке используют Node для публикации продуктов и услуг, которые подходят создателям контента в их нише. Помимо публикаций в социальных сетях, компании также получают полные права на распространение пользовательского контента, предоставляя им множество творческих ресурсов для цифровой рекламы и других коммерческих целей.
Sideqik
sideqik.com
Sideqik — это технологическое решение, которое помогает маркетологам смотреть в будущее. Наша универсальная платформа автоматизации маркетинга влиятельных лиц помогает брендам находить и активировать нужных влиятельных лиц. Затем мы помогаем нашим клиентам количественно оценить их кампании с помощью комплексного измерения. Клиенты Sideqik, в число которых входят CBS Interactive, Logitech и Coca-Cola, отмечают увеличение охвата и вовлеченности в 50–300 раз при использовании продукта.
Lolly
lolly.com
Lolly.com — это единое решение для маркетинга влияния, позволяющее брендам максимизировать присутствие своего бренда с помощью авторов в Instagram, TikTok и YouTube.
Lumanu
lumanu.com
Автоматизируйте выплаты своим творческим талантам с помощью Lumanu, платежной платформы, созданной для экономики создателей. Lumanu экономит сотрудникам маркетинга и финансов 100 часов каждый месяц, оптимизируя весь процесс оплаты: - Платите творческим талантам в любой точке мира с платежами в тот же день. Интегрируется со всеми основными платформами AP и бухгалтерского учета, включая QuickBooks и Bill.com. - Lumanu берет на себя все обязательства по привлечению поставщиков и налоговой отчетности (больше не нужно W9/1099). Ваш талант получает доступ к Lumanu EarlyPay, что позволяет вам платить на ваших условиях и максимизировать денежный поток. - Автоматический белый список. Получите доступ к социальным ссылкам за считанные секунды, чтобы запустить рекламу, ориентированную на влиятельных лиц, на Facebook и Instagram. Lumanu был создан специально для уникальных потребностей и рабочего процесса занятых маркетинговых команд, работающих с влиятельными лицами и фрилансерами. Узнайте, почему ведущие мировые бренды и агентства доверяют Lumanu как своему платежному решению.
Qoruz
qoruz.com
Qoruz — это сеть авторов, которая помогает брендам находить авторов, общаться и сотрудничать с ними. Платформа Qoruz предлагает брендам возможность: 🔍 Находить ПРАВИЛЬНОГО влиятельного лица для работы (из 7,5 миллионов авторов!) 💬 Общаться и взаимодействовать напрямую (без посредников!) 💰 Запускать свои кампании и платить прозрачно (прозрачные затраты, без ерунды) 🫂 Создать сообщество лояльных инфлюенсеров-творцов и многое другое!
Julius
juliusworks.com
Julius — это платформа влиятельного маркетинга, предлагающая масштабируемые решения для всей воронки продаж, основанные на данных. Ее запатентованная технология удовлетворяет уникальные потребности корпоративных клиентов в выявлении, активации, точном измерении и получении максимальной отдачи от своих кампаний. Компания привлекла клиентов по всему миру, включая Allergan, NARS, Mediacom и Club Med. Имея опыт работы в сфере влиятельного маркетинга с 2012 года, компания Julius была официально зарегистрирована в 2017 году Джаредом Августином, Тики Барбером и Марком Герсоном. Юлиус приобрел HYPR в 2020 году, и в совокупности компания обладает наибольшим опытом в области влиятельного маркетинга и анализа данных на рынке. Компания Julius была включена в список самых быстрорастущих частных компаний Inc. 5000 в 2021 году. Штаб-квартира компании Julius находится в Нью-Йорке, а дополнительные офисы расположены в Сан-Франциско, Лондоне и Кракове.
Popular Pays
popularpays.com
Popular Pays — это универсальная платформа для маркетинга влияния и создания визуального контента для брендов любого размера. Popular Pays, созданный для того, чтобы сделать совместную работу простой и интуитивно понятной, позволяет вам масштабировать усилия по созданию контента и запускать маркетинговые кампании, которые оказывают влияние на бизнес, не манипулируя несколькими платформами или точками взаимодействия с создателями. Наша торговая площадка для авторов позволяет вам легко находить влиятельных лиц и авторов, которые соответствуют ценностям вашего бренда и аудитории. Popular Pays является официальным партнером Meta, TikTok, Amazon и Pinterest и работает с такими брендами, как Kelloggs, Kraft, Delta и Lyft.
Aspire
aspire.io
Aspire — это платформа влиятельного маркетинга, позволяющая брендам электронной коммерции создавать и развивать влиятельные сообщества влиятельных лиц, послов, партнеров, клиентов и т. д. Бренды, использующие Aspire, могут находить подлинных партнеров, оптимизировать отношения, масштабировать свои программы и измерять реальный эффект для бизнеса — независимо от того, на каком этапе своего маркетингового пути они находятся. Aspire доверяют Glossier, Coola, Bombas, Newell, Ruggable и еще более 800 клиентов. Среди инвесторов — Hummer Winblad Venture Partners, Pear.vc и другие.
Influencity
influencity.com
Influencity — это решение для маркетинга влиятельных лиц на базе искусственного интеллекта, которое позволяет полностью управлять взаимоотношениями с влиятельными лицами на единой платформе. Наш стек технологий включает более 60 функций, которые помогают большим и малым компаниям настраивать свои рабочие процессы и успешно проводить комплексные кампании влияния. Influencity позволяет вам: - Находить идеальных влиятельных лиц за считанные секунды. Мы предоставляем базу данных, содержащую более 170 миллионов профилей влиятельных лиц, и помогаем вам найти идеальные профили с помощью более чем 20 фильтров. Выполняйте поиск по вовлеченности влиятельных лиц, местоположению, полу, возрасту, интересам, демографическим характеристикам аудитории и т. д. - Получите ценную информацию о профиле, чтобы увидеть статистику, не отображаемую в социальных сетях, и организуйте влиятельных лиц в списки, чтобы увидеть процент их пересекающихся подписчиков. - Оцените результаты своей кампании, прежде чем вкладывать ни копейки, и адаптируйте рабочие процессы к потребностям вашей команды. - Измеряйте и сравнивайте результаты от публикации к публикации, от влиятельного лица к влиятельному лицу и от кампании к кампании в визуальных отчетах.
Tolt
tolt.io
Tolt предлагает SaaS-стартапам программное обеспечение для партнерского маркетинга, помогая им создавать и запускать собственную партнерскую программу. В отличие от других решений, Tolt имеет бесплатный план и работает как с Stripe, так и с Paddle прямо из коробки. Все, что поможет вашему SaaS расти с помощью партнерского маркетинга, включая автоматические выплаты, партнерский портал с белой маркировкой для партнеров, страницу активов, комиссию 0% и многое другое!
Partnerize
partnerize.com
Partnerize — лидер в области автоматизации партнерских отношений. Платформа Partnerize является единственной в своем роде, предоставляющей полностью интегрированный и всеобъемлющий набор возможностей для обнаружения, найма, оптимизации, оплаты, безопасности бренда и предотвращения мошенничества для маркетологов, которым необходимы высокая прозрачность и масштабируемые субсидии для снижения давления на экономику их подразделений. результат чрезмерной зависимости от первичных каналов продаж и маркетинга. Благодаря непревзойденному обслуживанию, включая единственную в своей категории программу внутренней поддержки, Partnerize позволяет вам контролировать весь жизненный цикл партнерского маркетинга — и все это на единой платформе. Partnerize завоевала более двух десятков наград, включая премию International Performance Marketing Awards за лучшую технологию. Ведущие мировые компании, в том числе 63 ведущих ритейлера, 12 международных авиакомпаний, 9 крупнейших телекоммуникационных компаний и более 1600 других мировых брендов, полагаются на Partnerize, чтобы получать и управлять более чем 6 миллиардами долларов партнерских продаж и 700 миллионов долларов партнерских платежей каждый год. Компания Partnerize со штаб-квартирой в Нью-Йорке имеет офисы в Австралии, Великобритании, Японии, Сан-Франциско, Филадельфии и Уилкс-Барре. Для получения дополнительной информации о том, как Partnerize помогает превратить ваши партнерские отношения в источник прибыли, посетите https://partnerize.com/en.
Heepsy
heepsy.com
Heepsy — это платформа влиятельного маркетинга, предназначенная для брендов и агентств. Получите доступ к миллионам влиятельных лиц со всего мира, а также к инструментам, необходимым для поиска подходящего инструмента для ваших кампаний в социальных сетях. Найдите влиятельных лиц в Instagram, YouTube и TikTok. Фильтруйте результаты поиска по местоположению, категории, количеству подписчиков, уровню вовлеченности и т. д. Heepsy также предоставляет подробные аналитические отчеты о каждом влиятельном человеке. Проанализируйте их вовлеченность, рост числа подписчиков, демографию аудитории и подлинность. Избегайте влиятельных лиц с весьма подозрительной аудиторией и неорганическим ростом. Проверьте их среднее количество лайков и комментариев на публикацию, чтобы увидеть, как может работать контент, созданный для вашего бренда. Организуйте своих любимых влиятельных лиц в списках. Хотите получить контактную информацию, чтобы начать общаться с влиятельными лицами? Загрузите свои списки, чтобы получить контактную информацию, а также всю другую статистику влиятельных лиц, в одном месте, и сохраните ее там, где вам это нужно. Но он не только предлагает брендам возможность находить влиятельных лиц, но также предоставляет возможность создания торговой площадки, где влиятельные лица могут находить кампании, опубликованные брендами. Здесь создатели имеют возможность выбирать кампании, соответствующие их интересам, с функциями, позволяющими фильтровать их по местоположению кампании, сети продвижения, продвигаемой категории и т. д. Такая настройка гарантирует, что влиятельные лица смогут легко находить кампании, соответствующие предпочтениям их аудитории и их собственному стилю создания контента. Готовы попробовать? Heepsy предлагает бесплатную пробную версию и ежемесячные планы, так что вы можете опробовать платформу, прежде чем брать на себя какие-либо долгосрочные обязательства. Посетите нас сегодня, чтобы зарегистрироваться бесплатно и попробовать.
CisionOne
cision.one
Сформируйте будущее вашего бренда. В режиме реального времени. Чтобы эффективно ориентироваться в сегодняшнем медиа -ландшафте, командам PR и коммуникации нужна новая платформа - та, которая использует силу ИИ, обеспечивает информацию о медиа в реальном времени, необходимые для принятия более быстрых, более точных решений, и соединяет их с правильными контактами в СМИ. Cisionone - это платформа, которая изменит способ работы PR и коммуникационных команд, поэтому они могут сосредоточиться на создании стратегий, которые формируют будущее их бренда.
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai ставит перед собой задачу демократизировать визуальный контент, уникальным образом сочетая мощь брендовых сообществ и генеративного искусственного интеллекта. Запатентованная платформа VisualGPT позволяет брендам искать, обнаруживать, управлять, создавать, регенерировать, распространять и совместно использовать визуальный контент в любом масштабе. Теперь бренды могут использовать визуальный контент в платной рекламе, покупательском опыте, взаимодействии с веб-сайтами и кампаниях в социальных сетях за небольшие деньги и время.
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