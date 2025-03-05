Influencer Hero

influencer-hero.com

Influencer Hero — это универсальное программное обеспечение для управления влиятельными лицами, которое состоит из базы данных влиятельных лиц и CRM с полным спектром услуг, которое автоматизирует весь процесс управления кампанией. Его можно разделить на три этапа. 1). Обнаружение влиятельных лиц через нашу базу данных, включающую 11,7 млн ​​влиятельных лиц в Instagram и 12,3 млн влиятельных лиц на YouTube, а также подробные поисковые фильтры + обнаружение фальшивых подписчиков и ботов 2). Автоматизированное общение через нашу CRM 3). Отчеты и аналитика, включающая проверенные показы, клики и конверсии. Благодаря интеграции с вашим магазином вы сможете управлять всем процессом через нашу CRM. Вы можете настроить партнерские ссылки, коды скидок и автоматически обрабатывать выплаты. Если вы предпочитаете предоставить своим влиятельным лицам полный контроль, они могут войти в свою партнерскую панель, увидеть их эффективность и самостоятельно выплатить свой партнерский баланс. Как только влиятельный человек опубликует публикацию, она будет автоматически сохранена в CRM для просмотра, загрузки и повторного использования. Продукты могут отправляться автоматически через CRM, и если вы хотите подключить своего бизнес-менеджера Facebook, вы можете повысить эффективность своего влиятельного контента с помощью платной рекламы. У нас не только есть эта расширенная и простая в использовании платформа, но мы также заботимся о том, чтобы эта платформа была доступна всем компаниям независимо от их размера.