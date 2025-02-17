Платформы влиятельного маркетинга - Самые популярные приложения - Сирия

CreatorDB

creatordb.app

CreatorDB — это платформа влиятельного маркетинга, позволяющая пользователям находить влиятельных лиц, анализировать рынки и отслеживать кампании. Она может похвастаться более чем 3 миллионами влиятельных лиц, более чем 130 фильтрами, более чем 500 темами и почти 9000 нишами. CreatorDB предоставляет пользователям детальный доступ к маркетингу влиятельных лиц и позволяет им находить подходящего влиятельного лица, используя более 130 критериев поиска. Кроме того, пользователи могут: Сравнивать результаты отдельных авторов со средними результатами по их теме за считанные секунды, чтобы сравнить их. Отслеживайте кампании, индивидуализируйте весь контент, связанный с брендом, и получайте агрегированную информацию. Следите за конкурентами в разделе «Бренды», где можно увидеть, что они делают и как работает их контент. Посмотрите, как работает контент по различным темам, чтобы решить, когда и где взаимодействовать. Получите доступ к подробным данным об авторах и демографических характеристиках тем и убедитесь, что вы всегда общаетесь с нужными людьми. Все сервисы CreatorDB доступны через наше SaaS и интеграцию API, что позволяет лучше всего сочетать их с вашим текущим рабочим процессом. CreatorDB также предлагает агентские услуги с собственным комплексным управлением кампанией. Поставщик заявляет, что команда его агентства свободно говорит на 11 наиболее распространенных языках, что делает его жизнеспособным решением для трансграничных кампаний.