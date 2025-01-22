Платформы влиятельного маркетинга - Самые популярные приложения - Россия

Heepsy

heepsy.com

Heepsy — это платформа влиятельного маркетинга, предназначенная для брендов и агентств. Получите доступ к миллионам влиятельных лиц со всего мира, а также к инструментам, необходимым для поиска подходящего инструмента для ваших кампаний в социальных сетях. Найдите влиятельных лиц в Instagram, YouTube и TikTok. Фильтруйте результаты поиска по местоположению, категории, количеству подписчиков, уровню вовлеченности и т. д. Heepsy также предоставляет подробные аналитические отчеты о каждом влиятельном человеке. Проанализируйте их вовлеченность, рост числа подписчиков, демографию аудитории и подлинность. Избегайте влиятельных лиц с весьма подозрительной аудиторией и неорганическим ростом. Проверьте их среднее количество лайков и комментариев на публикацию, чтобы увидеть, как может работать контент, созданный для вашего бренда. Организуйте своих любимых влиятельных лиц в списках. Хотите получить контактную информацию, чтобы начать общаться с влиятельными лицами? Загрузите свои списки, чтобы получить контактную информацию, а также всю другую статистику влиятельных лиц, в одном месте, и сохраните ее там, где вам это нужно. Но он не только предлагает брендам возможность находить влиятельных лиц, но также предоставляет возможность создания торговой площадки, где влиятельные лица могут находить кампании, опубликованные брендами. Здесь создатели имеют возможность выбирать кампании, соответствующие их интересам, с функциями, позволяющими фильтровать их по местоположению кампании, сети продвижения, продвигаемой категории и т. д. Такая настройка гарантирует, что влиятельные лица смогут легко находить кампании, соответствующие предпочтениям их аудитории и их собственному стилю создания контента. Готовы попробовать? Heepsy предлагает бесплатную пробную версию и ежемесячные планы, так что вы можете опробовать платформу, прежде чем брать на себя какие-либо долгосрочные обязательства. Посетите нас сегодня, чтобы зарегистрироваться бесплатно и попробовать.