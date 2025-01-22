Платформы влиятельного маркетинга - Самые популярные приложения - Россия

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В сегодняшнем цифровом мире платформы влиятельного маркетинга предлагают комплексные решения для организаций, стремящихся использовать силу социальных влиятельных лиц. Эти платформы упрощают процесс выявления влиятельных лиц, контроля создания контента и оценки эффективности кампании. Используя партнерские отношения со знаменитостями, создателями контента, микровлиятелями и послами брендов, бренды могут исследовать новые возможности для привлечения клиентов и продвижения продукции. Платформы влиятельного маркетинга, которые в первую очередь используются маркетинговыми и рекламными командами в секторах потребительских товаров, таких как розничная торговля, мода, красота, а также в сфере электронной коммерции и брендов, ориентированных непосредственно на потребителя (DTC), способствуют целевому охвату и сотрудничеству. Они служат мостом между брендами и влиятельными лицами, обеспечивая беспрепятственное общение и управление контентом. Существует два основных подхода к поиску влиятельных лиц через эти платформы. Некоторые предлагают обширные базы данных, содержащие профили проверенных влиятельных лиц в различных социальных сетях, используя искусственный интеллект для анализа аудитории. Другие предоставляют доступ к эксклюзивным сетям влиятельных лиц, которые решили сотрудничать с брендами. Независимо от выбранного метода, эти платформы позволяют компаниям уточнить критерии поиска и связаться с влиятельными лицами, которые соответствуют ценностям их бренда и целевой демографической группе. Благодаря интегрированным инструментам совместной работы и функциям управления контентом маркетологи могут эффективно взаимодействовать с влиятельными лицами, контролировать создание контента и оценивать эффективность кампании. Такой комплексный подход гарантирует, что маркетинговые инициативы влиятельных лиц выполняются бесперебойно и приносят измеримые результаты.
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Keyhole
keyhole.co
Keyhole помогает маркетологам измерять, улучшать и сообщать о влиянии, которое они оказывают на социальные сети. Продукты Keyhole для прослушивания социальных сетей, отслеживания влиятельных лиц и анализа социальных сетей помогают маркетологам улучшить свою стратегию в социальных сетях и доказать свое влияние коллегам и клиентам. Простая в использовании информационная панель Keyhole позволяет мгновенно создавать отчеты и делиться ими, экономя сотни часов в год. Используйте специальные показатели влиятельных лиц Keyhole, чтобы проанализировать сторонников, говорящих о ваших хэштегах. *Вы можете фильтровать влиятельных лиц по географическому местоположению и ключевым словам в их биографии. Обратитесь к влиятельным лицам, чтобы повысить вовлеченность и рентабельность инвестиций в маркетинг. * Вы также можете сортировать влиятельных лиц по уровню воздействия, которое они создают, и уровню вовлеченности. Панель аналитики имеет удобное облако слов, в котором показаны хэштеги, которые обычно используются с вашим основным хэштегом. * Вы можете легко использовать этот инструмент, чтобы определить наиболее популярные хэштеги, имеющие отношение к вашей кампании, и найти области возможностей.
GRIN
grin.co
GRIN — лучшее программное обеспечение для влиятельного маркетинга для брендов электронной коммерции. Наша платформа на базе искусственного интеллекта включает в себя более 32 миллионов влиятельных лиц, рабочую комнату для проведения кампаний, отчетность и аналитику, платежи и выполнение продуктов, полную медиатеку контента и многое другое.
Impact
impact.com
Impact.com, ведущая глобальная платформа управления партнерскими отношениями, с момента ее основания в 2008 году меняет способы поиска и управления всеми типами партнерских отношений, включая филиалы, влиятельных лиц, издателей коммерческого контента, B2B и т. д. Созданная платформа помогает компаниям — брендам, издателям и агентствам — строить подлинные, прочные и полезные отношения как с издателями, так и с потребителями. Обеспечивая прозрачность всего пути потребителя, они могут с легкостью и прозрачностью агрегировать, организовывать и оптимизировать общую ценность всего комплекса партнерских отношений, стимулируя рост и создавая новую ценность для потребителей. Чтобы узнать больше о том, как технологическая платформа и рынок партнерских отношений Impact.com способствуют росту доходов таких глобальных корпоративных брендов, как Walmart, Uber, Shopify, Lenovo, L'Oreal, Fanatics, Levi's и 1-800-Flowers, посетите сайт www.impact. ком.
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack — это комплексное решение для партнерских отношений. Платформа поддерживает партнерский маркетинг, реферальную и реселлерскую деятельность, а также решает вопросы управления партнерскими приложениями, взаимодействия, атрибуции, обучения, выплат, соответствия требованиям и дополнительных потребностей партнерских каналов. Компании, использующие PartnerStack, размещают свои программы на торговой площадке PartnerStack, предоставляя доступ к своей программе растущей сети, насчитывающей более 450 000 партнеров. Эти компании видят увеличение дохода на своих партнерских каналах на 30 % благодаря партнерам, приобретенным через сеть PartnerStack. Сеть позволяет партнерам продавать несколько приложений SaaS с единой платформы, что необходимо для интегрированных решений SaaS, инвестирующих в канал.
Skeepers
octoly.com
Skeepers — европейский лидер в области решений для привлечения покупателей. Они предоставляют полностью интегрированный универсальный пакет UGC, позволяющий брендам связываться с потребителями, расширять охват, повышать вовлеченность, стимулировать продажи и удержание клиентов. Skeepers объединяет бренды и потребителей посредством уникального опыта с нашим полностью интегрированным универсальным пакетом решений UGC. С помощью Skeepers бренды действительно укрепляют отношения с потребителями, расширяют охват, повышают вовлеченность, стимулируют продажи и улучшают удержание потребителей. Ее решения упрощают эффективное и масштабное создание, сбор, управление и активацию пользовательского контента. Skeepers позволяет брендам связываться с нашим сообществом авторов для получения высококачественного, индивидуального видеоконтента UGC. Его продвинутый искусственный интеллект позволяет брендам использовать наиболее оптимальный видеоконтент, чтобы продукты находили отклик у целевой аудитории, и транслировать видео по наиболее эффективным каналам распространения.
BrandChamp
brandchamp.io
Превратите своих клиентов в чемпионов бренда с помощью BrandChamp. BrandChamp оптимизирует активацию и управление программами по защите бренда, как никогда раньше. Присоединяйтесь к самым быстрорастущим брендам, чтобы увеличить продажи рефералов и стимулировать пользовательский контент посредством успешных информационно-пропагандистских инициатив. Наша универсальная платформа легко интегрируется с ведущими решениями для электронной коммерции, платформами социальных сетей и торговыми площадками.
Word on The Block
wordontheblock.com
Word on the Block — это самый простой и эффективный способ получить доступ к миру влиятельного маркетинга. Просто скажите нам, кто ваш целевой влиятельный человек, и мы немедленно начнем оптимизировать, чтобы найти идеальную группу авторов, соответствующую вашему бренду.
Popular Pays
popularpays.com
Popular Pays — это универсальная платформа для маркетинга влияния и создания визуального контента для брендов любого размера. Popular Pays, созданный для того, чтобы сделать совместную работу простой и интуитивно понятной, позволяет вам масштабировать усилия по созданию контента и запускать маркетинговые кампании, которые оказывают влияние на бизнес, не манипулируя несколькими платформами или точками взаимодействия с создателями. Наша торговая площадка для авторов позволяет вам легко находить влиятельных лиц и авторов, которые соответствуют ценностям вашего бренда и аудитории. Popular Pays является официальным партнером Meta, TikTok, Amazon и Pinterest и работает с такими брендами, как Kelloggs, Kraft, Delta и Lyft.
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Тысячи ведущих мировых брендов и ритейлеров доверяют технологиям, услугам и опыту Bazaarvoice для увеличения доходов, расширения охвата, получения действенной информации и создания лояльных сторонников. Согласно новому заказному исследованию, проведенному Forrester Consulting от имени Bazaarvoice, компании, сотрудничающие с Bazaarvoice, могут рассчитывать на возврат своих инвестиций в размере 400%. Исследование, в ходе которого были опрошены лица, принимающие решения в девяти различных компаниях, имеющих опыт работы с Bazaarvoice, показало, что первоначальные инвестиции окупаются всего за три месяца или меньше. Узнайте, какое значение может иметь сотрудничество с Bazaarvoice для вашего бизнеса. Полный текст исследования можно прочитать ниже в разделе официальных загрузок. Bazaarvoice предлагает самую большую и обширную сеть, комплексную платформу и самые специализированные услуги в бизнесе, с искренними инвестициями в ваш успех. ** Проактивная стратегия и опыт: более 15 лет опыта и подход, адаптированный к уникальным целям каждого клиента. ** Инновации на единой платформе: все типы пользовательского контента от одного поставщика с простой в использовании платформой, которая поддерживает все размеры и конфигурации бизнеса. ** Крупнейшая в мире сеть: сеть, состоящая из более чем 11 500 брендов и розничных продавцов с миллионами активных покупателей, поэтому мы знаем, кто и что покупает, и можем предоставлять релевантную рекламу и персонализированный опыт покупок. ** Целостность и безопасность контента: проверяйте подлинность, чтобы защитить свой бренд с помощью технологии предотвращения мошенничества и спама, а также крупнейшей собственной команды модераторов, состоящей из носителей языка на 38 языках. ** Исключительное обслуживание и поддержка: приверженность подлинному партнерству, круглосуточная глобальная поддержка и лучший в отрасли уровень удовлетворенности клиентов. Обширная глобальная розничная, социальная и поисковая сеть Bazaarvoice, сообщество, увлеченное продуктами, и технологии корпоративного уровня предоставляют брендам и ритейлерам инструменты, необходимые для создания более разумного покупательского опыта на протяжении всего пути клиента.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder — это комплексная платформа управления корпоративными создателями для маркетинговых команд, стремящихся собрать под одной крышей послов, влиятельных лиц и партнеров. Бренды, ориентированные на потребителя, такие как Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff и Live Nation, используют SocialLadder для продвижения через своих клиентов и превращают их в драйверы роста, активируя свое сообщество для создания контента и увеличения конверсии. Технология SocialLadder позволяет вам оптимизировать общение, назначать цифровые и реальные задачи, отслеживать взаимодействие и вознаграждать успешных представителей за помощь в продвижении вашего бренда. Ваши представители настроены на успех, позволяя вам сосредоточиться на общей стратегии роста, а не тратить время на повседневное управление. SocialLadder имеет инструменты, необходимые вашему бренду: ОТКРЫТЬ: использовать машинное обучение для поиска в вашей CRM клиентов, которые идеально подходят для того, чтобы стать послами. ОТСЛЕЖИВАТЬ: нацеливать и назначать задачи послам (цифровое, физическое и отслеживание конверсий). ИЗМЕРЕНИЕ: рентабельность инвестиций и единица измерения. экономика деятельности представителей. ИНТЕГРАЦИЯ: корпоративный API для сложных развертываний. УПРОЩЕНИЕ: назначение задач, общение и адаптация представителей. ВОВЛЕЧЕНИЕ: 100 % мобильность для представителей, позволяющая поддерживать вовлеченность и подотчетность вашего сообщества. НАГРАЖДЕНИЕ: управление запасами и платежами, встроенное в платформу. МАСШТАБИРОВАНИЕ: автоматическое обучение на успешных примерах. Послы помогут узнать больше. Посетите SocialLadder, чтобы получить живую демо-версию.
Heepsy
heepsy.com
Heepsy — это платформа влиятельного маркетинга, предназначенная для брендов и агентств. Получите доступ к миллионам влиятельных лиц со всего мира, а также к инструментам, необходимым для поиска подходящего инструмента для ваших кампаний в социальных сетях. Найдите влиятельных лиц в Instagram, YouTube и TikTok. Фильтруйте результаты поиска по местоположению, категории, количеству подписчиков, уровню вовлеченности и т. д. Heepsy также предоставляет подробные аналитические отчеты о каждом влиятельном человеке. Проанализируйте их вовлеченность, рост числа подписчиков, демографию аудитории и подлинность. Избегайте влиятельных лиц с весьма подозрительной аудиторией и неорганическим ростом. Проверьте их среднее количество лайков и комментариев на публикацию, чтобы увидеть, как может работать контент, созданный для вашего бренда. Организуйте своих любимых влиятельных лиц в списках. Хотите получить контактную информацию, чтобы начать общаться с влиятельными лицами? Загрузите свои списки, чтобы получить контактную информацию, а также всю другую статистику влиятельных лиц, в одном месте, и сохраните ее там, где вам это нужно. Но он не только предлагает брендам возможность находить влиятельных лиц, но также предоставляет возможность создания торговой площадки, где влиятельные лица могут находить кампании, опубликованные брендами. Здесь создатели имеют возможность выбирать кампании, соответствующие их интересам, с функциями, позволяющими фильтровать их по местоположению кампании, сети продвижения, продвигаемой категории и т. д. Такая настройка гарантирует, что влиятельные лица смогут легко находить кампании, соответствующие предпочтениям их аудитории и их собственному стилю создания контента. Готовы попробовать? Heepsy предлагает бесплатную пробную версию и ежемесячные планы, так что вы можете опробовать платформу, прежде чем брать на себя какие-либо долгосрочные обязательства. Посетите нас сегодня, чтобы зарегистрироваться бесплатно и попробовать.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd — это первое и лучшее предложение, которое ПОМОГАЕТ БРЕНДАМ лучше монетизировать своих создателей с помощью витрин влиятельных лиц на УСЛОВИЯХ БРЕНДА. LoudCrowd предлагает ведущим брендам электронной коммерции (Gymshark, boohoo и т. д.) решение для авторской коммерции, позволяющее фактически конкурировать с такими взрывными сторонними игроками, как TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts и другими. Клиенты LoudCrowd не только получают жизненно важный доход от сторонних игроков, но также видят резкое увеличение коэффициента конверсии создателя-партнера (CVR) и средней стоимости заказа (AOV), а также значительно более низкие затраты на привлечение клиентов (CPA). Витрины Influencer от LoudCrowd позволяют бренду предоставить любому автору персонализированную страницу с белой маркировкой. Создатели могут создавать пакеты продуктов своими руками, интегрировать контент из Instagram и TikTok и получать комиссионные от продаж, которые они продвигают. Персонализированные целевые страницы создаются автоматически, без использования ресурсов бренда для разработки. Витрины Influencer от LoudCrowd представляют собой будущее партнерского маркетинга, работающего на благо бренда.
Squaredance
squaredance.io
Squaredance — это партнерская площадка, помогающая брендам DTC привлекать новых клиентов и увеличивать продажи во всех каналах. Мы предлагаем комплексное комплексное решение, отвечающее потребностям цифрового маркетолога. Подключите свой цифровой магазин, запускайте неограниченное количество кампаний, находите экспертов в области СМИ, атрибутируйте и отслеживайте эффективность, а также оптимизируйте, платя только за продажи.
Roster
getroster.com
Влияние есть у каждого, и лучшие бренды используют Roster, чтобы использовать его. С помощью Roster компании превращают преданных клиентов в представителей бренда, которые повышают узнаваемость в социальных сетях, стимулируют маркетинговые инициативы, такие как обзоры, и увеличивают доход. Комплексный набор инструментов реестра помогает компаниям: (1) привлекать, вовлекать и вознаграждать сообщество (2) повышать узнаваемость бренда (3) использовать пользовательский контент (4) увеличивать доходы от устной рекламы
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — это мощное программное обеспечение для партнерского, влиятельного и реферального маркетинга — все в одном. Начиная всего с 49 долларов США, GrowthHero масштабируется вместе с вами! Полностью гибкие инструменты для вашего успеха: - Партнерский портал с белой маркировкой, полная настройка без необходимости кода - Делитесь настраиваемыми URL-адресами отслеживания и/или кодами скидок - Интеграция через Stripe, API, Zapier, приложение Shopify, приложение BigCommerce - Подходит для любого типа бизнеса - Лидирующие на рынке соединения API/Zapier, дополнительная настройка и автоматизация — отличное соотношение цены и качества. Не переплачивайте за 3 отдельные партнерские программные платформы # Программное обеспечение для партнерского маркетинга — привлечение партнеров. Позвольте партнерам найти вас с помощью списков на торговой площадке, найдите партнеров с помощью Affiliate Hunt, а затем позвольте вашим партнерам набирать для вас больше партнеров с помощью MLM. - Вознаграждение в виде комиссионных, фиксированных или ручных вознаграждений. - Отслеживание регистраций, продаж и подписок. - Делитесь маркетинговыми активами с партнерами, гарантируя, что их контент всегда соответствует бренду. - Запускайте кампании — предлагая бонусы или другие дополнительные вознаграждения для достижения целей # Маркетинговая платформа для влиятельных лиц — Ищите и связывайтесь с влиятельными лицами Instagram, Tik Tok и YouTube в своих программах — Создавайте кампании, в которых влиятельные лица отправляют контент на ваше одобрение — Платите влиятельным лицам фиксированную плату за контент ИЛИ получайте комиссию от продаж. # Инструменты маркетинга с привлечением клиентов. Попросите клиентов порекомендовать вас своим друзьям. Привлеките их предложением в модальном окне после покупки и виджете рефералов. Превратите своих клиентов в евангелистов с помощью индивидуальных электронных писем — отдельно от влиятельных лиц и партнеров. — Вознаграждайте клиентов кредитом магазина, комиссией или другими фиксированными вознаграждениями — на ваш выбор. 14-дневная бесплатная пробная версия. на всех планах!
Reditus
getreditus.com
Reditus — это инструмент управления партнерскими программами для B2B SaaS-компаний. Это помогает компаниям привлекать новых партнеров через свой рынок, помогая им расти за пределами своей собственной сети. Их УТП — это чистый пользовательский интерфейс, поддержка в чате и то, как они воспринимают отзывы клиентов. Компания была создана предыдущим руководителем отдела по работе с клиентами, который четко понимает, как они ведут бизнес; они определенно хотят, чтобы люди получали выгоду от их продукта, и помогут вам добиться этого. Они предлагают бесплатный план, и когда вы покупаете премиум-пакет, вы очень быстро получите окупаемость инвестиций в зависимости от того, как они определили свои цены. Отличный способ для SaaS-компаний запустить партнерскую программу без высоких первоначальных затрат. Компания расположена в Утрехте, Нидерланды (соответствует GDPR) и была основана в 2020 году.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize — лидер в области автоматизации партнерских отношений. Платформа Partnerize является единственной в своем роде, предоставляющей полностью интегрированный и всеобъемлющий набор возможностей для обнаружения, найма, оптимизации, оплаты, безопасности бренда и предотвращения мошенничества для маркетологов, которым необходимы высокая прозрачность и масштабируемые субсидии для снижения давления на экономику их подразделений. результат чрезмерной зависимости от первичных каналов продаж и маркетинга. Благодаря непревзойденному обслуживанию, включая единственную в своей категории программу внутренней поддержки, Partnerize позволяет вам контролировать весь жизненный цикл партнерского маркетинга — и все это на единой платформе. Partnerize завоевала более двух десятков наград, включая премию International Performance Marketing Awards за лучшую технологию. Ведущие мировые компании, в том числе 63 ведущих ритейлера, 12 международных авиакомпаний, 9 крупнейших телекоммуникационных компаний и более 1600 других мировых брендов, полагаются на Partnerize, чтобы получать и управлять более чем 6 миллиардами долларов партнерских продаж и 700 миллионов долларов партнерских платежей каждый год. Компания Partnerize со штаб-квартирой в Нью-Йорке имеет офисы в Австралии, Великобритании, Японии, Сан-Франциско, Филадельфии и Уилкс-Барре. Для получения дополнительной информации о том, как Partnerize помогает превратить ваши партнерские отношения в источник прибыли, посетите https://partnerize.com/en.
Influence.co
influence.co
За последние 4 года мы создали самое большое сообщество реальных людей в экономике влияния. Мы работаем с более чем 170 тысячами влиятельных лиц, более чем 35 тысячами брендов и более чем 10 тысячами агентств. Наша платформа позволяет вам мгновенно находить, привлекать и связываться с влиятельными лицами с помощью единого комплексного решения. Больше никаких таблиц вручную. Больше никаких управляемых услуг. Больше не нужно тратить бесчисленные часы в Instagram, чтобы пообщаться с лучшими талантами.
Tolt
tolt.io
Tolt предлагает SaaS-стартапам программное обеспечение для партнерского маркетинга, помогая им создавать и запускать собственную партнерскую программу. В отличие от других решений, Tolt имеет бесплатный план и работает как с Stripe, так и с Paddle прямо из коробки. Все, что поможет вашему SaaS расти с помощью партнерского маркетинга, включая автоматические выплаты, партнерский портал с белой маркировкой для партнеров, страницу активов, комиссию 0% и многое другое!
Upfluence
upfluence.com
Upfluence предоставляет брендам все инструменты, необходимые для оптимизации кампаний по привлечению влиятельных лиц и увеличения продаж. Найдите лучших влиятельных лиц с помощью набора инструментов Upfluence для поиска влиятельных лиц, включая большую базу данных проверенных влиятельных лиц, органическую идентификацию влиятельных лиц с помощью Live Capture и идентификацию влиятельных лиц посредством интеграции электронной коммерции. Отслеживайте все свои отношения с влиятельными лицами, управляйте платежами влиятельных лиц и измеряйте результаты кампании на одной платформе. Комплексная платформа Upfluence делает масштабирование маркетинга влияния проще, чем когда-либо.
LTK
shopltk.com
Покупайте новинки в сфере моды, дома, красоты и фитнеса от влиятельных лиц LTK, которым вы доверяете. Идеи рабочей одежды, свадебные платья для гостей, образы для путешествий и многое другое.
Later
later.com
Later — это платформа для маркетинга и коммерции в социальных сетях, которая помогает владельцам бизнеса, создателям, агентствам и командам социальных сетей развивать свои бренды и бизнес в Интернете. Later поможет вам сэкономить время и развивать свой бизнес, упрощая управление всей вашей стратегией в социальных сетях в одном месте. Планируйте публикации на каждой социальной платформе, получайте предложения по хэштегам, лучшее время для публикации, превращайте свои изображения в интерактивные и продаваемые публикации с настраиваемой ссылкой в биографии и многое другое!
CreatorDB
creatordb.app
CreatorDB — это платформа влиятельного маркетинга, позволяющая пользователям находить влиятельных лиц, анализировать рынки и отслеживать кампании. Она может похвастаться более чем 3 миллионами влиятельных лиц, более чем 130 фильтрами, более чем 500 темами и почти 9000 нишами. CreatorDB предоставляет пользователям детальный доступ к маркетингу влиятельных лиц и позволяет им находить подходящего влиятельного лица, используя более 130 критериев поиска. Кроме того, пользователи могут: Сравнивать результаты отдельных авторов со средними результатами по их теме за считанные секунды, чтобы сравнить их. Отслеживайте кампании, индивидуализируйте весь контент, связанный с брендом, и получайте агрегированную информацию. Следите за конкурентами в разделе «Бренды», где можно увидеть, что они делают и как работает их контент. Посмотрите, как работает контент по различным темам, чтобы решить, когда и где взаимодействовать. Получите доступ к подробным данным об авторах и демографических характеристиках тем и убедитесь, что вы всегда общаетесь с нужными людьми. Все сервисы CreatorDB доступны через наше SaaS и интеграцию API, что позволяет лучше всего сочетать их с вашим текущим рабочим процессом. CreatorDB также предлагает агентские услуги с собственным комплексным управлением кампанией. Поставщик заявляет, что команда его агентства свободно говорит на 11 наиболее распространенных языках, что делает его жизнеспособным решением для трансграничных кампаний.
Current
current.tech
Что такое ток? Решение №1 для брендов, которые хотят создать свои программы послов, максимизировать маркетинг влияния и увеличить свои доходы. В Current Technologies наш набор инструментов поддерживает бренды: от поиска авторов до управления кампаниями и автоматизированных выплат талантам и соблюдения налогового законодательства. Мы можем помочь вам найти лучших влиятельных лиц и представителей вашего бренда, создать эффективный контент в большом масштабе и измерить реальную рентабельность инвестиций для достижения успеха вашего бизнеса. В нашем наборе продуктов вы получите: 1.) Ambassador Hub — полноценную платформу для представителей, созданную для вашего роста. Запустите частное сообщество представителей, измеряйте эффективность контента, отслеживайте продажи и увеличивайте доходы. 2.) Программный рекрутинг. Найдите нужных влиятельных лиц, не тратя много времени на поиски. Позвольте нашему программному обеспечению делать всю работу по поиску потенциальных авторов каждый день. 3.) Платежная платформа. Наша интегрированная платформа позволяет вашей команде авторизовать платежи, настраивать выплаты, собирать налоговые документы и автоматически распределять 1099 среди специалистов. При этом ваши создатели могут получать оплату через ACH, банковский перевод или PayPal. 4.) Обмен сообщениями. Установите значимые и прочные связи со своим сообществом. Обращайтесь к потенциальным партнерам, общайтесь напрямую со своими послами и влиятельными лицами или общайтесь со всем своим сообществом. 5.) Отчетность и аналитика. Измеряйте свой успех, одновременно настраивая свою стратегию с помощью комплексного анализа производительности в вашем наборе отчетов. 6.) Управляемые услуги и управление счетами. Мы развиваем прибыльные программы послов. Мы создаем долгосрочные стратегии влияния. И мы берем на себя ответственность за успех наших клиентов.
Inflead
inflead.com
Inflead находится в авангарде маркетинговой аналитики влиятельных лиц, предлагая беспрецедентную точность и аналитическую эффективность. Inflead использует передовые научные достижения и технологии, чтобы оставаться на шаг впереди в области маркетинга влияния. Платформа Inflead обслуживает бренды, агентства и медиацентры, предоставляя комплексный набор инструментов для поиска влиятельных лиц, анализа на основе искусственного интеллекта, управления кампаниями и анализа конкуренции. Имея доступ к более чем 10 миллионам профилей на таких платформах, как Instagram, TikTok, YouTube и Twitch, Inflead дает нашим клиентам возможность находить, оценивать, отслеживать и развивать свои кампании влияния. Погрузитесь в нашу лабораторию данных, чтобы выявить тенденции рынка, проанализировать стратегии конкурентов и получить индивидуальные отчеты.
Influencer Hero
influencer-hero.com
Influencer Hero — это универсальное программное обеспечение для управления влиятельными лицами, которое состоит из базы данных влиятельных лиц и CRM с полным спектром услуг, которое автоматизирует весь процесс управления кампанией. Его можно разделить на три этапа. 1). Обнаружение влиятельных лиц через нашу базу данных, включающую 11,7 млн влиятельных лиц в Instagram и 12,3 млн влиятельных лиц на YouTube, а также подробные поисковые фильтры + обнаружение фальшивых подписчиков и ботов 2). Автоматизированное общение через нашу CRM 3). Отчеты и аналитика, включающая проверенные показы, клики и конверсии. Благодаря интеграции с вашим магазином вы сможете управлять всем процессом через нашу CRM. Вы можете настроить партнерские ссылки, коды скидок и автоматически обрабатывать выплаты. Если вы предпочитаете предоставить своим влиятельным лицам полный контроль, они могут войти в свою партнерскую панель, увидеть их эффективность и самостоятельно выплатить свой партнерский баланс. Как только влиятельный человек опубликует публикацию, она будет автоматически сохранена в CRM для просмотра, загрузки и повторного использования. Продукты могут отправляться автоматически через CRM, и если вы хотите подключить своего бизнес-менеджера Facebook, вы можете повысить эффективность своего влиятельного контента с помощью платной рекламы. У нас не только есть эта расширенная и простая в использовании платформа, но мы также заботимся о том, чтобы эта платформа была доступна всем компаниям независимо от их размера.
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer — это комплексное программное обеспечение для влиятельного маркетинга, предназначенное для выявления влиятельных лиц в социальных сетях, проведения маркетинговых кампаний, управления взаимоотношениями с влиятельными лицами и анализа социальных сетей. Он охватывает более 20 миллионов ресурсов влиятельных лиц по всему миру на YouTube, TikTok и Instagram. Особенности: Детальный поиск по влиятельным лицам. База данных влиятельных лиц, содержащая 20 000 000 65 тысяч нишевых тегов и 17 тысяч тегов брендов. Маркетинговая кампания по влиятельным лицам: запуск и мониторинг. Анализ данных влиятельных лиц. Глобальный рейтинг влиятельных лиц (по географическому признаку и нише).
Racontor
racontor.com
Racontor — это платформа экономики создателей, и мы находимся в процессе разрушения огромной мировой индустрии онлайн-маркетинга, используя возможности создателей социальных сетей. Наши услуги включают маркетинг влияния и другие услуги для авторов.
Yoloco
yoloco.io
Yoloco — это платформа, предназначенная для точного анализа влиятельных лиц в социальных сетях. Благодаря использованию современных технологий, машинного обучения и собственных разработок Yoloco помогает пользователям получить все данные, необходимые для проведения успешной рекламной кампании. Платформа предоставляет мощные инструменты, с помощью которых вы можете: - Поиск влиятельных лиц с помощью мощного фильтра - Аналитические отчеты по влиятельным лицам, состоящие из более чем 20 показателей - Работа с влиятельными лицами - Анализ конкурентов - Менеджер кампаний
Statusphere
joinstatus.com
Statusphere — это маркетинговая платформа для микровлияний, призванная помочь потребительским брендам зарабатывать контент в больших масштабах. Наши передовые инструменты поиска партнеров, технология выполнения заказов и бренд-портал устраняют 98% рутинной работы, связанной с проведением кампаний по привлечению влиятельных лиц. Это означает, что вы можете поддерживать постоянную стратегию влиятельного маркетинга, не жертвуя своим графиком. Имея доступ в режиме реального времени к контенту, защищенному правами, бренды могут создать постоянную библиотеку аутентичного пользовательского контента. Оптимизируя ваши самые сложные маркетинговые задачи, Statusphere позволяет брендам за короткое время получать сотни постов от проверенных авторов.
The Cirqle
thecirqle.com
The Cirqle — это современная платформа влиятельного маркетинга, позволяющая рекламодателям проводить комплексные кампании для авторов. Платформа предоставляет доступ к 1 миллиону авторов при поддержке платных социальных кампаний в Meta, Instagram и TikTok для повышения RoAS, охвата, вовлеченности и снижения затрат на привлечение клиентов. Программная платформа Cirqle оптимизирует высококачественную работу влиятельных лиц при поддержке команды креативных стратегов. Работа варьируется от простой активации влиятельных лиц для повышения узнаваемости бренда и продаж до плавного утверждения/масштабирования контента для заполнения каналов бренда или быстрого тестирования новых (рекламных) мест размещения для ускорения роста. Клиенты видят среднее снижение общих затрат на производство и приобретение на 30–50 % при одновременном увеличении RoAS и производительности до 10 раз при партнерстве с The Cirqle для контента, созданного авторами, по сравнению с их собственной рекламой (BAU) и устаревшими методами производства контента.
Ainfluencer
ainfluencer.com
Ainfluencer.com — это прямая торговая площадка, позволяющая мгновенно связаться с вами; влиятельные лица и авторы в Instagram, TikTok и Youtube с миллионами мировых брендов для платного партнерства. Сотрудничайте с брендами в вашей нише, чтобы продемонстрировать свою креативность, привлечь внимание, создать свой личный бренд и зарабатывать деньги, создавая интересный и аутентичный контент, который находит отклик у ваших подписчиков. С мобильными приложениями Ainfluencer вы получаете доступ к безграничным возможностям максимизировать свой потенциал заработка и давать своим подписчикам указания покупать продукты, которые им нравятся.
AnyTag
anytag.jp
AnyTag — это платформа влиятельного маркетинга, которая позволяет маркетологам, PR-агентствам, агентствам по поиску талантов и сетям влиятельных лиц находить влиятельных лиц, активировать, управлять, отслеживать и атрибутировать маркетинговые кампании влиятельных лиц на основных платформах социальных сетей, включая Instagram, TikTok, Facebook, YouTube и Twitter. Платформа, созданная для Азии, предоставляет пользователям доступ к более чем 300 000 влиятельных лиц и точкам данных о влиятельных лицах со всего региона, включая тех, кто зарегистрировался в ее родственном приложении для влиятельных лиц AnyCreator. AnyTag также предоставляет пользователям аналитику социальных сетей для их учетных записей в социальных сетях, принадлежащих брендам, включая демографическую и пост-аналитику, аналитику конкурентов, аналитику хэштегов, упоминания брендов и управление пользовательским контентом.
Atisfyre
atisfyre.com
Atisfyre — это комплексная платформа для влиятельных лиц на базе искусственного интеллекта, которая позволяет миллионам влиятельных лиц связываться с мировыми брендами для эффективного сотрудничества. И еще лучше: Atisfyre совершенно БЕСПЛАТЕН для влиятельных лиц. Atisfyre родился из нашего стремления произвести революцию и оказать положительное влияние на индустрию влиятельного маркетинга. Мы видели, как сложно влиятельным лицам всех размеров найти подходящие бренды для работы, и знали, что можем разработать платформу, которая могла бы дать им инструменты, позволяющие избежать посредников и стать собственными менеджерами.
Campaygn
campaygn.com
CAMPAYGN — это программное решение, основанное на данных для маркетинга влияния, которое оптимизирует рабочий процесс и стратегии маркетинга влияния. Мы ориентированы на крупные и средние компании и группы. На каждом этапе влиятельного маркетинга у нас есть для вас решения: ◾ Выявите и откройте для себя знаменитостей, нишевых влиятельных лиц и новые таланты. ◾ Оцените качество аудитории инфлюенсера. ◾ Изучите более 32 миллионов профилей влиятельных лиц. ◾ Получите доступ к углубленной информации и аналитике влиятельных лиц. ◾ Нажмите и создайте интересные кастинговые слайды. ◾ Анализируйте и прогнозируйте свои будущие кампании. ◾ Получите доступ к проценту уникальных подписчиков. ◾ Создавайте кампании для влиятельных лиц и настраивайте панель управления рабочим процессом. ◾ Отслеживайте данные в Instagram, TikTok и YouTube. ◾ Создавайте подробные аналитические отчеты. ◾ Улучшите свой рабочий процесс с помощью социальных сетей, сравнительного анализа и многих других функций. Кампанию CAMPAYGN используют Tag Heuer, Prada, Sisley, Montblanc, Chopard, Chaumet, Givenchy, La Prairie и многие другие. Вы готовы попробовать нас?
Embold
embold.co
Embold — это популярная в Канаде маркетинговая платформа для влиятельных лиц, объединяющая бренды с более чем 9000 местными микроинфлюенсерами. Упростите управление кампанией, проверку контента и выплаты влиятельным лицам. Воспользуйтесь преимуществами наших индивидуальных решений, включая управляемые кампании, CampaignPlus и рекламу в белом списке. Embold, которому доверяют ведущие канадские бренды, гарантирует максимальную рентабельность инвестиций и успех кампании благодаря использованию своего программного обеспечения.
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai — это платформа влиятельного маркетинга, специально разработанная для удовлетворения потребностей агентств и брендов, предоставляющая им возможность управлять поиском влиятельных лиц, управлением кампаниями и составлением отчетов с помощью решений и исходных данных, основанных на данных.
Influence4You
influence4you.com
Платформа маркетинга влияния, на которую подписаны более 160 000 влиятельных лиц и доступ к 100 миллионам профилей. Микроинфлюенсеры в 3 раза более привлекательны, чем знаменитости. Воспользуйтесь их подлинностью, откройте для себя несколько замечательных профилей и эффективно управляйте своими кампаниями с их помощью с помощью самой полной платформы на рынке! Возможности Influence4You: - Доступ к более чем 160 000 подписанных влиятельных лиц для ваших кампаний и благодаря интегрированному инструменту HypeAuditor просмотр статистики для 100 миллионов профилей и обнаружение фальшивых подписчиков - Выбор запуска платных или просто подарочных кампаний (это позволяет вам сотрудничать с наиболее подходящими профилями для оптимизируйте свой бюджет) - Опыт запуска более 5000 кампаний во всех секторах, на 7 языках и в 35 странах во всех социальных сетях (Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest, Snapchat, Twitch, Linkedin…) - Самый эргономичный и удобный интерфейс - Самая полная платформа по многочисленным критериям - Бесплатная поддержка платформы (по почте или телефону) С 2012 года Influence4You объединяет передовые технологии и экспертов по маркетингу влияния.
Influential
influential.co
Оптимизируя самые интеллектуальные данные на основе искусственного интеллекта, Influential точно подбирает бренды к влиятельным лицам, чтобы охватить новую аудиторию и получить непревзойденные измеримые результаты.
Keymailer
keymailer.co
Крупнейшая в мире маркетинговая платформа для влиятельных игроков, объединяющая создателей, программное обеспечение и услуги на одном портале. Привлекайте авторов по всему миру с помощью органических стимулирующих обзорных кампаний, экономически эффективных маркетинговых кампаний, кампаний спонсируемого контента и многого другого. Тысячи издателей и брендов полагаются на Keymailer для достижения своих маркетинговых целей, получая доступ к нашей сети, состоящей из более чем 50 000 влиятельных лиц профессионального уровня и прессе с аудиторией в 3,5 миллиарда человек.
Kolsquare
kolsquare.com
Платформа маркетинга влияния Kolsquare сочетает в себе новейшие данные и технологии в простом UX/UI, что позволяет брендам выйти на новый уровень узнаваемости и добиться серьезной рентабельности инвестиций.
Modash
modash.io
Единственный инструмент влияния для компаний, которые отдают приоритет росту. Глобальная поисковая система влиятельных лиц с данными о целевой аудитории и мониторингом растущего бизнеса B2C.
Ninja Influence
ninjainfluence.com
Ninja Influence — это инструмент для маркетингового решения для влиятельных лиц, который позволяет пользователям полностью контролировать свои стратегии и общение с влиятельными лицами. Приложение разработано специально для магазинов электронной коммерции, чтобы они могли подключить свой магазин и начать оптимизировать продажи влиятельных лиц, а также отслеживать рентабельность инвестиций и доходы на основе продаж, совершенных влиятельными лицами с использованием купонов. Ninja Influence опирается на данные — базу данных, содержащую более 100 000 000 влиятельных лиц в Instagram, TikTok и YouTube — безусловно, самую полную базу данных в Интернете.
Phlanx.com
phlanx.com
Phlanx — это маркетинговая платформа для контактов с влиятельными лицами, работы с брендами, заключения контрактов и измерения вовлеченности.
Wednesday.app
wednesday.app
Wednesday.app — это инновационная платформа влиятельного маркетинга, предназначенная для расширения возможностей малого бизнеса, стартапов и индивидуальных предпринимателей. Он предоставляет удобную платформу для влиятельного и партнерского маркетинга, предназначенную для удовлетворения растущих потребностей растущего бизнеса. Он стремится стать доступным и эффективным партнером для компаний любого размера, уделяя особое внимание расширению охвата, повышению узнаваемости бренда и обеспечению высокой рентабельности инвестиций в сферу влиятельного маркетинга.
Woomio
home.woomio.com
Woomio помогает маркетологам и агентствам преуспеть в маркетинге влияния, предоставляя инструменты, необходимые для обнаружения влиятельных лиц, прогнозирования кампаний и измерения рентабельности инвестиций.
Aggero Software
aggero.io
Aggero анализирует для вас тысячи часов видеоконтента со всех основных социальных сетей. Он использует технологию искусственного интеллекта для извлечения уникальной и актуальной информации о видео, такой как данные о настроениях аудитории, уровне вовлеченности и главных моментах для упоминаний бренда или продукта как в видео, так и в тексте. Будучи инструментом социального прослушивания, он понимает, что авторы говорят и показывают в видео. Кроме того, это коррелирует с реакцией аудитории, что позволяет оптимизировать кампанию под руководством создателя в режиме реального времени для максимального вовлечения.
Ampifi.io
ampifi.io
Ampifi позволяет малому и среднему бизнесу нанимать влиятельных лиц, отслеживать их публикации и сообщать о результатах.
atisfyreach
atisfyreach.com
Первая в мире экономика влияния, основанная на данных в режиме реального времени. AtisfyReach предлагает комплексную технологию маркетинга влияния с самообслуживанием, которая обеспечивает высокую рентабельность инвестиций и легкое омниканальное масштабирование. AtisfyReach — это новый взгляд на маркетинг влияния. Эта платформа, основанная на машинном обучении и искусственном интеллекте, привносит новый взгляд на маркетинг влияния, позволяя компаниям быстро покупать крупномасштабные кампании. Наш алгоритм использует машинное обучение, искусственный интеллект, данные и демографическую информацию, чтобы гарантировать, что ваши контракты будут сопоставлены с лучшими людьми для вашей аудитории на нашей партнерской платформе Atisfyre. В условиях меняющегося ландшафта электронной коммерции за последнее десятилетие потребность во влиятельных лицах возросла: компании, от малого бизнеса до крупных предприятий, включили их в свои маркетинговые стратегии. Мы поддерживаем основные платформы социальных сетей — Facebook, Instagram, YouTube, Twitch и TikTok — а это означает, что вашему бренду стало проще, чем когда-либо, связаться с нужной аудиторией по правильной цене.
Boksi.com
boksi.com
Маркетинговые кампании с влиятельными лицами. Персонализированные фирменные фотографии и видео с полными правами на использование. Более 10 000 замечательных авторов. Все на одной простой в использовании платформе.
Brinfer
brinfer.com
Обладая большой базой влиятельных лиц, Brinfer позволяет брендам и агентствам находить наиболее подходящих создателей контента для своего бизнеса. Они могут найти самых влиятельных создателей контента в различных категориях с помощью расширенного поиска и фильтров и получить уникальный анализ с оценкой, основанной на эффективности каждого влиятельного лица и ключевых показателях эффективности. Бренды и агентства могут находить влиятельных лиц по местоположению, возрасту, типу контента, языку или выступлениям. С другой стороны, влиятельные лица могут получить доступ к краткому описанию кампании и подать заявку на участие в любой кампании. После выбора они могут определить все детали вместе с брендом внутри платформы, чтобы создать лучший контент и оказать влияние на свою аудиторию.
TrueFanz Influencers
truefanz.com
TrueFanz помогает создателям контента и брендам получать деньги за публикации в Интернете. На TrueFanz ваши самые большие сторонники становятся активными участниками, предлагая им VIP-доступ к вашему контенту. С TrueFanz вы можете предоставить своим самым большим сторонникам доступ к контенту, сообществу и пониманию вашего творческого процесса. Взамен вы получаете свободу и гибкость, чтобы делать свою работу максимально эффективно, достигая при этом своих целей!
Primetag
primetag.com
Primetag — это мощное программное обеспечение для маркетинга влияния, созданное для того, чтобы сделать сложные вещи простыми, а сложные — возможными.
Promoty
promoty.io
Promotion — это инструмент маркетинга отношений с влиятельными лицами, который помогает брендам и агентствам находить подходящих авторов, управлять отношениями с влиятельными лицами и экономить время на маркетинге с влиятельными лицами.
Upcred Advertiser
upcred.ai
UPCRED хочет стать мультивселенной глобальной экономики творцов, чтобы расширить возможности мировой экономики творцов, привнося больше аутентичности, наглядности и технологических усовершенствований. UPCRED GDS: универсальное решение для всех предприятий, позволяющее им участвовать в экономике создателей. UPCRED Multiverse: Мультивселенная UPCRED построена на основе UPCRED GDS, которая решит ряд проблем, связанных с экономикой создателей, для создателей и бизнеса. Штаб-квартира UPCRED находится в Бангалоре, Индия, и в настоящее время работает по всей Индии с полными возможностями, а также в США, Великобритании, Дубае, Сингапуре, Японии и остальном мире с ограниченными возможностями для кампаний Influencer Marketing. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу [email protected], а для партнерских отношений — по адресу upcred.ai.
Upcred Customer
upcred.ai
UPCRED хочет стать мультивселенной глобальной экономики творцов, чтобы расширить возможности мировой экономики творцов, привнося больше аутентичности, наглядности и технологических усовершенствований. UPCRED GDS: универсальное решение для всех предприятий, позволяющее им участвовать в экономике создателей. UPCRED Multiverse: Мультивселенная UPCRED построена на основе UPCRED GDS, которая решит ряд проблем, связанных с экономикой создателей, для создателей и бизнеса. Штаб-квартира UPCRED находится в Бангалоре, Индия, и в настоящее время работает по всей Индии с полными возможностями, а также в США, Великобритании, Дубае, Сингапуре, Японии и остальном мире с ограниченными возможностями для кампаний Influencer Marketing. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу [email protected], а для партнерских отношений — по адресу upcred.ai.
Upcred Creator
upcred.ai
UPCRED хочет стать мультивселенной глобальной экономики творцов, чтобы расширить возможности мировой экономики творцов, привнося больше аутентичности, наглядности и технологических усовершенствований. UPCRED GDS: универсальное решение для всех предприятий, позволяющее им участвовать в экономике создателей. UPCRED Multiverse: Мультивселенная UPCRED построена на основе UPCRED GDS, которая решит ряд проблем, связанных с экономикой создателей, для создателей и бизнеса. Штаб-квартира UPCRED находится в Бангалоре, Индия, и в настоящее время работает по всей Индии с полными возможностями, а также в США, Великобритании, Дубае, Сингапуре, Японии и остальном мире с ограниченными возможностями для кампаний Influencer Marketing. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу [email protected], а для партнерских отношений — по адресу upcred.ai.
Rizer Social
rizersocial.io
Платформа Rizer — это облачное программное обеспечение, используемое брендами и рекламодателями. Rizer Social позиционируется как инструмент маркетинга и бизнес-аналитики, который совершенно отличается от других платформ, которые больше ориентированы на транзакционные рынки. Наше решение снижает риски для рекламодателей и повышает результаты при работе с влиятельными лицами за счет прозрачности и сравнительного анализа эффективности их каналов и аудиторий.
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous открывает возможности для влиятельного маркетинга для крупнейших брендов мира, уделяя особое внимание TikTok. Мы — решение с полным спектром услуг, построенное на развитой инфраструктуре данных, которая использует прогнозную аналитику и машинное обучение для оптимизации стратегии влиятельного маркетинга наряду с нашей командой мирового класса по стратегии и реализации. Если вы сосредоточены на узнаваемости бренда, улучшении социального присутствия за счет создания органического контента под руководством авторов или разработке стратегии прямого роста, мы предоставим вам все необходимое. Мы работали с брендами и маркетинговыми агентствами всех размеров, включая Lyft, Disney, American Eagle, Netflix, FabFitFun и более 200 других. Мы считаем, что брендам нужно больше, чем просто программное обеспечение самообслуживания, чтобы эффективно использовать самую быстрорастущую маркетинговую вертикаль, поэтому мы привлекаем невероятных маркетологов, работающих над самой зрелой инфраструктурой данных в отрасли, для решения любой маркетинговой задачи, связанной с влиятельным маркетингом.
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