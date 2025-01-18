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Платформы влиятельного маркетинга - Самые популярные приложения - Парагвай
В сегодняшнем цифровом мире платформы влиятельного маркетинга предлагают комплексные решения для организаций, стремящихся использовать силу социальных влиятельных лиц. Эти платформы упрощают процесс выявления влиятельных лиц, контроля создания контента и оценки эффективности кампании. Используя партнерские отношения со знаменитостями, создателями контента, микровлиятелями и послами брендов, бренды могут исследовать новые возможности для привлечения клиентов и продвижения продукции. Платформы влиятельного маркетинга, которые в первую очередь используются маркетинговыми и рекламными командами в секторах потребительских товаров, таких как розничная торговля, мода, красота, а также в сфере электронной коммерции и брендов, ориентированных непосредственно на потребителя (DTC), способствуют целевому охвату и сотрудничеству. Они служат мостом между брендами и влиятельными лицами, обеспечивая беспрепятственное общение и управление контентом. Существует два основных подхода к поиску влиятельных лиц через эти платформы. Некоторые предлагают обширные базы данных, содержащие профили проверенных влиятельных лиц в различных социальных сетях, используя искусственный интеллект для анализа аудитории. Другие предоставляют доступ к эксклюзивным сетям влиятельных лиц, которые решили сотрудничать с брендами. Независимо от выбранного метода, эти платформы позволяют компаниям уточнить критерии поиска и связаться с влиятельными лицами, которые соответствуют ценностям их бренда и целевой демографической группе. Благодаря интегрированным инструментам совместной работы и функциям управления контентом маркетологи могут эффективно взаимодействовать с влиятельными лицами, контролировать создание контента и оценивать эффективность кампании. Такой комплексный подход гарантирует, что маркетинговые инициативы влиятельных лиц выполняются бесперебойно и приносят измеримые результаты.
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Ampifi.io
ampifi.io
Ampifi позволяет малому и среднему бизнесу нанимать влиятельных лиц, отслеживать их публикации и сообщать о результатах.
Smartfluence
smartfluence.io
Smartfluence — это ведущая платформа для выявления и управления маркетингом влияния, которая алгоритмически связывает бренды и рекламодателей с влиятельными лицами в социальных сетях с помощью машинного обучения и искусственного интеллекта. Smartfluence, которому доверяют сотни брендов, масштабирует программы маркетинга влиятельных лиц и предоставляет доступ к углубленному анализу аудитории любого влиятельного лица в социальных сетях.
Avalan
avalan.io
Avalan — это комплексное решение для масштабирования вашего маркетинга влияния. Легко находите влиятельных лиц, анализируйте их, анализируйте стратегию влияния ваших конкурентов и автоматизируйте кампании, чтобы увеличить продажи. Масштабируйте в 10 раз быстрее, чем если бы вам приходилось делать это вручную.
galleri5
galleri5.com
Galleri5 помогает брендам оптимизировать рабочие процессы своих авторов. Ведущему в отрасли набору решений Galleri5 для аналитики, маркетинга и коммерции доверяют такие бренды, как H&M, MANGO, Nautica, Myntra, что позволяет десяткам тысяч авторов на протяжении многих лет монетизировать свой талант.
NeoReach
neoreach.com
NeoReach — это технологическое агентство влиятельного маркетинга и программное решение, которое управляет кампаниями влияния мирового уровня для ведущих брендов и компаний из списка Fortune 500. Они предлагают лучшие в своем классе средства поиска, управления и отслеживания влиятельных лиц с помощью аналитики корпоративного уровня, которая позволяет легко выстраивать отношения с влиятельными лицами и создавать эффективные масштабные кампании. Комплексная маркетинговая платформа влияния NeoReach включает в себя обнаружение авторов, транзакции авторов, управление кампаниями, аналитику и отчетность, а также выплаты создателям. Кроме того, API NeoReach позволяет пользователям фильтровать наборы данных в своей базе данных, чтобы получить точные параметры для своей кампании. Функции их API включают данные о ценах на спонсорство, подбор аудитории, возможность отслеживать быстрорастущих влиятельных лиц, анализ расходов конкурентов, исторические данные о ценах и рентабельности инвестиций, обнаружение мошенничества и многое другое.
Word on The Block
wordontheblock.com
Word on the Block — это самый простой и эффективный способ получить доступ к миру влиятельного маркетинга. Просто скажите нам, кто ваш целевой влиятельный человек, и мы немедленно начнем оптимизировать, чтобы найти идеальную группу авторов, соответствующую вашему бренду.
Onalytica Brands
onalytica.com
Основанная в 2009 году, компания Onalytica специализируется на предоставлении программного обеспечения для управления взаимоотношениями с влиятельными лицами и поддержке профессиональных услуг, помогающих брендам масштабировать результаты управления взаимоотношениями с влиятельными лицами 1 к 1. Мы работаем со специалистами по маркетингу, коммуникациям, цифровым технологиям и связям с общественностью, чтобы помочь настроить индивидуальные программы влияния, чтобы они могли лучше автоматизировать и оптимизировать деятельность по оказанию влияния, а также выявлять текущие возможности взаимодействия.
Onalytica Influencers
onalytica.com
Основанная в 2009 году, компания Onalytica специализируется на предоставлении программного обеспечения для управления взаимоотношениями с влиятельными лицами и поддержке профессиональных услуг, помогающих брендам масштабировать результаты управления взаимоотношениями с влиятельными лицами 1 к 1. Мы работаем со специалистами по маркетингу, коммуникациям, цифровым технологиям и PR, чтобы помочь настроить индивидуальные программы влияния, чтобы они могли лучше автоматизировать и оптимизировать деятельность по оказанию влияния, а также выявлять текущие возможности взаимодействия.
Publicfast
publicfast.com
Publicfast — это онлайн-платформа, которая помогает брендам и предприятиям находить, общаться и сотрудничать с реальными влиятельными лицами в шести самых популярных социальных сетях. Мы помогаем агентствам тратить меньше времени на поиск подходящих авторов и запуск эффективных кампаний, основанных на данных.
Node App
node-app.com
Node — это частная платформа, которая позволяет компаниям предлагать свои продукты и продвигать их сотни проверенных влиятельных лиц. Более 1000 брендов по всей Северной Америке используют Node для публикации продуктов и услуг, которые подходят создателям контента в их нише. Помимо публикаций в социальных сетях, компании также получают полные права на распространение пользовательского контента, предоставляя им множество творческих ресурсов для цифровой рекламы и других коммерческих целей.
OkFans
okfans.com
Okfans — это веб-сайты с подпиской, на которых создатели контента, такие как ютуберы, фитнес-тренеры, модели, создатели контента, общественные деятели и создатели контента для взрослых, могут зарабатывать деньги, начиная свой бизнес по подписке, чтобы монетизировать свою профессию. Поклонники могут платить за контент (фотографии и видео, прямые трансляции) посредством ежемесячного членства.
BrandBacker
brandbacker.com
BrandBacker — это быстрорастущая сеть блоггеров, видеоблогеров и влиятельных лиц, которая объединяет бренды, желающие завоевать внимание в блогах и социальных сетях, с более чем 10 000 блоггеров и влиятельных лиц, ищущих возможности.
Current
current.tech
Что такое ток? Решение №1 для брендов, которые хотят создать свои программы послов, максимизировать маркетинг влияния и увеличить свои доходы. В Current Technologies наш набор инструментов поддерживает бренды: от поиска авторов до управления кампаниями и автоматизированных выплат талантам и соблюдения налогового законодательства. Мы можем помочь вам найти лучших влиятельных лиц и представителей вашего бренда, создать эффективный контент в большом масштабе и измерить реальную рентабельность инвестиций для достижения успеха вашего бизнеса. В нашем наборе продуктов вы получите: 1.) Ambassador Hub — полноценную платформу для представителей, созданную для вашего роста. Запустите частное сообщество представителей, измеряйте эффективность контента, отслеживайте продажи и увеличивайте доходы. 2.) Программный рекрутинг. Найдите нужных влиятельных лиц, не тратя много времени на поиски. Позвольте нашему программному обеспечению делать всю работу по поиску потенциальных авторов каждый день. 3.) Платежная платформа. Наша интегрированная платформа позволяет вашей команде авторизовать платежи, настраивать выплаты, собирать налоговые документы и автоматически распределять 1099 среди специалистов. При этом ваши создатели могут получать оплату через ACH, банковский перевод или PayPal. 4.) Обмен сообщениями. Установите значимые и прочные связи со своим сообществом. Обращайтесь к потенциальным партнерам, общайтесь напрямую со своими послами и влиятельными лицами или общайтесь со всем своим сообществом. 5.) Отчетность и аналитика. Измеряйте свой успех, одновременно настраивая свою стратегию с помощью комплексного анализа производительности в вашем наборе отчетов. 6.) Управляемые услуги и управление счетами. Мы развиваем прибыльные программы послов. Мы создаем долгосрочные стратегии влияния. И мы берем на себя ответственность за успех наших клиентов.
Inflead
inflead.com
Inflead находится в авангарде маркетинговой аналитики влиятельных лиц, предлагая беспрецедентную точность и аналитическую эффективность. Inflead использует передовые научные достижения и технологии, чтобы оставаться на шаг впереди в области маркетинга влияния. Платформа Inflead обслуживает бренды, агентства и медиацентры, предоставляя комплексный набор инструментов для поиска влиятельных лиц, анализа на основе искусственного интеллекта, управления кампаниями и анализа конкуренции. Имея доступ к более чем 10 миллионам профилей на таких платформах, как Instagram, TikTok, YouTube и Twitch, Inflead дает нашим клиентам возможность находить, оценивать, отслеживать и развивать свои кампании влияния. Погрузитесь в нашу лабораторию данных, чтобы выявить тенденции рынка, проанализировать стратегии конкурентов и получить индивидуальные отчеты.
Influencer Hero
influencer-hero.com
Influencer Hero — это универсальное программное обеспечение для управления влиятельными лицами, которое состоит из базы данных влиятельных лиц и CRM с полным спектром услуг, которое автоматизирует весь процесс управления кампанией. Его можно разделить на три этапа. 1). Обнаружение влиятельных лиц через нашу базу данных, включающую 11,7 млн влиятельных лиц в Instagram и 12,3 млн влиятельных лиц на YouTube, а также подробные поисковые фильтры + обнаружение фальшивых подписчиков и ботов 2). Автоматизированное общение через нашу CRM 3). Отчеты и аналитика, включающая проверенные показы, клики и конверсии. Благодаря интеграции с вашим магазином вы сможете управлять всем процессом через нашу CRM. Вы можете настроить партнерские ссылки, коды скидок и автоматически обрабатывать выплаты. Если вы предпочитаете предоставить своим влиятельным лицам полный контроль, они могут войти в свою партнерскую панель, увидеть их эффективность и самостоятельно выплатить свой партнерский баланс. Как только влиятельный человек опубликует публикацию, она будет автоматически сохранена в CRM для просмотра, загрузки и повторного использования. Продукты могут отправляться автоматически через CRM, и если вы хотите подключить своего бизнес-менеджера Facebook, вы можете повысить эффективность своего влиятельного контента с помощью платной рекламы. У нас не только есть эта расширенная и простая в использовании платформа, но мы также заботимся о том, чтобы эта платформа была доступна всем компаниям независимо от их размера.
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer — это комплексное программное обеспечение для влиятельного маркетинга, предназначенное для выявления влиятельных лиц в социальных сетях, проведения маркетинговых кампаний, управления взаимоотношениями с влиятельными лицами и анализа социальных сетей. Он охватывает более 20 миллионов ресурсов влиятельных лиц по всему миру на YouTube, TikTok и Instagram. Особенности: Детальный поиск по влиятельным лицам. База данных влиятельных лиц, содержащая 20 000 000 65 тысяч нишевых тегов и 17 тысяч тегов брендов. Маркетинговая кампания по влиятельным лицам: запуск и мониторинг. Анализ данных влиятельных лиц. Глобальный рейтинг влиятельных лиц (по географическому признаку и нише).
Racontor
racontor.com
Racontor — это платформа экономики создателей, и мы находимся в процессе разрушения огромной мировой индустрии онлайн-маркетинга, используя возможности создателей социальных сетей. Наши услуги включают маркетинг влияния и другие услуги для авторов.
Statusphere
joinstatus.com
Statusphere — это маркетинговая платформа для микровлияний, призванная помочь потребительским брендам зарабатывать контент в больших масштабах. Наши передовые инструменты поиска партнеров, технология выполнения заказов и бренд-портал устраняют 98% рутинной работы, связанной с проведением кампаний по привлечению влиятельных лиц. Это означает, что вы можете поддерживать постоянную стратегию влиятельного маркетинга, не жертвуя своим графиком. Имея доступ в режиме реального времени к контенту, защищенному правами, бренды могут создать постоянную библиотеку аутентичного пользовательского контента. Оптимизируя ваши самые сложные маркетинговые задачи, Statusphere позволяет брендам за короткое время получать сотни постов от проверенных авторов.
The Cirqle
thecirqle.com
The Cirqle — это современная платформа влиятельного маркетинга, позволяющая рекламодателям проводить комплексные кампании для авторов. Платформа предоставляет доступ к 1 миллиону авторов при поддержке платных социальных кампаний в Meta, Instagram и TikTok для повышения RoAS, охвата, вовлеченности и снижения затрат на привлечение клиентов. Программная платформа Cirqle оптимизирует высококачественную работу влиятельных лиц при поддержке команды креативных стратегов. Работа варьируется от простой активации влиятельных лиц для повышения узнаваемости бренда и продаж до плавного утверждения/масштабирования контента для заполнения каналов бренда или быстрого тестирования новых (рекламных) мест размещения для ускорения роста. Клиенты видят среднее снижение общих затрат на производство и приобретение на 30–50 % при одновременном увеличении RoAS и производительности до 10 раз при партнерстве с The Cirqle для контента, созданного авторами, по сравнению с их собственной рекламой (BAU) и устаревшими методами производства контента.
Ainfluencer
ainfluencer.com
Ainfluencer.com — это прямая торговая площадка, позволяющая мгновенно связаться с вами; влиятельные лица и авторы в Instagram, TikTok и Youtube с миллионами мировых брендов для платного партнерства. Сотрудничайте с брендами в вашей нише, чтобы продемонстрировать свою креативность, привлечь внимание, создать свой личный бренд и зарабатывать деньги, создавая интересный и аутентичный контент, который находит отклик у ваших подписчиков. С мобильными приложениями Ainfluencer вы получаете доступ к безграничным возможностям максимизировать свой потенциал заработка и давать своим подписчикам указания покупать продукты, которые им нравятся.
AnyTag
anytag.jp
AnyTag — это платформа влиятельного маркетинга, которая позволяет маркетологам, PR-агентствам, агентствам по поиску талантов и сетям влиятельных лиц находить влиятельных лиц, активировать, управлять, отслеживать и атрибутировать маркетинговые кампании влиятельных лиц на основных платформах социальных сетей, включая Instagram, TikTok, Facebook, YouTube и Twitter. Платформа, созданная для Азии, предоставляет пользователям доступ к более чем 300 000 влиятельных лиц и точкам данных о влиятельных лицах со всего региона, включая тех, кто зарегистрировался в ее родственном приложении для влиятельных лиц AnyCreator. AnyTag также предоставляет пользователям аналитику социальных сетей для их учетных записей в социальных сетях, принадлежащих брендам, включая демографическую и пост-аналитику, аналитику конкурентов, аналитику хэштегов, упоминания брендов и управление пользовательским контентом.
Atisfyre
atisfyre.com
Atisfyre — это комплексная платформа для влиятельных лиц на базе искусственного интеллекта, которая позволяет миллионам влиятельных лиц связываться с мировыми брендами для эффективного сотрудничества. И еще лучше: Atisfyre совершенно БЕСПЛАТЕН для влиятельных лиц. Atisfyre родился из нашего стремления произвести революцию и оказать положительное влияние на индустрию влиятельного маркетинга. Мы видели, как сложно влиятельным лицам всех размеров найти подходящие бренды для работы, и знали, что можем разработать платформу, которая могла бы дать им инструменты, позволяющие избежать посредников и стать собственными менеджерами.
Campaygn
campaygn.com
CAMPAYGN — это программное решение, основанное на данных для маркетинга влияния, которое оптимизирует рабочий процесс и стратегии маркетинга влияния. Мы ориентированы на крупные и средние компании и группы. На каждом этапе влиятельного маркетинга у нас есть для вас решения: ◾ Выявите и откройте для себя знаменитостей, нишевых влиятельных лиц и новые таланты. ◾ Оцените качество аудитории инфлюенсера. ◾ Изучите более 32 миллионов профилей влиятельных лиц. ◾ Получите доступ к углубленной информации и аналитике влиятельных лиц. ◾ Нажмите и создайте интересные кастинговые слайды. ◾ Анализируйте и прогнозируйте свои будущие кампании. ◾ Получите доступ к проценту уникальных подписчиков. ◾ Создавайте кампании для влиятельных лиц и настраивайте панель управления рабочим процессом. ◾ Отслеживайте данные в Instagram, TikTok и YouTube. ◾ Создавайте подробные аналитические отчеты. ◾ Улучшите свой рабочий процесс с помощью социальных сетей, сравнительного анализа и многих других функций. Кампанию CAMPAYGN используют Tag Heuer, Prada, Sisley, Montblanc, Chopard, Chaumet, Givenchy, La Prairie и многие другие. Вы готовы попробовать нас?
Embold
embold.co
Embold — это популярная в Канаде маркетинговая платформа для влиятельных лиц, объединяющая бренды с более чем 9000 местными микроинфлюенсерами. Упростите управление кампанией, проверку контента и выплаты влиятельным лицам. Воспользуйтесь преимуществами наших индивидуальных решений, включая управляемые кампании, CampaignPlus и рекламу в белом списке. Embold, которому доверяют ведущие канадские бренды, гарантирует максимальную рентабельность инвестиций и успех кампании благодаря использованию своего программного обеспечения.
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai — это платформа влиятельного маркетинга, специально разработанная для удовлетворения потребностей агентств и брендов, предоставляющая им возможность управлять поиском влиятельных лиц, управлением кампаниями и составлением отчетов с помощью решений и исходных данных, основанных на данных.
Influence4You
influence4you.com
Платформа маркетинга влияния, на которую подписаны более 160 000 влиятельных лиц и доступ к 100 миллионам профилей. Микроинфлюенсеры в 3 раза более привлекательны, чем знаменитости. Воспользуйтесь их подлинностью, откройте для себя несколько замечательных профилей и эффективно управляйте своими кампаниями с их помощью с помощью самой полной платформы на рынке! Возможности Influence4You: - Доступ к более чем 160 000 подписанных влиятельных лиц для ваших кампаний и благодаря интегрированному инструменту HypeAuditor просмотр статистики для 100 миллионов профилей и обнаружение фальшивых подписчиков - Выбор запуска платных или просто подарочных кампаний (это позволяет вам сотрудничать с наиболее подходящими профилями для оптимизируйте свой бюджет) - Опыт запуска более 5000 кампаний во всех секторах, на 7 языках и в 35 странах во всех социальных сетях (Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest, Snapchat, Twitch, Linkedin…) - Самый эргономичный и удобный интерфейс - Самая полная платформа по многочисленным критериям - Бесплатная поддержка платформы (по почте или телефону) С 2012 года Influence4You объединяет передовые технологии и экспертов по маркетингу влияния.
Influential
influential.co
Оптимизируя самые интеллектуальные данные на основе искусственного интеллекта, Influential точно подбирает бренды к влиятельным лицам, чтобы охватить новую аудиторию и получить непревзойденные измеримые результаты.
Keymailer
keymailer.co
Крупнейшая в мире маркетинговая платформа для влиятельных игроков, объединяющая создателей, программное обеспечение и услуги на одном портале. Привлекайте авторов по всему миру с помощью органических стимулирующих обзорных кампаний, экономически эффективных маркетинговых кампаний, кампаний спонсируемого контента и многого другого. Тысячи издателей и брендов полагаются на Keymailer для достижения своих маркетинговых целей, получая доступ к нашей сети, состоящей из более чем 50 000 влиятельных лиц профессионального уровня и прессе с аудиторией в 3,5 миллиарда человек.
Kolsquare
kolsquare.com
Платформа маркетинга влияния Kolsquare сочетает в себе новейшие данные и технологии в простом UX/UI, что позволяет брендам выйти на новый уровень узнаваемости и добиться серьезной рентабельности инвестиций.
Modash
modash.io
Единственный инструмент влияния для компаний, которые отдают приоритет росту. Глобальная поисковая система влиятельных лиц с данными о целевой аудитории и мониторингом растущего бизнеса B2C.
Ninja Influence
ninjainfluence.com
Ninja Influence — это инструмент для маркетингового решения для влиятельных лиц, который позволяет пользователям полностью контролировать свои стратегии и общение с влиятельными лицами. Приложение разработано специально для магазинов электронной коммерции, чтобы они могли подключить свой магазин и начать оптимизировать продажи влиятельных лиц, а также отслеживать рентабельность инвестиций и доходы на основе продаж, совершенных влиятельными лицами с использованием купонов. Ninja Influence опирается на данные — базу данных, содержащую более 100 000 000 влиятельных лиц в Instagram, TikTok и YouTube — безусловно, самую полную базу данных в Интернете.
Phlanx.com
phlanx.com
Phlanx — это маркетинговая платформа для контактов с влиятельными лицами, работы с брендами, заключения контрактов и измерения вовлеченности.
Wednesday.app
wednesday.app
Wednesday.app — это инновационная платформа влиятельного маркетинга, предназначенная для расширения возможностей малого бизнеса, стартапов и индивидуальных предпринимателей. Он предоставляет удобную платформу для влиятельного и партнерского маркетинга, предназначенную для удовлетворения растущих потребностей растущего бизнеса. Он стремится стать доступным и эффективным партнером для компаний любого размера, уделяя особое внимание расширению охвата, повышению узнаваемости бренда и обеспечению высокой рентабельности инвестиций в сферу влиятельного маркетинга.
Woomio
home.woomio.com
Woomio помогает маркетологам и агентствам преуспеть в маркетинге влияния, предоставляя инструменты, необходимые для обнаружения влиятельных лиц, прогнозирования кампаний и измерения рентабельности инвестиций.
Aggero Software
aggero.io
Aggero анализирует для вас тысячи часов видеоконтента со всех основных социальных сетей. Он использует технологию искусственного интеллекта для извлечения уникальной и актуальной информации о видео, такой как данные о настроениях аудитории, уровне вовлеченности и главных моментах для упоминаний бренда или продукта как в видео, так и в тексте. Будучи инструментом социального прослушивания, он понимает, что авторы говорят и показывают в видео. Кроме того, это коррелирует с реакцией аудитории, что позволяет оптимизировать кампанию под руководством создателя в режиме реального времени для максимального вовлечения.
Primetag
primetag.com
Primetag — это мощное программное обеспечение для маркетинга влияния, созданное для того, чтобы сделать сложные вещи простыми, а сложные — возможными.
Yoloco
yoloco.io
Yoloco — это платформа, предназначенная для точного анализа влиятельных лиц в социальных сетях. Благодаря использованию современных технологий, машинного обучения и собственных разработок Yoloco помогает пользователям получить все данные, необходимые для проведения успешной рекламной кампании. Платформа предоставляет мощные инструменты, с помощью которых вы можете: - Поиск влиятельных лиц с помощью мощного фильтра - Аналитические отчеты по влиятельным лицам, состоящие из более чем 20 показателей - Работа с влиятельными лицами - Анализ конкурентов - Менеджер кампаний
Wowzi
wowzi.co
Wowzi — ведущая мировая технологическая компания, которая позволяет малым и средним предприятиям, транснациональным корпорациям, креативным агентствам, исследовательским компаниям и неправительственным организациям подключаться к нашему разнообразному сообществу африканских авторов. Платформа Wowzi помогает брендам раскрыть возможности авторского маркетинга для вашей социальной рекламы. Штаб-квартира Wowzi находится в Найроби, Кения, а команды работают в Гане, Нигерии, Южной Африке, Танзании, Уганде и по всей Европе.
ViralMango
viralmango.com
ViralMango — это онлайн-торговая площадка, которая позволяет брендам связываться с проверенными микро- и нано-влиятельными лицами для взаимовыгодного сотрудничества. Платформа предоставляет создателям возможность продемонстрировать свои навыки и расширить число подписчиков, а также позволяет компаниям использовать возможности маркетинга влияния для охвата своей целевой аудитории. Облегчая эти связи, ViralMango радикально меняет способы сотрудничества брендов и авторов для создания привлекательного и аутентичного контента.
Upcred Advertiser
upcred.ai
UPCRED хочет стать мультивселенной глобальной экономики творцов, чтобы расширить возможности мировой экономики творцов, привнося больше аутентичности, наглядности и технологических усовершенствований. UPCRED GDS: универсальное решение для всех предприятий, позволяющее им участвовать в экономике создателей. UPCRED Multiverse: Мультивселенная UPCRED построена на основе UPCRED GDS, которая решит ряд проблем, связанных с экономикой создателей, для создателей и бизнеса. Штаб-квартира UPCRED находится в Бангалоре, Индия, и в настоящее время работает по всей Индии с полными возможностями, а также в США, Великобритании, Дубае, Сингапуре, Японии и остальном мире с ограниченными возможностями для кампаний Influencer Marketing. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу [email protected], а для партнерских отношений — по адресу upcred.ai.
Upcred Customer
upcred.ai
UPCRED хочет стать мультивселенной глобальной экономики творцов, чтобы расширить возможности мировой экономики творцов, привнося больше аутентичности, наглядности и технологических усовершенствований. UPCRED GDS: универсальное решение для всех предприятий, позволяющее им участвовать в экономике создателей. UPCRED Multiverse: Мультивселенная UPCRED построена на основе UPCRED GDS, которая решит ряд проблем, связанных с экономикой создателей, для создателей и бизнеса. Штаб-квартира UPCRED находится в Бангалоре, Индия, и в настоящее время работает по всей Индии с полными возможностями, а также в США, Великобритании, Дубае, Сингапуре, Японии и остальном мире с ограниченными возможностями для кампаний Influencer Marketing. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу [email protected], а для партнерских отношений — по адресу upcred.ai.
Upcred Creator
upcred.ai
UPCRED хочет стать мультивселенной глобальной экономики творцов, чтобы расширить возможности мировой экономики творцов, привнося больше аутентичности, наглядности и технологических усовершенствований. UPCRED GDS: универсальное решение для всех предприятий, позволяющее им участвовать в экономике создателей. UPCRED Multiverse: Мультивселенная UPCRED построена на основе UPCRED GDS, которая решит ряд проблем, связанных с экономикой создателей, для создателей и бизнеса. Штаб-квартира UPCRED находится в Бангалоре, Индия, и в настоящее время работает по всей Индии с полными возможностями, а также в США, Великобритании, Дубае, Сингапуре, Японии и остальном мире с ограниченными возможностями для кампаний Influencer Marketing. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу [email protected], а для партнерских отношений — по адресу upcred.ai.
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous открывает возможности для влиятельного маркетинга для крупнейших брендов мира, уделяя особое внимание TikTok. Мы — решение с полным спектром услуг, построенное на развитой инфраструктуре данных, которая использует прогнозную аналитику и машинное обучение для оптимизации стратегии влиятельного маркетинга наряду с нашей командой мирового класса по стратегии и реализации. Если вы сосредоточены на узнаваемости бренда, улучшении социального присутствия за счет создания органического контента под руководством авторов или разработке стратегии прямого роста, мы предоставим вам все необходимое. Мы работали с брендами и маркетинговыми агентствами всех размеров, включая Lyft, Disney, American Eagle, Netflix, FabFitFun и более 200 других. Мы считаем, что брендам нужно больше, чем просто программное обеспечение самообслуживания, чтобы эффективно использовать самую быстрорастущую маркетинговую вертикаль, поэтому мы привлекаем невероятных маркетологов, работающих над самой зрелой инфраструктурой данных в отрасли, для решения любой маркетинговой задачи, связанной с влиятельным маркетингом.
TrueFanz Influencers
truefanz.com
TrueFanz помогает создателям контента и брендам получать деньги за публикации в Интернете. На TrueFanz ваши самые большие сторонники становятся активными участниками, предлагая им VIP-доступ к вашему контенту. С TrueFanz вы можете предоставить своим самым большим сторонникам доступ к контенту, сообществу и пониманию вашего творческого процесса. Взамен вы получаете свободу и гибкость, чтобы делать свою работу максимально эффективно, достигая при этом своих целей!
TrueFanz Fans
truefanz.com
TrueFanz помогает создателям контента и брендам получать деньги за публикации в Интернете. На TrueFanz ваши самые большие сторонники становятся активными участниками, предлагая им VIP-доступ к вашему контенту. С TrueFanz вы можете предоставить своим самым большим сторонникам доступ к контенту, сообществу и пониманию вашего творческого процесса. Взамен вы получаете свободу и гибкость, чтобы делать свою работу максимально эффективно, достигая при этом своих целей!
Stellar
stellar.io
Решение Stellar для маркетинга влияния позволяет вам проводить кампании умнее, быстрее и эффективнее. Благодаря интуитивно понятному и простому в использовании программному обеспечению Stellar маркетологи могут отказаться от электронных таблиц и автоматизировать утомительный ручной процесс поиска влиятельных лиц, принимать основанные на данных решения о влиятельных лицах, которых они привлекают, планировать и автоматизировать рабочий процесс и даже прогнозировать и измерять рентабельность инвестиций в кампанию. Благодаря нашим передовым технологиям и увлеченному персоналу программное обеспечение и агентство Stellar помогли многим компаниям по всему миру и в различных отраслях.
Socialveins
socialveins.com
Это маркетинговая платформа для влиятельных лиц, где менеджеры кампаний могут запускать и управлять своими кампаниями с участием тысяч авторов, зарегистрированных на платформе.
Social Native
socialnative.com
Social Native — это ведущая мировая торговая площадка, предоставляющая брендам возможность использовать креатив в больших масштабах. Тысячи мировых брендов, в том числе Adidas, The North Face и Lego, полагаются на Social Native, чтобы удовлетворить постоянно растущие потребности в высокоэффективном контенте на протяжении всего пути клиента. Интеллектуальный рабочий процесс с контентом Social Native объединяет органические и платные стратегии, помогая нашим партнерам реализовать полную пожизненную ценность своего контента. Его миссия — демократизировать креативный контент, помогая брендам оставаться на связи со своей аудиторией посредством разнообразных и аутентичных историй.
Socialfaim
socialfaim.com
Socialfaim — это платформа для маркетинга и управления авторами, основанная на искусственном интеллекте. Мы предлагаем лучшие услуги и помогаем брендам выявлять влиятельных лиц на основе охвата, демографии и аудитории на платформах социальных сетей. Наш инструмент на базе искусственного интеллекта поможет вам связаться с лучшими влиятельными лицами, которые действительно общаются с реальными подписчиками. Инструмент Socialfaim поможет вам отслеживать вашу кампанию и измерять ее эффективность.
Sauce Social Commerce
addsauce.com
Дайте своим подписчикам импульсивную покупательную способность одним щелчком мыши с помощью визуальных покупок и магазинов в Instagram, превратите свой пользовательский контент в социальное доказательство, которое можно купить, а влиятельных лиц — в мощный канал розничной торговли для вашего бренда. Sauce предоставляет платформу с простыми в использовании инструментами и встраиваниями, которые превратят ваши социальные сети в мощные возможности электронной коммерции для социальных покупок. Журнал Inc Magazine пишет: «…Маркетинг влияния вот-вот рухнет через крышу». Sauce считает, что за бурным ростом социального маркетинга и в основе каждого замечательного бренда стоят процветающие сообщества. Его миссия — помочь великим брендам понять своих последователей и найти новую аудиторию, используя информацию об их самых влиятельных сторонниках и их контенте. Данные – это король, но немногие знают, как использовать их растущий потенциал. Sauce предоставляет брендам и авторам платформу, позволяющую понять свою аудиторию посредством анализа больших данных. Информация сосредоточена вокруг их социальной экосистемы и позволяет открывать взаимовыгодные возможности сотрудничества, а также средства для понимания и развития динамичных сообществ.
SARAL
getsaral.com
SARAL — это ваша простая и эффективная маркетинговая платформа, созданная для брендов электронной коммерции. Находите неиспользуемых влиятельных лиц, автоматизируйте работу с общественностью, управляйте отношениями, отслеживайте эффективность и отправляйте платежи — все под одной крышей! Получите бесплатную пробную версию и проверьте сами!
Rizer Social
rizersocial.io
Платформа Rizer — это облачное программное обеспечение, используемое брендами и рекламодателями. Rizer Social позиционируется как инструмент маркетинга и бизнес-аналитики, который совершенно отличается от других платформ, которые больше ориентированы на транзакционные рынки. Наше решение снижает риски для рекламодателей и повышает результаты при работе с влиятельными лицами за счет прозрачности и сравнительного анализа эффективности их каналов и аудиторий.
Promoty
promoty.io
Promotion — это инструмент маркетинга отношений с влиятельными лицами, который помогает брендам и агентствам находить подходящих авторов, управлять отношениями с влиятельными лицами и экономить время на маркетинге с влиятельными лицами.
Creable
creable.com
Creable — это экономичная универсальная маркетинговая платформа для влиятельных лиц, которая оптимизирует весь процесс маркетинга для влиятельных лиц. От поиска и анализа идеальных влиятельных лиц, общения с ними до управления кампаниями, отслеживания эффективности публикаций и автоматизации отчетности. Благодаря крупнейшей в отрасли базе данных влиятельных лиц, насчитывающей более 300 миллионов влиятельных лиц в Instagram, TikTok и YouTube, расширенным функциям поиска и комплексному набору функций на базе искусственного интеллекта, Creable предлагает доступные цены, гибкие варианты подписки и современную, простую в использовании систему. Пользовательский интерфейс. Используйте идеи Creable на основе искусственного интеллекта, чтобы максимизировать рентабельность инвестиций, общаясь с влиятельными лицами, которые не только резонируют с вашим брендом, но и обладают очень заинтересованной и актуальной аудиторией.
HOLLYFY
hollyfy.com
Платформа для поиска партнеров с использованием искусственного интеллекта, позволяющая рекламодателям и создателям контента осуществлять сделки по влиятельному маркетингу, спонсорству, продакт-плейсменту и фирменным развлечениям. Делайте предложения, отправляйте предложения, начинайте/завершайте транзакции и развивайте свой бизнес.
Drope.me
drope.me
Drope.me — это платформа влиятельного маркетинга, которая объединяет игровые компании, микростримеров и их сообщества. Мы даем возможность издателям и разработчикам игр привлекать стримеров к участию в кампаниях Performance Marketing. В то же время Drope.me помогает микростримерам начать монетизировать свою деятельность посредством сотрудничества с игровыми брендами.
CreatorsJet
creatorsjet.com
CreatorsJet — это новаторская универсальная платформа, предоставляющая создателям контента и агентствам комплексные решения: от быстрого создания Jet Kit до многоплатформенной социальной связи и обмена статистикой в реальном времени, облегчая сотрудничество между брендами.
CreatorDB
creatordb.app
CreatorDB — это платформа влиятельного маркетинга, позволяющая пользователям находить влиятельных лиц, анализировать рынки и отслеживать кампании. Она может похвастаться более чем 3 миллионами влиятельных лиц, более чем 130 фильтрами, более чем 500 темами и почти 9000 нишами. CreatorDB предоставляет пользователям детальный доступ к маркетингу влиятельных лиц и позволяет им находить подходящего влиятельного лица, используя более 130 критериев поиска. Кроме того, пользователи могут: Сравнивать результаты отдельных авторов со средними результатами по их теме за считанные секунды, чтобы сравнить их. Отслеживайте кампании, индивидуализируйте весь контент, связанный с брендом, и получайте агрегированную информацию. Следите за конкурентами в разделе «Бренды», где можно увидеть, что они делают и как работает их контент. Посмотрите, как работает контент по различным темам, чтобы решить, когда и где взаимодействовать. Получите доступ к подробным данным об авторах и демографических характеристиках тем и убедитесь, что вы всегда общаетесь с нужными людьми. Все сервисы CreatorDB доступны через наше SaaS и интеграцию API, что позволяет лучше всего сочетать их с вашим текущим рабочим процессом. CreatorDB также предлагает агентские услуги с собственным комплексным управлением кампанией. Поставщик заявляет, что команда его агентства свободно говорит на 11 наиболее распространенных языках, что делает его жизнеспособным решением для трансграничных кампаний.
Boksi.com
boksi.com
Маркетинговые кампании с влиятельными лицами. Персонализированные фирменные фотографии и видео с полными правами на использование. Более 10 000 замечательных авторов. Все на одной простой в использовании платформе.