Платформы влиятельного маркетинга - Самые популярные приложения - Филиппины

Meltwater

meltwater.com

Компания Meltwater, пионер в области медиа-аналитики, предоставляет специалистам по связям с общественностью, коммуникациям и маркетингу информационное преимущество, необходимое им для того, чтобы оставаться впереди, а также единое комплексное решение для повышения эффективности. Это единственное комплексное решение для PR и социальных сетей. Более 30 000 компаний используют медиа- и социальный интеллект Meltwater, чтобы оставаться в курсе миллиардов онлайн-обсуждений и извлекать актуальную информацию для стратегического управления своими брендами. Имея почти 20-летний опыт анализа данных, компания Meltwater предоставляет персональные глобальные услуги, основанные на местном опыте 60 офисов на шести континентах. Наши клиенты могут отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях. Мы отслеживаем более 300 000 онлайн-источников новостей, сотрудничаем с мониторингом печати и телевещания, а также слушаем социальные разговоры в режиме реального времени через Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, комментарии, сайты с обзорами, форумы, доски объявлений и более 300 миллионов блоги. Мы помогаем нашим клиентам с легкостью анализировать освещение событий в СМИ и социальных сетях, используя как качественные, так и количественные показатели. Наша постоянно расширяющаяся библиотека виджетов позволяет клиентам легко создавать информационные панели, помогающие визуализировать освещение в СМИ и сообщать о рентабельности своих PR и маркетинговых усилий. Все интерактивно и экспортируемо, чтобы дать контекст цифрам. Медиа-аналитика для PR. Благодаря более чем 300 000 источникам и крупнейшей библиотеке премиум-контента отслеживайте и анализируйте каждую часть соответствующего освещения в СМИ из интернет-публикаций, печатных изданий, социальных сетей, телевидения и радиостанций в режиме реального времени. Общайтесь с влиятельными лицами и журналистами и отслеживайте свой охват. Социальные решения для маркетологов Социальное подразделение, ранее называвшееся Sysomos (приобретено в апреле 2018 года), предлагает комплексные и интегрированные решения для работы с данными для реализации вашей социальной стратегии. Исследуйте и отслеживайте более 200 миллиардов социальных разговоров с неограниченным количеством запросов и без ограничений по объему данных, вовлекайте и публикуйте данные с одной платформы, легко находите социальных влиятельных лиц, изучайте информацию о потребителях и открывайте сообщества, ведущие социальные разговоры. Индивидуальные решения для предприятия Команда корпоративных решений гарантирует, что даже самые сложные результаты будут достигнуты быстро и эффективно нашей командой отраслевых экспертов и аналитиков. Компания Meltwater предоставляет профессиональные услуги и предложения премиум-класса для ведущих мировых брендов.