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Платформы влиятельного маркетинга - Самые популярные приложения - Французская Полинезия
В сегодняшнем цифровом мире платформы влиятельного маркетинга предлагают комплексные решения для организаций, стремящихся использовать силу социальных влиятельных лиц. Эти платформы упрощают процесс выявления влиятельных лиц, контроля создания контента и оценки эффективности кампании. Используя партнерские отношения со знаменитостями, создателями контента, микровлиятелями и послами брендов, бренды могут исследовать новые возможности для привлечения клиентов и продвижения продукции. Платформы влиятельного маркетинга, которые в первую очередь используются маркетинговыми и рекламными командами в секторах потребительских товаров, таких как розничная торговля, мода, красота, а также в сфере электронной коммерции и брендов, ориентированных непосредственно на потребителя (DTC), способствуют целевому охвату и сотрудничеству. Они служат мостом между брендами и влиятельными лицами, обеспечивая беспрепятственное общение и управление контентом. Существует два основных подхода к поиску влиятельных лиц через эти платформы. Некоторые предлагают обширные базы данных, содержащие профили проверенных влиятельных лиц в различных социальных сетях, используя искусственный интеллект для анализа аудитории. Другие предоставляют доступ к эксклюзивным сетям влиятельных лиц, которые решили сотрудничать с брендами. Независимо от выбранного метода, эти платформы позволяют компаниям уточнить критерии поиска и связаться с влиятельными лицами, которые соответствуют ценностям их бренда и целевой демографической группе. Благодаря интегрированным инструментам совместной работы и функциям управления контентом маркетологи могут эффективно взаимодействовать с влиятельными лицами, контролировать создание контента и оценивать эффективность кампании. Такой комплексный подход гарантирует, что маркетинговые инициативы влиятельных лиц выполняются бесперебойно и приносят измеримые результаты.
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Later
later.com
Later — это платформа для маркетинга и коммерции в социальных сетях, которая помогает владельцам бизнеса, создателям, агентствам и командам социальных сетей развивать свои бренды и бизнес в Интернете. Later поможет вам сэкономить время и развивать свой бизнес, упрощая управление всей вашей стратегией в социальных сетях в одном месте. Планируйте публикации на каждой социальной платформе, получайте предложения по хэштегам, лучшее время для публикации, превращайте свои изображения в интерактивные и продаваемые публикации с настраиваемой ссылкой в биографии и многое другое!
Impact
impact.com
Impact.com, ведущая глобальная платформа управления партнерскими отношениями, с момента ее основания в 2008 году меняет способы поиска и управления всеми типами партнерских отношений, включая филиалы, влиятельных лиц, издателей коммерческого контента, B2B и т. д. Созданная платформа помогает компаниям — брендам, издателям и агентствам — строить подлинные, прочные и полезные отношения как с издателями, так и с потребителями. Обеспечивая прозрачность всего пути потребителя, они могут с легкостью и прозрачностью агрегировать, организовывать и оптимизировать общую ценность всего комплекса партнерских отношений, стимулируя рост и создавая новую ценность для потребителей. Чтобы узнать больше о том, как технологическая платформа и рынок партнерских отношений Impact.com способствуют росту доходов таких глобальных корпоративных брендов, как Walmart, Uber, Shopify, Lenovo, L'Oreal, Fanatics, Levi's и 1-800-Flowers, посетите сайт www.impact. ком.
Influencer Marketing AI
influencermarketing.ai
Свяжитесь с нужными влиятельными лицами и увеличьте свои продажи. InfluencerMarketing.ai помогает вам находить влиятельных лиц и управлять ими, измерять успех кампании и доставлять результаты клиентам через фирменный интерфейс.
LTK
shopltk.com
Покупайте новинки в сфере моды, дома, красоты и фитнеса от влиятельных лиц LTK, которым вы доверяете. Идеи рабочей одежды, свадебные платья для гостей, образы для путешествий и многое другое.
Meltwater
meltwater.com
Компания Meltwater, пионер в области медиа-аналитики, предоставляет специалистам по связям с общественностью, коммуникациям и маркетингу информационное преимущество, необходимое им для того, чтобы оставаться впереди, а также единое комплексное решение для повышения эффективности. Это единственное комплексное решение для PR и социальных сетей. Более 30 000 компаний используют медиа- и социальный интеллект Meltwater, чтобы оставаться в курсе миллиардов онлайн-обсуждений и извлекать актуальную информацию для стратегического управления своими брендами. Имея почти 20-летний опыт анализа данных, компания Meltwater предоставляет персональные глобальные услуги, основанные на местном опыте 60 офисов на шести континентах. Наши клиенты могут отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях. Мы отслеживаем более 300 000 онлайн-источников новостей, сотрудничаем с мониторингом печати и телевещания, а также слушаем социальные разговоры в режиме реального времени через Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, комментарии, сайты с обзорами, форумы, доски объявлений и более 300 миллионов блоги. Мы помогаем нашим клиентам с легкостью анализировать освещение событий в СМИ и социальных сетях, используя как качественные, так и количественные показатели. Наша постоянно расширяющаяся библиотека виджетов позволяет клиентам легко создавать информационные панели, помогающие визуализировать освещение в СМИ и сообщать о рентабельности своих PR и маркетинговых усилий. Все интерактивно и экспортируемо, чтобы дать контекст цифрам. Медиа-аналитика для PR. Благодаря более чем 300 000 источникам и крупнейшей библиотеке премиум-контента отслеживайте и анализируйте каждую часть соответствующего освещения в СМИ из интернет-публикаций, печатных изданий, социальных сетей, телевидения и радиостанций в режиме реального времени. Общайтесь с влиятельными лицами и журналистами и отслеживайте свой охват. Социальные решения для маркетологов Социальное подразделение, ранее называвшееся Sysomos (приобретено в апреле 2018 года), предлагает комплексные и интегрированные решения для работы с данными для реализации вашей социальной стратегии. Исследуйте и отслеживайте более 200 миллиардов социальных разговоров с неограниченным количеством запросов и без ограничений по объему данных, вовлекайте и публикуйте данные с одной платформы, легко находите социальных влиятельных лиц, изучайте информацию о потребителях и открывайте сообщества, ведущие социальные разговоры. Индивидуальные решения для предприятия Команда корпоративных решений гарантирует, что даже самые сложные результаты будут достигнуты быстро и эффективно нашей командой отраслевых экспертов и аналитиков. Компания Meltwater предоставляет профессиональные услуги и предложения премиум-класса для ведущих мировых брендов.
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack — это комплексное решение для партнерских отношений. Платформа поддерживает партнерский маркетинг, реферальную и реселлерскую деятельность, а также решает вопросы управления партнерскими приложениями, взаимодействия, атрибуции, обучения, выплат, соответствия требованиям и дополнительных потребностей партнерских каналов. Компании, использующие PartnerStack, размещают свои программы на торговой площадке PartnerStack, предоставляя доступ к своей программе растущей сети, насчитывающей более 450 000 партнеров. Эти компании видят увеличение дохода на своих партнерских каналах на 30 % благодаря партнерам, приобретенным через сеть PartnerStack. Сеть позволяет партнерам продавать несколько приложений SaaS с единой платформы, что необходимо для интегрированных решений SaaS, инвестирующих в канал.
Affable.ai
affable.ai
Комплексная платформа управления влиятельными лицами на базе искусственного интеллекта. Активируйте больше влиятельных лиц в кратчайшие сроки. 6 миллионов+ влиятельных лиц | 4 социальных канала | 1 удобная платформа на базе искусственного интеллекта. Нам доверяют более 100 ведущих мировых брендов и более 4300 маркетологов, ориентированных на данные. Используется такими глобальными игроками, как Huawei, Chanel, Estee Lauder, AirAsia, Swarovski, Ogilvy, Omnicom, GroupM и другими! Платформа самообслуживания affable.ai упрощает планирование и проведение кампаний с влиятельными лицами, начиная с поиска наиболее значимых влиятельных лиц и заканчивая измерением их влияния. Маркетинговые команды могут легко оптимизировать свои кампании для получения максимальной рентабельности инвестиций, используя глубокие демографические данные affable.ai. affable.ai отслеживает более 6 миллионов влиятельных лиц по всему миру на различных платформах социальных сетей — Instagram, Youtube, TikTok, Twitter. Вот как вы можете получить выгоду от использования affable.ai: 1. Найдите аутентичных и релевантных влиятельных лиц, используя Influencer & Content Discovery affable.ai 2. Свяжитесь с влиятельными лицами, используя встроенное решение affable.ai для управления взаимоотношениями с влиятельными лицами 3. Отслеживайте весь контент - включение публикаций и историй на панель управления вашей кампании. 4. Создавайте и экспортируйте отчеты о социальных показателях, включая охват, вовлеченность, впечатление и медиаценность. 5. Отслеживайте текущие тенденции влиятельных лиц еженедельно. 6. Сравните показатели своих влиятельных лиц с конкурентами.
BrandChamp
brandchamp.io
Превратите своих клиентов в чемпионов бренда с помощью BrandChamp. BrandChamp оптимизирует активацию и управление программами по защите бренда, как никогда раньше. Присоединяйтесь к самым быстрорастущим брендам, чтобы увеличить продажи рефералов и стимулировать пользовательский контент посредством успешных информационно-пропагандистских инициатив. Наша универсальная платформа легко интегрируется с ведущими решениями для электронной коммерции, платформами социальных сетей и торговыми площадками.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole помогает маркетологам измерять, улучшать и сообщать о влиянии, которое они оказывают на социальные сети. Продукты Keyhole для прослушивания социальных сетей, отслеживания влиятельных лиц и анализа социальных сетей помогают маркетологам улучшить свою стратегию в социальных сетях и доказать свое влияние коллегам и клиентам. Простая в использовании информационная панель Keyhole позволяет мгновенно создавать отчеты и делиться ими, экономя сотни часов в год. Используйте специальные показатели влиятельных лиц Keyhole, чтобы проанализировать сторонников, говорящих о ваших хэштегах. *Вы можете фильтровать влиятельных лиц по географическому местоположению и ключевым словам в их биографии. Обратитесь к влиятельным лицам, чтобы повысить вовлеченность и рентабельность инвестиций в маркетинг. * Вы также можете сортировать влиятельных лиц по уровню воздействия, которое они создают, и уровню вовлеченности. Панель аналитики имеет удобное облако слов, в котором показаны хэштеги, которые обычно используются с вашим основным хэштегом. * Вы можете легко использовать этот инструмент, чтобы определить наиболее популярные хэштеги, имеющие отношение к вашей кампании, и найти области возможностей.
Skeepers
octoly.com
Skeepers — европейский лидер в области решений для привлечения покупателей. Они предоставляют полностью интегрированный универсальный пакет UGC, позволяющий брендам связываться с потребителями, расширять охват, повышать вовлеченность, стимулировать продажи и удержание клиентов. Skeepers объединяет бренды и потребителей посредством уникального опыта с нашим полностью интегрированным универсальным пакетом решений UGC. С помощью Skeepers бренды действительно укрепляют отношения с потребителями, расширяют охват, повышают вовлеченность, стимулируют продажи и улучшают удержание потребителей. Ее решения упрощают эффективное и масштабное создание, сбор, управление и активацию пользовательского контента. Skeepers позволяет брендам связываться с нашим сообществом авторов для получения высококачественного, индивидуального видеоконтента UGC. Его продвинутый искусственный интеллект позволяет брендам использовать наиболее оптимальный видеоконтент, чтобы продукты находили отклик у целевой аудитории, и транслировать видео по наиболее эффективным каналам распространения.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — это ведущая унифицированная платформа CX, созданная для объединения маркетинга, ухода и коммерции, чтобы помочь компаниям устранить разрыв в уровне качества обслуживания клиентов. Emplifi — глобальная компания с более чем 20-летним опытом работы в отрасли, помогающая более чем 20 000 брендам, таким как Delta Air Lines, Samsung и Ford Motor Company, предоставлять своим клиентам выдающийся опыт в каждой точке взаимодействия с клиентом. Облако социального маркетинга Emplifi позволяет брендам взаимодействовать, общаться, создавать и адаптироваться к динамичному миру социальных сетей. Интуитивно понятная, дружественная платформа «все в одном» Команды быстро адаптируются и начинают работать с отмеченным наградами дружественным пользовательским интерфейсом, а также со всеми инструментами и рабочими процессами, необходимыми для планирования, составления графиков, публикации и измерения результатов по каждому социальному каналу. Мощные инструменты прослушивания измеряют пульс, а инструменты управления сообществом на базе искусственного интеллекта позволяют получить представление о конкуренции, тенденциях, влиятельных лицах, подписчиках и поведении, чтобы маркетологи применяли правильный контент к нужной аудитории. Лучшая в своем классе аналитика и аналитика Социальные команды Rockstar с легкостью доказывают свои результаты благодаря глубокому анализу, основанному на мощной аналитике и непревзойденной настраиваемой отчетности, позволяющей выйти за рамки основ и добиться реальных бизнес-результатов. Интегрированное обслуживание и уход в социальных сетях. Интуитивно понятные, не требующие обучения, интегрированные социальные инструменты поддержки клиентов помогают командам лучше помогать клиентам, когда они стоят в очереди, маршрутизируются и мгновенно принимают решения в социальных сетях. Интегрированная прямая трансляция видеопокупок ShopStream Удивите своих клиентов видеопокупками в реальном времени. Ускорьте свой путь к цифровым покупкам, чтобы ваши клиенты переходили от просмотра к покупке.
Influencer Searcher
influencersearcher.com
Influencer Searcher — это инструмент, используемый для выявления влиятельных лиц на основе характера их контента (например, мода, игры, мамы) и предоставления информации об их аудитории. Этот инструмент также помогает вам отслеживать и управлять кампаниями влиятельных лиц, группируя влиятельных лиц, с которыми вы работаете в определенной кампании.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — это мощное программное обеспечение для партнерского, влиятельного и реферального маркетинга — все в одном. Начиная всего с 49 долларов США, GrowthHero масштабируется вместе с вами! Полностью гибкие инструменты для вашего успеха: - Партнерский портал с белой маркировкой, полная настройка без необходимости кода - Делитесь настраиваемыми URL-адресами отслеживания и/или кодами скидок - Интеграция через Stripe, API, Zapier, приложение Shopify, приложение BigCommerce - Подходит для любого типа бизнеса - Лидирующие на рынке соединения API/Zapier, дополнительная настройка и автоматизация — отличное соотношение цены и качества. Не переплачивайте за 3 отдельные партнерские программные платформы # Программное обеспечение для партнерского маркетинга — привлечение партнеров. Позвольте партнерам найти вас с помощью списков на торговой площадке, найдите партнеров с помощью Affiliate Hunt, а затем позвольте вашим партнерам набирать для вас больше партнеров с помощью MLM. - Вознаграждение в виде комиссионных, фиксированных или ручных вознаграждений. - Отслеживание регистраций, продаж и подписок. - Делитесь маркетинговыми активами с партнерами, гарантируя, что их контент всегда соответствует бренду. - Запускайте кампании — предлагая бонусы или другие дополнительные вознаграждения для достижения целей # Маркетинговая платформа для влиятельных лиц — Ищите и связывайтесь с влиятельными лицами Instagram, Tik Tok и YouTube в своих программах — Создавайте кампании, в которых влиятельные лица отправляют контент на ваше одобрение — Платите влиятельным лицам фиксированную плату за контент ИЛИ получайте комиссию от продаж. # Инструменты маркетинга с привлечением клиентов. Попросите клиентов порекомендовать вас своим друзьям. Привлеките их предложением в модальном окне после покупки и виджете рефералов. Превратите своих клиентов в евангелистов с помощью индивидуальных электронных писем — отдельно от влиятельных лиц и партнеров. — Вознаграждайте клиентов кредитом магазина, комиссией или другими фиксированными вознаграждениями — на ваш выбор. 14-дневная бесплатная пробная версия. на всех планах!
GRIN
grin.co
GRIN — лучшее программное обеспечение для влиятельного маркетинга для брендов электронной коммерции. Наша платформа на базе искусственного интеллекта включает в себя более 32 миллионов влиятельных лиц, рабочую комнату для проведения кампаний, отчетность и аналитику, платежи и выполнение продуктов, полную медиатеку контента и многое другое.
Lolly
lolly.com
Lolly.com — это единое решение для маркетинга влияния, позволяющее брендам максимизировать присутствие своего бренда с помощью авторов в Instagram, TikTok и YouTube.
HypeAuditor
hypeauditor.com
HypeAuditor — SaaS-компания, предлагающая комплексные решения брендам, агентствам и платформам, работающим с влиятельными лицами. HypeAuditor разработал комплексный набор инструментов и отчетов для анализа влиятельных лиц в Instagram, YouTube, TikTok, Twitch и Twitter, а также для планирования маркетинговых кампаний. Набор инструментов помогает обнаруживать и сравнивать качество аккаунтов влиятельных лиц, проверять подлинность их аудитории и анализировать демографические данные аудитории. Решение для управления кампаниями позволяет компаниям создавать фирменные медиапланы для кампаний влиятельных лиц, управлять кампаниями и автоматизировать их с помощью функций искусственного интеллекта, а также отслеживать их эффективность. HypeAuditor предоставляет ряд отчетов по анализу рынка, предназначенных для предоставления предприятиям информации об отрасли и ландшафте влиятельного маркетинга в разных странах и на нишевых рынках. Отчеты включают анализ конкурентов для изучения стратегий влияния конкурирующих брендов. Отчет «Сравнение конкурентов» помогает сравнить несколько брендов. Все сервисы основаны на алгоритмах искусственного интеллекта, что позволяет HypeAuditor выявлять модели поведения и обнаруживать подозрительные аккаунты. Цель HypeAuditor — предоставить идеальное аналитическое решение, позволяющее клиентам компании максимально эффективно работать с создателями социальных сетей.
Upfluence
upfluence.com
Upfluence предоставляет брендам все инструменты, необходимые для оптимизации кампаний по привлечению влиятельных лиц и увеличения продаж. Найдите лучших влиятельных лиц с помощью набора инструментов Upfluence для поиска влиятельных лиц, включая большую базу данных проверенных влиятельных лиц, органическую идентификацию влиятельных лиц с помощью Live Capture и идентификацию влиятельных лиц посредством интеграции электронной коммерции. Отслеживайте все свои отношения с влиятельными лицами, управляйте платежами влиятельных лиц и измеряйте результаты кампании на одной платформе. Комплексная платформа Upfluence делает масштабирование маркетинга влияния проще, чем когда-либо.
Wowzi
wowzi.co
Wowzi — ведущая мировая технологическая компания, которая позволяет малым и средним предприятиям, транснациональным корпорациям, креативным агентствам, исследовательским компаниям и неправительственным организациям подключаться к нашему разнообразному сообществу африканских авторов. Платформа Wowzi помогает брендам раскрыть возможности авторского маркетинга для вашей социальной рекламы. Штаб-квартира Wowzi находится в Найроби, Кения, а команды работают в Гане, Нигерии, Южной Африке, Танзании, Уганде и по всей Европе.
Perpetua
perpetua.io
Универсальная розничная медиа-платформа Perpetua помогает брендам вывести эффективность рекламы на новый уровень. Мы предоставляем вам инструменты, средства автоматизации и контроля, необходимые для полной реализации вашего рекламного потенциала на Amazon, Walmart, Instacart и других платформах.
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands — это площадка для влиятельных лиц и пользовательского контента (UGC), где вы можете быстро связать свой бренд с тысячами создателей контента и влиятельными лицами TikTok для продвижения ваших продуктов и услуг.
Julius
juliusworks.com
Julius — это платформа влиятельного маркетинга, предлагающая масштабируемые решения для всей воронки продаж, основанные на данных. Ее запатентованная технология удовлетворяет уникальные потребности корпоративных клиентов в выявлении, активации, точном измерении и получении максимальной отдачи от своих кампаний. Компания привлекла клиентов по всему миру, включая Allergan, NARS, Mediacom и Club Med. Имея опыт работы в сфере влиятельного маркетинга с 2012 года, компания Julius была официально зарегистрирована в 2017 году Джаредом Августином, Тики Барбером и Марком Герсоном. Юлиус приобрел HYPR в 2020 году, и в совокупности компания обладает наибольшим опытом в области влиятельного маркетинга и анализа данных на рынке. Компания Julius была включена в список самых быстрорастущих частных компаний Inc. 5000 в 2021 году. Штаб-квартира компании Julius находится в Нью-Йорке, а дополнительные офисы расположены в Сан-Франциско, Лондоне и Кракове.
Traackr
traackr.com
Traackr — это система учета для маркетинга влияния на основе данных, предоставляющая информацию и инструменты, необходимые для запуска эффективных программ маркетинга влияния. Наша платформа позволяет маркетологам добиться большего влияния и рентабельности инвестиций, инвестируя в правильные стратегии, перехитрить своих конкурентов, оптимизировать кампании и масштабировать глобальные программы. Для нас большая честь реализовывать самые передовые и масштабные программы маркетинга влияния в мире для лидирующих брендов и их агентств, включая L'Oréal, Shiseido, Unilever, Charlotte Tilbury, Michelin, Pandora, Samsung, Omnicom, Edelman, и Чейл. Наша компания родилась в глобальном масштабе и преуспевает благодаря обеспечению эффективной координации в 70 странах и на 26 языках. Вы можете найти нас в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Бостоне, Лондоне, Париже и Сингапуре. Посетите www.traackr.com, чтобы узнать больше.
Influence.co
influence.co
За последние 4 года мы создали самое большое сообщество реальных людей в экономике влияния. Мы работаем с более чем 170 тысячами влиятельных лиц, более чем 35 тысячами брендов и более чем 10 тысячами агентств. Наша платформа позволяет вам мгновенно находить, привлекать и связываться с влиятельными лицами с помощью единого комплексного решения. Больше никаких таблиц вручную. Больше никаких управляемых услуг. Больше не нужно тратить бесчисленные часы в Instagram, чтобы пообщаться с лучшими талантами.
#paid
hashtagpaid.com
#paid — это торговая площадка для авторов, которая объединяет проверенных авторов с самыми узнаваемыми мировыми брендами, такими как McDonald’s, Sephora, Samsung и Disney. Вместе авторы и маркетологи сотрудничают и оценивают все маркетинговые кампании авторов централизованно и интегрированно. Компания дает авторам возможность заниматься тем, что они любят, и укрепляет доверие к экосистеме авторов с помощью запатентованных технологических решений для проблем крупных категорий, таких как справедливое ценообразование, алгоритмическое сопоставление и автоматизированные права на использование контента, которые создают настоящий омниканальный маркетинг для авторов. Вместо того, чтобы полагаться на показатели тщеславия и влиятельных лиц, #paid фокусируется исключительно на создателях и измеряет их влияние на фундаментальные показатели эффективности бизнеса. Компания занимает первое место в рейтинге по поддержке клиентов и управляемым услугам, а также руководит маркетинговыми командами и создателями контента из офисов в Торонто, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго и Майами.
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima — это ведущая SaaS-платформа для поиска и анализа влиятельных лиц с крупнейшей в мире базой данных влиятельных лиц, насчитывающей 103,5 миллиона влиятельных лиц в Instagram, Tiktok, YouTube и Twitter. Функции BrandMaxima включают в себя обнаружение влиятельных лиц, аналитику влиятельных лиц, управление влиятельными лицами и работу с ними, управление кампанией и отчетность по кампании.
TrueFanz Influencers
truefanz.com
TrueFanz помогает создателям контента и брендам получать деньги за публикации в Интернете. На TrueFanz ваши самые большие сторонники становятся активными участниками, предлагая им VIP-доступ к вашему контенту. С TrueFanz вы можете предоставить своим самым большим сторонникам доступ к контенту, сообществу и пониманию вашего творческого процесса. Взамен вы получаете свободу и гибкость, чтобы делать свою работу максимально эффективно, достигая при этом своих целей!
OkFans
okfans.com
Okfans — это веб-сайты с подпиской, на которых создатели контента, такие как ютуберы, фитнес-тренеры, модели, создатели контента, общественные деятели и создатели контента для взрослых, могут зарабатывать деньги, начиная свой бизнес по подписке, чтобы монетизировать свою профессию. Поклонники могут платить за контент (фотографии и видео, прямые трансляции) посредством ежемесячного членства.
Roster
getroster.com
Влияние есть у каждого, и лучшие бренды используют Roster, чтобы использовать его. С помощью Roster компании превращают преданных клиентов в представителей бренда, которые повышают узнаваемость в социальных сетях, стимулируют маркетинговые инициативы, такие как обзоры, и увеличивают доход. Комплексный набор инструментов реестра помогает компаниям: (1) привлекать, вовлекать и вознаграждать сообщество (2) повышать узнаваемость бренда (3) использовать пользовательский контент (4) увеличивать доходы от устной рекламы
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd — это первое и лучшее предложение, которое ПОМОГАЕТ БРЕНДАМ лучше монетизировать своих создателей с помощью витрин влиятельных лиц на УСЛОВИЯХ БРЕНДА. LoudCrowd предлагает ведущим брендам электронной коммерции (Gymshark, boohoo и т. д.) решение для авторской коммерции, позволяющее фактически конкурировать с такими взрывными сторонними игроками, как TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts и другими. Клиенты LoudCrowd не только получают жизненно важный доход от сторонних игроков, но также видят резкое увеличение коэффициента конверсии создателя-партнера (CVR) и средней стоимости заказа (AOV), а также значительно более низкие затраты на привлечение клиентов (CPA). Витрины Influencer от LoudCrowd позволяют бренду предоставить любому автору персонализированную страницу с белой маркировкой. Создатели могут создавать пакеты продуктов своими руками, интегрировать контент из Instagram и TikTok и получать комиссионные от продаж, которые они продвигают. Персонализированные целевые страницы создаются автоматически, без использования ресурсов бренда для разработки. Витрины Influencer от LoudCrowd представляют собой будущее партнерского маркетинга, работающего на благо бренда.
Audiense
audiense.com
Все, что вам нужно, чтобы понять аудиторию и получить лучшие маркетинговые результаты, результаты в социальных сетях, результаты влиятельных лиц, медиа-стратегии, стратегии роста или окупаемость рекламных расходов. Поставьте сегментацию потребителей и культурные особенности в центр своей стратегии и дайте своим командам возможность понимать аудиторию, как никогда раньше. Знайте, что вдохновляет вашу аудиторию, движет ею и влияет на нее.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — это социальная коммерция, пользовательский контент и визуальная платформа для покупок для брендов электронной коммерции и интернет-магазинов, позволяющая активировать пользовательский контент или социальный контент брендов путем маркировки продуктов и публикации галерей с возможностью покупок на своих веб-сайтах, чтобы повысить коэффициент конверсии, стимулировать продажи и создать социальные сети. доверие, вовлеченность и удобство покупок.
ViralMango
viralmango.com
ViralMango — это онлайн-торговая площадка, которая позволяет брендам связываться с проверенными микро- и нано-влиятельными лицами для взаимовыгодного сотрудничества. Платформа предоставляет создателям возможность продемонстрировать свои навыки и расширить число подписчиков, а также позволяет компаниям использовать возможности маркетинга влияния для охвата своей целевой аудитории. Облегчая эти связи, ViralMango радикально меняет способы сотрудничества брендов и авторов для создания привлекательного и аутентичного контента.
Fohr
fohr.co
В Fohr мы считаем, что посольский маркетинг – это маркетинг влияния в лучшем виде. Это та реклама, которую вы помните, и в то же время та реклама, которую вы забываете, вообще была рекламой. Он построен на любви к бренду, рассказывании историй и честности. Fohr стала первой в мире платформой влиятельного маркетинга, которая с 2013 года связывает ведущие бренды с нужными авторами. Что предлагает Fohr: ОТКРЫТИЕ Вы найдете своих следующих партнеров-влиятелей. Наша платформа самообслуживания помогает вам беспрепятственно проводить кампании с влиятельными лицами, от идентификации влиятельных лиц до отчетности. ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ ПОСЛАМ (AMP) Ваше влиятельное сообщество приходит к вам. Специально разработанное программное обеспечение для привлечения ваших лучших клиентов в качестве представителей бренда. УПРАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ Мы находим влиятельных партнеров и проводим кампании для вас. Стратегическое комплексное управление программой кампании послов, обогащенное нашей запатентованной технологией. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ Мы являемся соавторами чего-то совершенно нового. Полностью индивидуальная программа, стратегия и платформа для влиятельных лиц, основанная на потребностях вашего бизнеса. Имея за плечами более 180 тысяч+ подписавшихся влиятельных лиц, данные о выплатах влиятельным лицам на сумму более 80 миллионов долларов и более 5000+ кампаний для влиятельных лиц, мы постоянно учимся и развиваемся вместе с отраслью. Фор — это группа превосходных людей, которые разрабатывают более эффективные способы работы с влиятельными лицами.
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer — это комплексное программное обеспечение для влиятельного маркетинга, предназначенное для выявления влиятельных лиц в социальных сетях, проведения маркетинговых кампаний, управления взаимоотношениями с влиятельными лицами и анализа социальных сетей. Он охватывает более 20 миллионов ресурсов влиятельных лиц по всему миру на YouTube, TikTok и Instagram. Особенности: Детальный поиск по влиятельным лицам. База данных влиятельных лиц, содержащая 20 000 000 65 тысяч нишевых тегов и 17 тысяч тегов брендов. Маркетинговая кампания по влиятельным лицам: запуск и мониторинг. Анализ данных влиятельных лиц. Глобальный рейтинг влиятельных лиц (по географическому признаку и нише).
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous открывает возможности для влиятельного маркетинга для крупнейших брендов мира, уделяя особое внимание TikTok. Мы — решение с полным спектром услуг, построенное на развитой инфраструктуре данных, которая использует прогнозную аналитику и машинное обучение для оптимизации стратегии влиятельного маркетинга наряду с нашей командой мирового класса по стратегии и реализации. Если вы сосредоточены на узнаваемости бренда, улучшении социального присутствия за счет создания органического контента под руководством авторов или разработке стратегии прямого роста, мы предоставим вам все необходимое. Мы работали с брендами и маркетинговыми агентствами всех размеров, включая Lyft, Disney, American Eagle, Netflix, FabFitFun и более 200 других. Мы считаем, что брендам нужно больше, чем просто программное обеспечение самообслуживания, чтобы эффективно использовать самую быстрорастущую маркетинговую вертикаль, поэтому мы привлекаем невероятных маркетологов, работающих над самой зрелой инфраструктурой данных в отрасли, для решения любой маркетинговой задачи, связанной с влиятельным маркетингом.
inBeat
inbeat.co
Ищите и находите влиятельных лиц TikTok и Instagram в нашей проверенной на спам базе данных влиятельных лиц. Используйте наши инструменты для поиска, проверки и отслеживания ваших маркетинговых кампаний влияния.
Afluencer
afluencer.com
Познакомьтесь с влиятельными лицами, микро-влиятельными людьми и создателями здесь! Для постов и роликов в Instagram, TikTok и YouTube. • Мы познакомим вас с новыми партнерами, которые будут создавать для вас пользовательский контент (UGC), а также размещать его в своих социальных сетях. • Вы можете зарегистрироваться у нас (бесплатно!), чтобы настроить профиль своего бренда.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize — лидер в области автоматизации партнерских отношений. Платформа Partnerize является единственной в своем роде, предоставляющей полностью интегрированный и всеобъемлющий набор возможностей для обнаружения, найма, оптимизации, оплаты, безопасности бренда и предотвращения мошенничества для маркетологов, которым необходимы высокая прозрачность и масштабируемые субсидии для снижения давления на экономику их подразделений. результат чрезмерной зависимости от первичных каналов продаж и маркетинга. Благодаря непревзойденному обслуживанию, включая единственную в своей категории программу внутренней поддержки, Partnerize позволяет вам контролировать весь жизненный цикл партнерского маркетинга — и все это на единой платформе. Partnerize завоевала более двух десятков наград, включая премию International Performance Marketing Awards за лучшую технологию. Ведущие мировые компании, в том числе 63 ведущих ритейлера, 12 международных авиакомпаний, 9 крупнейших телекоммуникационных компаний и более 1600 других мировых брендов, полагаются на Partnerize, чтобы получать и управлять более чем 6 миллиардами долларов партнерских продаж и 700 миллионов долларов партнерских платежей каждый год. Компания Partnerize со штаб-квартирой в Нью-Йорке имеет офисы в Австралии, Великобритании, Японии, Сан-Франциско, Филадельфии и Уилкс-Барре. Для получения дополнительной информации о том, как Partnerize помогает превратить ваши партнерские отношения в источник прибыли, посетите https://partnerize.com/en.
Stellar
stellar.io
Решение Stellar для маркетинга влияния позволяет вам проводить кампании умнее, быстрее и эффективнее. Благодаря интуитивно понятному и простому в использовании программному обеспечению Stellar маркетологи могут отказаться от электронных таблиц и автоматизировать утомительный ручной процесс поиска влиятельных лиц, принимать основанные на данных решения о влиятельных лицах, которых они привлекают, планировать и автоматизировать рабочий процесс и даже прогнозировать и измерять рентабельность инвестиций в кампанию. Благодаря нашим передовым технологиям и увлеченному персоналу программное обеспечение и агентство Stellar помогли многим компаниям по всему миру и в различных отраслях.
AnyTag
anytag.jp
AnyTag — это платформа влиятельного маркетинга, которая позволяет маркетологам, PR-агентствам, агентствам по поиску талантов и сетям влиятельных лиц находить влиятельных лиц, активировать, управлять, отслеживать и атрибутировать маркетинговые кампании влиятельных лиц на основных платформах социальных сетей, включая Instagram, TikTok, Facebook, YouTube и Twitter. Платформа, созданная для Азии, предоставляет пользователям доступ к более чем 300 000 влиятельных лиц и точкам данных о влиятельных лицах со всего региона, включая тех, кто зарегистрировался в ее родственном приложении для влиятельных лиц AnyCreator. AnyTag также предоставляет пользователям аналитику социальных сетей для их учетных записей в социальных сетях, принадлежащих брендам, включая демографическую и пост-аналитику, аналитику конкурентов, аналитику хэштегов, упоминания брендов и управление пользовательским контентом.
Tribe Dynamics
tribedynamics.com
Tribe Dynamics предлагает передовую маркетинговую аналитику и решения для влиятельных брендов для знаковых брендов образа жизни. Наша аналитическая платформа влиятельного маркетинга позволяет вам получить полную картину о медиапрограмме вашего бренда. Мы помогаем вам: - Получите полную информацию обо всем наиболее важном контенте влиятельных лиц, созданном о вашем бренде. - Поймите все свое сообщество влиятельных лиц и оцените индивидуальные отношения. - Уточняйте и изменяйте свою стратегию маркетинга влияния, отслеживая, оценивая и сравнивая эффективность кампаний. - Изучайте показатели эффективности вашего бренда с течением времени и используйте аналитику конкурентов, рынка и отрасли, чтобы расширить свое лидерство.
CreatorIQ
creatoriq.com
CreatorIQ — это самая надежная платформа влиятельного маркетинга для организаций, стремящихся развивать свой авторский маркетинг. Его технология корпоративного уровня и передовой в отрасли интеллект облегчают масштабное обнаружение авторов, оптимизируют рабочие процессы и надежную отчетность, обеспечивая при этом соответствие нормативным требованиям и безопасность бренда. Тысячи самых инновационных брендов мира используют CreatorIQ, включая AB InBev, CVS, Disney, Logitech, Nestlé, Red Bull, Sephora, Unilever и другие. Компания CreatorIQ, основанная в 2014 году, имеет штаб-квартиру в Лос-Анджелесе и офисы в Нью-Йорке, Лондоне и Украине. В сентябре 2021 года CreatorIQ приобрела Tribe Dynamics, ведущую платформу маркетинга влияния, помогающую брендам, движимым страстью, продвигать цифровые медиа. Для получения дополнительной информации посетите CreatorIQ.com. + Ищите, сравнивайте и получайте рекомендации, используя подробные поля и аналитическую информацию, чтобы легко находить и проверять больше авторов, подходящих для вашего бренда, в два раза быстрее. + Создайте исключительный опыт партнерства с помощью инструментов общения и направлений, ориентированных на авторов, которые помогут им пройти адаптацию и активацию. + Создайте свою стратегию, прогнозируя затраты и рентабельность инвестиций авторов в своих кампаниях, а также анализируйте полную эффективность программы по всем кампаниям, авторам и публикациям.
Squaredance
squaredance.io
Squaredance — это партнерская площадка, помогающая брендам DTC привлекать новых клиентов и увеличивать продажи во всех каналах. Мы предлагаем комплексное комплексное решение, отвечающее потребностям цифрового маркетолога. Подключите свой цифровой магазин, запускайте неограниченное количество кампаний, находите экспертов в области СМИ, атрибутируйте и отслеживайте эффективность, а также оптимизируйте, платя только за продажи.
Humanz
humanz.com
Humanz — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая делает маркетинг влияния доступным, надежным и заслуживающим доверия для маркетологов и влиятельных лиц. Решение устраняет основную проблему маркетологов, позволяя идентифицировать в больших масштабах релевантных и проверенных создателей контента; и после этого управлять всем процессом кампании: от выбора влиятельных лиц, утверждения контента, оплаты и анализа рентабельности инвестиций на единой платформе. Ведущие мировые транснациональные клиенты решили использовать Humanz, в том числе McDonalds, Kimberly-Clark, Zara, L’Oréal, Nestlé, Unilever, Group M, Omnicom и Universal McCann. Humanz уделяет основное внимание монетизации сарафанного маркетинга, расширяя возможности создателей ценного контента любого масштаба и превращая их в продавцов вашего бренда в социальных сетях, позволяя им максимизировать свои доходы на основе эффективности, измеряемой нашим пикселем продаж. На сегодняшний день наши клиенты заработали от авторов более 55 миллионов долларов США при коэффициенте конверсии 8,6%. Humanz быстро расширилась на территории, чтобы удовлетворить спрос клиентов, открыв офисы в США, Израиле, Южной Африке, Турции, Нигерии, Бразилии и Индии.
Tolt
tolt.io
Tolt предлагает SaaS-стартапам программное обеспечение для партнерского маркетинга, помогая им создавать и запускать собственную партнерскую программу. В отличие от других решений, Tolt имеет бесплатный план и работает как с Stripe, так и с Paddle прямо из коробки. Все, что поможет вашему SaaS расти с помощью партнерского маркетинга, включая автоматические выплаты, партнерский портал с белой маркировкой для партнеров, страницу активов, комиссию 0% и многое другое!
StarNgage
starngage.com
В StarNgage мы верим, что социально распространяемый визуальный контент — это будущее рекламы. Сейчас это происходит в Instagram, и мы хотим помочь брендам в этом приключении и победить в Instagram. Эта платформа позволяет брендам оценивать свои маркетинговые усилия в Instagram и привлекать влиятельных лиц для создания контента.
Modash
modash.io
Единственный инструмент влияния для компаний, которые отдают приоритет росту. Глобальная поисковая система влиятельных лиц с данными о целевой аудитории и мониторингом растущего бизнеса B2C.
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai — это платформа влиятельного маркетинга, специально разработанная для удовлетворения потребностей агентств и брендов, предоставляющая им возможность управлять поиском влиятельных лиц, управлением кампаниями и составлением отчетов с помощью решений и исходных данных, основанных на данных.
Qoruz
qoruz.com
Qoruz — это сеть авторов, которая помогает брендам находить авторов, общаться и сотрудничать с ними. Платформа Qoruz предлагает брендам возможность: 🔍 Находить ПРАВИЛЬНОГО влиятельного лица для работы (из 7,5 миллионов авторов!) 💬 Общаться и взаимодействовать напрямую (без посредников!) 💰 Запускать свои кампании и платить прозрачно (прозрачные затраты, без ерунды) 🫂 Создать сообщество лояльных инфлюенсеров-творцов и многое другое!
Lefty
lefty.io
Lefty — это комплексная маркетинговая платформа, созданная для ведущих брендов образа жизни. Lefty помогает брендам и агентствам управлять наиболее эффективными программами влияния: обнаружение и квалификация талантов, управление отношениями, автоматизированная отчетность по кампаниям, измерение эффективности и конкурентный сравнительный анализ. Левша входит в группу The Independents. The Independents — это глобальная группа маркетинга и коммуникаций, объединяющая лидеров индустрии роскоши и образа жизни. Сформирована в результате объединения Карлы Отто, K2, The Qode, Lefty и Bureau Betak. Офисы: Париж, Лондон, Милан, Мюнхен, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Токио, Гонконг, Шанхай, Пекин, Сеул, Дубай. Дополнительную информацию можно найти на https://www.lefty.io.
Favikon
favikon.com
Измените свою стратегию в социальных сетях с помощью Favikon: маркетинговой платформы для авторов, основанной на искусственном интеллекте. - Легко раскрывайте потенциал социальных сетей и находите идеальных авторов. Наши фильтры позволяют вам ориентироваться на конкретные ниши, соответствующие вашим потребностям или потребностям ваших клиентов. - Воспользуйтесь преимуществами профилей авторов, обогащенных искусственным интеллектом, для точного анализа и максимального воздействия на вашу кампанию, оптимизируя рентабельность инвестиций. - Оставайтесь на шаг впереди благодаря нашему автоматизированному отраслевому мониторингу с помощью отслеживания авторов (ИИ) и первыми узнавайте о тенденциях и новых авторах. Больше не нужно тратить часы на поиск обновлений в сети — теперь вы можете легко отслеживать все публикации.
Reditus
getreditus.com
Reditus — это инструмент управления партнерскими программами для B2B SaaS-компаний. Это помогает компаниям привлекать новых партнеров через свой рынок, помогая им расти за пределами своей собственной сети. Их УТП — это чистый пользовательский интерфейс, поддержка в чате и то, как они воспринимают отзывы клиентов. Компания была создана предыдущим руководителем отдела по работе с клиентами, который четко понимает, как они ведут бизнес; они определенно хотят, чтобы люди получали выгоду от их продукта, и помогут вам добиться этого. Они предлагают бесплатный план, и когда вы покупаете премиум-пакет, вы очень быстро получите окупаемость инвестиций в зависимости от того, как они определили свои цены. Отличный способ для SaaS-компаний запустить партнерскую программу без высоких первоначальных затрат. Компания расположена в Утрехте, Нидерланды (соответствует GDPR) и была основана в 2020 году.
TrueFanz Fans
truefanz.com
TrueFanz помогает создателям контента и брендам получать деньги за публикации в Интернете. На TrueFanz ваши самые большие сторонники становятся активными участниками, предлагая им VIP-доступ к вашему контенту. С TrueFanz вы можете предоставить своим самым большим сторонникам доступ к контенту, сообществу и пониманию вашего творческого процесса. Взамен вы получаете свободу и гибкость, чтобы делать свою работу максимально эффективно, достигая при этом своих целей!
Phlanx.com
phlanx.com
Phlanx — это маркетинговая платформа для контактов с влиятельными лицами, работы с брендами, заключения контрактов и измерения вовлеченности.
Keymailer
keymailer.co
Крупнейшая в мире маркетинговая платформа для влиятельных игроков, объединяющая создателей, программное обеспечение и услуги на одном портале. Привлекайте авторов по всему миру с помощью органических стимулирующих обзорных кампаний, экономически эффективных маркетинговых кампаний, кампаний спонсируемого контента и многого другого. Тысячи издателей и брендов полагаются на Keymailer для достижения своих маркетинговых целей, получая доступ к нашей сети, состоящей из более чем 50 000 влиятельных лиц профессионального уровня и прессе с аудиторией в 3,5 миллиарда человек.
Ainfluencer
ainfluencer.com
Ainfluencer.com — это прямая торговая площадка, позволяющая мгновенно связаться с вами; влиятельные лица и авторы в Instagram, TikTok и Youtube с миллионами мировых брендов для платного партнерства. Сотрудничайте с брендами в вашей нише, чтобы продемонстрировать свою креативность, привлечь внимание, создать свой личный бренд и зарабатывать деньги, создавая интересный и аутентичный контент, который находит отклик у ваших подписчиков. С мобильными приложениями Ainfluencer вы получаете доступ к безграничным возможностям максимизировать свой потенциал заработка и давать своим подписчикам указания покупать продукты, которые им нравятся.
Node App
node-app.com
Node — это частная платформа, которая позволяет компаниям предлагать свои продукты и продвигать их сотни проверенных влиятельных лиц. Более 1000 брендов по всей Северной Америке используют Node для публикации продуктов и услуг, которые подходят создателям контента в их нише. Помимо публикаций в социальных сетях, компании также получают полные права на распространение пользовательского контента, предоставляя им множество творческих ресурсов для цифровой рекламы и других коммерческих целей.
SocialBook
socialbook.io
Найти влиятельных лиц, способных увеличить продажи и добиться результатов, — главная цель любого бренда! Не нанимайте влиятельных лиц, которые не имеют никакого влияния, используйте SocialBook. SocialBook — это чрезвычайно мощный комплексный программный инструмент для управления маркетингом влияния. С помощью SocialBook вы можете делать следующее: 1) Искать в режиме реального времени базу данных, содержащую более 3 миллионов влиятельных лиц на YouTube, Instagram и Twitch. 2) Проверьте влиятельных лиц, проверив наиболее подробные и точные данные, чтобы убедиться, что они реальны. 3) Легко связаться с влиятельным лицом с помощью массовой рассылки электронных писем или массовых прямых сообщений. 4) Управляйте кампанией в соответствии с вашими ключевыми показателями эффективности. 5) Система выплат облегчает вашу жизнь. 6) Социальное прослушивание для мониторинга всех ваших конкурентов, чтобы завоевать долю рынка.
Yoloco
yoloco.io
Yoloco — это платформа, предназначенная для точного анализа влиятельных лиц в социальных сетях. Благодаря использованию современных технологий, машинного обучения и собственных разработок Yoloco помогает пользователям получить все данные, необходимые для проведения успешной рекламной кампании. Платформа предоставляет мощные инструменты, с помощью которых вы можете: - Поиск влиятельных лиц с помощью мощного фильтра - Аналитические отчеты по влиятельным лицам, состоящие из более чем 20 показателей - Работа с влиятельными лицами - Анализ конкурентов - Менеджер кампаний