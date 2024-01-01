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Платформы влиятельного маркетинга - Самые популярные приложения
В сегодняшнем цифровом мире платформы влиятельного маркетинга предлагают комплексные решения для организаций, стремящихся использовать силу социальных влиятельных лиц. Эти платформы упрощают процесс выявления влиятельных лиц, контроля создания контента и оценки эффективности кампании. Используя партнерские отношения со знаменитостями, создателями контента, микровлиятелями и послами брендов, бренды могут исследовать новые возможности для привлечения клиентов и продвижения продуктов. Платформы влиятельного маркетинга, которые в первую очередь используются маркетинговыми и рекламными командами в секторах потребительских товаров, таких как розничная торговля, мода, красота, а также в сфере электронной коммерции и брендов, ориентированных непосредственно на потребителя (DTC), способствуют целевому охвату и сотрудничеству. Они служат мостом между брендами и влиятельными лицами, обеспечивая беспрепятственное общение и управление контентом. Существует два основных подхода к поиску влиятельных лиц через эти платформы. Некоторые предлагают обширные базы данных, содержащие профили проверенных влиятельных лиц в различных социальных сетях, используя искусственный интеллект для анализа аудитории. Другие предоставляют доступ к эксклюзивным сетям влиятельных лиц, которые решили сотрудничать с брендами. Независимо от выбранного метода, эти платформы позволяют компаниям уточнить критерии поиска и связаться с влиятельными лицами, которые соответствуют ценностям их бренда и целевой демографической группе. Благодаря интегрированным инструментам совместной работы и функциям управления контентом маркетологи могут эффективно взаимодействовать с влиятельными лицами, контролировать создание контента и оценивать эффективность кампании. Такой комплексный подход гарантирует, что инициативы влиятельного маркетинга реализуются без проблем и приносят измеримые результаты.
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Later
later.com
Ведущая платформа визуального маркетинга, которая позволяет планировать, планировать, публиковать и измерять результаты ваших публикаций в Instagram и социальных сетях.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — ведущее в мире решение для автоматизации партнерских отношений, которое обнаруживает, управляет, защищает и оптимизирует все каналы партнерства, обеспечивая настоящий экспоненциальный рост.
LTK
shopltk.com
Покупайте новинки в сфере моды, дома, красоты и фитнеса от влиятельных лиц LTK, которым вы доверяете. Идеи рабочей одежды, свадебные платья для гостей, образы для путешествий и многое другое.
PartnerStack
partnerstack.com
Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с партнерами для масштабирования любой программы: партнерской, реселлерской, маркетинговой и т. д. Узнайте, почему SaaS-компании растут с помощью PartnerStack PRM.
Meltwater
meltwater.com
Узнайте, как Meltwater помогает командам по связям с общественностью и маркетингу отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях, а также совершенствовать управление брендом.
Affable.ai
affable.ai
Платформа влиятельного маркетинга Affable позволяет глобальным брендам, агентствам и брендам электронной коммерции D2C с легкостью находить влиятельных лиц, управлять кампаниями и измерять рентабельность инвестиций! Проверенные влиятельные лица. 100+ Клиентов.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole — это компания, занимающаяся аналитикой хэштегов и социальных сетей, которая предоставляет данные в реальном времени с отслеживанием хэштегов для Twitter, Instagram и Facebook.
BrandChamp
brandchamp.io
Процветающие бренды создаются с помощью послов. Универсальное программное обеспечение для управления представителями бренда, которое интегрируется с Shopify, Amazon и WooCommerce.
Skeepers
octoly.com
Ведущая маркетинговая платформа для влиятельных лиц Octoly помогает брендам повысить свою узнаваемость, завоевать доверие и увеличить продажи, объединяя проверенных микровлиятельных лиц и потребителей в большом масштабе. Бренды используют наше курируемое сообщество для создания публикаций в социаль...
Emplifi
emplifi.io
Оптимизируйте цифровой путь клиента. Единая платформа Emplifi для программного обеспечения для работы с клиентами и программного обеспечения для управления социальными сетями закрывает пробел в клиентском опыте.
GRIN
grin.co
GRIN — лучшее программное обеспечение для влиятельного маркетинга для брендов электронной коммерции. Наша платформа на базе искусственного интеллекта включает в себя более 32 миллионов влиятельных лиц, рабочую комнату для проведения кампаний, отчетность и аналитику, платежи и выполнение продуктов, п...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — это мощное программное обеспечение для партнерского, влиятельного и реферального маркетинга — все в одном. Начиная всего с 49 долларов США, GrowthHero масштабируется вместе с вами! Полностью гибкие инструменты для вашего успеха: - Партнерский портал с белой маркировкой, полная настройка...
Perpetua
perpetua.io
Инфраструктура роста для электронной коммерции. Присоединяйтесь к тысячам компаний, которые используют программное обеспечение Perpetua для реализации и анализа розничной рекламы, чтобы прибыльно масштабировать рост на Amazon, Walmart, Instacart и других торговых площадках.
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima — это ведущая SaaS-платформа для поиска и анализа влиятельных лиц с крупнейшей в мире базой данных влиятельных лиц, насчитывающей 103,5 миллиона влиятельных лиц в Instagram, Tiktok, YouTube и Twitter. Функции BrandMaxima включают в себя обнаружение влиятельных лиц, аналитику влиятельных ...
HypeAuditor
hypeauditor.com
Комплексное решение для расширения возможностей вашего влиятельного маркетинга. Управляйте полным жизненным циклом своих маркетинговых кампаний влияния.
Traackr
traackr.com
Traackr — это система учета для маркетинга влияния на основе данных, которую маркетологи используют для инвестирования в правильные стратегии, оптимизации кампаний и масштабирования программ.
Upfluence
upfluence.com
Увеличьте продажи с помощью авторского маркетинга. Маркетинг влияния, партнерские программы, управление авторами, пользовательский контент, представители бренда: создавайте ценные партнерские отношения для развития вашего бизнеса.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — это социальная коммерция, пользовательский контент и визуальная платформа для покупок для брендов электронной коммерции и интернет-магазинов, позволяющая активировать пользовательский контент или социальный контент брендов путем маркировки продуктов и публикации галерей с возможностью поку...
Fohr
fohr.co
Fohr — одна из ведущих маркетинговых компаний, объединяющих нужных влиятельных лиц и представителей брендов с ведущими брендами. Посетите наш сайт сегодня.
Audiense
audiense.com
Все, что вам нужно, чтобы понять аудиторию и получить лучшие маркетинговые результаты, результаты в социальных сетях, результаты влиятельных лиц, медиа-стратегии, стратегии роста или окупаемость рекламных расходов. Поставьте сегментацию потребителей и культурные особенности в центр своей стратегии ...
Wowzi
wowzi.co
Wowzi — ведущая мировая технологическая компания, которая позволяет малым и средним предприятиям, транснациональным корпорациям, креативным агентствам, исследовательским компаниям и неправительственным организациям подключаться к нашему разнообразному сообществу африканских авторов. Платформа Wowzi ...
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands — это площадка для влиятельных лиц и пользовательского контента (UGC), где вы можете быстро связать свой бренд с тысячами создателей контента и влиятельными лицами TikTok для продвижения ваших продуктов и услуг.
LoudCrowd
loudcrowd.com
Маркетинг – это экспериментирование. И следующий великий эксперимент для вашей стратегии цифрового маркетинга — это использование пользовательского контента (UGC) для расширения вашей аудитории, усиления ее вовлечения и увеличения доходов. Это происходит с LoudCrowd. LoudCrowd сотрудничает с наиболе...
Roster
getroster.com
Влияние есть у каждого, и лучшие бренды используют Roster, чтобы использовать его. С помощью Roster компании превращают преданных клиентов в представителей бренда, которые повышают узнаваемость в социальных сетях, стимулируют маркетинговые инициативы, такие как обзоры, и увеличивают доход. Комплексн...
Lolly
lolly.com
Lolly.com — это единое решение для маркетинга влияния, позволяющее брендам максимизировать присутствие своего бренда с помощью авторов в Instagram, TikTok и YouTube.
Julius
juliusworks.com
Julius — это платформа влиятельного маркетинга, предлагающая масштабируемые решения для всей воронки продаж, основанные на данных. Ее запатентованная технология удовлетворяет уникальные потребности корпоративных клиентов в выявлении, активации, точном измерении и получении максимальной отдачи от сво...
Influence.co
influence.co
Все, что вам нужно, чтобы стать творцом. Присоединяйтесь к первой профессиональной сети, созданной для влиятельных лиц и авторов. Создайте свой профиль сегодня, чтобы зарабатывать деньги, учиться друг у друга и знакомиться с людьми через сообщества.
#paid
hashtagpaid.com
Платный хэштег. Находите авторов, запускайте кампании и вносите в белый список авторов — на одной платформе. Маркетинг влияния теперь стал безопасным, простым и быстрым.
OkFans
okfans.com
Okfans — это веб-сайты с подпиской, на которых создатели контента, такие как ютуберы, фитнес-тренеры, модели, создатели контента, общественные деятели и создатели контента для взрослых, могут зарабатывать деньги, начиная свой бизнес по подписке, чтобы монетизировать свою профессию. Поклонники могут ...
Lefty
lefty.io
Lefty — это комплексная маркетинговая платформа, созданная для ведущих брендов образа жизни. Lefty помогает брендам и агентствам управлять наиболее эффективными программами влияния: обнаружение и квалификация талантов, управление взаимоотношениями, автоматизированная отчетность по кампаниям, измерен...
Tribe Dynamics
tribedynamics.com
Tribe Dynamics предлагает передовую маркетинговую аналитику и решения для влиятельных брендов для знаковых брендов образа жизни. Наша аналитическая платформа влиятельного маркетинга позволяет вам получить полную картину о заработанной медиа-программе вашего бренда. Мы помогаем вам: - Получите полную...
Favikon
favikon.com
Измените свою стратегию в социальных сетях с помощью Favikon: маркетинговой платформы для авторов, основанной на искусственном интеллекте. - Легко раскрывайте потенциал социальных сетей и находите идеальных авторов. Наши фильтры позволяют вам ориентироваться на конкретные ниши, соответствующие вашим...
Tolt
tolt.io
Доступное решение для запуска собственной партнерской программы. Tolt помогает SaaS-стартапам создавать и запускать собственную партнерскую программу. Работает с Stripe и Paddle.
StarNgage
starngage.com
В StarNgage мы верим, что социально распространяемый визуальный контент — это будущее рекламы. Сейчас это происходит в Instagram, и мы хотим помочь брендам в этом приключении и победить в Instagram. Эта платформа позволяет брендам оценивать свои маркетинговые усилия в Instagram и привлекать влиятель...
ViralMango
viralmango.com
ViralMango — это онлайн-торговая площадка, которая позволяет брендам связываться с проверенными микро- и нано-влиятельными лицами для взаимовыгодного сотрудничества. Платформа предоставляет создателям возможность продемонстрировать свои навыки и расширить число подписчиков, а также позволяет компани...
Node App
node-app.com
Node — это частная платформа, которая позволяет компаниям предлагать свои продукты и продвигать их сотни проверенных влиятельных лиц. Более 1000 брендов по всей Северной Америке используют Node для публикации продуктов и услуг, которые подходят создателям контента в их нише. Помимо публикаций в соци...
Vyrill
vyrill.com
Поскольку объем видеоконтента растет на 400% по сравнению с прошлым годом, бренды и ритейлеры сталкиваются с серьезной проблемой. Знаете ли вы, что: * 2,16 часа ежедневно тратится на просмотр видео на мобильных устройствах. * Более 700 часов видео в минуту загружается на YouTube * Более 5 миллиардо...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Тысячи ведущих мировых брендов и ритейлеров доверяют технологиям, услугам и опыту Bazaarvoice для увеличения доходов, расширения охвата, получения действенной информации и создания лояльных сторонников. Согласно новому заказному исследованию, проведенному Forrester Consulting от имени Bazaarvoice, к...
Squaredance
squaredance.io
Squaredance — это партнерская площадка, которая помогает брендам DTC привлекать новых клиентов и увеличивать продажи во всех каналах. Мы предлагаем комплексное комплексное решение, отвечающее потребностям цифрового маркетолога. Подключите свой цифровой магазин, запускайте неограниченное количество к...
Reditus
getreditus.com
Увеличьте свой MRR без первоначальных затрат. Платформа партнерской программы для вашего B2B SaaS. Поднимите свою партнерскую программу на новую высоту.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize — единственное решение для управления партнерскими отношениями, обеспечивающее прибыльный рост маркетологов за счет комплексных технологий и комплексного обслуживания.
Stellar
stellar.io
Решение Stellar для маркетинга влияния позволяет вам проводить кампании умнее, быстрее и эффективнее. Благодаря интуитивно понятному и простому в использовании программному обеспечению Stellar маркетологи могут отказаться от электронных таблиц и автоматизировать утомительный ручной процесс поиска вл...
Socialveins
socialveins.com
Это маркетинговая платформа для влиятельных лиц, где менеджеры кампаний могут запускать и управлять своими кампаниями с участием тысяч авторов, зарегистрированных на платформе.
Social Native
socialnative.com
Универсальная платформа пользовательского контента и решение для влиятельных лиц для продвижения брендового контента. Создавайте, получайте и оптимизируйте пользовательский контент и социальный контент.
Sauce Social Commerce
addsauce.com
Sauce превращает ваш Instagram и TikTok в захватывающий опыт покупок, раскрывает потенциал вашего бренда для развития сообществ с помощью пользовательского контента и увеличивает продажи благодаря партнерству с влиятельными лицами.
LinkPizza
linkpizza.com
Linkpizza — это платформа влиятельного маркетинга, которая позволяет рекламодателям искать, находить и связываться с влиятельными лицами, а также управлять кампаниями влиятельных лиц на своей платформе. Linkpizza имеет более 3500 влиятельных лиц, подключенных к ее сети, и в первую очередь ориентиров...
LeaLi
leali.io
Инновационная платформа для знакомства с миром творческого сотрудничества. Погрузитесь в динамичное сообщество, где выдающиеся умы сходятся, чтобы формировать будущее искусства, дизайна, моды и не только. Раскройте свой художественный потенциал, общайтесь с единомышленниками и вступайте в преобразую...
Influencer Searcher
influencersearcher.com
Influencer Searcher — это инструмент, используемый для выявления влиятельных лиц на основе характера их контента (например, мода, игры, мамы) и предоставления информации об их аудитории. Этот инструмент также помогает вам отслеживать и управлять кампаниями влиятельных лиц, группируя влиятельных лиц,...
Boksi.com
boksi.com
Маркетинговые кампании с влиятельными лицами. Персонализированные фирменные фотографии и видео с полными правами на использование. Более 10 000 замечательных авторов. Все на одной простой в использовании платформе.
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai — это платформа влиятельного маркетинга, специально разработанная для удовлетворения потребностей агентств и брендов, предоставляющая им возможность управлять выявлением влиятельных лиц, управлением кампаниями и составлением отчетов с помощью решений и исходных данных, основанных на данны...
AnyTag
anytag.jp
AnyTag — это платформа влиятельного маркетинга, которая позволяет маркетологам, PR-агентствам, агентствам по поиску талантов и сетям влиятельных лиц находить влиятельных лиц, активировать, управлять, отслеживать и атрибутировать маркетинговые кампании влиятельных лиц на основных платформах социальны...
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer — это комплексное программное обеспечение для влиятельного маркетинга, предназначенное для выявления влиятельных лиц в социальных сетях, проведения маркетинговых кампаний, управления взаимоотношениями с влиятельными лицами и анализа социальных сетей. Он охватывает более 20 миллионов ре...
MagicLinks
magiclinks.com
MagicLinks — это отмеченная наградами маркетинговая платформа для влиятельных лиц и сертифицированная корпорация B, обеспечивающая социальную коммерцию с авторами и ведущими мировыми потребительскими брендами. Запатентованная технология MagicLinks, Match Intelligence™, обеспечивает стратегический по...
Influencity
influencity.com
Influencity — это решение для маркетинга влиятельных лиц на базе искусственного интеллекта, которое позволяет полностью управлять взаимоотношениями с влиятельными лицами на единой платформе. Наш стек технологий включает более 60 функций, которые помогают большим и малым компаниям настраивать свои ра...
SocialBook
socialbook.io
Найти влиятельных лиц, способных увеличить продажи и добиться результатов, — главная цель любого бренда! Не нанимайте влиятельных лиц, которые не имеют никакого влияния, используйте SocialBook. SocialBook — это чрезвычайно мощный комплексный программный инструмент для управления маркетингом влияния....
inBeat
inbeat.co
Ищите и находите влиятельных лиц TikTok и Instagram в нашей проверенной на спам базе данных влиятельных лиц. Используйте наши инструменты для поиска, проверки и отслеживания ваших маркетинговых кампаний влияния.
Afluencer
afluencer.com
Познакомьтесь с влиятельными лицами, микро-влиятельными людьми и создателями здесь! Для постов и роликов в Instagram, TikTok и YouTube. • Мы познакомим вас с новыми партнерами, которые будут создавать для вас пользовательский контент (UGC), а также размещать его в своих социальных сетях. • Вы можете...
Phyllo
getphyllo.com
Phyllo — это шлюз данных для доступа к данным создателей непосредственно с исходных платформ. Phyllo создает базовую инфраструктуру, которая подключается к каждой платформе создателей, поддерживает подачу данных в реальном времени в системы, которые эти платформы используют для управления данными со...
Storyclash
storyclash.com
Storyclash — это маркетинговая платформа для влиятельных лиц, которая использует уникальную технологию контента на базе искусственного интеллекта, чтобы помочь брендам и агентствам масштабировать свои программы для авторов. Находите настоящих авторов, измеряйте эффективность своих кампаний и управля...