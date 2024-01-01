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Платформы влиятельного маркетинга - Самые популярные приложения - Австралия
В сегодняшнем цифровом мире платформы влиятельного маркетинга предлагают комплексные решения для организаций, стремящихся использовать силу социальных влиятельных лиц. Эти платформы упрощают процесс выявления влиятельных лиц, контроля создания контента и оценки эффективности кампании. Используя партнерские отношения со знаменитостями, создателями контента, микровлиятелями и послами брендов, бренды могут исследовать новые возможности для привлечения клиентов и продвижения продукции. Платформы влиятельного маркетинга, которые в первую очередь используются маркетинговыми и рекламными командами в секторах потребительских товаров, таких как розничная торговля, мода, красота, а также в сфере электронной коммерции и брендов, ориентированных непосредственно на потребителя (DTC), способствуют целевому охвату и сотрудничеству. Они служат мостом между брендами и влиятельными лицами, обеспечивая беспрепятственное общение и управление контентом. Существует два основных подхода к поиску влиятельных лиц через эти платформы. Некоторые предлагают обширные базы данных, содержащие профили проверенных влиятельных лиц в различных социальных сетях, используя искусственный интеллект для анализа аудитории. Другие предоставляют доступ к эксклюзивным сетям влиятельных лиц, которые решили сотрудничать с брендами. Независимо от выбранного метода, эти платформы позволяют компаниям уточнить критерии поиска и связаться с влиятельными лицами, которые соответствуют ценностям их бренда и целевой демографической группе. Благодаря интегрированным инструментам совместной работы и функциям управления контентом маркетологи могут эффективно взаимодействовать с влиятельными лицами, контролировать создание контента и оценивать эффективность кампании. Такой комплексный подход гарантирует, что маркетинговые инициативы влиятельных лиц выполняются бесперебойно и приносят измеримые результаты.
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Later
later.com
Later — это платформа для маркетинга и коммерции в социальных сетях, которая помогает владельцам бизнеса, создателям, агентствам и командам социальных сетей развивать свои бренды и бизнес в Интернете. Later поможет вам сэкономить время и развивать свой бизнес, упрощая управление всей вашей стратеги...
BrandChamp
brandchamp.io
Превратите своих клиентов в чемпионов бренда с помощью BrandChamp. BrandChamp оптимизирует активацию и управление программами по защите бренда, как никогда раньше. Присоединяйтесь к самым быстрорастущим брендам, чтобы увеличить продажи рефералов и стимулировать пользовательский контент посредством у...
Squaredance
squaredance.io
Squaredance — это партнерская площадка, помогающая брендам DTC привлекать новых клиентов и увеличивать продажи во всех каналах. Мы предлагаем комплексное комплексное решение, отвечающее потребностям цифрового маркетолога. Подключите свой цифровой магазин, запускайте неограниченное количество кампани...
Impact
impact.com
Impact.com, ведущая глобальная платформа управления партнерскими отношениями, с момента ее основания в 2008 году меняет способы поиска и управления всеми типами партнерских отношений, включая филиалы, влиятельных лиц, издателей коммерческого контента, B2B и т. д. Созданная платформа помогает компани...
LTK
shopltk.com
Покупайте новинки в сфере моды, дома, красоты и фитнеса от влиятельных лиц LTK, которым вы доверяете. Идеи рабочей одежды, свадебные платья для гостей, образы для путешествий и многое другое.
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack — это комплексное решение для партнерских отношений. Платформа поддерживает партнерский маркетинг, реферальную и реселлерскую деятельность, а также решает вопросы управления партнерскими приложениями, взаимодействия, атрибуции, обучения, выплат, соответствия требованиям и дополнительных...
Meltwater
meltwater.com
Компания Meltwater, пионер в области медиа-аналитики, предоставляет специалистам по связям с общественностью, коммуникациям и маркетингу информационное преимущество, необходимое им для того, чтобы оставаться впереди, а также единое комплексное решение для повышения эффективности. Это единственное ко...
GRIN
grin.co
GRIN — лучшее программное обеспечение для влиятельного маркетинга для брендов электронной коммерции. Наша платформа на базе искусственного интеллекта включает в себя более 32 миллионов влиятельных лиц, рабочую комнату для проведения кампаний, отчетность и аналитику, платежи и выполнение продуктов, п...
Influencer Marketing AI
influencermarketing.ai
Свяжитесь с нужными влиятельными лицами и увеличьте свои продажи. InfluencerMarketing.ai помогает вам находить влиятельных лиц и управлять ими, измерять успех кампании и доставлять результаты клиентам через фирменный интерфейс.
Affable.ai
affable.ai
Комплексная платформа управления влиятельными лицами на базе искусственного интеллекта. Активируйте больше влиятельных лиц в кратчайшие сроки. 6 миллионов+ влиятельных лиц | 4 социальных канала | 1 удобная платформа на базе искусственного интеллекта. Нам доверяют более 100 ведущих мировых брендов и ...
Keyhole
keyhole.co
Keyhole помогает маркетологам измерять, улучшать и сообщать о влиянии, которое они оказывают на социальные сети. Продукты Keyhole для прослушивания социальных сетей, отслеживания влиятельных лиц и анализа социальных сетей помогают маркетологам улучшить свою стратегию в социальных сетях и доказать с...
Skeepers
octoly.com
Ведущая маркетинговая платформа для влиятельных лиц Octoly помогает брендам повысить свою узнаваемость, завоевать доверие и увеличить продажи, объединяя проверенных микровлиятельных лиц и потребителей в большом масштабе. Бренды используют наше курируемое сообщество для создания публикаций в социаль...
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — это ведущая унифицированная платформа CX, созданная для объединения маркетинга, ухода и коммерции, чтобы помочь компаниям устранить разрыв в уровне качества обслуживания клиентов. Emplifi — глобальная компания с более чем 20-летним опытом работы в отрасли, помогающая более чем 20 000 бренд...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — это мощное программное обеспечение для партнерского, влиятельного и реферального маркетинга — все в одном. Начиная всего с 49 долларов США, GrowthHero масштабируется вместе с вами! Полностью гибкие инструменты для вашего успеха: - Партнерский портал с белой маркировкой, полная настройка...
Influencer Searcher
influencersearcher.com
Influencer Searcher — это инструмент, используемый для выявления влиятельных лиц на основе характера их контента (например, мода, игры, мамы) и предоставления информации об их аудитории. Этот инструмент также помогает вам отслеживать и управлять кампаниями влиятельных лиц, группируя влиятельных лиц,...
Perpetua
perpetua.io
Универсальная розничная медиа-платформа Perpetua помогает брендам вывести эффективность рекламы на новый уровень. Мы предоставляем вам инструменты, средства автоматизации и контроля, необходимые для полной реализации вашего рекламного потенциала на Amazon, Walmart, Instacart и других платформах.
Upfluence
upfluence.com
Upfluence предоставляет брендам все инструменты, необходимые для оптимизации кампаний по привлечению влиятельных лиц и увеличения продаж. Найдите лучших влиятельных лиц с помощью набора инструментов Upfluence для поиска влиятельных лиц, включая большую базу данных проверенных влиятельных лиц, органи...
HypeAuditor
hypeauditor.com
HypeAuditor — SaaS-компания, предлагающая комплексные решения брендам, агентствам и платформам, работающим с влиятельными лицами. HypeAuditor разработал комплексный набор инструментов и отчетов для анализа влиятельных лиц в Instagram, YouTube, TikTok, Twitch и Twitter, а также для планирования марк...
Lolly
lolly.com
Lolly.com — это единое решение для маркетинга влияния, позволяющее брендам максимизировать присутствие своего бренда с помощью авторов в Instagram, TikTok и YouTube.
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands — это площадка для влиятельных лиц и пользовательского контента (UGC), где вы можете быстро связать свой бренд с тысячами создателей контента и влиятельными лицами TikTok для продвижения ваших продуктов и услуг.
Julius
juliusworks.com
Julius — это платформа влиятельного маркетинга, предлагающая масштабируемые решения для всей воронки продаж, основанные на данных. Ее запатентованная технология удовлетворяет уникальные потребности корпоративных клиентов в выявлении, активации, точном измерении и получении максимальной отдачи от сво...
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima — это ведущая SaaS-платформа для поиска и анализа влиятельных лиц с крупнейшей в мире базой данных влиятельных лиц, насчитывающей 103,5 миллиона влиятельных лиц в Instagram, Tiktok, YouTube и Twitter. Функции BrandMaxima включают в себя обнаружение влиятельных лиц, аналитику влиятельных ...
Traackr
traackr.com
Traackr — это система учета для маркетинга влияния на основе данных, предоставляющая информацию и инструменты, необходимые для запуска эффективных программ маркетинга влияния. Наша платформа позволяет маркетологам добиться большего влияния и рентабельности инвестиций, инвестируя в правильные стратег...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — это социальная коммерция, пользовательский контент и визуальная платформа для покупок для брендов электронной коммерции и интернет-магазинов, позволяющая активировать пользовательский контент или социальный контент брендов путем маркировки продуктов и публикации галерей с возможностью поку...
Roster
getroster.com
Влияние есть у каждого, и лучшие бренды используют Roster, чтобы использовать его. С помощью Roster компании превращают преданных клиентов в представителей бренда, которые повышают узнаваемость в социальных сетях, стимулируют маркетинговые инициативы, такие как обзоры, и увеличивают доход. Комплексн...
Audiense
audiense.com
Все, что вам нужно, чтобы понять аудиторию и получить лучшие маркетинговые результаты, результаты в социальных сетях, результаты влиятельных лиц, медиа-стратегии, стратегии роста или окупаемость рекламных расходов. Поставьте сегментацию потребителей и культурные особенности в центр своей стратегии ...
Wowzi
wowzi.co
Wowzi — ведущая мировая технологическая компания, которая позволяет малым и средним предприятиям, транснациональным корпорациям, креативным агентствам, исследовательским компаниям и неправительственным организациям подключаться к нашему разнообразному сообществу африканских авторов. Платформа Wowzi ...
Fohr
fohr.co
В Fohr мы считаем, что посольский маркетинг – это маркетинг влияния в лучшем виде. Это та реклама, которую вы помните, и в то же время та реклама, которую вы забываете, вообще была рекламой. Он построен на любви к бренду, рассказывании историй и честности. Fohr стала первой в мире платформой влиятел...
LoudCrowd
loudcrowd.com
Маркетинг – это экспериментирование. И следующий замечательный эксперимент для вашей стратегии цифрового маркетинга — это использование пользовательского контента (UGC) для расширения вашей аудитории, усиления ее вовлечения и увеличения доходов. Это происходит с LoudCrowd. LoudCrowd сотрудничает с н...
Influence.co
influence.co
За последние 4 года мы создали самое большое сообщество реальных людей в экономике влияния. Мы работаем с более чем 170 тысячами влиятельных лиц, более чем 35 тысячами брендов и более чем 10 тысячами агентств. Наша платформа позволяет вам мгновенно находить, привлекать и связываться с влиятельными л...
TrueFanz Influencers
truefanz.com
TrueFanz помогает создателям контента и брендам получать деньги за публикации в Интернете. На TrueFanz ваши самые большие сторонники становятся активными участниками, предлагая им VIP-доступ к вашему контенту. С TrueFanz вы можете предоставить своим самым большим сторонникам доступ к контенту, сообщ...
OkFans
okfans.com
Okfans — это веб-сайты с подпиской, на которых создатели контента, такие как ютуберы, фитнес-тренеры, модели, создатели контента, общественные деятели и создатели контента для взрослых, могут зарабатывать деньги, начиная свой бизнес по подписке, чтобы монетизировать свою профессию. Поклонники могут ...
Partnerize
partnerize.com
Partnerize — лидер в области автоматизации партнерских отношений. Платформа Partnerize является единственной в своем роде, предоставляющей полностью интегрированный и всеобъемлющий набор возможностей для обнаружения, найма, оптимизации, оплаты, безопасности бренда и предотвращения мошенничества для ...
Tolt
tolt.io
Tolt предлагает SaaS-стартапам программное обеспечение для партнерского маркетинга, помогая им создавать и запускать собственную партнерскую программу. В отличие от других решений, Tolt имеет бесплатный план и работает как с Stripe, так и с Paddle прямо из коробки. Все, что поможет вашему SaaS расти...
#paid
hashtagpaid.com
#paid — это торговая площадка для авторов, которая объединяет проверенных авторов с самыми узнаваемыми мировыми брендами, такими как McDonald’s, Sephora, Samsung и Disney. Вместе авторы и маркетологи сотрудничают и оценивают все маркетинговые кампании авторов централизованно и интегрированно. Компан...
Phlanx.com
phlanx.com
Phlanx — это маркетинговая платформа для контактов с влиятельными лицами, работы с брендами, заключения контрактов и измерения вовлеченности.
Lefty
lefty.io
Lefty — это комплексная маркетинговая платформа, созданная для ведущих брендов образа жизни. Lefty помогает брендам и агентствам управлять наиболее эффективными программами влияния: обнаружение и квалификация талантов, управление отношениями, автоматизированная отчетность по кампаниям, измерение эфф...
Tribe Dynamics
tribedynamics.com
Tribe Dynamics предлагает передовую маркетинговую аналитику и решения для влиятельных брендов для знаковых брендов образа жизни. Наша аналитическая платформа влиятельного маркетинга позволяет вам получить полную картину о медиапрограмме вашего бренда. Мы помогаем вам: - Получите полную информацию об...
inBeat
inbeat.co
Ищите и находите влиятельных лиц TikTok и Instagram в нашей проверенной на спам базе данных влиятельных лиц. Используйте наши инструменты для поиска, проверки и отслеживания ваших маркетинговых кампаний влияния.
Afluencer
afluencer.com
Познакомьтесь с влиятельными лицами, микро-влиятельными людьми и создателями здесь! Для постов и роликов в Instagram, TikTok и YouTube. • Мы познакомим вас с новыми партнерами, которые будут создавать для вас пользовательский контент (UGC), а также размещать его в своих социальных сетях. • Вы можете...
Favikon
favikon.com
Измените свою стратегию в социальных сетях с помощью Favikon: маркетинговой платформы для авторов, основанной на искусственном интеллекте. - Легко раскрывайте потенциал социальных сетей и находите идеальных авторов. Наши фильтры позволяют вам ориентироваться на конкретные ниши, соответствующие вашим...
Humanz
humanz.com
Humanz — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая делает маркетинг влияния доступным, надежным и заслуживающим доверия для маркетологов и влиятельных лиц. Решение устраняет основную проблему маркетологов, позволяя идентифицировать в больших масштабах релевантных и проверенных создате...
StarNgage
starngage.com
В StarNgage мы верим, что социально распространяемый визуальный контент — это будущее рекламы. Сейчас это происходит в Instagram, и мы хотим помочь брендам в этом приключении и победить в Instagram. Эта платформа позволяет брендам оценивать свои маркетинговые усилия в Instagram и привлекать влиятель...
ViralMango
viralmango.com
ViralMango — это онлайн-торговая площадка, которая позволяет брендам связываться с проверенными микро- и нано-влиятельными лицами для взаимовыгодного сотрудничества. Платформа предоставляет создателям возможность продемонстрировать свои навыки и расширить число подписчиков, а также позволяет компани...
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous открывает возможности для влиятельного маркетинга для крупнейших брендов мира, уделяя особое внимание TikTok. Мы — решение с полным спектром услуг, построенное на развитой инфраструктуре данных, которая использует прогнозную аналитику и машинное обучение для оптимизации стратегии влиятель...
TrueFanz Fans
truefanz.com
TrueFanz помогает создателям контента и брендам получать деньги за публикации в Интернете. На TrueFanz ваши самые большие сторонники становятся активными участниками, предлагая им VIP-доступ к вашему контенту. С TrueFanz вы можете предоставить своим самым большим сторонникам доступ к контенту, сообщ...
Sauce Social Commerce
addsauce.com
Универсальное решение для брендированного контента, пользовательского контента и покупок влиятельных лиц для брендов DTC. В эпоху, когда социальные сети доминируют на пути покупателя, Sauce предлагает всеобъемлющий набор инструментов, адаптированный для современной электронной коммерции DTC. Объедин...
SARAL
getsaral.com
SARAL — это ваша простая и эффективная маркетинговая платформа, созданная для брендов электронной коммерции. Находите неиспользуемых влиятельных лиц, автоматизируйте работу с общественностью, управляйте отношениями, отслеживайте эффективность и отправляйте платежи — все под одной крышей! Получите бе...
LinkPizza
linkpizza.com
Linkpizza — это платформа влиятельного маркетинга, которая позволяет рекламодателям искать, находить и связываться с влиятельными лицами, а также управлять кампаниями влиятельных лиц на своей платформе. Linkpizza имеет более 3500 влиятельных лиц, подключенных к ее сети, и в первую очередь ориентиров...
Boksi.com
boksi.com
Маркетинговые кампании с влиятельными лицами. Персонализированные фирменные фотографии и видео с полными правами на использование. Более 10 000 замечательных авторов. Все на одной простой в использовании платформе.
Modash
modash.io
Единственный инструмент влияния для компаний, которые отдают приоритет росту. Глобальная поисковая система влиятельных лиц с данными о целевой аудитории и мониторингом растущего бизнеса B2C.
Influence4You
influence4you.com
Платформа маркетинга влияния, на которую подписаны более 160 000 влиятельных лиц и доступ к 100 миллионам профилей. Микроинфлюенсеры в 3 раза более привлекательны, чем знаменитости. Воспользуйтесь их подлинностью, откройте для себя несколько замечательных профилей и эффективно управляйте своими камп...
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai — это платформа влиятельного маркетинга, специально разработанная для удовлетворения потребностей агентств и брендов, предоставляющая им возможность управлять поиском влиятельных лиц, управлением кампаниями и составлением отчетов с помощью решений и исходных данных, основанных на данных.
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer — это комплексное программное обеспечение для влиятельного маркетинга, предназначенное для выявления влиятельных лиц в социальных сетях, проведения маркетинговых кампаний, управления взаимоотношениями с влиятельными лицами и анализа социальных сетей. Он охватывает более 20 миллионов ре...
Node App
node-app.com
Node — это частная платформа, которая позволяет компаниям предлагать свои продукты и продвигать их сотни проверенных влиятельных лиц. Более 1000 брендов по всей Северной Америке используют Node для публикации продуктов и услуг, которые подходят создателям контента в их нише. Помимо публикаций в соци...
Lumanu
lumanu.com
Автоматизируйте выплаты своим творческим талантам с помощью Lumanu, платежной платформы, созданной для экономики создателей. Lumanu экономит сотрудникам маркетинга и финансов 100 часов каждый месяц, оптимизируя весь процесс оплаты: - Платите творческим талантам в любой точке мира с платежами в тот ж...
Qoruz
qoruz.com
Qoruz — это сеть авторов, которая помогает брендам находить авторов, общаться и сотрудничать с ними. Платформа Qoruz предлагает брендам возможность: 🔍 Находить ПРАВИЛЬНОГО влиятельного лица для работы (из 7,5 миллионов авторов!) 💬 Общаться и взаимодействовать напрямую (без посредников!) 💰 Запуска...
SocialBook
socialbook.io
Найти влиятельных лиц, способных увеличить продажи и добиться результатов, — главная цель любого бренда! Не нанимайте влиятельных лиц, которые не имеют никакого влияния, используйте SocialBook. SocialBook — это чрезвычайно мощный комплексный программный инструмент для управления маркетингом влияния....
Vyrill
vyrill.com
Поскольку объем видеоконтента растет на 400% по сравнению с прошлым годом, бренды и ритейлеры сталкиваются с серьезной проблемой. Знаете ли вы, что: * 2,16 часа ежедневно тратится на просмотр видео на мобильных устройствах. * Более 700 часов видео в минуту загружается на YouTube * Более 5 миллиардо...