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Платформы влиятельного маркетинга - Самые популярные приложения - Андорра
В сегодняшнем цифровом мире платформы влиятельного маркетинга предлагают комплексные решения для организаций, стремящихся использовать силу социальных влиятельных лиц. Эти платформы упрощают процесс выявления влиятельных лиц, контроля создания контента и оценки эффективности кампании. Используя партнерские отношения со знаменитостями, создателями контента, микровлиятелями и послами брендов, бренды могут исследовать новые возможности для привлечения клиентов и продвижения продукции. Платформы влиятельного маркетинга, которые в первую очередь используются маркетинговыми и рекламными командами в секторах потребительских товаров, таких как розничная торговля, мода, красота, а также в сфере электронной коммерции и брендов, ориентированных непосредственно на потребителя (DTC), способствуют целевому охвату и сотрудничеству. Они служат мостом между брендами и влиятельными лицами, обеспечивая беспрепятственное общение и управление контентом. Существует два основных подхода к поиску влиятельных лиц через эти платформы. Некоторые предлагают обширные базы данных, содержащие профили проверенных влиятельных лиц в различных социальных сетях, используя искусственный интеллект для анализа аудитории. Другие предоставляют доступ к эксклюзивным сетям влиятельных лиц, которые решили сотрудничать с брендами. Независимо от выбранного метода, эти платформы позволяют компаниям уточнить критерии поиска и связаться с влиятельными лицами, которые соответствуют ценностям их бренда и целевой демографической группе. Благодаря интегрированным инструментам совместной работы и функциям управления контентом маркетологи могут эффективно взаимодействовать с влиятельными лицами, контролировать создание контента и оценивать эффективность кампании. Такой комплексный подход гарантирует, что маркетинговые инициативы влиятельных лиц выполняются бесперебойно и приносят измеримые результаты.
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Later
later.com
Later — это платформа для маркетинга и коммерции в социальных сетях, которая помогает владельцам бизнеса, создателям, агентствам и командам социальных сетей развивать свои бренды и бизнес в Интернете. Later поможет вам сэкономить время и развивать свой бизнес, упрощая управление всей вашей стратеги...
Impact
impact.com
Impact.com, ведущая глобальная платформа управления партнерскими отношениями, с момента ее основания в 2008 году меняет способы поиска и управления всеми типами партнерских отношений, включая филиалы, влиятельных лиц, издателей коммерческого контента, B2B и т. д. Созданная платформа помогает компани...
LTK
shopltk.com
Покупайте новинки в сфере моды, дома, красоты и фитнеса от влиятельных лиц LTK, которым вы доверяете. Идеи рабочей одежды, свадебные платья для гостей, образы для путешествий и многое другое.
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack — это комплексное решение для партнерских отношений. Платформа поддерживает партнерский маркетинг, реферальную и реселлерскую деятельность, а также решает вопросы управления партнерскими приложениями, взаимодействия, атрибуции, обучения, выплат, соответствия требованиям и дополнительных...
Meltwater
meltwater.com
Компания Meltwater, пионер в области медиа-аналитики, предоставляет специалистам по связям с общественностью, коммуникациям и маркетингу информационное преимущество, необходимое им для того, чтобы оставаться впереди, а также единое комплексное решение для повышения эффективности. Это единственное ко...
Influencer Marketing AI
influencermarketing.ai
Свяжитесь с нужными влиятельными лицами и увеличьте свои продажи. InfluencerMarketing.ai помогает вам находить влиятельных лиц и управлять ими, измерять успех кампании и доставлять результаты клиентам через фирменный интерфейс.
Affable.ai
affable.ai
Комплексная платформа управления влиятельными лицами на базе искусственного интеллекта. Активируйте больше влиятельных лиц в кратчайшие сроки. 6 миллионов+ влиятельных лиц | 4 социальных канала | 1 удобная платформа на базе искусственного интеллекта. Нам доверяют более 100 ведущих мировых брендов и ...
BrandChamp
brandchamp.io
Превратите своих клиентов в чемпионов бренда с помощью BrandChamp. BrandChamp оптимизирует активацию и управление программами по защите бренда, как никогда раньше. Присоединяйтесь к самым быстрорастущим брендам, чтобы увеличить продажи рефералов и стимулировать пользовательский контент посредством у...
Keyhole
keyhole.co
Keyhole помогает маркетологам измерять, улучшать и сообщать о влиянии, которое они оказывают на социальные сети. Продукты Keyhole для прослушивания социальных сетей, отслеживания влиятельных лиц и анализа социальных сетей помогают маркетологам улучшить свою стратегию в социальных сетях и доказать с...
Skeepers
octoly.com
Ведущая маркетинговая платформа для влиятельных лиц Octoly помогает брендам повысить свою узнаваемость, завоевать доверие и увеличить продажи, объединяя проверенных микровлиятельных лиц и потребителей в большом масштабе. Бренды используют наше курируемое сообщество для создания публикаций в социаль...
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — это ведущая унифицированная платформа CX, созданная для объединения маркетинга, ухода и коммерции, чтобы помочь компаниям устранить разрыв в уровне качества обслуживания клиентов. Emplifi — глобальная компания с более чем 20-летним опытом работы в отрасли, помогающая более чем 20 000 бренд...
GRIN
grin.co
GRIN — лучшее программное обеспечение для влиятельного маркетинга для брендов электронной коммерции. Наша платформа на базе искусственного интеллекта включает в себя более 32 миллионов влиятельных лиц, рабочую комнату для проведения кампаний, отчетность и аналитику, платежи и выполнение продуктов, п...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — это мощное программное обеспечение для партнерского, влиятельного и реферального маркетинга — все в одном. Начиная всего с 49 долларов США, GrowthHero масштабируется вместе с вами! Полностью гибкие инструменты для вашего успеха: - Партнерский портал с белой маркировкой, полная настройка...
Influencer Searcher
influencersearcher.com
Influencer Searcher — это инструмент, используемый для выявления влиятельных лиц на основе характера их контента (например, мода, игры, мамы) и предоставления информации об их аудитории. Этот инструмент также помогает вам отслеживать и управлять кампаниями влиятельных лиц, группируя влиятельных лиц,...
Perpetua
perpetua.io
Универсальная розничная медиа-платформа Perpetua помогает брендам вывести эффективность рекламы на новый уровень. Мы предоставляем вам инструменты, средства автоматизации и контроля, необходимые для полной реализации вашего рекламного потенциала на Amazon, Walmart, Instacart и других платформах.
Upfluence
upfluence.com
Upfluence предоставляет брендам все инструменты, необходимые для оптимизации кампаний по привлечению влиятельных лиц и увеличения продаж. Найдите лучших влиятельных лиц с помощью набора инструментов Upfluence для поиска влиятельных лиц, включая большую базу данных проверенных влиятельных лиц, органи...
Lolly
lolly.com
Lolly.com — это единое решение для маркетинга влияния, позволяющее брендам максимизировать присутствие своего бренда с помощью авторов в Instagram, TikTok и YouTube.
HypeAuditor
hypeauditor.com
HypeAuditor — SaaS-компания, предлагающая комплексные решения брендам, агентствам и платформам, работающим с влиятельными лицами. HypeAuditor разработал комплексный набор инструментов и отчетов для анализа влиятельных лиц в Instagram, YouTube, TikTok, Twitch и Twitter, а также для планирования марк...
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands — это площадка для влиятельных лиц и пользовательского контента (UGC), где вы можете быстро связать свой бренд с тысячами создателей контента и влиятельными лицами TikTok для продвижения ваших продуктов и услуг.
Julius
juliusworks.com
Julius — это платформа влиятельного маркетинга, предлагающая масштабируемые решения для всей воронки продаж, основанные на данных. Ее запатентованная технология удовлетворяет уникальные потребности корпоративных клиентов в выявлении, активации, точном измерении и получении максимальной отдачи от сво...
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima — это ведущая SaaS-платформа для поиска и анализа влиятельных лиц с крупнейшей в мире базой данных влиятельных лиц, насчитывающей 103,5 миллиона влиятельных лиц в Instagram, Tiktok, YouTube и Twitter. Функции BrandMaxima включают в себя обнаружение влиятельных лиц, аналитику влиятельных ...
Traackr
traackr.com
Traackr — это система учета для маркетинга влияния на основе данных, предоставляющая информацию и инструменты, необходимые для запуска эффективных программ маркетинга влияния. Наша платформа позволяет маркетологам добиться большего влияния и рентабельности инвестиций, инвестируя в правильные стратег...
Audiense
audiense.com
Все, что вам нужно, чтобы понять аудиторию и получить лучшие маркетинговые результаты, результаты в социальных сетях, результаты влиятельных лиц, медиа-стратегии, стратегии роста или окупаемость рекламных расходов. Поставьте сегментацию потребителей и культурные особенности в центр своей стратегии ...
Wowzi
wowzi.co
Wowzi — ведущая мировая технологическая компания, которая позволяет малым и средним предприятиям, транснациональным корпорациям, креативным агентствам, исследовательским компаниям и неправительственным организациям подключаться к нашему разнообразному сообществу африканских авторов. Платформа Wowzi ...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — это социальная коммерция, пользовательский контент и визуальная платформа для покупок для брендов электронной коммерции и интернет-магазинов, позволяющая активировать пользовательский контент или социальный контент брендов путем маркировки продуктов и публикации галерей с возможностью поку...
Roster
getroster.com
Влияние есть у каждого, и лучшие бренды используют Roster, чтобы использовать его. С помощью Roster компании превращают преданных клиентов в представителей бренда, которые повышают узнаваемость в социальных сетях, стимулируют маркетинговые инициативы, такие как обзоры, и увеличивают доход. Комплексн...
Fohr
fohr.co
В Fohr мы считаем, что посольский маркетинг – это маркетинг влияния в лучшем виде. Это та реклама, которую вы помните, и в то же время та реклама, которую вы забываете, вообще была рекламой. Он построен на любви к бренду, рассказывании историй и честности. Fohr стала первой в мире платформой влиятел...
LoudCrowd
loudcrowd.com
Маркетинг – это экспериментирование. И следующий замечательный эксперимент для вашей стратегии цифрового маркетинга — это использование пользовательского контента (UGC) для расширения вашей аудитории, усиления ее вовлечения и увеличения доходов. Это происходит с LoudCrowd. LoudCrowd сотрудничает с н...
Influence.co
influence.co
За последние 4 года мы создали самое большое сообщество реальных людей в экономике влияния. Мы работаем с более чем 170 тысячами влиятельных лиц, более чем 35 тысячами брендов и более чем 10 тысячами агентств. Наша платформа позволяет вам мгновенно находить, привлекать и связываться с влиятельными л...
TrueFanz Influencers
truefanz.com
TrueFanz помогает создателям контента и брендам получать деньги за публикации в Интернете. На TrueFanz ваши самые большие сторонники становятся активными участниками, предлагая им VIP-доступ к вашему контенту. С TrueFanz вы можете предоставить своим самым большим сторонникам доступ к контенту, сообщ...
OkFans
okfans.com
Okfans — это веб-сайты с подпиской, на которых создатели контента, такие как ютуберы, фитнес-тренеры, модели, создатели контента, общественные деятели и создатели контента для взрослых, могут зарабатывать деньги, начиная свой бизнес по подписке, чтобы монетизировать свою профессию. Поклонники могут ...
Partnerize
partnerize.com
Partnerize — лидер в области автоматизации партнерских отношений. Платформа Partnerize является единственной в своем роде, предоставляющей полностью интегрированный и всеобъемлющий набор возможностей для обнаружения, найма, оптимизации, оплаты, безопасности бренда и предотвращения мошенничества для ...
Tolt
tolt.io
Tolt предлагает SaaS-стартапам программное обеспечение для партнерского маркетинга, помогая им создавать и запускать собственную партнерскую программу. В отличие от других решений, Tolt имеет бесплатный план и работает как с Stripe, так и с Paddle прямо из коробки. Все, что поможет вашему SaaS расти...
#paid
hashtagpaid.com
#paid — это торговая площадка для авторов, которая объединяет проверенных авторов с самыми узнаваемыми мировыми брендами, такими как McDonald’s, Sephora, Samsung и Disney. Вместе авторы и маркетологи сотрудничают и оценивают все маркетинговые кампании авторов централизованно и интегрированно. Компан...
Lefty
lefty.io
Lefty — это комплексная маркетинговая платформа, созданная для ведущих брендов образа жизни. Lefty помогает брендам и агентствам управлять наиболее эффективными программами влияния: обнаружение и квалификация талантов, управление отношениями, автоматизированная отчетность по кампаниям, измерение эфф...
Tribe Dynamics
tribedynamics.com
Tribe Dynamics предлагает передовую маркетинговую аналитику и решения для влиятельных брендов для знаковых брендов образа жизни. Наша аналитическая платформа влиятельного маркетинга позволяет вам получить полную картину о медиапрограмме вашего бренда. Мы помогаем вам: - Получите полную информацию об...
inBeat
inbeat.co
Ищите и находите влиятельных лиц TikTok и Instagram в нашей проверенной на спам базе данных влиятельных лиц. Используйте наши инструменты для поиска, проверки и отслеживания ваших маркетинговых кампаний влияния.
Afluencer
afluencer.com
Познакомьтесь с влиятельными лицами, микро-влиятельными людьми и создателями здесь! Для постов и роликов в Instagram, TikTok и YouTube. • Мы познакомим вас с новыми партнерами, которые будут создавать для вас пользовательский контент (UGC), а также размещать его в своих социальных сетях. • Вы можете...
Favikon
favikon.com
Измените свою стратегию в социальных сетях с помощью Favikon: маркетинговой платформы для авторов, основанной на искусственном интеллекте. - Легко раскрывайте потенциал социальных сетей и находите идеальных авторов. Наши фильтры позволяют вам ориентироваться на конкретные ниши, соответствующие вашим...
Squaredance
squaredance.io
Squaredance — это партнерская площадка, помогающая брендам DTC привлекать новых клиентов и увеличивать продажи во всех каналах. Мы предлагаем комплексное комплексное решение, отвечающее потребностям цифрового маркетолога. Подключите свой цифровой магазин, запускайте неограниченное количество кампани...
Humanz
humanz.com
Humanz — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая делает маркетинг влияния доступным, надежным и заслуживающим доверия для маркетологов и влиятельных лиц. Решение устраняет основную проблему маркетологов, позволяя идентифицировать в больших масштабах релевантных и проверенных создате...
StarNgage
starngage.com
В StarNgage мы верим, что социально распространяемый визуальный контент — это будущее рекламы. Сейчас это происходит в Instagram, и мы хотим помочь брендам в этом приключении и победить в Instagram. Эта платформа позволяет брендам оценивать свои маркетинговые усилия в Instagram и привлекать влиятель...
ViralMango
viralmango.com
ViralMango — это онлайн-торговая площадка, которая позволяет брендам связываться с проверенными микро- и нано-влиятельными лицами для взаимовыгодного сотрудничества. Платформа предоставляет создателям возможность продемонстрировать свои навыки и расширить число подписчиков, а также позволяет компани...
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous открывает возможности для влиятельного маркетинга для крупнейших брендов мира, уделяя особое внимание TikTok. Мы — решение с полным спектром услуг, построенное на развитой инфраструктуре данных, которая использует прогнозную аналитику и машинное обучение для оптимизации стратегии влиятель...
TrueFanz Fans
truefanz.com
TrueFanz помогает создателям контента и брендам получать деньги за публикации в Интернете. На TrueFanz ваши самые большие сторонники становятся активными участниками, предлагая им VIP-доступ к вашему контенту. С TrueFanz вы можете предоставить своим самым большим сторонникам доступ к контенту, сообщ...
Sauce Social Commerce
addsauce.com
Универсальное решение для брендированного контента, пользовательского контента и покупок влиятельных лиц для брендов DTC. В эпоху, когда социальные сети доминируют на пути покупателя, Sauce предлагает всеобъемлющий набор инструментов, адаптированный для современной электронной коммерции DTC. Объедин...
SARAL
getsaral.com
SARAL — это ваша простая и эффективная маркетинговая платформа, созданная для брендов электронной коммерции. Находите неиспользуемых влиятельных лиц, автоматизируйте работу с общественностью, управляйте отношениями, отслеживайте эффективность и отправляйте платежи — все под одной крышей! Получите бе...
LinkPizza
linkpizza.com
Linkpizza — это платформа влиятельного маркетинга, которая позволяет рекламодателям искать, находить и связываться с влиятельными лицами, а также управлять кампаниями влиятельных лиц на своей платформе. Linkpizza имеет более 3500 влиятельных лиц, подключенных к ее сети, и в первую очередь ориентиров...
Boksi.com
boksi.com
Маркетинговые кампании с влиятельными лицами. Персонализированные фирменные фотографии и видео с полными правами на использование. Более 10 000 замечательных авторов. Все на одной простой в использовании платформе.
Modash
modash.io
Единственный инструмент влияния для компаний, которые отдают приоритет росту. Глобальная поисковая система влиятельных лиц с данными о целевой аудитории и мониторингом растущего бизнеса B2C.
Influence4You
influence4you.com
Платформа маркетинга влияния, на которую подписаны более 160 000 влиятельных лиц и доступ к 100 миллионам профилей. Микроинфлюенсеры в 3 раза более привлекательны, чем знаменитости. Воспользуйтесь их подлинностью, откройте для себя несколько замечательных профилей и эффективно управляйте своими камп...
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai — это платформа влиятельного маркетинга, специально разработанная для удовлетворения потребностей агентств и брендов, предоставляющая им возможность управлять поиском влиятельных лиц, управлением кампаниями и составлением отчетов с помощью решений и исходных данных, основанных на данных.
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer — это комплексное программное обеспечение для влиятельного маркетинга, предназначенное для выявления влиятельных лиц в социальных сетях, проведения маркетинговых кампаний, управления взаимоотношениями с влиятельными лицами и анализа социальных сетей. Он охватывает более 20 миллионов ре...
Node App
node-app.com
Node — это частная платформа, которая позволяет компаниям предлагать свои продукты и продвигать их сотни проверенных влиятельных лиц. Более 1000 брендов по всей Северной Америке используют Node для публикации продуктов и услуг, которые подходят создателям контента в их нише. Помимо публикаций в соци...
Lumanu
lumanu.com
Автоматизируйте выплаты своим творческим талантам с помощью Lumanu, платежной платформы, созданной для экономики создателей. Lumanu экономит сотрудникам маркетинга и финансов 100 часов каждый месяц, оптимизируя весь процесс оплаты: - Платите творческим талантам в любой точке мира с платежами в тот ж...
Qoruz
qoruz.com
Qoruz — это сеть авторов, которая помогает брендам находить авторов, общаться и сотрудничать с ними. Платформа Qoruz предлагает брендам возможность: 🔍 Находить ПРАВИЛЬНОГО влиятельного лица для работы (из 7,5 миллионов авторов!) 💬 Общаться и взаимодействовать напрямую (без посредников!) 💰 Запуска...
SocialBook
socialbook.io
Найти влиятельных лиц, способных увеличить продажи и добиться результатов, — главная цель любого бренда! Не нанимайте влиятельных лиц, которые не имеют никакого влияния, используйте SocialBook. SocialBook — это чрезвычайно мощный комплексный программный инструмент для управления маркетингом влияния....
Vyrill
vyrill.com
Поскольку объем видеоконтента растет на 400% по сравнению с прошлым годом, бренды и ритейлеры сталкиваются с серьезной проблемой. Знаете ли вы, что: * 2,16 часа ежедневно тратится на просмотр видео на мобильных устройствах. * Более 700 часов видео в минуту загружается на YouTube * Более 5 миллиардо...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Тысячи ведущих мировых брендов и ритейлеров доверяют технологиям, услугам и опыту Bazaarvoice для увеличения доходов, расширения охвата, получения действенной информации и создания лояльных сторонников. Согласно новому заказному исследованию, проведенному Forrester Consulting от имени Bazaarvoice, к...