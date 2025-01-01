Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Промышленные платформы дополненной реальности (AR) используются для улучшения рабочих процессов сотрудников в промышленных секторах. Используя интерактивный контент AR, эти платформы повышают производительность, эффективность и безопасность сотрудников. Пользователи промышленного программного обеспечения AR имеют возможность интегрировать свой собственный AR-контент, обычно созданный с использованием AR SDK, и хранить его на платформе для обеспечения доступности. Более того, это программное обеспечение облегчает одновременное развертывание для нескольких пользователей. Эти платформы облегчают сканирование реальных объектов, позволяя пользователям накладывать теги и аннотации, тем самым способствуя более эффективному обучению на рабочем месте. Кроме того, сотрудники могут легко получить доступ к необходимой документации по мере необходимости. Многие из этих инструментов также включают функции доступа к видео, позволяющие удаленным членам команды видеть точку зрения пользователя в режиме реального времени. Важно отличать промышленную AR от программного обеспечения для тренажеров AR, поскольку последнее не предназначено специально для промышленных приложений.
Отправить новое приложение
CareAR
carear.com
CareAR — это приложение для удаленной поддержки с использованием AR, обеспечивающее эффективное решение проблем и улучшение обслуживания клиентов.
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR - облачная платформа без кода для управления решениями расширенной реальности, упрощающая разработку и взаимодействие с клиентами.
XMReality
xmreality.com
XMReality - это приложение для удаленной визуальной поддержки, использующее дополненную реальность для помощи в обучении и решении проблем в реальном времени.
Augmentir
augmentir.com
Augmentir — это программное обеспечение на основе ИИ для оптимизации работы промышленных сотрудников, включая обучение, поддержку и улучшение рабочих процессов.
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning — приложение для удаленной помощи с использованием дополненной реальности. Оно позволяет экспертам и клиентам взаимодействовать и решать проблемы в реальном времени.
© 2025 WebCatalog, Inc.