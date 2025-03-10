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Промышленные платформы дополненной реальности (AR) используются для улучшения рабочих процессов сотрудников в промышленных секторах. Используя интерактивный контент AR, эти платформы повышают производительность, эффективность и безопасность сотрудников. Пользователи промышленного программного обеспечения AR имеют возможность интегрировать свой собственный AR-контент, обычно созданный с использованием AR SDK, и хранить его на платформе для обеспечения доступности. Более того, это программное обеспечение облегчает одновременное развертывание для нескольких пользователей. Эти платформы облегчают сканирование реальных объектов, позволяя пользователям накладывать теги и аннотации, тем самым способствуя более эффективному обучению на рабочем месте. Кроме того, сотрудники могут легко получить доступ к необходимой документации по мере необходимости. Многие из этих инструментов также включают функции доступа к видео, позволяющие удаленным членам команды видеть точку зрения пользователя в режиме реального времени. Важно отличать промышленную AR от программного обеспечения для тренажеров AR, поскольку последнее не предназначено специально для промышленных приложений.
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Augmentir
augmentir.com
Augmentir — это программное обеспечение на основе ИИ для оптимизации работы промышленных сотрудников, включая обучение, поддержку и улучшение рабочих процессов.
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning — компания, предоставляющая программное обеспечение B2B как услугу (SaaS), специализирующаяся на удаленной помощи. Он предоставляет услуги видеосотрудничества нового поколения, которые позволяют экспертам компании работать практически бок о бок со всеми, кто нуждается в помощи, в любой точке мира. Облачное решение компании применяет функции дополненной реальности, включая объединение двух видеопотоков и использование 3D-аннотаций для улучшения связи в реальном времени и решения сложных проблем. Help Lightning используется для установки, проверки, обучения, обслуживания и ремонта сложного оборудования и изделий. С помощью Help Lightning клиенты видят немедленное улучшение производительности, включая увеличение количества исправлений с первого раза, меньшее количество выездов грузовиков, расширение штата сотрудников и повышение удовлетворенности конечных клиентов, одновременно увеличивая доход от услуг и прибыль.
XMReality
xmreality.com
XMReality - это приложение для удаленной визуальной поддержки, использующее дополненную реальность для помощи в обучении и решении проблем в реальном времени.
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR - облачная платформа без кода для управления решениями расширенной реальности, упрощающая разработку и взаимодействие с клиентами.
CareAR
carear.com
CareAR — это приложение для удаленной поддержки с использованием AR, обеспечивающее эффективное решение проблем и улучшение обслуживания клиентов.
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