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Промышленные AR-платформы - Самые популярные приложения - Коста-Рика
Промышленные платформы дополненной реальности (AR) используются для улучшения рабочих процессов сотрудников в промышленных секторах. Используя интерактивный контент AR, эти платформы повышают производительность, эффективность и безопасность сотрудников. Пользователи промышленного программного обеспечения AR имеют возможность интегрировать свой собственный AR-контент, обычно созданный с использованием AR SDK, и хранить его на платформе для обеспечения доступности. Более того, это программное обеспечение облегчает одновременное развертывание для нескольких пользователей. Эти платформы облегчают сканирование реальных объектов, позволяя пользователям накладывать теги и аннотации, тем самым способствуя более эффективному обучению на рабочем месте. Кроме того, сотрудники могут легко получить доступ к необходимой документации по мере необходимости. Многие из этих инструментов также включают функции доступа к видео, позволяющие удаленным членам команды видеть точку зрения пользователя в режиме реального времени. Важно отличать промышленную AR от программного обеспечения для тренажеров AR, поскольку последнее не предназначено специально для промышленных приложений.
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