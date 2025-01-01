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Программное обеспечение реагирования на инциденты
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Программное обеспечение реагирования на инциденты - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для реагирования на инциденты оптимизирует и улучшает процесс обнаружения и устранения нарушений безопасности, предоставляя пользователям необходимые инструменты. Компании используют эти инструменты для мониторинга сетей, инфраструктуры и конечных точек на предмет признаков вторжения или необычной активности. При выявлении потенциальных угроз программное обеспечение обеспечивает детальную проверку и устранение вторжений и вредоносных программ в системе. Эти продукты особенно ценны для устранения угроз, проникших через межсетевые экраны и другие средства защиты. Они уведомляют администраторов о несанкционированном доступе к приложениям и сетям и способны обнаруживать различные типы вредоносных программ. Некоторые инструменты автоматизируют процесс разрешения, а другие помогают пользователям следовать установленным процедурам решения этих проблем.

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Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog — платформа мониторинга и управления безопасностью, обеспечивающая видимость приложений и инфраструктуры в реальном времени.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow — облачная платформа для управления процессами обслуживания в ИТ, HR и обслуживании клиентов, позволяющая оптимизировать рабочие процессы.

Cybereason

Cybereason

cybereason.com

Cybereason - платформа для защиты конечных точек, предлагающая обнаружение угроз и реагирование на инциденты с использованием методов анализа и машинного обучения.

DATEV

DATEV

datev.de

Приложение DATEV оптимизирует бухгалтерский учет и управление финансами, поддерживает интеграцию с другими системами и обеспечивает соблюдение налоговых стандартов.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk - платформа для поиска, мониторинга и анализа машинных данных, обеспечивающая визуализацию и управление событиями в реальном времени.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.

Dynatrace

Dynatrace

dynatrace.com

Dynatrace - платформа для мониторинга производительности и безопасности ИТ-систем, автоматизации задач и соблюдения нормативных требований.

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

OneTrust - платформа для управления данными, конфиденциальностью и рисками, обеспечивающая соответствие законодательству и автоматизацию процессов.

Sumo Logic

Sumo Logic

sumologic.com

Sumo Logic — облачная платформа для анализа и визуализации данных журналов, поддерживающая безопасность, операции и бизнес-аналитику.

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify — это платформа кибербезопасности, предлагающая различные инструменты для защиты, обучения и оценки уязвимостей организаций.

Guardz

Guardz

guardz.com

Guardz - платформа кибербезопасности для управляемых поставщиков услуг, обеспечивающая защиту от угроз в реальном времени для данных и устройств.

Blumira

Blumira

blumira.com

Blumira - платформа кибербезопасности для предотвращения утечек, обеспечивающая автоматическое обнаружение угроз и реагирование в режиме реального времени.

CYREBRO

CYREBRO

cyrebro.io

CYREBRO - это облачная платформа для управления обнаружением и реагированием на киберугрозы, анализирующая данные и обеспечивающая мониторинг безопасности.

Torq

Torq

torq.io

Torq - платформа для автоматизации кибербезопасности с использованием ИИ, позволяющая эффективно реагировать на инциденты и оптимизировать рабочие процессы.

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