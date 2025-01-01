Программное обеспечение реагирования на инциденты - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для реагирования на инциденты оптимизирует и улучшает процесс обнаружения и устранения нарушений безопасности, предоставляя пользователям необходимые инструменты. Компании используют эти инструменты для мониторинга сетей, инфраструктуры и конечных точек на предмет признаков вторжения или необычной активности. При выявлении потенциальных угроз программное обеспечение обеспечивает детальную проверку и устранение вторжений и вредоносных программ в системе. Эти продукты особенно ценны для устранения угроз, проникших через межсетевые экраны и другие средства защиты. Они уведомляют администраторов о несанкционированном доступе к приложениям и сетям и способны обнаруживать различные типы вредоносных программ. Некоторые инструменты автоматизируют процесс разрешения, а другие помогают пользователям следовать установленным процедурам решения этих проблем.
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Datadog
datadoghq.com
Datadog — платформа мониторинга и управления безопасностью, обеспечивающая видимость приложений и инфраструктуры в реальном времени.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow — облачная платформа для управления процессами обслуживания в ИТ, HR и обслуживании клиентов, позволяющая оптимизировать рабочие процессы.
Cybereason
cybereason.com
Cybereason - платформа для защиты конечных точек, предлагающая обнаружение угроз и реагирование на инциденты с использованием методов анализа и машинного обучения.
DATEV
datev.de
Приложение DATEV оптимизирует бухгалтерский учет и управление финансами, поддерживает интеграцию с другими системами и обеспечивает соблюдение налоговых стандартов.
Splunk
splunk.com
Splunk - платформа для поиска, мониторинга и анализа машинных данных, обеспечивающая визуализацию и управление событиями в реальном времени.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace - платформа для мониторинга производительности и безопасности ИТ-систем, автоматизации задач и соблюдения нормативных требований.
OneTrust
onetrust.com
OneTrust - платформа для управления данными, конфиденциальностью и рисками, обеспечивающая соответствие законодательству и автоматизацию процессов.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic — облачная платформа для анализа и визуализации данных журналов, поддерживающая безопасность, операции и бизнес-аналитику.
Defendify
defendify.com
Defendify — это платформа кибербезопасности, предлагающая различные инструменты для защиты, обучения и оценки уязвимостей организаций.
Guardz
guardz.com
Guardz - платформа кибербезопасности для управляемых поставщиков услуг, обеспечивающая защиту от угроз в реальном времени для данных и устройств.
Blumira
blumira.com
Blumira - платформа кибербезопасности для предотвращения утечек, обеспечивающая автоматическое обнаружение угроз и реагирование в режиме реального времени.
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO - это облачная платформа для управления обнаружением и реагированием на киберугрозы, анализирующая данные и обеспечивающая мониторинг безопасности.
Torq
torq.io
Torq - платформа для автоматизации кибербезопасности с использованием ИИ, позволяющая эффективно реагировать на инциденты и оптимизировать рабочие процессы.
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