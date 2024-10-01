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Программное обеспечение реагирования на инциденты - Самые популярные приложения - Нигер
Программное обеспечение для реагирования на инциденты оптимизирует и улучшает процесс обнаружения и устранения нарушений безопасности, предоставляя пользователям необходимые инструменты. Компании используют эти инструменты для мониторинга сетей, инфраструктуры и конечных точек на предмет признаков вторжения или необычной активности. При выявлении потенциальных угроз программное обеспечение обеспечивает детальную проверку и устранение вторжений и вредоносных программ в системе. Эти продукты особенно ценны для устранения угроз, проникших через межсетевые экраны и другие средства защиты. Они уведомляют администраторов о несанкционированном доступе к приложениям и сетям и способны обнаруживать различные типы вредоносных программ. Некоторые инструменты автоматизируют процесс разрешения, а другие помогают пользователям следовать установленным процедурам решения этих проблем.
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Datadog
datadoghq.com
Datadog — это платформа мониторинга, безопасности и аналитики для разработчиков, ИТ-команд, инженеров по безопасности и бизнес-пользователей в эпоху облачных технологий. Платформа SaaS интегрирует и автоматизирует мониторинг инфраструктуры, мониторинг производительности приложений и управление журна...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более...
Cybereason
cybereason.com
Cybereason — лидер в области защиты конечных точек, предлагающий обнаружение и реагирование на конечные точки, антивирус нового поколения, управляемый мониторинг и IR-услуги.
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. — американская технологическая компания, базирующаяся в Сан-Франциско, штат Калифорния, которая производит программное обеспечение для поиска, мониторинга и анализа машинно-генерируемых данных через веб-интерфейс. Решения Splunk Enterprise и Enterprise Cloud собирают, индексируют и корре...
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic, Inc. — компания, занимающаяся облачным анализом машинных данных, специализирующаяся на безопасности, операциях и сценариях использования BI. Он предоставляет услуги по управлению журналами и аналитике, которые используют большие машинно-генерируемые данные для предоставления ИТ-информаци...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. — американская компания по обеспечению корпоративной безопасности, базирующаяся в Саннивейл, штат Калифорния, которая предоставляет программное обеспечение как услугу и продукты для безопасности входящей электронной почты, предотвращения потери исходящих данных, социальных сетей, мо...
OneTrust
onetrust.com
Наша платформа Trust Intelligence помогает организациям связывать данные, команды и процессы. Узнайте, как OneTrust создает и реализует доверие в бизнесе.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace существует для того, чтобы программное обеспечение работало идеально. Наша платформа сочетает в себе широкую и глубокую наблюдаемость и непрерывную безопасность приложений во время работы с расширенными AIOps для предоставления ответов и интеллектуальной автоматизации на основе данных. Это...
DATEV
datev.de
DATEV в одном предложении: налоговые консультанты, юристы, аудиторы, малые и средние предприятия, муниципалитеты и учредители используют программное обеспечение DATEV, отвечающее всем требованиям высоких стандартов в отношении... Показать больше надежность, актуальность, защита и безопасность данных...
Guardz
guardz.com
Guardz — это ведущее унифицированное решение кибербезопасности, разработанное для поставщиков управляемых услуг (MSP), которое позволяет им защищать своих клиентов от развивающихся цифровых угроз за счет использования искусственного интеллекта и многоуровневого подхода для борьбы с фишингом, атаками...
Blumira
blumira.com
Blumira предоставляет единственную платформу кибербезопасности, которая может помочь предприятиям малого и среднего бизнеса предотвратить взлом. Мы помогаем экономичным ИТ-командам защитить свои организации от программ-вымогателей и взломов с помощью открытой платформы SIEM+XDR. Наше комплексное реш...
Defendify
defendify.com
Компания Defendify, основанная в 2017 году, является пионером в области комплексной кибербезопасности® для организаций с растущими потребностями в безопасности при поддержке экспертов, предлагающих постоянное руководство и поддержку. Обеспечивая несколько уровней защиты, Defendify представляет собой...
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO — это решение для управляемого обнаружения и реагирования, обеспечивающее базовую основу и возможности центра управления безопасностью государственного уровня, предоставляемого через облачную интерактивную платформу SOC. Он быстро обнаруживает, анализирует, расследует киберугрозы и реагирует...
Torq
torq.io
Torq меняет кибербезопасность с помощью своей первой платформы гиперавтоматизации корпоративного уровня с искусственным интеллектом. Подключая весь стек инфраструктуры безопасности, Torq дает организациям возможность мгновенно и точно устранять события безопасности и организовывать сложные процессы ...