Программное обеспечение реагирования на инциденты - Самые популярные приложения - Гамбия

OneTrust

onetrust.com

Платформа Trust Intelligence помогает организациям связывать данные, команды и процессы. Миссия OneTrust — обеспечить ответственное использование данных и искусственного интеллекта. Его платформа упрощает сбор данных с согласия и предпочтений, автоматизирует управление данными с помощью интегрированного управления рисками в отношении конфиденциальности, безопасности, ИТ/технологий, третьих сторон и рисков искусственного интеллекта, а также активирует ответственное использование данных путем применения и обеспечения соблюдения данных. политики на протяжении всего хранилища данных и их жизненного цикла. OneTrust поддерживает беспрепятственное сотрудничество между группами обработки данных и группами управления рисками для быстрого внедрения надежных инноваций. Признанная пионером и лидером рынка, OneTrust может похвастаться более чем 300 патентами и обслуживает более 14 000 клиентов по всему миру, от отраслевых гигантов до малых предприятий. * Согласие и предпочтения: оптимизируйте управление согласием и предпочтениями для обеспечения прозрачности потребителей. * Автоматизация конфиденциальности. Обеспечьте ответственное использование на протяжении всего жизненного цикла данных, внедрив программу конфиденциальности. * Технические риски и соответствие требованиям: масштабируйте свои ресурсы и оптимизируйте жизненный цикл рисков и соответствия требованиям. * Стороннее управление: автоматизируйте стороннее управление от приема до оценки рисков, смягчения их последствий, постоянного мониторинга и отчетности.