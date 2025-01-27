Программное обеспечение реагирования на инциденты - Самые популярные приложения - Аргентина

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Программное обеспечение для реагирования на инциденты оптимизирует и улучшает процесс обнаружения и устранения нарушений безопасности, предоставляя пользователям необходимые инструменты. Компании используют эти инструменты для мониторинга сетей, инфраструктуры и конечных точек на предмет признаков вторжения или необычной активности. При выявлении потенциальных угроз программное обеспечение обеспечивает детальную проверку и устранение вторжений и вредоносных программ в системе. Эти продукты особенно ценны для устранения угроз, проникших через межсетевые экраны и другие средства защиты. Они уведомляют администраторов о несанкционированном доступе к приложениям и сетям и способны обнаруживать различные типы вредоносных программ. Некоторые инструменты автоматизируют процесс разрешения, а другие помогают пользователям следовать установленным процедурам решения этих проблем.
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Cybereason
cybereason.com
Cybereason — лидер в области защиты конечных точек, предлагающий обнаружение и реагирование на конечные точки, антивирус нового поколения, управляемый мониторинг и IR-услуги.
Datadog
datadoghq.com
Datadog — это платформа мониторинга, безопасности и аналитики для разработчиков, ИТ-команд, инженеров по безопасности и бизнес-пользователей в эпоху облачных технологий. Платформа SaaS интегрирует и автоматизирует мониторинг инфраструктуры, мониторинг производительности приложений и управление журналами, чтобы обеспечить унифицированное наблюдение в режиме реального времени за всем стеком технологий наших клиентов. Datadog используется организациями всех размеров и в широком спектре отраслей для обеспечения цифровой трансформации и миграции в облако, стимулирования сотрудничества между командами разработки, эксплуатации, безопасности и бизнеса, ускорения вывода приложений на рынок, сокращения времени на решение проблем, обеспечения безопасности приложений. и инфраструктуру, понимать поведение пользователей и отслеживать ключевые бизнес-показатели.
OneTrust
onetrust.com
Платформа Trust Intelligence помогает организациям подключать данные, команды и процессы. Миссия OneTrust состоит в том, чтобы включить ответственное использование данных и ИИ. Его платформа упрощает сбор данных с согласия и предпочтений, автоматизирует управление данными с интегрированным управлением рисками в течение конфиденциальности, безопасности, ИТ/технологий, третьих сторон и риска ИИ и активирует ответственное использование данных путем применения и обеспечения соблюдения данных Политики по всему имуществу и жизненному циклу. OneTrust поддерживает беспрепятственное сотрудничество между командами данных и командами риска для управления быстрыми и доверенными инновациями. Признанный в качестве пионера и лидера рынка, OneTrust может похвастаться более 300 патентами и обслуживает более 14 000 клиентов во всем мире, от гигантов отрасли до малого бизнеса. * Согласие и предпочтения: упростить согласие и управление предпочтениями для прозрачности потребителей. * Автоматизация конфиденциальности: включите ответственное использование на протяжении всего жизненного цикла данных путем введения вашей программы конфиденциальности. * Технический риск и соответствие: масштабируйте ваши ресурсы и оптимизируйте свой жизненный цикл риска и соответствия. * Управление третьей стороной: автоматизировать управление третьим лицом от потребления до оценки риска, смягчения, постоянного мониторинга и отчетности.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. — американская компания по обеспечению корпоративной безопасности, базирующаяся в Саннивейле, Калифорния, которая предоставляет программное обеспечение как услугу и продукты для безопасности входящей электронной почты, предотвращения потери исходящих данных, социальных сетей, мобильных устройств, цифровых рисков, шифрования электронной почты, электронного обнаружения и электронной почты. архивирование.
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. — американская технологическая компания, базирующаяся в Сан-Франциско, штат Калифорния, которая производит программное обеспечение для поиска, мониторинга и анализа машинно-генерируемых данных через веб-интерфейс. Решения Splunk Enterprise и Enterprise Cloud собирают, индексируют и коррелируют реальные данные. данные о времени в репозитории с возможностью поиска, из которого он может генерировать графики, отчеты, оповещения, информационные панели и визуализации. Splunk делает машинные данные доступными для всей организации, определяя шаблоны данных, предоставляя метрики, диагностируя проблемы и предоставляя аналитику для бизнес-операций. Splunk — это горизонтальная технология, используемая для управления приложениями, обеспечения безопасности и соответствия требованиям, а также для бизнес- и веб-аналитики. Недавно Splunk также начала разработку решений машинного обучения и обработки данных для BizOps.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic, Inc. — компания, занимающаяся облачным анализом машинных данных, специализирующаяся на безопасности, операциях и сценариях использования BI. Он предоставляет услуги по управлению журналами и аналитике, которые используют большие машинно-генерируемые данные для предоставления ИТ-информации в режиме реального времени. Компания Sumo Logic со штаб-квартирой в Редвуд-Сити, штат Калифорния, была основана в апреле 2010 года ветеранами ArcSight Кумаром Саурабом и Кристианом Бидгеном и получила финансирование от Accel Partners, DFJ Growth, Greylock Partners, Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, Sapphire Ventures, Sutter Hill Ventures. , инвестор-ангел Шломо Крамер, Battery Ventures, Tiger Global Management и Франклин Темплтон. По состоянию на май 2019 года компания собрала венчурное финансирование на общую сумму 345 миллионов долларов. 17 сентября 2020 года Sumo Logic дебютировала на фондовой бирже NASDAQ в ходе первичного публичного размещения акций в качестве публичной компании.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более инновационными и более гибкими. И мы все можем создать будущее, которое мы себе представляем. Мир работает с ServiceNow.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace существует для того, чтобы программное обеспечение работало идеально. Наша платформа сочетает в себе широкую и глубокую наблюдаемость и непрерывную безопасность приложений во время работы с расширенными AIOps для предоставления ответов и интеллектуальной автоматизации на основе данных. Это позволяет новаторам модернизировать и автоматизировать облачные операции, быстрее и безопаснее доставлять программное обеспечение, а также обеспечивать безупречный цифровой опыт.
DATEV
datev.de
DATEV в одном предложении: налоговые консультанты, юристы, аудиторы, малые и средние предприятия, муниципалитеты и учредители используют программное обеспечение DATEV, отвечающее всем требованиям высоких стандартов в отношении надежности, актуальности, защиты и безопасности данных. портрет История DATEV — это история постоянного расширения: основанная в Нюрнберге, Германия, в 1966 году, компания DATEV последовательно развивалась от национального поставщика услуг до поставщика услуг, работающего по всей Европе. В условиях растущей глобализации DATEV выполняет задачу в соответствии со своим уставом, а именно, поддерживает своих членов внутри страны и за рубежом. Штаб-квартира DATEV находится в Нюрнберге, Германия, информационное бюро в Брюсселе, Бельгия, а дочерние компании — в Италии, Австрии, Польше, Чехии, Венгрии и Словакии. Принцип DATEV У каждого аудитора и налогового консультанта свой профиль деятельности, разные клиенты, личные требования и индивидуальная практика работы. Таким образом, предложение DATEV представляет собой гибкую модульную концепцию, состоящую из программного обеспечения, услуг и знаний, открытую для любой специализации, размера и структуры офиса. Предприниматель и налоговый консультант DATEV поддерживает сотрудничество аудиторских и налоговых консультантов и компаний. Индивидуально подобранное распределение и взаимосвязь рабочих процессов развивают потенциал синергии; например, в сфере бухгалтерского учета. DATEV предоставляет идеальное программное обеспечение для разделения задач. Компьютерный центр DATEV работает как проигрыватель данных.
Guardz
guardz.com
Guardz — это ведущее унифицированное решение кибербезопасности, разработанное для поставщиков управляемых услуг (MSP), которое позволяет им защищать своих клиентов от развивающихся цифровых угроз за счет использования искусственного интеллекта и многоуровневого подхода для борьбы с фишингом, атаками программ-вымогателей, потерей данных и пользовательскими рисками. Наша технология оптимизирует кибербезопасность, автоматизируя процесс обнаружения и реагирования на пользовательские данные, устройства, электронную почту и облачные каталоги — и все это на единой панели. В Guardz мы стремимся к вашему спокойствию и непрерывности бизнеса. Интеграция передовых технологий кибербезопасности с глубоким опытом в сфере страхования гарантирует постоянный мониторинг, управление и оптимизацию ваших мер безопасности.
Blumira
blumira.com
Blumira предоставляет единственную платформу кибербезопасности, которая может помочь предприятиям малого и среднего бизнеса предотвратить взлом. Мы помогаем экономичным ИТ-командам защитить свои организации от программ-вымогателей и взломов с помощью открытой платформы SIEM+XDR. Наше комплексное решение сочетает в себе SIEM, видимость конечных точек и автоматическое реагирование, что позволяет снизить сложность, обеспечить широкий обзор и ускорить время реагирования. Наша автоматизированная платформа обнаруживает и немедленно сдерживает угрозы, облегчая нагрузку на ИТ-команды, которые не могут работать круглосуточно. Платформа включает в себя: - Управляемое обнаружение для автоматического поиска угроз для раннего выявления атак. - Автоматическое реагирование для немедленного сдерживания и блокировки угроз. - Один год хранения данных и возможность продления для обеспечения соответствия требованиям. - Расширенные отчеты и информационные панели для криминалистики и простого расследования. - Легкий агент. для обеспечения видимости и реагирования конечных точек — круглосуточная поддержка операций безопасности (SecOps) для решения критических приоритетных проблем.
Torq
torq.io
Torq меняет кибербезопасность с помощью своей первой платформы гиперавтоматизации корпоративного уровня с искусственным интеллектом. Подключая весь стек инфраструктуры безопасности, Torq дает организациям возможность мгновенно и точно устранять события безопасности и организовывать сложные процессы безопасности в любом масштабе. Предприятия из списка Fortune 500, включая крупнейшие в мире финансовые, технологические компании, компании, производящие потребительские товары, моду, гостиничный бизнес и спортивную одежду, добиваются исключительных результатов с Torq.
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO — это решение для управляемого обнаружения и реагирования, обеспечивающее базовую основу и возможности центра управления безопасностью государственного уровня, предоставляемого через облачную интерактивную платформу SOC. Он быстро обнаруживает, анализирует, расследует киберугрозы и реагирует на них.
Defendify
defendify.com
Компания Defendify, основанная в 2017 году, является пионером в области комплексной кибербезопасности® для организаций с растущими потребностями в безопасности при поддержке экспертов, предлагающих постоянное руководство и поддержку. Обеспечивая несколько уровней защиты, Defendify представляет собой универсальную, простую в использовании платформу, предназначенную для постоянного повышения кибербезопасности людей, процессов и технологий. С помощью Defendify организации оптимизируют оценку, тестирование, политику, обучение, обнаружение, реагирование и сдерживание кибербезопасности в одном консолидированном и экономичном решении по кибербезопасности. 3 уровня, 13 решений, 1 платформа, включая: • Управляемое обнаружение и реагирование • План реагирования на киберинциденты • Оповещения об угрозах кибербезопасности • Моделирование фишинга • Обучение по вопросам кибербезопасности • Видео по вопросам кибербезопасности • Плакаты и графики по вопросам кибербезопасности • Политика приемлемого использования технологий • Риски кибербезопасности Оценки • Тестирование на проникновение • Сканирование уязвимостей • Сканирование взломанных паролей • Сканирование безопасности веб-сайтов См. раздел Defendify в действии на сайте www.defendify.com.
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