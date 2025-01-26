Программное обеспечение реагирования на инциденты - Самые популярные приложения - ОАЭ

OneTrust

onetrust.com

Платформа Trust Intelligence помогает организациям подключать данные, команды и процессы. Миссия OneTrust состоит в том, чтобы включить ответственное использование данных и ИИ. Его платформа упрощает сбор данных с согласия и предпочтений, автоматизирует управление данными с интегрированным управлением рисками в течение конфиденциальности, безопасности, ИТ/технологий, третьих сторон и риска ИИ и активирует ответственное использование данных путем применения и обеспечения соблюдения данных Политики по всему имуществу и жизненному циклу. OneTrust поддерживает беспрепятственное сотрудничество между командами данных и командами риска для управления быстрыми и доверенными инновациями. Признанный в качестве пионера и лидера рынка, OneTrust может похвастаться более 300 патентами и обслуживает более 14 000 клиентов во всем мире, от гигантов отрасли до малого бизнеса. * Согласие и предпочтения: упростить согласие и управление предпочтениями для прозрачности потребителей. * Автоматизация конфиденциальности: включите ответственное использование на протяжении всего жизненного цикла данных путем введения вашей программы конфиденциальности. * Технический риск и соответствие: масштабируйте ваши ресурсы и оптимизируйте свой жизненный цикл риска и соответствия. * Управление третьей стороной: автоматизировать управление третьим лицом от потребления до оценки риска, смягчения, постоянного мониторинга и отчетности.