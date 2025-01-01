Программное обеспечение для отслеживания входящих звонков - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для отслеживания входящих звонков присваивает входящие телефонные звонки соответствующим источникам, генерируя уникальные местные и бесплатные номера для рекламы, местоположений веб-сайтов, кампаний с оплатой за клик и ключевых слов. Это позволяет организациям отслеживать эффективность различных источников кампании в привлечении потенциальных клиентов. Эти решения выходят за рамки базового отслеживания и предлагают расширенные функции, такие как запись звонков, мониторинг, маршрутизация и системы интерактивного голосового ответа для оценки потенциальных клиентов и предоставления подробной отчетности. Продукты для отслеживания входящих звонков, которые в первую очередь используются маркетинговыми командами, облегчают измерение успеха конкретной маркетинговой кампании. Они предоставляют комплексную отчетность и аналитику по рентабельности инвестиций и оптимизации кампаний. Легко интегрируясь с инструментами цифровой аналитики и рекламы, они облегчают включение офлайн-конверсий в общие воронки конверсии. Более того, они часто интегрируются с программным обеспечением CRM для эффективной регистрации и отслеживания потенциальных клиентов как для отделов маркетинга, так и для отделов продаж. Кроме того, программное обеспечение для отслеживания входящих вызовов может включать в себя функции отслеживания исходящих вызовов, обычно используемые торговыми представителями.
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CallRail
callrail.com
CallRail — платформа для отслеживания лидов и аналитики, помогающая бизнесу анализировать взаимодействия с клиентами и оптимизировать маркетинговые кампании.
Vonage
vonage.com
Приложение Vonage - это платформа для общения, позволяющая совершать голосовые и видеозвонки, обмениваться сообщениями и интегрировать коммуникации с CRM-системами.
CallGear
callgear.ae
Callgear — приложение для управления вызовами, позволяющее автоматизировать коммуникацию с клиентами и улучшать обслуживание.
smrtPhone
smrtphone.io
smrtPhone — облачная телефонная система для бизнеса, объединяющая голосовую связь, сообщения и управление лидами с интеграцией в CRM.
800.com
800.com
800.com предоставляет решения для бизнеса, включая бесплатные и пользовательские номера, возможности управления вызовами и SMS-маркетинг.
Ringover
ringover.com
Ringover — облачное решение для корпоративной связи, предлагающее услуги VoIP, включая звонки, SMS и видеозвонки с интеграцией в CRM-системы.
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion - это программное обеспечение для управления полевыми услугами, предлагающее функции для управления клиентами, счетами, запасами и рабочего времени.
CallPlease
webapp.callplease.com
CallPlease — приложение для управления звонками и сообщениями, оптимизирующее общение для личного и делового использования на iOS, Android и веб.
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai - платформа для анализа разговоров по продажам, предоставляющая коучинг в реальном времени и прогнозирование для повышения эффективности команд продаж.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics — платформа для отслеживания и анализа вызовов, помогающая предприятиям оптимизировать маркетинг и улучшить взаимодействие с клиентами.
Ringba
ringba.com
Ringba - платформа для отслеживания входящих вызовов и аналитики, помогает управлять вызовами и повышать эффективность маркетинга с оплатой за вызов.
DCDial
dcdial.com
DCDial - облачное решение для контакт-центров, позволяющее компаниям общаться с клиентами через текст и голосовые сообщения.
Shape Software
setshape.com
Shape — это программа автоматизации продаж и маркетинга, упрощающая управление проектами, привлечением клиентов и коммуникацией между командами.
Cordless
cordless.io
Cordless — облачная платформа для центров поддержки клиентов, которая предлагает транскрипцию, анализ настроений и интеграции с CRM для улучшения качества обслуживания.
CallRoot
callroot.com
CallRoot — это программа для отслеживания звонков, которая записывает входящие звонки и сопоставляет их с источниками привлечения клиентов.
CallFire
callfire.com
CallFire - платформа для управления голосовой и текстовой коммуникацией, предлагающая услуги автоматизации взаимодействия с клиентами для предприятий и организаций.
Truly
truly.co
Приложение Truly оптимизирует процесс продаж в Salesforce, автоматически собирая данные и автоматизируя ввод информации без участия продавцов.
Ringostat
ringostat.com
Ringostat — платформа для отслеживания вызовов, телефонии и аналитики, помогающая оптимизировать маркетинг и улучшить общение с клиентами.
Dialics
dialics.com
Dialics — программа для отслеживания звонков, позволяющая маркетологам анализировать эффективность рекламы и повышать конверсию.
CallAction
callaction.co
CallAction — мобильное веб-приложение для автоматизации отслеживания входящих звонков и взаимодействия по всем маркетинговым каналам.
Hot Prospector
hotprospector.com
Hot Prospector - платформа для автоматизации продаж с интеграцией электронной почты, SMS и телефонных вызовов для повышения эффективности работы с потенциальными клиентами.
CallSource
callsource.com
CallSource предоставляет инструменты для отслеживания звонков, управления лидами и аналитики бизнеса, помогая улучшить маркетинговые стратегии и клиентское взаимодействие.
Call iQ
mycalliq.com
Приложение Call iQ обеспечивает отслеживание звонков, назначая номера и предоставляя аналитические данные о каждом звонке в реальном времени.
CallScaler
callscaler.com
CallScaler - инструмент для отслеживания звонков, помогающий бизнесу анализировать телефонную связь и оптимизировать маркетинговые стратегии.
Marchex
marchex.com
Marchex - платформа для анализа звонков, позволяющая отслеживать маркетинговые кампании, улучшать клиентские взаимодействия и оптимизировать бизнес-процессы.
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch - платформа для отслеживания и анализа звонков, помогающая бизнесу оценивать эффективность рекламы и оптимизировать взаимодействие с клиентами.
Infinity Hub
infinity.co
Infinity Hub – платформа для анализа звонков, которая отслеживает взаимодействие клиентов и оптимизирует маркетинг и операционные процессы.
PBXDom
pbxdom.com
PBXDom предоставляет детализированные отчеты о телефонной активности и помогает анализировать эффективность телекоммуникационных систем.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics — платформа для измерения маркетинга, отслеживающая путь клиента и атрибутирующая доход по каналам, кампаниям и контенту.
Retreaver
retreaver.com
Retreaver — облачное ПО для отслеживания и управления входящими вызовами. Помогает оптимизировать маркетинг и повышать конверсии через аналитику и интеграции.
Nimbata
nimbata.com
Nimbata - это платформа для отслеживания вызовов, управления лидами и анализа маркетинга через телефонные звонки и взаимодействия на сайте.
Revenue.io
revenue.io
Revenue.io - платформа для анализа данных, улучшающая операции с доходами через интеграцию и автоматизацию в области продаж и маркетинга.
Phonexa
phonexa.com
Phonexa - это программное обеспечение для отслеживания и управления маркетинговыми кампаниями, оптимизирующее процессы захвата и анализа потенциальных клиентов.
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts - это программа для отслеживания лидов, предназначенная для агентств и предприятий, позволяя эффективно управлять и анализировать маркетинговые усилия.
Convirza
convirza.com
Convirza — платформа для отслеживания и оптимизации звонков, которая помогает бизнесам анализировать взаимодействия с клиентами и повышать эффективность маркетинга.
OnviSource
onvisource.com
OnviSource - это программа для автоматической записи звонков, предназначенная для контакт-центров и бизнеса, улучшающая операции с помощью аналитики и ИИ.
AuditCall
auditcall.com
AuditCall — приложение для анализа звонков и управления вызовами, оптимизирующее маркетинговые затраты и повышающее эффективность взаимодействия с клиентами.
800response
800response.com
800response - это приложение для получения бесплатных запоминающихся номеров и инструментов отслеживания звонков для оптимизации привлечения клиентов и аналитики.
iovox
iovox.com
Iovox — это приложение для отслеживания телефонных звонков и аналитики, помогающее улучшать бизнес-коммуникацию и взаимодействие с клиентами.
Clixtell
clixtell.com
Clixtell - инструмент для отслеживания звонков и веб-аналитики, предотвращает мошенничество с кликами и помогает оптимизировать рекламные кампании.
Telmetrics
telmetrics.com
Telmetrics - программа для анализа звонков, обеспечивающая предприятиям данные о вызовах для оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов.
Infinity Portal
infinity.co
Приложение Infinity Portal анализирует звонки, отслеживает поведение пользователей и помогает улучшать маркетинг и операции.
WildJar
wildjar.com
WildJar предлагает современные решения для голосовой связи и SMS, помогая более 4000 компаний по всему миру устанавливать связь с клиентами.
Invoca
invoca.com
Invoca — платформа для отслеживания и анализа, помогающая бизнесам оптимизировать взаимодействие с клиентами и увеличивать доход за счет анализа данных из звонков.
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