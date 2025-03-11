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Программное обеспечение для отслеживания входящих звонков
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Программное обеспечение для отслеживания входящих звонков - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для отслеживания входящих звонков присваивает входящие телефонные звонки соответствующим источникам, генерируя уникальные местные и бесплатные номера для рекламы, местоположений веб-сайтов, кампаний с оплатой за клик и ключевых слов. Это позволяет организациям отслеживать эффективность различных источников кампании в привлечении потенциальных клиентов. Эти решения выходят за рамки базового отслеживания и предлагают расширенные функции, такие как запись звонков, мониторинг, маршрутизация и системы интерактивного голосового ответа для оценки потенциальных клиентов и предоставления подробной отчетности. Продукты для отслеживания входящих звонков, которые в первую очередь используются маркетинговыми командами, облегчают измерение успеха конкретной маркетинговой кампании. Они предоставляют комплексную отчетность и аналитику по рентабельности инвестиций и оптимизации кампаний. Легко интегрируясь с инструментами цифровой аналитики и рекламы, они облегчают включение офлайн-конверсий в общие воронки конверсии. Более того, они часто интегрируются с программным обеспечением CRM для эффективной регистрации и отслеживания потенциальных клиентов как для отделов маркетинга, так и для отделов продаж. Кроме того, программное обеспечение для отслеживания входящих вызовов может включать в себя функции отслеживания исходящих вызовов, обычно используемые торговыми представителями.

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CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail — платформа для отслеживания лидов и аналитики, помогающая бизнесу анализировать взаимодействия с клиентами и оптимизировать маркетинговые кампании.

Vonage

Vonage

vonage.com

Приложение Vonage - это платформа для общения, позволяющая совершать голосовые и видеозвонки, обмениваться сообщениями и интегрировать коммуникации с CRM-системами.

CallGear

CallGear

callgear.ae

Callgear — приложение для управления вызовами, позволяющее автоматизировать коммуникацию с клиентами и улучшать обслуживание.

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

smrtPhone — облачная телефонная система для бизнеса, объединяющая голосовую связь, сообщения и управление лидами с интеграцией в CRM.

800.com

800.com

800.com

800.com предоставляет решения для бизнеса, включая бесплатные и пользовательские номера, возможности управления вызовами и SMS-маркетинг.

Ringover

Ringover

ringover.com

Ringover — облачное решение для корпоративной связи, предлагающее услуги VoIP, включая звонки, SMS и видеозвонки с интеграцией в CRM-системы.

Service Fusion

Service Fusion

servicefusion.com

Service Fusion - это программное обеспечение для управления полевыми услугами, предлагающее функции для управления клиентами, счетами, запасами и рабочего времени.

CallPlease

CallPlease

webapp.callplease.com

CallPlease — приложение для управления звонками и сообщениями, оптимизирующее общение для личного и делового использования на iOS, Android и веб.

Salesken

Salesken

salesken.ai

Salesken.ai - платформа для анализа разговоров по продажам, предоставляющая коучинг в реальном времени и прогнозирование для повышения эффективности команд продаж.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

CallTrackingMetrics — платформа для отслеживания и анализа вызовов, помогающая предприятиям оптимизировать маркетинг и улучшить взаимодействие с клиентами.

Ringba

Ringba

ringba.com

Ringba - платформа для отслеживания входящих вызовов и аналитики, помогает управлять вызовами и повышать эффективность маркетинга с оплатой за вызов.

DCDial

DCDial

dcdial.com

DCDial - облачное решение для контакт-центров, позволяющее компаниям общаться с клиентами через текст и голосовые сообщения.

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape — это программа автоматизации продаж и маркетинга, упрощающая управление проектами, привлечением клиентов и коммуникацией между командами.

Cordless

Cordless

cordless.io

Cordless — облачная платформа для центров поддержки клиентов, которая предлагает транскрипцию, анализ настроений и интеграции с CRM для улучшения качества обслуживания.

CallRoot

CallRoot

callroot.com

CallRoot — это программа для отслеживания звонков, которая записывает входящие звонки и сопоставляет их с источниками привлечения клиентов.

CallFire

CallFire

callfire.com

CallFire - платформа для управления голосовой и текстовой коммуникацией, предлагающая услуги автоматизации взаимодействия с клиентами для предприятий и организаций.

Truly

Truly

truly.co

Приложение Truly оптимизирует процесс продаж в Salesforce, автоматически собирая данные и автоматизируя ввод информации без участия продавцов.

Ringostat

Ringostat

ringostat.com

Ringostat — платформа для отслеживания вызовов, телефонии и аналитики, помогающая оптимизировать маркетинг и улучшить общение с клиентами.

Dialics

Dialics

dialics.com

Dialics — программа для отслеживания звонков, позволяющая маркетологам анализировать эффективность рекламы и повышать конверсию.

CallAction

CallAction

callaction.co

CallAction — мобильное веб-приложение для автоматизации отслеживания входящих звонков и взаимодействия по всем маркетинговым каналам.

Hot Prospector

Hot Prospector

hotprospector.com

Hot Prospector - платформа для автоматизации продаж с интеграцией электронной почты, SMS и телефонных вызовов для повышения эффективности работы с потенциальными клиентами.

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource предоставляет инструменты для отслеживания звонков, управления лидами и аналитики бизнеса, помогая улучшить маркетинговые стратегии и клиентское взаимодействие.

Call iQ

Call iQ

mycalliq.com

Приложение Call iQ обеспечивает отслеживание звонков, назначая номера и предоставляя аналитические данные о каждом звонке в реальном времени.

CallScaler

CallScaler

callscaler.com

CallScaler - инструмент для отслеживания звонков, помогающий бизнесу анализировать телефонную связь и оптимизировать маркетинговые стратегии.

Marchex

Marchex

marchex.com

Marchex - платформа для анализа звонков, позволяющая отслеживать маркетинговые кампании, улучшать клиентские взаимодействия и оптимизировать бизнес-процессы.

Calltouch

Calltouch

calltouch.ru

Calltouch - платформа для отслеживания и анализа звонков, помогающая бизнесу оценивать эффективность рекламы и оптимизировать взаимодействие с клиентами.

Infinity Hub

Infinity Hub

infinity.co

Infinity Hub – платформа для анализа звонков, которая отслеживает взаимодействие клиентов и оптимизирует маркетинг и операционные процессы.

PBXDom

PBXDom

pbxdom.com

PBXDom предоставляет детализированные отчеты о телефонной активности и помогает анализировать эффективность телекоммуникационных систем.

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

Ruler Analytics — платформа для измерения маркетинга, отслеживающая путь клиента и атрибутирующая доход по каналам, кампаниям и контенту.

Retreaver

Retreaver

retreaver.com

Retreaver — облачное ПО для отслеживания и управления входящими вызовами. Помогает оптимизировать маркетинг и повышать конверсии через аналитику и интеграции.

Nimbata

Nimbata

nimbata.com

Nimbata - это платформа для отслеживания вызовов, управления лидами и анализа маркетинга через телефонные звонки и взаимодействия на сайте.

Revenue.io

Revenue.io

revenue.io

Revenue.io - платформа для анализа данных, улучшающая операции с доходами через интеграцию и автоматизацию в области продаж и маркетинга.

Phonexa

Phonexa

phonexa.com

Phonexa - это программное обеспечение для отслеживания и управления маркетинговыми кампаниями, оптимизирующее процессы захвата и анализа потенциальных клиентов.

WhatConverts

WhatConverts

whatconverts.com

WhatConverts - это программа для отслеживания лидов, предназначенная для агентств и предприятий, позволяя эффективно управлять и анализировать маркетинговые усилия.

Convirza

Convirza

convirza.com

Convirza — платформа для отслеживания и оптимизации звонков, которая помогает бизнесам анализировать взаимодействия с клиентами и повышать эффективность маркетинга.

OnviSource

OnviSource

onvisource.com

OnviSource - это программа для автоматической записи звонков, предназначенная для контакт-центров и бизнеса, улучшающая операции с помощью аналитики и ИИ.

AuditCall

AuditCall

auditcall.com

AuditCall — приложение для анализа звонков и управления вызовами, оптимизирующее маркетинговые затраты и повышающее эффективность взаимодействия с клиентами.

800response

800response

800response.com

800response - это приложение для получения бесплатных запоминающихся номеров и инструментов отслеживания звонков для оптимизации привлечения клиентов и аналитики.

iovox

iovox

iovox.com

Iovox — это приложение для отслеживания телефонных звонков и аналитики, помогающее улучшать бизнес-коммуникацию и взаимодействие с клиентами.

Clixtell

Clixtell

clixtell.com

Clixtell - инструмент для отслеживания звонков и веб-аналитики, предотвращает мошенничество с кликами и помогает оптимизировать рекламные кампании.

Telmetrics

Telmetrics

telmetrics.com

Telmetrics - программа для анализа звонков, обеспечивающая предприятиям данные о вызовах для оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов.

WildJar

WildJar

wildjar.com

WildJar предлагает современные решения для голосовой связи и SMS, помогая более 4000 компаний по всему миру устанавливать связь с клиентами.

Infinity Portal

Infinity Portal

infinity.co

Приложение Infinity Portal анализирует звонки, отслеживает поведение пользователей и помогает улучшать маркетинг и операции.

Invoca

Invoca

invoca.com

Invoca — платформа для отслеживания и анализа, помогающая бизнесам оптимизировать взаимодействие с клиентами и увеличивать доход за счет анализа данных из звонков.

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