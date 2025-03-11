Программное обеспечение для отслеживания входящих звонков - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для отслеживания входящих звонков присваивает входящие телефонные звонки соответствующим источникам, генерируя уникальные местные и бесплатные номера для рекламы, местоположений веб-сайтов, кампаний с оплатой за клик и ключевых слов. Это позволяет организациям отслеживать эффективность различных источников кампании в привлечении потенциальных клиентов. Эти решения выходят за рамки базового отслеживания и предлагают расширенные функции, такие как запись звонков, мониторинг, маршрутизация и системы интерактивного голосового ответа для оценки потенциальных клиентов и предоставления подробной отчетности. Продукты для отслеживания входящих звонков, которые в первую очередь используются маркетинговыми командами, облегчают измерение успеха конкретной маркетинговой кампании. Они предоставляют комплексную отчетность и аналитику по рентабельности инвестиций и оптимизации кампаний. Легко интегрируясь с инструментами цифровой аналитики и рекламы, они облегчают включение офлайн-конверсий в общие воронки конверсии. Более того, они часто интегрируются с программным обеспечением CRM для эффективной регистрации и отслеживания потенциальных клиентов как для отделов маркетинга, так и для отделов продаж. Кроме того, программное обеспечение для отслеживания входящих вызовов может включать в себя функции отслеживания исходящих вызовов, обычно используемые торговыми представителями.
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CallRail
callrail.com
CallRail — платформа для отслеживания лидов и аналитики, помогающая бизнесу анализировать взаимодействия с клиентами и оптимизировать маркетинговые кампании.
Vonage
vonage.com
Приложение Vonage - это платформа для общения, позволяющая совершать голосовые и видеозвонки, обмениваться сообщениями и интегрировать коммуникации с CRM-системами.
CallGear
callgear.ae
Callgear — приложение для управления вызовами, позволяющее автоматизировать коммуникацию с клиентами и улучшать обслуживание.
smrtPhone
smrtphone.io
smrtPhone — облачная телефонная система для бизнеса, объединяющая голосовую связь, сообщения и управление лидами с интеграцией в CRM.
800.com
800.com
800.com предоставляет решения для бизнеса, включая бесплатные и пользовательские номера, возможности управления вызовами и SMS-маркетинг.
Ringover
ringover.com
Ringover — облачное решение для корпоративной связи, предлагающее услуги VoIP, включая звонки, SMS и видеозвонки с интеграцией в CRM-системы.
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion - это программное обеспечение для управления полевыми услугами, предлагающее функции для управления клиентами, счетами, запасами и рабочего времени.
CallPlease
webapp.callplease.com
CallPlease — приложение для управления звонками и сообщениями, оптимизирующее общение для личного и делового использования на iOS, Android и веб.
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai - платформа для анализа разговоров по продажам, предоставляющая коучинг в реальном времени и прогнозирование для повышения эффективности команд продаж.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics — платформа для отслеживания и анализа вызовов, помогающая предприятиям оптимизировать маркетинг и улучшить взаимодействие с клиентами.
Ringba
ringba.com
Ringba - платформа для отслеживания входящих вызовов и аналитики, помогает управлять вызовами и повышать эффективность маркетинга с оплатой за вызов.
DCDial
dcdial.com
DCDial - облачное решение для контакт-центров, позволяющее компаниям общаться с клиентами через текст и голосовые сообщения.
Shape Software
setshape.com
Shape — это программа автоматизации продаж и маркетинга, упрощающая управление проектами, привлечением клиентов и коммуникацией между командами.
Cordless
cordless.io
Cordless — облачная платформа для центров поддержки клиентов, которая предлагает транскрипцию, анализ настроений и интеграции с CRM для улучшения качества обслуживания.
CallRoot
callroot.com
CallRoot — это программа для отслеживания звонков, которая записывает входящие звонки и сопоставляет их с источниками привлечения клиентов.
CallFire
callfire.com
CallFire - платформа для управления голосовой и текстовой коммуникацией, предлагающая услуги автоматизации взаимодействия с клиентами для предприятий и организаций.
Truly
truly.co
Приложение Truly оптимизирует процесс продаж в Salesforce, автоматически собирая данные и автоматизируя ввод информации без участия продавцов.
Ringostat
ringostat.com
Ringostat — платформа для отслеживания вызовов, телефонии и аналитики, помогающая оптимизировать маркетинг и улучшить общение с клиентами.
Dialics
dialics.com
Dialics — программа для отслеживания звонков, позволяющая маркетологам анализировать эффективность рекламы и повышать конверсию.
CallAction
callaction.co
CallAction — мобильное веб-приложение для автоматизации отслеживания входящих звонков и взаимодействия по всем маркетинговым каналам.
Hot Prospector
hotprospector.com
Hot Prospector - платформа для автоматизации продаж с интеграцией электронной почты, SMS и телефонных вызовов для повышения эффективности работы с потенциальными клиентами.
CallSource
callsource.com
CallSource предоставляет инструменты для отслеживания звонков, управления лидами и аналитики бизнеса, помогая улучшить маркетинговые стратегии и клиентское взаимодействие.
Call iQ
mycalliq.com
Приложение Call iQ обеспечивает отслеживание звонков, назначая номера и предоставляя аналитические данные о каждом звонке в реальном времени.
CallScaler
callscaler.com
CallScaler - инструмент для отслеживания звонков, помогающий бизнесу анализировать телефонную связь и оптимизировать маркетинговые стратегии.
Marchex
marchex.com
Marchex - платформа для анализа звонков, позволяющая отслеживать маркетинговые кампании, улучшать клиентские взаимодействия и оптимизировать бизнес-процессы.
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch - платформа для отслеживания и анализа звонков, помогающая бизнесу оценивать эффективность рекламы и оптимизировать взаимодействие с клиентами.
Infinity Hub
infinity.co
Infinity Hub – платформа для анализа звонков, которая отслеживает взаимодействие клиентов и оптимизирует маркетинг и операционные процессы.
PBXDom
pbxdom.com
PBXDom предоставляет детализированные отчеты о телефонной активности и помогает анализировать эффективность телекоммуникационных систем.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics — платформа для измерения маркетинга, отслеживающая путь клиента и атрибутирующая доход по каналам, кампаниям и контенту.
Retreaver
retreaver.com
Retreaver — облачное ПО для отслеживания и управления входящими вызовами. Помогает оптимизировать маркетинг и повышать конверсии через аналитику и интеграции.
Nimbata
nimbata.com
Nimbata - это платформа для отслеживания вызовов, управления лидами и анализа маркетинга через телефонные звонки и взаимодействия на сайте.
Revenue.io
revenue.io
Revenue.io - платформа для анализа данных, улучшающая операции с доходами через интеграцию и автоматизацию в области продаж и маркетинга.
Phonexa
phonexa.com
Phonexa - это программное обеспечение для отслеживания и управления маркетинговыми кампаниями, оптимизирующее процессы захвата и анализа потенциальных клиентов.
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts - это программа для отслеживания лидов, предназначенная для агентств и предприятий, позволяя эффективно управлять и анализировать маркетинговые усилия.
Convirza
convirza.com
Convirza — платформа для отслеживания и оптимизации звонков, которая помогает бизнесам анализировать взаимодействия с клиентами и повышать эффективность маркетинга.
OnviSource
onvisource.com
OnviSource - это программа для автоматической записи звонков, предназначенная для контакт-центров и бизнеса, улучшающая операции с помощью аналитики и ИИ.
AuditCall
auditcall.com
AuditCall — приложение для анализа звонков и управления вызовами, оптимизирующее маркетинговые затраты и повышающее эффективность взаимодействия с клиентами.
800response
800response.com
800response - это приложение для получения бесплатных запоминающихся номеров и инструментов отслеживания звонков для оптимизации привлечения клиентов и аналитики.
iovox
iovox.com
Iovox — это приложение для отслеживания телефонных звонков и аналитики, помогающее улучшать бизнес-коммуникацию и взаимодействие с клиентами.
Clixtell
clixtell.com
Clixtell - инструмент для отслеживания звонков и веб-аналитики, предотвращает мошенничество с кликами и помогает оптимизировать рекламные кампании.
Telmetrics
telmetrics.com
Telmetrics - программа для анализа звонков, обеспечивающая предприятиям данные о вызовах для оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов.
WildJar
wildjar.com
WildJar помогает предприятиям добиться огромного успеха, предоставляя передовые решения для голосовой связи и SMS. Основанная в 2016 году, WildJar помогает более чем 4000 компаниям по всему миру общаться со своими клиентами и увеличивать прибыль.
Infinity Portal
infinity.co
Узнайте, что происходит до, во время и после каждого звонка, и примите реальные меры для повышения маркетинговой и операционной эффективности. Infinity — это сертифицированная по стандарту ISO 27001 платформа мирового класса для анализа вызовов с возможностями детального отслеживания посетителей. Infinity позволяет вам составить карту всего пути клиента и получить бесценную информацию, такую как кампании, веб-страницы и точные ключевые слова, с которыми ваши клиенты взаимодействовали, прежде чем они подняли трубку. Определение источников конверсий по звонкам поможет вам увидеть полную картину при анализе эффективности. Вы сможете добиться впечатляющей рентабельности своих маркетинговых расходов, полностью исключив догадки относительно того, что генерирует продажи. Infinity Hub постоянно развивается, чтобы предоставить пользователям возможность создавать лучший в своем классе клиентский опыт, позволяя им интегрироваться с последними версиями Google Ads, Google Analytics, Looker Studio, Hubspot, Salesforce и многими другими. Мы также интегрируемся с Instagram и Facebook, что означает, что пользователи Infinity могут получить дополнительную выгоду от своей социальной рекламы. Наш пакет аналитики разговоров анализирует все входящие и исходящие звонки в любом масштабе и предлагает важную информацию о том, что приводит, а что нет, к положительным результатам. Идентификатор агента предоставляет детальную информацию о работе отдельных агентов, поэтому вы можете создавать индивидуальные учебные занятия, направленные на обеспечение бесперебойного обслуживания клиентов. Некоторые из результатов, которых мы помогли нашим клиентам, включают: увеличение конверсии на 79 % для Flight Center; сокращение затрат на привлечение клиентов (CAC) на 64 % для Pendragon; сокращение затрат на колл-центр на 50 % для Access Self Storage.
Invoca
invoca.com
Invoca — это платформа для управления доходами, которая объединяет команды маркетинга и продаж, помогая им отслеживать и оптимизировать путь к покупке для увеличения доходов. Используя комплексную платформу управления доходами с глубокой интеграцией с ведущими технологическими платформами, отделы по сбору доходов могут лучше связать свои платные медиа-инвестиции напрямую с доходом, улучшить цифровое взаимодействие и обеспечить лучший опыт покупателей для увеличения продаж. Благодаря Invoca ведущие потребительские бренды, в том числе AutoNation, DIRECTV, Mayo Clinic, Mutual of Omaha и Verizon, получают невероятные результаты, основанные на неоспоримых данных. Invoca привлекла $184 млн от ведущих венчурных капиталистов, включая Upfront Ventures, Accel, Silver Lake Waterman, H.I.G. Партнеры по развитию и Salesforce Ventures. Invoca помогает компаниям стимулировать рост доходов, получая новые данные от звонков, что позволяет им приобретать и удерживать больше клиентов за меньшие деньги. С платформой управления доходами Invoca компании добиваются невероятных результатов: * Маркетинговые команды, подобные команде Rogers Communications, повышают качество потенциальных клиентов и снижают затраты на привлечение на 82 %. * Контакт-центры, подобные центру MoneySolver, повышают производительность агентов и коэффициент конверсии на 100 %. * Компании с несколькими офисами, такие как Renewal by Andersen, увеличивают количество встреч, назначенных по телефону, почти на 50 %.
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