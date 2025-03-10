Программное обеспечение для отслеживания входящих звонков - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение для отслеживания входящих звонков присваивает входящие телефонные звонки соответствующим источникам, генерируя уникальные местные и бесплатные номера для рекламы, местоположений веб-сайтов, кампаний с оплатой за клик и ключевых слов. Это позволяет организациям отслеживать эффективность различных источников кампании в привлечении потенциальных клиентов. Эти решения выходят за рамки базового отслеживания и предлагают расширенные функции, такие как запись звонков, мониторинг, маршрутизация и системы интерактивного голосового ответа для оценки потенциальных клиентов и предоставления подробной отчетности. Продукты для отслеживания входящих звонков, которые в первую очередь используются маркетинговыми командами, облегчают измерение успеха конкретной маркетинговой кампании. Они предоставляют комплексную отчетность и аналитику по рентабельности инвестиций и оптимизации кампаний. Легко интегрируясь с инструментами цифровой аналитики и рекламы, они облегчают включение офлайн-конверсий в общие воронки конверсии. Более того, они часто интегрируются с программным обеспечением CRM для эффективной регистрации и отслеживания потенциальных клиентов как для отделов маркетинга, так и для отделов продаж. Кроме того, программное обеспечение для отслеживания входящих вызовов может включать в себя функции отслеживания исходящих вызовов, обычно используемые торговыми представителями.
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CallGear
callgear.ae
Callgear — приложение для управления вызовами, позволяющее автоматизировать коммуникацию с клиентами и улучшать обслуживание.
Infinity Portal
infinity.co
Узнайте, что происходит до, во время и после каждого звонка, и примите реальные меры для повышения маркетинговой и операционной эффективности. Infinity — это сертифицированная по стандарту ISO 27001 платформа мирового класса для анализа вызовов с возможностями детального отслеживания посетителей. Infinity позволяет вам составить карту всего пути клиента и получить бесценную информацию, такую как кампании, веб-страницы и точные ключевые слова, с которыми ваши клиенты взаимодействовали, прежде чем они подняли трубку. Определение источников конверсий по звонкам поможет вам увидеть полную картину при анализе эффективности. Вы сможете добиться впечатляющей рентабельности своих маркетинговых расходов, полностью исключив догадки относительно того, что генерирует продажи. Infinity Hub постоянно развивается, чтобы предоставить пользователям возможность создавать лучший в своем классе клиентский опыт, позволяя им интегрироваться с последними версиями Google Ads, Google Analytics, Looker Studio, Hubspot, Salesforce и многими другими. Мы также интегрируемся с Instagram и Facebook, что означает, что пользователи Infinity могут получить дополнительную выгоду от своей социальной рекламы. Наш пакет аналитики разговоров анализирует все входящие и исходящие звонки в любом масштабе и предлагает важную информацию о том, что приводит, а что нет, к положительным результатам. Идентификатор агента предоставляет детальную информацию о работе отдельных агентов, поэтому вы можете создавать индивидуальные учебные занятия, направленные на обеспечение бесперебойного обслуживания клиентов. Некоторые из результатов, которых мы помогли нашим клиентам, включают: увеличение конверсии на 79 % для Flight Center; сокращение затрат на привлечение клиентов (CAC) на 64 % для Pendragon; сокращение затрат на колл-центр на 50 % для Access Self Storage.
Infinity Hub
infinity.co
Узнайте, что происходит до, во время и после каждого звонка, и примите реальные меры для повышения маркетинговой и операционной эффективности. Infinity — это сертифицированная по стандарту ISO 27001 платформа мирового класса для анализа вызовов с возможностями детального отслеживания посетителей. Infinity позволяет вам составить карту всего пути клиента и получить бесценную информацию, такую как кампании, веб-страницы и точные ключевые слова, с которыми ваши клиенты взаимодействовали, прежде чем они подняли трубку. Определение источников конверсий по звонкам поможет вам увидеть полную картину при анализе эффективности. Вы сможете добиться впечатляющей рентабельности своих маркетинговых расходов, полностью исключив догадки относительно того, что генерирует продажи. Infinity Hub постоянно развивается, чтобы предоставить пользователям возможность создавать лучший в своем классе клиентский опыт, позволяя им интегрироваться с последними версиями Google Ads, Google Analytics, Looker Studio, Hubspot, Salesforce и многими другими. Мы также интегрируемся с Instagram и Facebook, что означает, что пользователи Infinity могут получить дополнительную выгоду от своей социальной рекламы. Наш пакет аналитики разговоров анализирует все входящие и исходящие звонки в любом масштабе и предлагает важную информацию о том, что приводит, а что нет, к положительным результатам. Идентификатор агента предоставляет детальную информацию о работе отдельных агентов, поэтому вы можете создавать индивидуальные учебные занятия, направленные на обеспечение бесперебойного обслуживания клиентов. Некоторые из результатов, которых мы помогли нашим клиентам достичь, включают: Увеличение конверсий на 79 % для Flight Center Снижение затрат на привлечение клиентов (CAC) на 64 % для Pendragon Снижение затрат на колл-центр на 50 % для Access Self Storage
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch — это омниканальная маркетинговая платформа. Мы помогаем привлекать, конвертировать и анализировать ваших клиентов. Calltouch предоставляет услугу отслеживания звонков, которая предоставляет всю информацию об эффективности рекламы. Благодаря сервису коллтрекинга вы можете разделить все объявления на те, которые стимулируют продажи, и те, которые тратят бюджет. Отслеживание звонков помогает оценить каналы и рекламу, которые стоит масштабировать, а другие следует отключить. Цены от 60,00 долларов США в месяц Стандарт - Комплексная аналитика для малого и среднего бизнеса - Динамическое и статическое отслеживание звонков Журнал звонков Маркировка звонков - Спецификация ключевых слов - Отслеживание целей веб-сайта и заказов - Подробные отчеты, воронка продаж и рентабельность инвестиций - Интеграция рекламных платформ и CRM-систем - Полная поддержка клиентов.
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion - это программное обеспечение для управления полевыми услугами, предлагающее функции для управления клиентами, счетами, запасами и рабочего времени.
Ringostat
ringostat.com
Ringostat — платформа для отслеживания вызовов, телефонии и аналитики, помогающая оптимизировать маркетинг и улучшить общение с клиентами.
Nimbata
nimbata.com
Nimbata сочетает в себе уникальные возможности захвата потенциальных клиентов, отслеживания конверсий, маркетинговой атрибуции и управления потенциальными клиентами, которые генерируют более эффективные входящие лиды и конвертируют больше посетителей веб-сайта в продажи. Nimbata (https://www.nimbata.com) обеспечивает: • Привлечение потенциальных клиентов через местные, бесплатные или специальные номера в 4300 городах и более чем 70 странах мира. • Собственные данные о конверсиях звонков и отслеживании отправки веб-форм с помощью скрипта/пикселя нимбата. Атрибуция на уровне сеанса (источник, кампания или ключевое слово) для звонков-конверсий с использованием динамической вставки номера (DNI). • Обработка потенциальных клиентов по телефону/звонкам (записи, приветствия, шепот, опросы, спам-фильтры, маркировка). • Рабочие процессы управления вызовами, использующие расширенные возможности маршрутизации (приоритетная, множественная, взвешенная) и географической маршрутизации для повышения эффективности и закрытия возможностей продаж. • Автоматизация и интеграция для обогащения ваших любимых инструментов маркетинга, продаж и совместной работы полезными данными. • Возможности аналитики и отчетности, раскрывающие детали всего пути клиента и визуализирующие ключевые данные, например, звонящие впервые или повторно.
Retreaver
retreaver.com
Retriaver помогает маркетологам, агентствам и брендам лучше понять путь клиента. Наше облачное программное обеспечение предоставляет данные о входящих звонках в режиме реального времени путем маркировки, отслеживания и маршрутизации звонящего к соответствующему лицу или отделу. Используйте данные популярных маркетинговых решений, таких как HubSpot, Eloqua и Instapage, чтобы предоставлять персонализированный опыт и повышать коэффициент конверсии. Воспользовавшись этими данными, вы определите, какие кампании приносят наибольший доход, повысят удовлетворенность клиентов и повысят конверсию. Позвоните нам сегодня по телефону (877) 794-6544 или посетите
Hot Prospector
hotprospector.com
Hot Prospector - платформа для автоматизации продаж с интеграцией электронной почты, SMS и телефонных вызовов для повышения эффективности работы с потенциальными клиентами.
CallRoot
callroot.com
CallRoot — это программа для отслеживания звонков, которая записывает входящие звонки и сопоставляет их с источниками привлечения клиентов.
WildJar
wildjar.com
WildJar помогает предприятиям добиться огромного успеха, предоставляя передовые решения для голосовой связи и SMS. Основанная в 2016 году, WildJar помогает более чем 4000 компаниям по всему миру общаться со своими клиентами и увеличивать прибыль.
Revenue.io
revenue.io
Revenue.io предоставляет высокопроизводительным командам рекомендации в режиме реального времени. Выявляя и рекомендуя то, что работает лучше всего, Revenue.io позволяет сотням клиентов, таким как HPE, Nutanix и AWS, получать предсказуемые результаты и оптимизировать всю свою прибыльную деятельность. Компания Revenue.io, основанная в 2013 году, имеет штаб-квартиру в Лос-Анджелесе и поддерживается венчурным финансированием от Goldman Sachs, Bryant Stibel и Palisades Capital.
CallScaler
callscaler.com
CallScaler - инструмент для отслеживания звонков, помогающий бизнесу анализировать телефонную связь и оптимизировать маркетинговые стратегии.
Clixtell
clixtell.com
Clixtell предоставляет полное решение для предприятий и агентств по цифровому маркетингу. Отслеживание вызовов, веб-аналитика, услуги по выявлению мошенничества, профилактике и защите с оплатой за клик для онлайн-рекламодателей в новую цифровую эру. Постоянно растущая и улучшаясь, мы гордимся тем, что обеспечиваем безопасную и звуковую прозрачную рекламу для наших клиентов. Мы помогаем предприятиям оптимизировать и защищать их рекламные кампании, увеличить продажи, прибыль и рентабельность инвестиций и улучшить обслуживание клиентов.
CallAction
callaction.co
CallAction — мобильное веб-приложение для автоматизации отслеживания входящих звонков и взаимодействия по всем маркетинговым каналам.
Call iQ
mycalliq.com
Как работает Call iQ 5-этапный процесс за долю секунды Посмотрите это короткое видео, чтобы узнать, как работает наш 5-этапный процесс отслеживания звонков: от назначения номеров до отслеживания каждого звонка по этим номерам и предоставления оперативной, реальной и критической аналитики по каждому звонку. . Готовы начать экономить свои маркетинговые доллары? ЗАПРОСИТЬ ДЕМО 1-866-721-2180 Прямой эфир…
CallPlease
webapp.callplease.com
CallPlease — приложение для управления звонками и сообщениями, оптимизирующее общение для личного и делового использования на iOS, Android и веб.
iovox
iovox.com
Программное обеспечение для отслеживания телефонных звонков и повышения производительности для частных лиц и предприятий по всему миру.
800response
800response.com
800response предоставляет широкий выбор бесплатных телефонных номеров, инструменты отслеживания звонков и данные аналитики клиентов, которые помогают компаниям управлять усилиями по привлечению потенциальных клиентов на вершине воронки, одновременно получая ценные данные маркетинговой атрибуции, которые помогут вам получить окупаемость инвестиций и сохранить свою прибыль. самые ценные клиенты. Мы предлагаем комплексное решение инструментов отслеживания звонков, которые помогают компаниям стимулировать и оптимизировать привлечение новых клиентов, измерять и отслеживать эффективность кампаний, а также отслеживать качество обслуживания клиентов. Если вам нужна аналитика звонков для повышения рентабельности инвестиций и эффективности вашей рекламной кампании, у 800response есть все необходимые инструменты. И мы можем передать эти данные непосредственно в вашу CRM.
AuditCall
auditcall.com
AuditCall выдающаяся компания, предоставляющая исключительные решения для анализа звонков для предприятий по всему миру. Он предоставляет подробную информацию о каждом аспекте, из-за которого звонит ваш телефон. Отслеживание телефонных звонков, запись, аналитика и многое другое, чтобы вы могли получить максимальный доход и получить довольных клиентов. AuditCall — это продукт, известный своими инновационными облачными решениями для унифицированных коммуникаций и совместной работы. Компания AuditCall со штаб-квартирой в США предоставляет предприятиям и отраслям более продвинутые и безопасные способы связи со своими клиентами и сотрудниками, повышения производительности труда и укрепления отношений с клиентами с помощью своего интуитивно понятного программного обеспечения — AuditCall. Это помогает корпорациям принимать более обоснованные решения о том, как распределять маркетинговые расходы, оптимизируя рентабельность инвестиций для рекламы и ключевых слов, которые вызывают наибольшее количество звонков. Он оснащен интригующими функциями, которые позволяют маркетологам, основанным на данных, оптимизировать эффективность своих рекламных кампаний, повысить эффективность продаж и улучшить удержание клиентов. AuditCall не только дает вам представление о кампаниях, которые привлекают ваши звонки, но и дает полную картину результатов каждого звонка. Результат? Вы можете принимать более разумные решения по оптимизации кампании, чтобы увеличить количество звонков, приносящих доход, и повысить эффективность кампаний.
Dialics
dialics.com
Dialics — это программное обеспечение для отслеживания звонков, которое предоставляет профессиональным маркетологам информацию, необходимую для увеличения количества конверсий. Dialics позволяет маркетологам отслеживать входящие телефонные звонки и определять, какие ключевые слова, рекламные кампании и предложения наиболее эффективны для получения дохода. Цель компании — помочь профессионалам повысить коэффициент конверсии, предоставив им показатели, которые позволят им оптимизировать свои маркетинговые усилия.
OnviSource
onvisource.com
Программное обеспечение для автоматизированной записи разговоров для колл-центров и предприятий в широком спектре отраслей.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics — платформа для отслеживания и анализа вызовов, помогающая предприятиям оптимизировать маркетинг и улучшить взаимодействие с клиентами.
CallRail
callrail.com
CallRail — платформа для отслеживания лидов и аналитики, помогающая бизнесу анализировать взаимодействия с клиентами и оптимизировать маркетинговые кампании.
CallSource
callsource.com
CallSource предоставляет инструменты для отслеживания звонков, управления лидами и аналитики бизнеса, помогая улучшить маркетинговые стратегии и клиентское взаимодействие.
Invoca
invoca.com
Invoca — это платформа для управления доходами, которая объединяет команды маркетинга и продаж, помогая им отслеживать и оптимизировать путь к покупке для увеличения доходов. Используя комплексную платформу управления доходами с глубокой интеграцией с ведущими технологическими платформами, отделы по сбору доходов могут лучше связать свои платные медиа-инвестиции напрямую с доходом, улучшить цифровое взаимодействие и обеспечить лучший опыт покупателей для увеличения продаж. Благодаря Invoca ведущие потребительские бренды, в том числе AutoNation, DIRECTV, Mayo Clinic, Mutual of Omaha и Verizon, получают невероятные результаты, основанные на неоспоримых данных. Invoca привлекла $184 млн от ведущих венчурных капиталистов, включая Upfront Ventures, Accel, Silver Lake Waterman, H.I.G. Партнеры по развитию и Salesforce Ventures. Invoca помогает компаниям стимулировать рост доходов, получая новые данные от звонков, что позволяет им приобретать и удерживать больше клиентов за меньшие деньги. С платформой управления доходами Invoca компании добиваются невероятных результатов: * Маркетинговые команды, подобные команде Rogers Communications, повышают качество потенциальных клиентов и снижают затраты на привлечение на 82 %. * Контакт-центры, подобные центру MoneySolver, повышают производительность агентов и коэффициент конверсии на 100 %. * Компании с несколькими офисами, такие как Renewal by Andersen, увеличивают количество встреч, назначенных по телефону, почти на 50 %.
Marchex
marchex.com
Marchex - платформа для анализа звонков, позволяющая отслеживать маркетинговые кампании, улучшать клиентские взаимодействия и оптимизировать бизнес-процессы.
Ringover
ringover.com
Ringover — облачное решение для корпоративной связи, предлагающее услуги VoIP, включая звонки, SMS и видеозвонки с интеграцией в CRM-системы.
Telmetrics
telmetrics.com
Запатентованное программное обеспечение Telmetrics для измерения вызовов (платформа анализа вызовов) построено в соответствии со стандартами IEEE и RFC и включает в себя несколько центров обработки данных, построенных на доступности телекоммуникационного уровня и отказоустойчивой архитектуре, поддерживаемой полностью автоматизированными процессами аварийного восстановления.
Truly
truly.co
Приложение Truly оптимизирует процесс продаж в Salesforce, автоматически собирая данные и автоматизируя ввод информации без участия продавцов.
Vonage
vonage.com
Приложение Vonage - это платформа для общения, позволяющая совершать голосовые и видеозвонки, обмениваться сообщениями и интегрировать коммуникации с CRM-системами.
smrtPhone
smrtphone.io
smrtPhone — облачная телефонная система для бизнеса, объединяющая голосовую связь, сообщения и управление лидами с интеграцией в CRM.
Cordless
cordless.io
Cordless — облачная платформа для центров поддержки клиентов, которая предлагает транскрипцию, анализ настроений и интеграции с CRM для улучшения качества обслуживания.
CallFire
callfire.com
CallFire - платформа для управления голосовой и текстовой коммуникацией, предлагающая услуги автоматизации взаимодействия с клиентами для предприятий и организаций.
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts — это универсальное программное обеспечение для отслеживания потенциальных клиентов для маркетинговых агентств и их клиентов. WhatConverts автоматически показывает маркетологам и владельцам бизнеса, насколько хорошо работает их маркетинг. Используйте WhatConverts для отслеживания звонков, форм и чата для всех потенциальных клиентов. Для рекламы PPC WhatConverts предлагает отслеживание вызовов по ключевым словам, которое показывает, какие кампании работают лучше всего. WhatConverts также имеет надежное управление потенциальными клиентами и отчеты о потенциальных клиентах. Это больше, чем просто программное обеспечение для отслеживания звонков; это полноценная панель отслеживания, управления и отчетности.
Ringba
ringba.com
Ringba - платформа для отслеживания входящих вызовов и аналитики, помогает управлять вызовами и повышать эффективность маркетинга с оплатой за вызов.
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai - платформа для анализа разговоров по продажам, предоставляющая коучинг в реальном времени и прогнозирование для повышения эффективности команд продаж.
Shape Software
setshape.com
Shape — это программа автоматизации продаж и маркетинга, упрощающая управление проектами, привлечением клиентов и коммуникацией между командами.
DCDial
dcdial.com
DCDial - облачное решение для контакт-центров, позволяющее компаниям общаться с клиентами через текст и голосовые сообщения.
Phonexa
phonexa.com
PhoneXA-это программное обеспечение для отслеживания корпоративного уровня для производительности, партнерского и партнера. Phonexa Suite - это основная технология, которая проходит через лидерство потребителей и звонит по жизни, помогая командам маркетинга производительности реализовать рентабельность инвестиций для брендов по филиалам, партнерам и платным каналам. PhoneXA приоритет маркетингу на основе результатов в отношении взаимодействия с клиентами, таких как клики, вызовы, представления форм, поведение веб-сайта и многое другое. Благодаря одному операционному решению, Phonexa Suite предоставляет издателям D2C, сети, агентствам и брендам беспрецедентный доступ и контроль в кампаниях, устраняет отсутствие прозрачности между генерацией потенциальных клиентов и автоматизирует процессы. Phonexa Suite позволяет клиентам оптимизировать усилия по привлечению клиентов без трения и анализировать источники, которые управляют квалифицированным трубопроводом. Глобальная штаб -квартира Phonexa базируется в Лос -Анджелесе с дополнительными офисами в Великобритании, Украине и Канаде. В компании работают более 200 человек. Для получения дополнительной информации посетите www.phonexa.com.
Convirza
convirza.com
Convirza — первая корпоративная платформа для отслеживания и оптимизации звонков. Чтобы удовлетворить растущий спрос на аналитику телефонных взаимодействий, мы сочетаем традиционное отслеживание звонков с мощным анализом телефонных звонков. Convirza использует технологию распознавания речи и сложные алгоритмы для оценки качества потенциальных клиентов, измерения конверсий и принятия мер с помощью полностью автоматизированного маркетинга. Мы помогаем опытным маркетологам принимать более эффективные решения, улучшать показатели закрытия и качество обслуживания клиентов, одновременно увеличивая доход. Мы обслуживаем ведущие национальные и международные бренды в сфере автомобилестроения, здравоохранения, гостиничного бизнеса, бытовых и финансовых услуг. Разработанные для предприятий любого размера, средств массовой информации/издательских агентств, колл-центров и т. д., мы предоставляем решения для записи звонков и обработки данных, которые помогают отслеживать и анализировать звонки, чтобы понять намерения и поведение звонящего. Недавно компания выпустила революционную платформу оптимизации маркетинга звонков в своей штаб-квартире в Силикон-Слоупс, штат Юта.
PBXDom
pbxdom.com
Облачные отчеты PBXDom позволяют легко создавать подробные отчеты о деятельности вашего телефона или колл-центра из любой точки мира; нет необходимости приобретать какое-либо дополнительное программное обеспечение. Добиться этого можно, установив сборщик PBXDom и подключив АТС или Колл-центр к компьютеру, на котором вы установили это программное обеспечение; вот и все. Программное обеспечение-сборщик автоматически получает информацию о ваших вызовах из вашего колл-центра или АТС, а затем отправляет эту информацию на сервер PBXDom, после чего наш сервер анализирует информацию, чтобы предоставить вам различные отчеты.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics — платформа для измерения маркетинга, отслеживающая путь клиента и атрибутирующая доход по каналам, кампаниям и контенту.
800.com
800.com
800.com предоставляет решения для бизнеса, включая бесплатные и пользовательские номера, возможности управления вызовами и SMS-маркетинг.
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