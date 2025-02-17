Программное обеспечение для отслеживания входящих звонков - Самые популярные приложения - Сирия

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для отслеживания входящих звонков присваивает входящие телефонные звонки соответствующим источникам, генерируя уникальные местные и бесплатные номера для рекламы, местоположений веб-сайтов, кампаний с оплатой за клик и ключевых слов. Это позволяет организациям отслеживать эффективность различных источников кампании в привлечении потенциальных клиентов. Эти решения выходят за рамки базового отслеживания и предлагают расширенные функции, такие как запись звонков, мониторинг, маршрутизация и системы интерактивного голосового ответа для оценки потенциальных клиентов и предоставления подробной отчетности. Продукты для отслеживания входящих звонков, которые в первую очередь используются маркетинговыми командами, облегчают измерение успеха конкретной маркетинговой кампании. Они предоставляют комплексную отчетность и аналитику по рентабельности инвестиций и оптимизации кампаний. Легко интегрируясь с инструментами цифровой аналитики и рекламы, они облегчают включение офлайн-конверсий в общие воронки конверсии. Более того, они часто интегрируются с программным обеспечением CRM для эффективной регистрации и отслеживания потенциальных клиентов как для отделов маркетинга, так и для отделов продаж. Кроме того, программное обеспечение для отслеживания входящих вызовов может включать в себя функции отслеживания исходящих вызовов, обычно используемые торговыми представителями.
Отправить новое приложение
CallGear
callgear.ae
Все, что вам нужно для эффективного общения с вашими клиентами. Автоматизируйте потоки звонков и сосредоточьтесь на своем бизнесе.
Infinity Portal
infinity.co
Узнайте, что происходит до, во время и после каждого звонка, и примите реальные меры для повышения маркетинговой и операционной эффективности. Infinity — это сертифицированная по стандарту ISO 27001 платформа мирового класса для анализа вызовов с возможностями детального отслеживания посетителей. Infinity позволяет вам составить карту всего пути клиента и получить бесценную информацию, такую как кампании, веб-страницы и точные ключевые слова, с которыми ваши клиенты взаимодействовали, прежде чем они подняли трубку. Определение источников конверсий по звонкам поможет вам увидеть полную картину при анализе эффективности. Вы сможете добиться впечатляющей рентабельности своих маркетинговых расходов, полностью исключив догадки относительно того, что генерирует продажи. Infinity Hub постоянно развивается, чтобы предоставить пользователям возможность создавать лучший в своем классе клиентский опыт, позволяя им интегрироваться с последними версиями Google Ads, Google Analytics, Looker Studio, Hubspot, Salesforce и многими другими. Мы также интегрируемся с Instagram и Facebook, что означает, что пользователи Infinity могут получить дополнительную выгоду от своей социальной рекламы. Наш пакет аналитики разговоров анализирует все входящие и исходящие звонки в любом масштабе и предлагает важную информацию о том, что приводит, а что нет, к положительным результатам. Идентификатор агента предоставляет детальную информацию о работе отдельных агентов, поэтому вы можете создавать индивидуальные учебные занятия, направленные на обеспечение бесперебойного обслуживания клиентов. Некоторые из результатов, которых мы помогли нашим клиентам, включают: увеличение конверсии на 79 % для Flight Center; сокращение затрат на привлечение клиентов (CAC) на 64 % для Pendragon; сокращение затрат на колл-центр на 50 % для Access Self Storage.
Infinity Hub
infinity.co
Узнайте, что происходит до, во время и после каждого звонка, и примите реальные меры для повышения маркетинговой и операционной эффективности. Infinity — это сертифицированная по стандарту ISO 27001 платформа мирового класса для анализа вызовов с возможностями детального отслеживания посетителей. Infinity позволяет вам составить карту всего пути клиента и получить бесценную информацию, такую как кампании, веб-страницы и точные ключевые слова, с которыми ваши клиенты взаимодействовали, прежде чем они подняли трубку. Определение источников конверсий по звонкам поможет вам увидеть полную картину при анализе эффективности. Вы сможете добиться впечатляющей рентабельности своих маркетинговых расходов, полностью исключив догадки относительно того, что генерирует продажи. Infinity Hub постоянно развивается, чтобы предоставить пользователям возможность создавать лучший в своем классе клиентский опыт, позволяя им интегрироваться с последними версиями Google Ads, Google Analytics, Looker Studio, Hubspot, Salesforce и многими другими. Мы также интегрируемся с Instagram и Facebook, что означает, что пользователи Infinity могут получить дополнительную выгоду от своей социальной рекламы. Наш пакет аналитики разговоров анализирует все входящие и исходящие звонки в любом масштабе и предлагает важную информацию о том, что приводит, а что нет, к положительным результатам. Идентификатор агента предоставляет детальную информацию о работе отдельных агентов, поэтому вы можете создавать индивидуальные учебные занятия, направленные на обеспечение бесперебойного обслуживания клиентов. Некоторые из результатов, которых мы помогли нашим клиентам достичь, включают: Увеличение конверсий на 79 % для Flight Center Снижение затрат на привлечение клиентов (CAC) на 64 % для Pendragon Снижение затрат на колл-центр на 50 % для Access Self Storage
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch — это омниканальная маркетинговая платформа. Мы помогаем привлекать, конвертировать и анализировать ваших клиентов. Calltouch предоставляет услугу отслеживания звонков, которая предоставляет всю информацию об эффективности рекламы. Благодаря сервису коллтрекинга вы можете разделить все объявления на те, которые стимулируют продажи, и те, которые тратят бюджет. Отслеживание звонков помогает оценить каналы и рекламу, которые стоит масштабировать, а другие следует отключить. Цены от 60,00 долларов США в месяц Стандарт - Комплексная аналитика для малого и среднего бизнеса - Динамическое и статическое отслеживание звонков Журнал звонков Маркировка звонков - Спецификация ключевых слов - Отслеживание целей веб-сайта и заказов - Подробные отчеты, воронка продаж и рентабельность инвестиций - Интеграция рекламных платформ и CRM-систем - Полная поддержка клиентов.
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion — это простое и мощное программное обеспечение для управления выездным обслуживанием, предлагающее множество функций, таких как управление клиентами, выставление счетов и платежи, управление запасами, учет времени и отчетность. Программное обеспечение доступно в настольных и мобильных приложениях для подключения сотрудников офиса, технических специалистов и клиентов.
Ringostat
ringostat.com
Ringostat — платформа коллтрекинга, телефонии и сквозной аналитики. Ringostat помогает оптимизировать маркетинг с учетом рентабельности инвестиций, построить эффективную коммуникацию с клиентами и увеличить продажи. Это единственный сервис такого рода в Восточной Европе, который является официальным технологическим партнером Google Analytics. Платформа включает в себя семь продуктов: коллтрекинг, сквозную аналитику, виртуальную АТС, виджет обратного звонка, Ringostat Smart Phone, Ringostat Insider и Ringostat Messenger. Каждый из этих продуктов представляет одну из трех отраслей, которые вместе составляют единую экосистему: аналитика, коммуникации и продажи. Виртуальная АТС Ringostat запускается за день, не требует дополнительных вложений в оборудование и подходит для любых условий работы отдела продаж. Решения Ringostat идеально подходят для колл-центров. Они позволяют быстро обрабатывать запросы и совершать звонки в один клик. Потребности клиентов являются главным приоритетом платформы. Дружелюбная команда техподдержки внимательно относится к запросам пользователей и отвечает менее чем за четыре минуты. 95% пользователей оценивают специалистов техподдержки Ringostat на «Отлично» или «Хорошо». Кроме того, специальный менеджер по работе с клиентами помогает клиентам максимально эффективно использовать продукты Ringostat для конкретных бизнес-задач.
Nimbata
nimbata.com
Nimbata сочетает в себе уникальные возможности захвата потенциальных клиентов, отслеживания конверсий, маркетинговой атрибуции и управления потенциальными клиентами, которые генерируют более эффективные входящие лиды и конвертируют больше посетителей веб-сайта в продажи. Nimbata (https://www.nimbata.com) обеспечивает: • Привлечение потенциальных клиентов через местные, бесплатные или специальные номера в 4300 городах и более чем 70 странах мира. • Собственные данные о конверсиях звонков и отслеживании отправки веб-форм с помощью скрипта/пикселя нимбата. Атрибуция на уровне сеанса (источник, кампания или ключевое слово) для звонков-конверсий с использованием динамической вставки номера (DNI). • Обработка потенциальных клиентов по телефону/звонкам (записи, приветствия, шепот, опросы, спам-фильтры, маркировка). • Рабочие процессы управления вызовами, использующие расширенные возможности маршрутизации (приоритетная, множественная, взвешенная) и географической маршрутизации для повышения эффективности и закрытия возможностей продаж. • Автоматизация и интеграция для обогащения ваших любимых инструментов маркетинга, продаж и совместной работы полезными данными. • Возможности аналитики и отчетности, раскрывающие детали всего пути клиента и визуализирующие ключевые данные, например, звонящие впервые или повторно.
Retreaver
retreaver.com
Retriaver помогает маркетологам, агентствам и брендам лучше понять путь клиента. Наше облачное программное обеспечение предоставляет данные о входящих звонках в режиме реального времени путем маркировки, отслеживания и маршрутизации звонящего к соответствующему лицу или отделу. Используйте данные популярных маркетинговых решений, таких как HubSpot, Eloqua и Instapage, чтобы предоставлять персонализированный опыт и повышать коэффициент конверсии. Воспользовавшись этими данными, вы определите, какие кампании приносят наибольший доход, повысят удовлетворенность клиентов и повысят конверсию. Позвоните нам сегодня по телефону (877) 794-6544 или посетите
Hot Prospector
hotprospector.com
Hot Prospector — это платформа автоматизации исходящих продаж, которая объединяет электронную почту, SMS, голосовую почту без звонка, исходящий и входящий дозвон в простую CRM.
CallRoot
callroot.com
CallRoot — это программное обеспечение для отслеживания звонков, предназначенное для маркетинговых команд и агентств. Он отслеживает и записывает входящие телефонные звонки, динамически вставляет номера телефонов и отображает источник реферера при каждом входящем звонке.
WildJar
wildjar.com
WildJar помогает предприятиям добиться огромного успеха, предоставляя передовые решения для голосовой связи и SMS. Основанная в 2016 году, WildJar помогает более чем 4000 компаниям по всему миру общаться со своими клиентами и увеличивать прибыль.
Revenue.io
revenue.io
Revenue.io предоставляет высокопроизводительным командам рекомендации в режиме реального времени. Выявляя и рекомендуя то, что работает лучше всего, Revenue.io позволяет сотням клиентов, таким как HPE, Nutanix и AWS, получать предсказуемые результаты и оптимизировать всю свою прибыльную деятельность. Компания Revenue.io, основанная в 2013 году, имеет штаб-квартиру в Лос-Анджелесе и поддерживается венчурным финансированием от Goldman Sachs, Bryant Stibel и Palisades Capital.
CallScaler
callscaler.com
CallScaler предлагает простой способ начать и масштабировать кампании по отслеживанию звонков по самым конкурентоспособным тарифам в отрасли.
Clixtell
clixtell.com
Clixtell предоставляет комплексное решение для предприятий и агентств цифрового маркетинга. Отслеживание звонков, веб-аналитика, обнаружение, предотвращение и защита мошенничества с оплатой за клик для онлайн-рекламодателей в новую цифровую эпоху. Постоянно растущая и совершенствующаяся, мы гордимся тем, что можем предоставить нашим клиентам безопасную и прозрачную рекламу. Мы помогаем предприятиям оптимизировать и защищать свои рекламные кампании, увеличивать продажи, прибыль и рентабельность инвестиций, а также улучшать обслуживание клиентов.
CallAction
callaction.co
CallAction — это мобильное веб-приложение, позволяющее автоматизировать отслеживание и взаимодействие входящих звонков по всем маркетинговым каналам.
Call iQ
mycalliq.com
Как работает Call iQ 5-этапный процесс за долю секунды Посмотрите это короткое видео, чтобы узнать, как работает наш 5-этапный процесс отслеживания звонков: от назначения номеров до отслеживания каждого звонка по этим номерам и предоставления оперативной, реальной и критической аналитики по каждому звонку. . Готовы начать экономить свои маркетинговые доллары? ЗАПРОСИТЬ ДЕМО 1-866-721-2180 Прямой эфир…
CallPlease
webapp.callplease.com
CallPlease, самое современное в мире программное обеспечение для журнала вызовов, списка вызовов и совместной работы с телефонными сообщениями с элегантными интерфейсами для iOS, Android и Интернета. Используется всеми ведущими мировыми медиа-производителями, а также юридическими фирмами, организациями услуг, организациями продаж и многими другими.
iovox
iovox.com
Программное обеспечение для отслеживания телефонных звонков и повышения производительности для частных лиц и предприятий по всему миру.
800response
800response.com
800response предоставляет широкий выбор бесплатных телефонных номеров, инструменты отслеживания звонков и данные аналитики клиентов, которые помогают компаниям управлять усилиями по привлечению потенциальных клиентов на вершине воронки, одновременно получая ценные данные маркетинговой атрибуции, которые помогут вам получить окупаемость инвестиций и сохранить свою прибыль. самые ценные клиенты. Мы предлагаем комплексное решение инструментов отслеживания звонков, которые помогают компаниям стимулировать и оптимизировать привлечение новых клиентов, измерять и отслеживать эффективность кампаний, а также отслеживать качество обслуживания клиентов. Если вам нужна аналитика звонков для повышения рентабельности инвестиций и эффективности вашей рекламной кампании, у 800response есть все необходимые инструменты. И мы можем передать эти данные непосредственно в вашу CRM.
AuditCall
auditcall.com
AuditCall выдающаяся компания, предоставляющая исключительные решения для анализа звонков для предприятий по всему миру. Он предоставляет подробную информацию о каждом аспекте, из-за которого звонит ваш телефон. Отслеживание телефонных звонков, запись, аналитика и многое другое, чтобы вы могли получить максимальный доход и получить довольных клиентов. AuditCall — это продукт, известный своими инновационными облачными решениями для унифицированных коммуникаций и совместной работы. Компания AuditCall со штаб-квартирой в США предоставляет предприятиям и отраслям более продвинутые и безопасные способы связи со своими клиентами и сотрудниками, повышения производительности труда и укрепления отношений с клиентами с помощью своего интуитивно понятного программного обеспечения — AuditCall. Это помогает корпорациям принимать более обоснованные решения о том, как распределять маркетинговые расходы, оптимизируя рентабельность инвестиций для рекламы и ключевых слов, которые вызывают наибольшее количество звонков. Он оснащен интригующими функциями, которые позволяют маркетологам, основанным на данных, оптимизировать эффективность своих рекламных кампаний, повысить эффективность продаж и улучшить удержание клиентов. AuditCall не только дает вам представление о кампаниях, которые привлекают ваши звонки, но и дает полную картину результатов каждого звонка. Результат? Вы можете принимать более разумные решения по оптимизации кампании, чтобы увеличить количество звонков, приносящих доход, и повысить эффективность кампаний.
Dialics
dialics.com
Dialics — это программное обеспечение для отслеживания звонков, которое предоставляет профессиональным маркетологам информацию, необходимую для увеличения количества конверсий. Dialics позволяет маркетологам отслеживать входящие телефонные звонки и определять, какие ключевые слова, рекламные кампании и предложения наиболее эффективны для получения дохода. Цель компании — помочь профессионалам повысить коэффициент конверсии, предоставив им показатели, которые позволят им оптимизировать свои маркетинговые усилия.
OnviSource
onvisource.com
Программное обеспечение для автоматизированной записи разговоров для колл-центров и предприятий в широком спектре отраслей.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics — глобальный поставщик аналитики разговоров, предоставляющий маркетологам данные для принятия уверенных стратегических решений. Более 100 000 пользователей, включая The Washington Post, Verizon Connect и ServiceMaster, полагаются на CTM при принятии рекламных решений на основе данных. CTM интегрируется с основными инструментами, которые маркетологи используют каждый день, такими как Google Ads and Analytics, Hubspot, Salesforce, Zoom и Facebook. CTM была одним из первых поставщиков услуг отслеживания звонков и по-прежнему принадлежит ее основателям, мужу и жене, Тодду и Лоре Фишер. CallTrackingMetrics из года в год признается лидером отрасли ведущими изданиями по программному обеспечению, такими как G2 и Capterra, и регулярно получает признание за свой рост и инновационную культуру.
CallRail
callrail.com
CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. CallRail — это ведущая аналитическая платформа, которая позволяет предприятиям любого размера уверенно выходить на рынок. Решения CallRail, обслуживающие более 200 000 компаний по всему миру, помогают компаниям отслеживать и соотносить каждый лид с их маркетинговым путешествием, фиксировать и управлять каждым звонком, текстовым сообщением, чатом и формой, а также использовать информацию в режиме реального времени для оптимизации своего маркетинга.
CallSource
callsource.com
CallSource — лидер отрасли в области решений для отслеживания звонков, управления потенциальными клиентами и бизнес-аналитики. Увеличьте свои маркетинговые затраты и получите ощутимые результаты.
Invoca
invoca.com
Invoca — это платформа для управления доходами, которая объединяет команды маркетинга и продаж, помогая им отслеживать и оптимизировать путь к покупке для увеличения доходов. Используя комплексную платформу управления доходами с глубокой интеграцией с ведущими технологическими платформами, отделы по сбору доходов могут лучше связать свои платные медиа-инвестиции напрямую с доходом, улучшить цифровое взаимодействие и обеспечить лучший опыт покупателей для увеличения продаж. Благодаря Invoca ведущие потребительские бренды, в том числе AutoNation, DIRECTV, Mayo Clinic, Mutual of Omaha и Verizon, получают невероятные результаты, основанные на неоспоримых данных. Invoca привлекла $184 млн от ведущих венчурных капиталистов, включая Upfront Ventures, Accel, Silver Lake Waterman, H.I.G. Партнеры по развитию и Salesforce Ventures. Invoca помогает компаниям стимулировать рост доходов, получая новые данные от звонков, что позволяет им приобретать и удерживать больше клиентов за меньшие деньги. С платформой управления доходами Invoca компании добиваются невероятных результатов: * Маркетинговые команды, подобные команде Rogers Communications, повышают качество потенциальных клиентов и снижают затраты на привлечение на 82 %. * Контакт-центры, подобные центру MoneySolver, повышают производительность агентов и коэффициент конверсии на 100 %. * Компании с несколькими офисами, такие как Renewal by Andersen, увеличивают количество встреч, назначенных по телефону, почти на 50 %.
Marchex
marchex.com
Marchex Marketing Edge предлагает простое в использовании решение для анализа разговоров, которое показывает, какие маркетинговые кампании и каналы генерируют входящие звонки и текстовые сообщения, что происходило в этих разговорах, а также позволяет принимать решения на основе данных для повышения эффективности цифрового маркетинга и максимизации доходов. Marchex Marketing Edge помогает вам оптимизировать ценность каждого входящего звонка или текстового сообщения — от маршрутизации звонков до их результатов.
Ringover
ringover.com
Ringover — это простое в использовании многоканальное облачное решение для связи (звонки, SMS, видеозвонки, электронная почта...), предназначенное для повышения качества обслуживания ваших клиентов и увеличения ваших продаж. Предоставьте своим клиентам и потенциальным клиентам персонализированный опыт и повысьте производительность ваших отделов продаж и обслуживания клиентов благодаря интуитивно понятному и простому в управлении интерфейсу. Наши расширенные функции контроля и обучения позволяют вам внимательно следить за операциями и быстро обучать членов вашей команды. Ringover интегрируется с более чем 80 бизнес-инструментами (CRM, служба поддержки...), оптимизируя задачи и повышая эффективность.
Telmetrics
telmetrics.com
Запатентованное программное обеспечение Telmetrics для измерения вызовов (платформа анализа вызовов) построено в соответствии со стандартами IEEE и RFC и включает в себя несколько центров обработки данных, построенных на доступности телекоммуникационного уровня и отказоустойчивой архитектуре, поддерживаемой полностью автоматизированными процессами аварийного восстановления.
Truly
truly.co
Представляем первую платформу оптимизации процессов продаж для Salesforce, не требующую ввода данных вручную. В отличие от инструментов продаж, которые упрощают обновление CRM для представителей, Truly полностью устраняет необходимость. - Продукт Truly Capture (электронная почта, голосовая связь, веб-встречи, SMS) автоматически собирает больше данных о деятельности сотрудников отдела продаж, чем любой конкурирующий продукт (на 68 % больше электронных писем, чем инструменты взаимодействия с продажами, такие как Outreach, на 33 % больше звонков, чем программное обеспечение для колл-центров, такое как LiveOps, 6 %). больше веб-совещаний, чем инструментов аналитики разговоров, таких как Gong) — Поистине искусственный интеллект обогащает все данные о вашей активности и предоставляет отчетные структурированные метаданные в Salesforce. Транскрипция делает ваш разговорный контент отчетным и доступным для поиска в отделе продаж. Аналитика разговоров показывает «истинное время разговора». Контактная информация раскрывает старшинство и личность людей, с которыми вы разговариваете на веб-встречах. В заметках о звонках с помощью ИИ суммируется то, что происходит во время звонков. Оптимизатор процесса продаж позволяет автоматизировать весь ввод данных (создавать контакты, возможности продвижения, обновлять диспозиции, составлять список конкурентов и многое другое!). Funnel Analytics автоматически моделирует вашу воронку, чтобы предоставить вам отчеты/информацию об эффективности ваших продаж. Оптимизатор процессов позволяет вам проверить, соблюдается ли какой-либо аспект вашего процесса продаж, И продемонстрировать, насколько это улучшает конверсию воронки продаж. Автоматизация процессов получения доходов позволяет вам брать работающие процессы и автоматизировать их для повторений, чтобы обеспечить более последовательное выполнение и возвращать часы времени каждую неделю.
Vonage
vonage.com
Vonage (официальное название Vonage Holdings Corp.) — американский публичный поставщик облачных коммуникаций для бизнеса. Компания со штаб-квартирой в Холмдел-Тауншип, штат Нью-Джерси, была основана в 2001 году как поставщик бытовых телекоммуникационных услуг на основе голосовой связи по интернет-протоколу (VoIP). По состоянию на 2020 год консолидированная выручка Vonage составила 1,25 миллиарда долларов. Благодаря серии приобретений, начавшихся в 2013 году, Vonage, ранее являвшаяся поставщиком услуг, ориентированных на потребителя, расширила свое присутствие на рынке B2B. Предложение Vonage включает унифицированные коммуникации, приложения для контакт-центров и коммуникационные API.
smrtPhone
smrtphone.io
Самая умная облачная телефонная система и мощный дозвонщик. smrtPhone — это универсальная коммуникационная платформа для бизнеса, ориентированного на продажи. Голос, текст, мощный набор номера, управление потенциальными клиентами — все это легко синхронизируется с вашей системой CRM.
Cordless
cordless.io
Cordless — это современный облачный колл-центр для групп поддержки клиентов со встроенным диалоговым интеллектом. Cordless предоставляет командам поддержки клиентов комплексное решение, позволяющее общаться с клиентами по телефону и получать глубокую информацию из разговоров. Благодаря готовым транскрипциям, анализу настроений, автоматической пометке разговоров и глубокой интеграции с наиболее популярными CRM, Cordless позволяет менеджерам службы поддержки клиентов лучше проводить контроль качества, определять возможности для обучения. Cordless — это современный облачный колл-центр для команды поддержки клиентов со встроенным диалоговым интеллектом. Cordless предоставляет командам поддержки клиентов комплексное решение, позволяющее общаться с клиентами по телефону и получать глубокую информацию из разговоров. Благодаря готовым транскрипциям, анализу настроений, автоматической пометке разговоров и глубокой интеграции с наиболее популярными CRM, Cordless позволяет менеджерам службы поддержки клиентов лучше проводить контроль качества, выявлять возможности для обучения, выявлять тенденции в запросах клиентов и общаться с более широкая команда.
CallFire
callfire.com
CallFire предоставляет простые в использовании решения голосового маркетинга с самообслуживанием тысячам компаний в США и Канаде. Мы специализируемся на оказании помощи местному бизнесу в росте и сохранении доходов с помощью информационно-просветительских услуг, таких как IVR, голосовое вещание и отслеживание вызовов. Помимо обслуживания местного бизнеса, CallFire дает возможность некоммерческим, религиозным группам и другим организациям более эффективно взаимодействовать со своей аудиторией. Штаб-квартира CallFire находится в Санта-Монике, штат Калифорния, а дочерние офисы — в Остине, штат Техас, и в Киеве, Украина.
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts — это универсальное программное обеспечение для отслеживания потенциальных клиентов для маркетинговых агентств и их клиентов. WhatConverts автоматически показывает маркетологам и владельцам бизнеса, насколько хорошо работает их маркетинг. Используйте WhatConverts для отслеживания звонков, форм и чата для всех потенциальных клиентов. Для рекламы PPC WhatConverts предлагает отслеживание вызовов по ключевым словам, которое показывает, какие кампании работают лучше всего. WhatConverts также имеет надежное управление потенциальными клиентами и отчеты о потенциальных клиентах. Это больше, чем просто программное обеспечение для отслеживания звонков; это полноценная панель отслеживания, управления и отчетности.
Ringba
ringba.com
Ringba — это ведущая в отрасли платформа отслеживания и аналитики входящих звонков для предприятий, колл-центров и профессиональных маркетологов с оплатой за звонок. Получите больше окупаемости инвестиций, чем любая другая платформа, благодаря маршрутизации вызовов Ringba в реальном времени, дереву звонков для вызовов и ведущей в отрасли аналитике. И все это без контрактов, минимумов и излишков. Чтобы узнать больше, позвоните нам по телефону (800) 824-5000 или свяжитесь с нашей командой по адресу [email protected].
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai — это платформа диалогового анализа, которая помогает отделам продаж повысить производительность и снизить затраты на приобретение. Этот инструмент дает торговым представителям подсказки в режиме реального времени во время разговора, чтобы помочь им лучше привлекать клиентов. Платформа дает менеджерам и торговым представителям возможность видеть каждый звонок с помощью подробной аналитики звонков, включая эмоции, возражения, намерения и т. д.
Shape Software
setshape.com
Shape — это специальное программное обеспечение для автоматизации продаж и маркетинга, которое поставляется со встроенными функциями, которые можно настроить для любого бизнеса. Простой в использовании интерфейс расширяет возможности ваших команд и объединяет все аспекты вашего бизнеса на одной платформе искусственного интеллекта. Shape Software предоставляет вашим командам пространство для совместной работы, позволяющее им оставаться согласованными и эффективными во всем, что они делают, будь то оптимизация вашей воронки продаж, привлечение большего количества потенциальных клиентов с помощью маркетинговых последовательностей и цифровой рекламы, развитие отношений с клиентами, бесперебойное общение или отслеживание проектов. Начните увеличивать свой доход с помощью Shape сегодня.
DCDial
dcdial.com
Наше облачное решение для контакт-центра помогает компаниям обращаться к миллионам клиентов с помощью интерактивных текстовых и голосовых сообщений. Наше решение с широкими возможностями настройки имеет интуитивно понятный и удобный интерфейс, который позволяет нашим клиентам быстро и относительно легко разрабатывать и внедрять сложные коммуникационные стратегии. Мы помогаем нашим клиентам повысить производительность, эффективность и прибыльность за счет автоматизации бизнес-процессов: продаж и маркетинга, планирования, объявлений, обработки платежей и многого другого. Базируется в Атланте, штат Джорджия.
Phonexa
phonexa.com
Phonexa — это программное обеспечение корпоративного уровня для отслеживания эффективности, партнерского и партнерского маркетинга. Phonexa Suite — это базовая технология, которая обеспечивает взаимодействие с потребителями и жизненный цикл звонков, помогая командам перформанс-маркетинга повышать рентабельность инвестиций в бренды через партнерские, партнерские и платные каналы. Phonexa отдает приоритет маркетингу, основанному на результатах, во всех взаимодействиях с клиентами, таких как клики, звонки, отправка форм, поведение на веб-сайте и многое другое. Благодаря единому операционному решению Phonexa Suite предоставляет издателям, сетям, агентствам и брендам D2C беспрецедентный доступ и контроль над кампаниями, устраняет недостаток прозрачности в привлечении потенциальных клиентов и автоматизирует процессы. Phonexa Suite позволяет клиентам оптимизировать усилия по привлечению клиентов и анализировать источники, которые обеспечивают качественную воронку продаж. Глобальная штаб-квартира Phonexa находится в Лос-Анджелесе, а дополнительные офисы — в Великобритании, Украине и Канаде. В компании работает более 200 сотрудников. Для получения дополнительной информации посетите www.Phonexa.com.
Convirza
convirza.com
Convirza — первая корпоративная платформа для отслеживания и оптимизации звонков. Чтобы удовлетворить растущий спрос на аналитику телефонных взаимодействий, мы сочетаем традиционное отслеживание звонков с мощным анализом телефонных звонков. Convirza использует технологию распознавания речи и сложные алгоритмы для оценки качества потенциальных клиентов, измерения конверсий и принятия мер с помощью полностью автоматизированного маркетинга. Мы помогаем опытным маркетологам принимать более эффективные решения, улучшать показатели закрытия и качество обслуживания клиентов, одновременно увеличивая доход. Мы обслуживаем ведущие национальные и международные бренды в сфере автомобилестроения, здравоохранения, гостиничного бизнеса, бытовых и финансовых услуг. Разработанные для предприятий любого размера, средств массовой информации/издательских агентств, колл-центров и т. д., мы предоставляем решения для записи звонков и обработки данных, которые помогают отслеживать и анализировать звонки, чтобы понять намерения и поведение звонящего. Недавно компания выпустила революционную платформу оптимизации маркетинга звонков в своей штаб-квартире в Силикон-Слоупс, штат Юта.
PBXDom
pbxdom.com
Облачные отчеты PBXDom позволяют легко создавать подробные отчеты о деятельности вашего телефона или колл-центра из любой точки мира; нет необходимости приобретать какое-либо дополнительное программное обеспечение. Добиться этого можно, установив сборщик PBXDom и подключив АТС или Колл-центр к компьютеру, на котором вы установили это программное обеспечение; вот и все. Программное обеспечение-сборщик автоматически получает информацию о ваших вызовах из вашего колл-центра или АТС, а затем отправляет эту информацию на сервер PBXDom, после чего наш сервер анализирует информацию, чтобы предоставить вам различные отчеты.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics — это платформа маркетинговых измерений и атрибуции, которая объединяет разрозненные данные о маркетинге, продажах, доходах и клиентах для: - Обеспечения полного представления воронки пути вашего клиента - Точной атрибуции доходов на уровне канала, кампании, контента и ключевых слов - Создавайте мультитач отчеты по атрибуции с использованием 6 различных моделей атрибуции (атрибуция по первому клику, по последнему клику, линейная, на основе позиции, атрибуция на основе времени и данных). Обогатите свою рекламную платформу(ы), инструменты CRM и BI данными о стоимости, возможностях, доходе и рентабельности инвестиций. Данные. Измеряйте и прогнозируйте влияние офлайновых и/или невидимых точек взаимодействия, связанных с «темной социальной» деятельностью и каналами с нулевым кликом. Преодолейте проблемы с точностью традиционных аналитических систем, вызванные «смертью файлов cookie», измеряя успех с помощью сторонних данных. Закажите демо-версию Ruler Analytics, чтобы начать оптимизировать свою маркетинговую стратегию на основе дохода и рентабельности инвестиций, а не только конверсий.
800.com
800.com
В 800.com мы стремимся помогать компаниям общаться со своими клиентами. Являясь ведущим поставщиком бесплатных телефонных номеров, специальных телефонных номеров и программного обеспечения для звонков, мы упрощаем компаниям возможность связаться со своими клиентами в любой точке мира. Наша миссия – расширить возможности человеческих связей посредством телекоммуникаций. Мы предоставляем простую в использовании платформу, позволяющую каждому найти и зарегистрировать запоминающийся бесплатный номер телефона. Кроме того, с помощью нашей платформы вы можете управлять всеми своими номерами в одном месте, отслеживать звонки, оценивать успех и перенаправлять вызовы на любой телефон по вашему выбору. Но это еще не все: мы также предлагаем SMS-маркетинг и интеграцию API для предприятий любого размера, что упрощает привлечение новых клиентов и развитие вашего бизнеса. Так что, если вы ищете способ улучшить свое общение и связь с клиентами, не ищите ничего, кроме 800.com.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.