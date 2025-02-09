Программное обеспечение для отслеживания входящих звонков - Самые популярные приложения - Сан-Марино

Infinity Portal

infinity.co

Узнайте, что происходит до, во время и после каждого звонка, и примите реальные меры для повышения маркетинговой и операционной эффективности. Infinity — это сертифицированная по стандарту ISO 27001 платформа мирового класса для анализа вызовов с возможностями детального отслеживания посетителей. Infinity позволяет вам составить карту всего пути клиента и получить бесценную информацию, такую ​​как кампании, веб-страницы и точные ключевые слова, с которыми ваши клиенты взаимодействовали, прежде чем они подняли трубку. Определение источников конверсий по звонкам поможет вам увидеть полную картину при анализе эффективности. Вы сможете добиться впечатляющей рентабельности своих маркетинговых расходов, полностью исключив догадки относительно того, что генерирует продажи. Infinity Hub постоянно развивается, чтобы предоставить пользователям возможность создавать лучший в своем классе клиентский опыт, позволяя им интегрироваться с последними версиями Google Ads, Google Analytics, Looker Studio, Hubspot, Salesforce и многими другими. Мы также интегрируемся с Instagram и Facebook, что означает, что пользователи Infinity могут получить дополнительную выгоду от своей социальной рекламы. Наш пакет аналитики разговоров анализирует все входящие и исходящие звонки в любом масштабе и предлагает важную информацию о том, что приводит, а что нет, к положительным результатам. Идентификатор агента предоставляет детальную информацию о работе отдельных агентов, поэтому вы можете создавать индивидуальные учебные занятия, направленные на обеспечение бесперебойного обслуживания клиентов. Некоторые из результатов, которых мы помогли нашим клиентам, включают: увеличение конверсии на 79 % для Flight Center; сокращение затрат на привлечение клиентов (CAC) на 64 % для Pendragon; сокращение затрат на колл-центр на 50 % для Access Self Storage.