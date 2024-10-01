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Программное обеспечение для отслеживания входящих звонков - Самые популярные приложения - Кипр

Программное обеспечение для отслеживания входящих звонков присваивает входящие телефонные звонки соответствующим источникам, генерируя уникальные местные и бесплатные номера для рекламы, местоположений веб-сайтов, кампаний с оплатой за клик и ключевых слов. Это позволяет организациям отслеживать эффективность различных источников кампании в привлечении потенциальных клиентов. Эти решения выходят за рамки базового отслеживания и предлагают расширенные функции, такие как запись звонков, мониторинг, маршрутизация и системы интерактивного голосового ответа для оценки потенциальных клиентов и предоставления подробной отчетности. Продукты для отслеживания входящих звонков, которые в первую очередь используются маркетинговыми командами, облегчают измерение успеха конкретной маркетинговой кампании. Они предоставляют комплексную отчетность и аналитику по рентабельности инвестиций и оптимизации кампаний. Легко интегрируясь с инструментами цифровой аналитики и рекламы, они облегчают включение офлайн-конверсий в общие воронки конверсии. Более того, они часто интегрируются с программным обеспечением CRM для эффективной регистрации и отслеживания потенциальных клиентов как для отделов маркетинга, так и для отделов продаж. Кроме того, программное обеспечение для отслеживания входящих вызовов может включать в себя функции отслеживания исходящих вызовов, обычно используемые торговыми представителями.

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CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. Наши решения для маркетинговой аналитики и бизнес-коммуникаций, обслуживающие более 200 000 предприятий и интегрируемые с ведущим программным обеспечением для маркетинга и прод...

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage (официальное название Vonage Holdings Corp.) — американский публичный поставщик облачных коммуникаций для бизнеса. Компания со штаб-квартирой в Холмдел-Тауншип, штат Нью-Джерси, была основана в 2001 году как поставщик бытовых телекоммуникационных услуг на основе голосовой связи по интернет-пр...

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

Самая умная облачная телефонная система и мощный дозвонщик. smrtPhone — это универсальная коммуникационная платформа для бизнеса, ориентированного на продажи. Голос, текст, мощный набор номера, управление потенциальными клиентами — все это легко синхронизируется с вашей системой CRM.

Ringover

Ringover

ringover.com

Ringover — это простое в использовании многоканальное облачное коммуникационное решение (звонки, SMS, видеозвонки, электронная почта...), предназначенное для повышения качества обслуживания ваших клиентов и увеличения ваших продаж. Предоставьте своим клиентам и потенциальным клиентам персонализирова...

CallFire

CallFire

callfire.com

CallFire предоставляет простые в использовании решения голосового маркетинга с самообслуживанием тысячам компаний в США и Канаде. Мы специализируемся на оказании помощи местному бизнесу в росте и сохранении доходов с помощью информационно-просветительских услуг, таких как IVR, голосовое вещание и от...

CallGear

CallGear

callgear.ae

Все, что вам нужно для эффективного общения с вашими клиентами. Автоматизируйте потоки звонков и сосредоточьтесь на своем бизнесе.

Salesken

Salesken

salesken.ai

Salesken.ai — это платформа диалогового анализа, которая помогает отделам продаж повысить производительность и снизить затраты на приобретение. Этот инструмент дает торговым представителям подсказки в режиме реального времени во время разговора, чтобы помочь им лучше привлекать клиентов. Платформа д...

Truly

Truly

truly.co

Представляем первую платформу оптимизации процессов продаж для Salesforce, не требующую ввода данных вручную. В отличие от инструментов продаж, которые упрощают обновление CRM для представителей, Truly полностью устраняет необходимость. - Продукт Truly Capture (электронная почта, голосовая связь, ве...

800.com

800.com

800.com

В 800.com мы стремимся помогать компаниям общаться со своими клиентами. Являясь ведущим поставщиком бесплатных телефонных номеров, специальных телефонных номеров и программного обеспечения для звонков, мы упрощаем компаниям возможность связаться со своими клиентами в любой точке мира. Наша миссия – ...

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

CallTrackingMetrics — глобальный поставщик аналитики разговоров, предоставляющий маркетологам данные для принятия уверенных стратегических решений. Более 100 000 пользователей, включая The Washington Post, Verizon Connect и ServiceMaster, полагаются на CTM при принятии рекламных решений на основе да...

Service Fusion

Service Fusion

servicefusion.com

Service Fusion — это простое и мощное программное обеспечение для управления выездным обслуживанием, предлагающее множество функций, таких как управление клиентами, выставление счетов и платежи, управление запасами, учет времени и отчетность. Программное обеспечение доступно в настольных и мобильных...

CallPlease

CallPlease

webapp.callplease.com

CallPlease, самое современное в мире программное обеспечение для журнала вызовов, списка вызовов и совместной работы с телефонными сообщениями с элегантными интерфейсами для iOS, Android и Интернета. Используется всеми ведущими мировыми медиа-производителями, а также юридическими фирмами, организаци...

DCDial

DCDial

dcdial.com

Наше облачное решение для контакт-центра помогает компаниям обращаться к миллионам клиентов с помощью интерактивных текстовых и голосовых сообщений. Наше решение с широкими возможностями настройки имеет интуитивно понятный и удобный интерфейс, который позволяет нашим клиентам быстро и относительно л...

Cordless

Cordless

cordless.io

Cordless — это современный облачный колл-центр для групп поддержки клиентов со встроенным диалоговым интеллектом. Cordless предоставляет командам поддержки клиентов универсальное решение, позволяющее общаться с клиентами по телефону и получать глубокую информацию из разговоров. Благодаря готовым тра...

Ringba

Ringba

ringba.com

Ringba — это ведущая в отрасли платформа отслеживания и аналитики входящих звонков для предприятий, колл-центров и профессиональных маркетологов с оплатой за звонок. Получите больше окупаемости инвестиций, чем любая другая платформа, благодаря маршрутизации вызовов Ringba в реальном времени, дереву ...

CallRoot

CallRoot

callroot.com

CallRoot — это программное обеспечение для отслеживания звонков, предназначенное для маркетинговых команд и агентств. Он отслеживает и записывает входящие телефонные звонки, динамически вставляет номера телефонов и отображает источник реферера при каждом входящем звонке.

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape — это специальное программное обеспечение для автоматизации продаж и маркетинга, которое поставляется со встроенными функциями, которые можно настроить для любого бизнеса. Простой в использовании интерфейс расширяет возможности ваших команд и объединяет все аспекты вашего бизнеса на одной плат...

Dialics

Dialics

dialics.com

Dialics — это программное обеспечение для отслеживания звонков, которое предоставляет профессиональным маркетологам информацию, необходимую для увеличения количества конверсий. Dialics позволяет маркетологам отслеживать входящие телефонные звонки и определять, какие ключевые слова, рекламные кампани...

Hot Prospector

Hot Prospector

hotprospector.com

Hot Prospector — это платформа автоматизации исходящих продаж, которая объединяет электронную почту, SMS, голосовую почту без звонка, исходящий и входящий дозвон в простую CRM.

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource — лидер отрасли в области решений для отслеживания звонков, управления потенциальными клиентами и бизнес-аналитики. Увеличьте свои маркетинговые затраты и получите ощутимые результаты.

Marchex

Marchex

marchex.com

Marchex Marketing Edge предлагает простое в использовании решение для анализа диалогов, которое показывает, какие маркетинговые кампании и каналы генерируют входящие звонки и текстовые сообщения, что происходило в этих разговорах, а также позволяет принимать решения на основе данных для повышения эф...

Call iQ

Call iQ

mycalliq.com

Как работает Call iQ 5-этапный процесс за долю секунды Посмотрите это короткое видео, чтобы узнать, как работает наш 5-этапный процесс отслеживания звонков: от назначения номеров до отслеживания каждого звонка по этим номерам и предоставления оперативной, реальной и критической аналитики по каждому ...

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

Ruler Analytics — это платформа маркетинговых измерений и атрибуции, которая объединяет разрозненные данные о маркетинге, продажах, доходах и клиентах для: - Обеспечения полного представления воронки пути вашего клиента - Точной атрибуции доходов на уровне канала, кампании, контента и ключевых слов ...

Phonexa

Phonexa

phonexa.com

Phonexa — это программное обеспечение корпоративного уровня для отслеживания эффективности, партнерского и партнерского маркетинга. Phonexa Suite — это базовая технология, которая обеспечивает взаимодействие с потребителями и жизненный цикл звонков, помогая командам перформанс-маркетинга повышать ре...

Retreaver

Retreaver

retreaver.com

Retriaver помогает маркетологам, агентствам и брендам лучше понять путь клиента. Наше облачное программное обеспечение предоставляет данные о входящих звонках в режиме реального времени путем маркировки, отслеживания и маршрутизации звонящего к соответствующему лицу или отделу. Используйте данные по...

Calltouch

Calltouch

calltouch.ru

Calltouch — это омниканальная маркетинговая платформа. Мы помогаем привлекать, конвертировать и анализировать ваших клиентов. Calltouch предоставляет услугу отслеживания звонков, которая предоставляет всю информацию об эффективности рекламы. Благодаря сервису коллтрекинга вы можете разделить все объ...

PBXDom

PBXDom

pbxdom.com

Облачные отчеты PBXDom позволяют легко создавать подробные отчеты о деятельности вашего телефона или колл-центра из любой точки мира; нет необходимости приобретать какое-либо дополнительное программное обеспечение. Добиться этого можно, установив сборщик PBXDom и подключив АТС или Колл-центр к компь...

Convirza

Convirza

convirza.com

Convirza — первая корпоративная платформа для отслеживания и оптимизации звонков. Чтобы удовлетворить растущий спрос на аналитику телефонных взаимодействий, мы сочетаем традиционное отслеживание звонков с мощным анализом телефонных звонков. Convirza использует технологию распознавания речи и сложные...

WhatConverts

WhatConverts

whatconverts.com

WhatConverts — это универсальное программное обеспечение для отслеживания потенциальных клиентов для маркетинговых агентств и их клиентов. WhatConverts автоматически показывает маркетологам и владельцам бизнеса, насколько хорошо работает их маркетинг. Используйте WhatConverts для отслеживания звонко...

Telmetrics

Telmetrics

telmetrics.com

Запатентованное программное обеспечение Telmetrics для измерения вызовов (платформа анализа вызовов) построено в соответствии со стандартами IEEE и RFC и включает в себя несколько центров обработки данных, построенных на доступности телекоммуникационного уровня и отказоустойчивой архитектуре, поддер...

OnviSource

OnviSource

onvisource.com

Программное обеспечение для автоматизированной записи разговоров для колл-центров и предприятий в широком спектре отраслей.

AuditCall

AuditCall

auditcall.com

AuditCall выдающаяся компания, предоставляющая исключительные решения для анализа звонков для предприятий по всему миру. Он предоставляет подробную информацию обо всех аспектах, из-за которых звонит ваш телефон. Отслеживание телефонных звонков, запись, аналитика и многое другое, чтобы вы могли получ...

iovox

iovox

iovox.com

Программное обеспечение для отслеживания телефонных звонков и повышения производительности для частных лиц и предприятий по всему миру.

Nimbata

Nimbata

nimbata.com

Nimbata сочетает в себе уникальные возможности захвата потенциальных клиентов, отслеживания конверсий, маркетинговой атрибуции и управления потенциальными клиентами, которые генерируют более эффективные входящие лиды и конвертируют больше посетителей веб-сайта в продажи. Nimbata (https://www.nimbata...

Ringostat

Ringostat

ringostat.com

Ringostat — платформа коллтрекинга, телефонии и сквозной аналитики. Ringostat помогает оптимизировать маркетинг с учетом рентабельности инвестиций, построить эффективную коммуникацию с клиентами и увеличить продажи. Это единственный сервис такого рода в Восточной Европе, который является официальным...

Infinity Hub

Infinity Hub

infinity.co

Узнайте, что происходит до, во время и после каждого звонка, и примите реальные меры для повышения маркетинговой и операционной эффективности. Infinity — это сертифицированная по стандарту ISO 27001 платформа мирового класса для анализа вызовов с возможностями детального отслеживания посетителей. In...

800response

800response

800response.com

800response предоставляет широкий выбор бесплатных телефонных номеров, инструменты отслеживания звонков и данные аналитики клиентов, которые помогают компаниям управлять усилиями по привлечению потенциальных клиентов на вершине воронки, одновременно получая ценные данные маркетинговой атрибуции, кот...

CallAction

CallAction

callaction.co

CallAction — это мобильное веб-приложение, позволяющее автоматизировать отслеживание и взаимодействие входящих звонков по всем маркетинговым каналам.

Clixtell

Clixtell

clixtell.com

Clixtell предоставляет комплексное решение для предприятий и агентств цифрового маркетинга. Отслеживание звонков, веб-аналитика, обнаружение, предотвращение и защита мошенничества с оплатой за клик для онлайн-рекламодателей в новую цифровую эпоху. Постоянно расту и совершенствуясь, мы гордимся тем, ...

CallScaler

CallScaler

callscaler.com

CallScaler предлагает простой способ начать и масштабировать кампании по отслеживанию звонков по самым конкурентоспособным тарифам в отрасли.

WildJar

WildJar

wildjar.com

WildJar помогает предприятиям добиться огромного успеха, предоставляя передовые решения для голосовой связи и SMS. Основанная в 2016 году, WildJar помогает более чем 4000 компаниям по всему миру общаться со своими клиентами и увеличивать прибыль.

Infinity Portal

Infinity Portal

infinity.co

Узнайте, что происходит до, во время и после каждого звонка, и примите реальные меры для повышения маркетинговой и операционной эффективности. Infinity — это сертифицированная по стандарту ISO 27001 платформа мирового класса для анализа вызовов с возможностями детального отслеживания посетителей. In...

Revenue.io

Revenue.io

revenue.io

Revenue.io предоставляет высокопроизводительным командам рекомендации в режиме реального времени. Выявляя и рекомендуя то, что работает лучше всего, Revenue.io позволяет сотням клиентов, таким как HPE, Nutanix и AWS, получать предсказуемые результаты и оптимизировать всю свою прибыльную деятельность...

Invoca

Invoca

invoca.com

Какие из ваших кампаний привлекают больше всего потенциальных клиентов по телефону? Вы теряете продажи из-за неудачного опыта звонков? Получаете ли вы признание за все свои конверсии? Invoca помогает компаниям ответить на эти и многие другие вопросы, получая новые данные о звонках, чтобы они могли п...

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