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Программное обеспечение для отслеживания входящих звонков - Самые популярные приложения - Чили
Программное обеспечение для отслеживания входящих звонков присваивает входящие телефонные звонки соответствующим источникам, генерируя уникальные местные и бесплатные номера для рекламы, местоположений веб-сайтов, кампаний с оплатой за клик и ключевых слов. Это позволяет организациям отслеживать эффективность различных источников кампании в привлечении потенциальных клиентов. Эти решения выходят за рамки базового отслеживания и предлагают расширенные функции, такие как запись звонков, мониторинг, маршрутизация и системы интерактивного голосового ответа для оценки потенциальных клиентов и предоставления подробной отчетности. Продукты для отслеживания входящих звонков, которые в первую очередь используются маркетинговыми командами, облегчают измерение успеха конкретной маркетинговой кампании. Они предоставляют комплексную отчетность и аналитику по рентабельности инвестиций и оптимизации кампаний. Легко интегрируясь с инструментами цифровой аналитики и рекламы, они облегчают включение офлайн-конверсий в общие воронки конверсии. Более того, они часто интегрируются с программным обеспечением CRM для эффективной регистрации и отслеживания потенциальных клиентов как для отделов маркетинга, так и для отделов продаж. Кроме того, программное обеспечение для отслеживания входящих вызовов может включать в себя функции отслеживания исходящих вызовов, обычно используемые торговыми представителями.
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CallRail
callrail.com
CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. Наши решения для маркетинговой аналитики и бизнес-коммуникаций, обслуживающие более 200 000 предприятий и интегрируемые с ведущим программным обеспечением для маркетинга и прод...
Ringover
ringover.com
Ringover — это простое в использовании многоканальное облачное коммуникационное решение (звонки, SMS, видеозвонки, электронная почта...), предназначенное для повышения качества обслуживания ваших клиентов и увеличения ваших продаж. Предоставьте своим клиентам и потенциальным клиентам персонализирова...
Vonage
vonage.com
Vonage (официальное название Vonage Holdings Corp.) — американский публичный поставщик облачных коммуникаций для бизнеса. Компания со штаб-квартирой в Холмдел-Тауншип, штат Нью-Джерси, была основана в 2001 году как поставщик бытовых телекоммуникационных услуг на основе голосовой связи по интернет-пр...
smrtPhone
smrtphone.io
Самая умная облачная телефонная система и мощный дозвонщик. smrtPhone — это универсальная коммуникационная платформа для бизнеса, ориентированного на продажи. Голос, текст, мощный набор номера, управление потенциальными клиентами — все это легко синхронизируется с вашей системой CRM.
CallFire
callfire.com
CallFire предоставляет простые в использовании решения голосового маркетинга с самообслуживанием тысячам компаний в США и Канаде. Мы специализируемся на оказании помощи местному бизнесу в росте и сохранении доходов с помощью информационно-просветительских услуг, таких как IVR, голосовое вещание и от...
CallGear
callgear.ae
Все, что вам нужно для эффективного общения с вашими клиентами. Автоматизируйте потоки звонков и сосредоточьтесь на своем бизнесе.
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai — это платформа диалогового анализа, которая помогает отделам продаж повысить производительность и снизить затраты на приобретение. Этот инструмент дает торговым представителям подсказки в режиме реального времени во время разговора, чтобы помочь им лучше привлекать клиентов. Платформа д...
Truly
truly.co
Представляем первую платформу оптимизации процессов продаж для Salesforce, не требующую ввода данных вручную. В отличие от инструментов продаж, которые упрощают обновление CRM для представителей, Truly полностью устраняет необходимость. - Продукт Truly Capture (электронная почта, голосовая связь, ве...
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics — глобальный поставщик аналитики разговоров, предоставляющий маркетологам данные для принятия уверенных стратегических решений. Более 100 000 пользователей, включая The Washington Post, Verizon Connect и ServiceMaster, полагаются на CTM при принятии рекламных решений на основе да...
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion — это простое и мощное программное обеспечение для управления выездным обслуживанием, предлагающее множество функций, таких как управление клиентами, выставление счетов и платежи, управление запасами, учет времени и отчетность. Программное обеспечение доступно в настольных и мобильных...
800.com
800.com
В 800.com мы стремимся помогать компаниям общаться со своими клиентами. Являясь ведущим поставщиком бесплатных телефонных номеров, специальных телефонных номеров и программного обеспечения для звонков, мы упрощаем компаниям возможность связаться со своими клиентами в любой точке мира. Наша миссия – ...
DCDial
dcdial.com
Наше облачное решение для контакт-центра помогает компаниям обращаться к миллионам клиентов с помощью интерактивных текстовых и голосовых сообщений. Наше решение с широкими возможностями настройки имеет интуитивно понятный и удобный интерфейс, который позволяет нашим клиентам быстро и относительно л...
CallPlease
webapp.callplease.com
CallPlease, самое современное в мире программное обеспечение для журнала вызовов, списка вызовов и совместной работы с телефонными сообщениями с элегантными интерфейсами для iOS, Android и Интернета. Используется всеми ведущими мировыми медиа-производителями, а также юридическими фирмами, организаци...
Cordless
cordless.io
Cordless — это современный облачный колл-центр для групп поддержки клиентов со встроенным диалоговым интеллектом. Cordless предоставляет командам поддержки клиентов универсальное решение, позволяющее общаться с клиентами по телефону и получать глубокую информацию из разговоров. Благодаря готовым тра...
CallRoot
callroot.com
CallRoot — это программное обеспечение для отслеживания звонков, предназначенное для маркетинговых команд и агентств. Он отслеживает и записывает входящие телефонные звонки, динамически вставляет номера телефонов и отображает источник реферера при каждом входящем звонке.
Shape Software
setshape.com
Shape — это специальное программное обеспечение для автоматизации продаж и маркетинга, которое поставляется со встроенными функциями, которые можно настроить для любого бизнеса. Простой в использовании интерфейс расширяет возможности ваших команд и объединяет все аспекты вашего бизнеса на одной плат...
Ringba
ringba.com
Ringba — это ведущая в отрасли платформа отслеживания и аналитики входящих звонков для предприятий, колл-центров и профессиональных маркетологов с оплатой за звонок. Получите больше окупаемости инвестиций, чем любая другая платформа, благодаря маршрутизации вызовов Ringba в реальном времени, дереву ...
Dialics
dialics.com
Dialics — это программное обеспечение для отслеживания звонков, которое предоставляет профессиональным маркетологам информацию, необходимую для увеличения количества конверсий. Dialics позволяет маркетологам отслеживать входящие телефонные звонки и определять, какие ключевые слова, рекламные кампани...
Hot Prospector
hotprospector.com
Hot Prospector — это платформа автоматизации исходящих продаж, которая объединяет электронную почту, SMS, голосовую почту без звонка, исходящий и входящий дозвон в простую CRM.
CallSource
callsource.com
CallSource — лидер отрасли в области решений для отслеживания звонков, управления потенциальными клиентами и бизнес-аналитики. Увеличьте свои маркетинговые затраты и получите ощутимые результаты.
Marchex
marchex.com
Marchex Marketing Edge предлагает простое в использовании решение для анализа диалогов, которое показывает, какие маркетинговые кампании и каналы генерируют входящие звонки и текстовые сообщения, что происходило в этих разговорах, а также позволяет принимать решения на основе данных для повышения эф...
Call iQ
mycalliq.com
Как работает Call iQ 5-этапный процесс за долю секунды Посмотрите это короткое видео, чтобы узнать, как работает наш 5-этапный процесс отслеживания звонков: от назначения номеров до отслеживания каждого звонка по этим номерам и предоставления оперативной, реальной и критической аналитики по каждому ...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics — это платформа маркетинговых измерений и атрибуции, которая объединяет разрозненные данные о маркетинге, продажах, доходах и клиентах для: - Обеспечения полного представления воронки пути вашего клиента - Точной атрибуции доходов на уровне канала, кампании, контента и ключевых слов ...
Phonexa
phonexa.com
Phonexa — это программное обеспечение корпоративного уровня для отслеживания эффективности, партнерского и партнерского маркетинга. Phonexa Suite — это базовая технология, которая обеспечивает взаимодействие с потребителями и жизненный цикл звонков, помогая командам перформанс-маркетинга повышать ре...
Retreaver
retreaver.com
Retriaver помогает маркетологам, агентствам и брендам лучше понять путь клиента. Наше облачное программное обеспечение предоставляет данные о входящих звонках в режиме реального времени путем маркировки, отслеживания и маршрутизации звонящего к соответствующему лицу или отделу. Используйте данные по...
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch — это омниканальная маркетинговая платформа. Мы помогаем привлекать, конвертировать и анализировать ваших клиентов. Calltouch предоставляет услугу отслеживания звонков, которая предоставляет всю информацию об эффективности рекламы. Благодаря сервису коллтрекинга вы можете разделить все объ...
Convirza
convirza.com
Convirza — первая корпоративная платформа для отслеживания и оптимизации звонков. Чтобы удовлетворить растущий спрос на аналитику телефонных взаимодействий, мы сочетаем традиционное отслеживание звонков с мощным анализом телефонных звонков. Convirza использует технологию распознавания речи и сложные...
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts — это универсальное программное обеспечение для отслеживания потенциальных клиентов для маркетинговых агентств и их клиентов. WhatConverts автоматически показывает маркетологам и владельцам бизнеса, насколько хорошо работает их маркетинг. Используйте WhatConverts для отслеживания звонко...
Telmetrics
telmetrics.com
Запатентованное программное обеспечение Telmetrics для измерения вызовов (платформа анализа вызовов) построено в соответствии со стандартами IEEE и RFC и включает в себя несколько центров обработки данных, построенных на доступности телекоммуникационного уровня и отказоустойчивой архитектуре, поддер...
OnviSource
onvisource.com
Программное обеспечение для автоматизированной записи разговоров для колл-центров и предприятий в широком спектре отраслей.
AuditCall
auditcall.com
AuditCall выдающаяся компания, предоставляющая исключительные решения для анализа звонков для предприятий по всему миру. Он предоставляет подробную информацию обо всех аспектах, из-за которых звонит ваш телефон. Отслеживание телефонных звонков, запись, аналитика и многое другое, чтобы вы могли получ...
iovox
iovox.com
Программное обеспечение для отслеживания телефонных звонков и повышения производительности для частных лиц и предприятий по всему миру.
Nimbata
nimbata.com
Nimbata сочетает в себе уникальные возможности захвата потенциальных клиентов, отслеживания конверсий, маркетинговой атрибуции и управления потенциальными клиентами, которые генерируют более эффективные входящие лиды и конвертируют больше посетителей веб-сайта в продажи. Nimbata (https://www.nimbata...
Ringostat
ringostat.com
Ringostat — платформа коллтрекинга, телефонии и сквозной аналитики. Ringostat помогает оптимизировать маркетинг с учетом рентабельности инвестиций, построить эффективную коммуникацию с клиентами и увеличить продажи. Это единственный сервис такого рода в Восточной Европе, который является официальным...
Infinity Hub
infinity.co
Узнайте, что происходит до, во время и после каждого звонка, и примите реальные меры для повышения маркетинговой и операционной эффективности. Infinity — это сертифицированная по стандарту ISO 27001 платформа мирового класса для анализа вызовов с возможностями детального отслеживания посетителей. In...
PBXDom
pbxdom.com
Облачные отчеты PBXDom позволяют легко создавать подробные отчеты о деятельности вашего телефона или колл-центра из любой точки мира; нет необходимости приобретать какое-либо дополнительное программное обеспечение. Добиться этого можно, установив сборщик PBXDom и подключив АТС или Колл-центр к компь...
800response
800response.com
800response предоставляет широкий выбор бесплатных телефонных номеров, инструменты отслеживания звонков и данные аналитики клиентов, которые помогают компаниям управлять усилиями по привлечению потенциальных клиентов на вершине воронки, одновременно получая ценные данные маркетинговой атрибуции, кот...
CallAction
callaction.co
CallAction — это мобильное веб-приложение, позволяющее автоматизировать отслеживание и взаимодействие входящих звонков по всем маркетинговым каналам.
Clixtell
clixtell.com
Clixtell предоставляет комплексное решение для предприятий и агентств цифрового маркетинга. Отслеживание звонков, веб-аналитика, обнаружение, предотвращение и защита мошенничества с оплатой за клик для онлайн-рекламодателей в новую цифровую эпоху. Постоянно расту и совершенствуясь, мы гордимся тем, ...
CallScaler
callscaler.com
CallScaler предлагает простой способ начать и масштабировать кампании по отслеживанию звонков по самым конкурентоспособным тарифам в отрасли.
WildJar
wildjar.com
WildJar помогает предприятиям добиться огромного успеха, предоставляя передовые решения для голосовой связи и SMS. Основанная в 2016 году, WildJar помогает более чем 4000 компаниям по всему миру общаться со своими клиентами и увеличивать прибыль.
Infinity Portal
infinity.co
Узнайте, что происходит до, во время и после каждого звонка, и примите реальные меры для повышения маркетинговой и операционной эффективности. Infinity — это сертифицированная по стандарту ISO 27001 платформа мирового класса для анализа вызовов с возможностями детального отслеживания посетителей. In...
Revenue.io
revenue.io
Revenue.io предоставляет высокопроизводительным командам рекомендации в режиме реального времени. Выявляя и рекомендуя то, что работает лучше всего, Revenue.io позволяет сотням клиентов, таким как HPE, Nutanix и AWS, получать предсказуемые результаты и оптимизировать всю свою прибыльную деятельность...
Invoca
invoca.com
Какие из ваших кампаний привлекают больше всего потенциальных клиентов по телефону? Вы теряете продажи из-за неудачного опыта звонков? Получаете ли вы признание за все свои конверсии? Invoca помогает компаниям ответить на эти и многие другие вопросы, получая новые данные о звонках, чтобы они могли п...