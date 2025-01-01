Программное обеспечение для распознавания изображений - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для распознавания изображений, также называемое компьютерным зрением, позволяет приложениям интерпретировать изображения или видео. Он обрабатывает изображения в качестве входных данных и генерирует выходные данные, такие как метки или ограничивающие рамки, с помощью алгоритмов компьютерного зрения. Он включает в себя различные функции, такие как восстановление изображений, распознавание объектов и реконструкция сцены, которые обычно интегрированы в интеллектуальные приложения. Ученые, работающие с данными, используют программное обеспечение для распознавания изображений для обучения моделей, а разработчики включают функции распознавания изображений в свое программное обеспечение. Формат доступа к этому программному обеспечению варьируется в зависимости от потребностей пользователя: от библиотек или инфраструктур машинного обучения до API, SDK или комплексных платформ. Важно отличать программное обеспечение для распознавания изображений от сопутствующих инструментов. Хотя платформы обработки данных и машинного обучения предлагают функции для обучения моделей компьютерного зрения, они имеют более широкую направленность. Более того, распознавание изображений, хотя и является формой машинного обучения, отличается от других возможностей машинного обучения, таких как системы рекомендаций или распознавание образов. Программное обеспечение для распознавания текста относится к категории оптического распознавания символов (OCR). Хотя многие программы для распознавания изображений служат нескольким целям, некоторые специализируются на конкретных областях, таких как обнаружение логотипов, распознавание лиц, обнаружение объектов или обнаружение явного контента. Они могут обрабатывать только файлы изображений или изображения и видео. Кроме того, хотя большинство из них работают в облаке, некоторые поддерживают периферийную обработку или обработку на устройстве. Для включения в категорию «Распознавание изображений» продукт должен: * Предложите алгоритм глубокого обучения, предназначенный для распознавания изображений. * Интерфейс с пулами данных изображений для изучения конкретных функций или решений. * Принимайте данные изображения в качестве входных данных и предоставляйте решение в качестве выходных данных. * Включите возможности распознавания изображений для других приложений, процессов или служб.
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Claude
claude.ai
Клод - это чат-бот ИИ, который помогает решать задачи и генерировать текст, обеспечивая безопасность и поддержку на нескольких языках.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP) предлагает облачные вычислительные услуги, включая хранилище данных и аналитику, для бизнеса и индивидуальных пользователей.
FaceCheck.ID
facecheck.id
FaceCheck.ID позволяет находить людей по фото с использованием технологии распознавания лиц и проверять их личность для повышения безопасности онлайн.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI — это приложение для распознавания лиц, позволяющее отслеживать демографию, создавая отчеты и анализируя видео и изображения.
DeepAI
deepai.org
Diepai - платформа с инструментами ИИ для распознавания изображений, обработки языка, видеоанализа и чат-интерфейса, поддерживающая многоязычные взаимодействия.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Генератор Deep Dream - это AI-инструмент для преобразования изображений, позволяющий создавать уникальные визуальные эффекты и анимации.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud предлагает облачные вычисления и искусственный интеллект для предприятий, обеспечивая хранение, базу данных и безопасность данных.
Roboflow
roboflow.com
Roboflow - платформа для создания и управления моделями компьютерного зрения, включая аннотацию и подготовку изображений.
PixLab
pixlab.io
PixLab - платформа для разработчиков, предлагающая API для обработки изображений и видео, включая распознавание лиц и сканирование документов.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — платформа ИИ для анализа изображений, видео, текста и аудио, предлагающая инструменты для обучения моделей и интеграции в продукты.
V7
v7labs.com
V7 — это платформа для аннотирования и управления данными, использующая ИИ для задач компьютерного зрения и генеративного ИИ.
Landing AI
landing.ai
Приложение Landing AI упрощает создание и внедрение систем компьютерного зрения без необходимости программирования или опыта в ИИ.
Picture to Text
picturetotext.info
Приложение для извлечения текста из изображений с помощью OCR, поддерживает различные форматы и языки. Удобно для конверсии сканированных документов и заметок.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Платформа NVIDIA Developer помогает разработчикам создавать приложения с ИИ, предлагая доступ к инструментам, библиотекам и микросервисам для разработки и развертывания.
Face Age
getfaceage.com
Face Age анализирует состояние кожи лица, определяя морщины, поры и другие особенности. Легко интегрируется в платформы электронной торговли.
Muse.ai
muse.ai
Muse.ai — это платформа для поиска видео, позволяющая быстро находить конкретные моменты в больших объемах видео и предоставляет функции хранения и потоковой передачи.
Kili Technology
kili-technology.com
Kili Technology - приложение для быстрого создания качественных наборов данных с метками для обучения моделей ИИ и генеративных алгоритмов.
Lambda
lambdalabs.com
Lambda предоставляет вычисления для ускорения прогресса в области глубокого обучения, предлагая облачные решения с мощными GPU.
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye - это приложение для поиска и распознавания изображений с использованием технологий компьютерного зрения и машинного обучения.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ - платформа для распознавания лиц, предлагающая инструменты для идентификации и анализа атрибутов лица в приложениях.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate - платформа для аннотации данных, оптимизации подготовки наборов данных с использованием инструментов контроля качества и автоматизации для машинного обучения.
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG — облачная платформа для видеоаналитики и видеонаблюдения, предлагающая возможность интеграции и настройки систем под конкретные нужды клиентов.
Capsolver
capsolver.com
Capsolver — автоматический решатель каптч, обеспечивающий интеграцию и высокую скорость решения для автоматизации и извлечения данных.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Luxand.Cloud — это API для распознавания лиц, предлагающее функции обнаружения, идентификации и анализа эмоций для интеграции в различные приложения.
Encord
encord.com
Encord - платформа для аннотации данных и управления обучением ИИ, позволяющая эффективно маркировать, оценивать и улучшать модели машинного обучения.
Relu
relu.eu
Relu разработывает компонент ИИ для автоматического преобразования 3D медицинских изображений в Виртуального пациента, упрощая интеграцию в стоматологические программные решения.
hasty.ai
hasty.ai
Hasty — это платформа для автоматизации аннотации изображений и видео, позволяющая создавать качественные обучающие данные быстрее, чем ручная разметка.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop — это платформа для разработки ИИ, которая упрощает управление данными, аннотирование и развертывание моделей машинного обучения.
Imagga
imagga.com
Imagga - это платформа API для автоматического тегирования и классификации изображений и видео, предназначенная для разработчиков и бизнеса.
Syte
syte.ai
Syte - платформа для поиска продуктов в eCommerce, использующая визуальный ИИ для оптимизации поиска, персонализации и автоматической маркировки товаров.
brighter AI
brighter.ai
Brighter AI предлагает анонимизацию изображений и видео с использованием технологий глубокого обучения, обеспечивая защиту данных, например, в соответствии с GDPR.
NoahFace
noahface.com
NoahFace - приложение для учёта рабочего времени и посещаемости с функциями распознавания лиц и скринингаостоящих условий.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — платформа ИИ для автоматизации и персонализации операций электронной коммерции, улучшающая взаимодействие с клиентами и управление контентом.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck - мобильное приложение для улучшения управления полевыми операциями и сбора данных в розничной торговле с помощью распознавания изображений.
Enablex.ai
enablex.io
Enablex.ai — это коммуникационная платформа, позволяющая интегрировать голос, видео и обмен сообщениями в приложения для улучшения связи.
Hive
thehive.ai
Hive - облачная платформа ИИ для анализа и генерации контента, обеспечения модерации и защиты брендов в различных отраслях.
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize - приложение для оптимизации медиа-контента, улучшающее качество и скорость загрузки изображений и видео на веб-сайтах.
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight — приложение для распознавания и анализа изображений, использующее ИИ для предоставления информации и помощи пользователям с нарушениями зрения.
Chooch
chooch.ai
Chooch - платформа для автоматизации визуального анализа данных, использующая ИИ для мониторинга и распознавания объектов в видео и изображениях.
Wicket
wicketsoft.com
Wicket — платформа для лицевой аутентификации, обеспечивающая безопасный и быстрый доступ для зрителей и сотрудников на спортивных мероприятиях и в других местах.
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai — это веб-платформа для аннотирования изображений и разработки приложений на основе ИИ, предлагающая инструменты для обучения и улучшения моделей.
Partium
partium.io
Partium — приложение для быстрого и точного поиска запчастей, которое помогает пользователям находить нужные детали за считанные секунды.
Irida Labs
iridalabs.com
Irida Labs предлагает платформу для разработки решений в области компьютерного зрения и AIoT, оптимизированную для встроенных систем.
ximilar
ximilar.com
Ximilar предоставляет решения на основе ИИ для распознавания изображений и визуального поиска, помогая бизнесам эффективно использовать данные о изображениях.
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
Геопрограммное обеспечение NV5 предоставляет инструменты для анализа, визуализации и управления геопространственными данными и изображениями.
Dragonfruit AI
dragonfruit.ai
Dragonfruit AI предлагает видеосервисы для предприятий с несколькими локациями, включая управление запасами и обнаружение мошенничества на кассах.
DigitSquare
digit7.ai
DigitSquare — платформа для аннотации данных и обучения моделей компьютерного зрения. Автоматизирует процессы распознавания, улучшая точность и повышая продуктивность.
Nyckel
nyckel.com
Nyckel позволяет легко классифицировать изображения и текст, создавая модели ИИ без опыта в машинообучении. С помощью меток можно быстро обучить классификатор.
VisionBot
visionbot.com
VisionBot - это сервис, позволяющий полевым сотрудникам эффективно взаимодействовать с использованием ИИ для текстов и изображений, улучшая отчётность и управление проектами.
OMNIOUS.AI
omnicommerce.ai
OMNIOUS.AI предоставляет платформу OMNICOMMERCE для электронной коммерции, позволяя пользователям искать продукты по изображениям и получать персонализированные рекомендации.
DeepLobe
deeplobe.ai
DeepLobe предоставляет платформу для создания и интеграции AI-моделей без программирования, облегчая доступ к технологиям искусственного интеллекта.
INTSIG
intsig.us
INTSIG предлагает приложения для сканирования документов и управления ими, включая CamScanner для преобразования физических документов в цифровые форматы.
Emozo Labs
emozo.ai
Emozo Labs - платформа для исследования и сбора отзывов, использующая эмоциональные и поведенческие инсайты для создания эффективного цифрового контента.
Cogniphi
cogniphi.com
Cogniphi — платформа AIVI, использующая ИИ для визуального анализа в таких отраслях, как производство, розничная торговля, здравоохранение и наблюдение.
Blitline
blitline.com
Blitline — доступное SaaS-решение для компаний, нуждающихся в безопасной обработке файлов разных форматов для CMS/DAM систем.
Zippin
getzippin.com
Zippin позволяет покупателям совершать покупки без касс, используя технологии ИИ и датчики для автоматического отслеживания товаров.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle.ai генерирует данные о товарах для электронной коммерции, улучшая поиск и рекомендации на сайтах брендов и ритейлеров.
Segments.ai
segments.ai
Segments.ai — платформа для маркировки данных с многими сенсорами, предназначенная для робототехники и автономного вождения. Поддерживает аннотацию изображений, видео и 3D-данных.
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