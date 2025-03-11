Программное обеспечение для распознавания изображений - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для распознавания изображений, также называемое компьютерным зрением, позволяет приложениям интерпретировать изображения или видео. Он обрабатывает изображения в качестве входных данных и генерирует выходные данные, такие как метки или ограничивающие рамки, с помощью алгоритмов компьютерного зрения. Он включает в себя различные функции, такие как восстановление изображений, распознавание объектов и реконструкция сцены, которые обычно интегрированы в интеллектуальные приложения. Ученые, работающие с данными, используют программное обеспечение для распознавания изображений для обучения моделей, а разработчики включают функции распознавания изображений в свое программное обеспечение. Формат доступа к этому программному обеспечению варьируется в зависимости от потребностей пользователя: от библиотек или инфраструктур машинного обучения до API, SDK или комплексных платформ. Важно отличать программное обеспечение для распознавания изображений от сопутствующих инструментов. Хотя платформы обработки данных и машинного обучения предлагают функции для обучения моделей компьютерного зрения, они имеют более широкую направленность. Более того, распознавание изображений, хотя и является формой машинного обучения, отличается от других возможностей машинного обучения, таких как системы рекомендаций или распознавание образов. Программное обеспечение для распознавания текста относится к категории оптического распознавания символов (OCR). Хотя многие программы для распознавания изображений служат нескольким целям, некоторые специализируются на конкретных областях, таких как обнаружение логотипов, распознавание лиц, обнаружение объектов или обнаружение явного контента. Они могут обрабатывать только файлы изображений или изображения и видео. Кроме того, хотя большинство из них работают в облаке, некоторые поддерживают периферийную обработку или обработку на устройстве. Для включения в категорию «Распознавание изображений» продукт должен: * Предложите алгоритм глубокого обучения, предназначенный для распознавания изображений. * Интерфейс с пулами данных изображений для изучения конкретных функций или решений. * Принимайте данные изображения в качестве входных данных и предоставляйте решение в качестве выходных данных. * Включите возможности распознавания изображений для других приложений, процессов или служб.
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Claude
claude.ai
Клод - это чат-бот ИИ, который помогает решать задачи и генерировать текст, обеспечивая безопасность и поддержку на нескольких языках.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP) предлагает облачные вычислительные услуги, включая хранилище данных и аналитику, для бизнеса и индивидуальных пользователей.
FaceCheck.ID
facecheck.id
FaceCheck.ID позволяет находить людей по фото с использованием технологии распознавания лиц и проверять их личность для повышения безопасности онлайн.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI — это приложение для распознавания лиц, позволяющее отслеживать демографию, создавая отчеты и анализируя видео и изображения.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Генератор Deep Dream - это AI-инструмент для преобразования изображений, позволяющий создавать уникальные визуальные эффекты и анимации.
DeepAI
deepai.org
Diepai - платформа с инструментами ИИ для распознавания изображений, обработки языка, видеоанализа и чат-интерфейса, поддерживающая многоязычные взаимодействия.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud предлагает облачные вычисления и искусственный интеллект для предприятий, обеспечивая хранение, базу данных и безопасность данных.
Roboflow
roboflow.com
Roboflow - платформа для создания и управления моделями компьютерного зрения, включая аннотацию и подготовку изображений.
PixLab
pixlab.io
PixLab - платформа для разработчиков, предлагающая API для обработки изображений и видео, включая распознавание лиц и сканирование документов.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — платформа ИИ для анализа изображений, видео, текста и аудио, предлагающая инструменты для обучения моделей и интеграции в продукты.
V7
v7labs.com
V7 — это платформа для аннотирования и управления данными, использующая ИИ для задач компьютерного зрения и генеративного ИИ.
Landing AI
landing.ai
Приложение Landing AI упрощает создание и внедрение систем компьютерного зрения без необходимости программирования или опыта в ИИ.
Picture to Text
picturetotext.info
Приложение для извлечения текста из изображений с помощью OCR, поддерживает различные форматы и языки. Удобно для конверсии сканированных документов и заметок.
Face Age
getfaceage.com
Face Age анализирует состояние кожи лица, определяя морщины, поры и другие особенности. Легко интегрируется в платформы электронной торговли.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Платформа NVIDIA Developer помогает разработчикам создавать приложения с ИИ, предлагая доступ к инструментам, библиотекам и микросервисам для разработки и развертывания.
Muse.ai
muse.ai
Muse.ai — это платформа для поиска видео, позволяющая быстро находить конкретные моменты в больших объемах видео и предоставляет функции хранения и потоковой передачи.
Kili Technology
kili-technology.com
Kili Technology - приложение для быстрого создания качественных наборов данных с метками для обучения моделей ИИ и генеративных алгоритмов.
Lambda
lambdalabs.com
Lambda предоставляет вычисления для ускорения прогресса в области глубокого обучения, предлагая облачные решения с мощными GPU.
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye - это приложение для поиска и распознавания изображений с использованием технологий компьютерного зрения и машинного обучения.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ - платформа для распознавания лиц, предлагающая инструменты для идентификации и анализа атрибутов лица в приложениях.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate - платформа для аннотации данных, оптимизации подготовки наборов данных с использованием инструментов контроля качества и автоматизации для машинного обучения.
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG — облачная платформа для видеоаналитики и видеонаблюдения, предлагающая возможность интеграции и настройки систем под конкретные нужды клиентов.
Capsolver
capsolver.com
Capsolver — автоматический решатель каптч, обеспечивающий интеграцию и высокую скорость решения для автоматизации и извлечения данных.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Luxand.Cloud — это API для распознавания лиц, предлагающее функции обнаружения, идентификации и анализа эмоций для интеграции в различные приложения.
Encord
encord.com
Encord - платформа для аннотации данных и управления обучением ИИ, позволяющая эффективно маркировать, оценивать и улучшать модели машинного обучения.
Relu
relu.eu
Relu разработывает компонент ИИ для автоматического преобразования 3D медицинских изображений в Виртуального пациента, упрощая интеграцию в стоматологические программные решения.
hasty.ai
hasty.ai
Hasty — это платформа для автоматизации аннотации изображений и видео, позволяющая создавать качественные обучающие данные быстрее, чем ручная разметка.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop — это платформа для разработки ИИ, которая упрощает управление данными, аннотирование и развертывание моделей машинного обучения.
Imagga
imagga.com
Imagga - это платформа API для автоматического тегирования и классификации изображений и видео, предназначенная для разработчиков и бизнеса.
Syte
syte.ai
Syte - платформа для поиска продуктов в eCommerce, использующая визуальный ИИ для оптимизации поиска, персонализации и автоматической маркировки товаров.
NoahFace
noahface.com
NoahFace - приложение для учёта рабочего времени и посещаемости с функциями распознавания лиц и скринингаостоящих условий.
brighter AI
brighter.ai
Brighter AI предлагает анонимизацию изображений и видео с использованием технологий глубокого обучения, обеспечивая защиту данных, например, в соответствии с GDPR.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — платформа ИИ для автоматизации и персонализации операций электронной коммерции, улучшающая взаимодействие с клиентами и управление контентом.
Enablex.ai
enablex.io
Enablex.ai — это коммуникационная платформа, позволяющая интегрировать голос, видео и обмен сообщениями в приложения для улучшения связи.
Hive
thehive.ai
Hive - облачная платформа ИИ для анализа и генерации контента, обеспечения модерации и защиты брендов в различных отраслях.
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize - приложение для оптимизации медиа-контента, улучшающее качество и скорость загрузки изображений и видео на веб-сайтах.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck - мобильное приложение для улучшения управления полевыми операциями и сбора данных в розничной торговле с помощью распознавания изображений.
Chooch
chooch.ai
Chooch - платформа для автоматизации визуального анализа данных, использующая ИИ для мониторинга и распознавания объектов в видео и изображениях.
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight — приложение для распознавания и анализа изображений, использующее ИИ для предоставления информации и помощи пользователям с нарушениями зрения.
Wicket
wicketsoft.com
Wicket — платформа для лицевой аутентификации, обеспечивающая безопасный и быстрый доступ для зрителей и сотрудников на спортивных мероприятиях и в других местах.
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai — это веб-платформа для аннотирования изображений и разработки приложений на основе ИИ, предлагающая инструменты для обучения и улучшения моделей.
Partium
partium.io
Partium — приложение для быстрого и точного поиска запчастей, которое помогает пользователям находить нужные детали за считанные секунды.
Irida Labs
iridalabs.com
Irida Labs предлагает платформу для разработки решений в области компьютерного зрения и AIoT, оптимизированную для встроенных систем.
ximilar
ximilar.com
Ximilar предоставляет решения на основе ИИ для распознавания изображений и визуального поиска, помогая бизнесам эффективно использовать данные о изображениях.
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
Геопрограммное обеспечение NV5 предоставляет инструменты для анализа, визуализации и управления геопространственными данными и изображениями.
Dragonfruit AI
dragonfruit.ai
Dragonfruit AI предлагает видеосервисы для предприятий с несколькими локациями, включая управление запасами и обнаружение мошенничества на кассах.
DigitSquare
digit7.ai
DigitSquare — платформа для аннотации данных и обучения моделей компьютерного зрения. Автоматизирует процессы распознавания, улучшая точность и повышая продуктивность.
Nyckel
nyckel.com
Nyckel позволяет легко классифицировать изображения и текст, создавая модели ИИ без опыта в машинообучении. С помощью меток можно быстро обучить классификатор.
VisionBot
visionbot.com
VisionBot - это сервис, позволяющий полевым сотрудникам эффективно взаимодействовать с использованием ИИ для текстов и изображений, улучшая отчётность и управление проектами.
OMNIOUS.AI
omnicommerce.ai
OMNIOUS.AI предоставляет платформу OMNICOMMERCE для электронной коммерции, позволяя пользователям искать продукты по изображениям и получать персонализированные рекомендации.
DeepLobe
deeplobe.ai
DeepLobe предоставляет платформу для создания и интеграции AI-моделей без программирования, облегчая доступ к технологиям искусственного интеллекта.
INTSIG
intsig.us
INTSIG предлагает приложения для сканирования документов и управления ими, включая CamScanner для преобразования физических документов в цифровые форматы.
Emozo Labs
emozo.ai
Платформа DIY Research & Feedback Collection от Emozo использует поведенческие и эмоциональные данные, чтобы помочь клиентам принимать правильные решения для всего цифрового контента. В сочетании с нашими консультационными услугами и группами мы помогаем клиентам выйти за рамки традиционного анализа данных о клиентах и проникнуть в сердца и умы клиентов, чтобы понять эффективность и влияние всего цифрового контента. Мы помогаем клиентам создавать и развертывать более целенаправленный цифровой контент – рекламу, приложения, потоковый медиаконтент и т. д. – на любом канале – в Интернете, на мобильных устройствах, в социальных сетях, на телевидении и т. д. Мы используем информацию, полученную от клиентов, для решения проблем, связанных с брендом, обменом сообщениями, и испытывать трудности. Наш новый метод объединения неосознанных (внимание и эмоции) и заявленных (вопросник) ответов помогает клиентам очень быстро понять эффективность всего цифрового контента. Мы используем искусственный интеллект, чтобы проводить качественные исследования в большом масштабе и быстро на устройствах клиентов. Клиентам и их клиентам не нужно ничего загружать, устанавливать или поддерживать. SaaS-платформа Emozo поддерживает итеративные процессы проектирования и разработки и предлагает полностью безопасную защиту данных для клиентов и их заказчиков.
Cogniphi
cogniphi.com
Мы в Cogniphi — разносторонняя команда новаторов, нацеленная на преобразующие результаты, и мы очень рады возможности вести бизнес в умопомрачительное цифровое будущее. Мы считаем, что Vision AI станет основой будущего искусственного интеллекта. Первый из наших когнитивных пакетов AIVI (Artificial Intelligence Vision) — это специализированная платформа, которая помогает использовать возможности Vision Intelligence в различных секторах бизнеса, включая производство, розничную торговлю, здравоохранение и наблюдение. AIVI опирается на сложные пространственные вычисления, машинное обучение, распознавание образов, обнаружение аномалий и компьютерное зрение и проверено в реальных условиях. Сегодня платформа содержит более 150 отраслевых шаблонов, поддерживает более 10 тысяч камер и принесла предприятиям доход в размере 6 миллионов долларов США при минимальных инвестициях. Мы гордимся тем, что обладаем проверенным набором возможностей, а также собственными инструментами и методологиями для быстрой разработки, развертывания и эксплуатации крупномасштабных решений. Коллективная мудрость и опыт нашей тщательно подобранной сети экспертов в области искусственного интеллекта со всего мира стимулируют наши инновации и создание макетов программного обеспечения, критически важных для цифровых реализаций. Мы твердо верим, что помимо когнитивных технологий и инженерных навыков, которыми мы обладаем, именно наше стремление к совершенству и страсть к решению проблем принесут экспоненциальный рост всем заинтересованным сторонам.
Blitline
blitline.com
Blitline — это самое доступное SaaS-решение для компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения и медиа, которые имеют систему CMS/DAM и нуждаются в безопасной многоформатной обработке файлов в любом масштабе для своих приложений и веб-сайтов.
Zippin
getzippin.com
Компания Zippin разработала новое поколение технологии без касс, позволяющей ритейлерам быстро совершать покупки в своих магазинах без каких-либо затруднений. Запатентованный подход Zippin использует искусственный интеллект, машинное обучение и технологию объединения датчиков для создания наилучшего потребительского опыта: навсегда устраняя очереди на кассах и самосканирующие устройства, а также позволяя покупателям быстро входить и выходить со своими покупками. Платформа Zippin использует отслеживание товаров и покупателей с помощью верхних камер, а также интеллектуальных датчиков на полках, что обеспечивает высочайший уровень точности даже в переполненных магазинах. Компания Zippin, основанная ветеранами отрасли из Amazon и SRI с глубоким опытом в области розничных технологий, искусственного интеллекта и компьютерного зрения, имеет штаб-квартиру в Сан-Франциско и поддерживается Maven Ventures и Core Ventures Group.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI генерирует данные о продуктах электронной коммерции, которые позволяют брендам, розничным торговцам и торговым площадкам предоставлять исключительный опыт поиска продуктов. Благодаря богатым и подробным характеристикам Pixyle компании улучшают свои поисковые системы и системы рекомендаций, помогая покупателям находить именно то, что они ищут. Такие компании, как ESPRIT, Otrium, Depop и Shoptrue, повышают конверсию и лояльность с помощью решений Pixyle по маркировке продуктов на базе искусственного интеллекта, генерации текста, модерации изображений и рекомендациям.
Segments.ai
segments.ai
Мультисенсорная платформа для маркировки для робототехники и автономного вождения. Segments.ai — это быстрая и точная платформа маркировки данных для мультисенсорной аннотации данных. Вы можете получать метки сегментации, векторные метки и многое другое с помощью интуитивно понятных интерфейсов маркировки изображений, видео и трехмерных облаков точек (лидар и RGBD). Segments.ai — это платформа самообслуживания, которая всегда получает специальную поддержку от нашей основной команды инженеров. * Python SDK, который наконец-то имеет смысл * Документация, упрощающая настройку. * Самообслуживание с поддержкой только тогда, когда вы застряли, чтобы мы не замедляли вас. * Автоматически запускать действия с помощью веб-хуков. * Подключите своего облачного провайдера (AWS, Google Cloud, Azure) * Экспорт в популярные платформы машинного обучения (PyTorch, TensorFlow, Hugging Face). Привлеките своих сотрудников или воспользуйтесь услугами одного из наших партнеров по подбору персонала. Наши инструменты управления позволяют легко размечать и просматривать большие наборы данных вместе.
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