Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для распознавания изображений, также называемое компьютерным зрением, позволяет приложениям интерпретировать изображения или видео. Он обрабатывает изображения в качестве входных данных и генерирует выходные данные, такие как метки или ограничивающие рамки, с помощью алгоритмов компьютерного зрения. Он включает в себя различные функции, такие как восстановление изображений, распознавание объектов и реконструкция сцены, которые обычно интегрированы в интеллектуальные приложения. Ученые, работающие с данными, используют программное обеспечение для распознавания изображений для обучения моделей, а разработчики включают функции распознавания изображений в свое программное обеспечение. Формат доступа к этому программному обеспечению варьируется в зависимости от потребностей пользователя: от библиотек или инфраструктур машинного обучения до API, SDK или комплексных платформ. Важно отличать программное обеспечение для распознавания изображений от сопутствующих инструментов. Хотя платформы обработки данных и машинного обучения предлагают функции для обучения моделей компьютерного зрения, они имеют более широкую направленность. Более того, распознавание изображений, хотя и является формой машинного обучения, отличается от других возможностей машинного обучения, таких как системы рекомендаций или распознавание образов. Программное обеспечение для распознавания текста относится к категории оптического распознавания символов (OCR). Хотя многие программы для распознавания изображений служат нескольким целям, некоторые специализируются на конкретных областях, таких как обнаружение логотипов, распознавание лиц, обнаружение объектов или обнаружение явного контента. Они могут обрабатывать только файлы изображений или изображения и видео. Кроме того, хотя большинство из них работают в облаке, некоторые поддерживают периферийную обработку или обработку на устройстве. Для включения в категорию «Распознавание изображений» продукт должен: * Предложите алгоритм глубокого обучения, предназначенный для распознавания изображений. * Интерфейс с пулами данных изображений для изучения конкретных функций или решений. * Принимайте данные изображения в качестве входных данных и предоставляйте решение в качестве выходных данных. * Включите возможности распознавания изображений для других приложений, процессов или служб.
Отправить новое приложение
Dragonfruit AI
dragonfruit.ai
Dragonfruit AI — надежный партнер крупнейших мировых брендов и розничных продавцов, предоставляющий «просто значимое видео» с помощью нашей единой платформы видения. Наш пакет, созданный специально для предприятий с несколькими офисами, основанный на Apple M1 и Generative AI, включает в себя первоклассные приложения — от VMS и охранной сигнализации до аналитики розничной торговли, управления запасами на полках и новаторского обнаружения мошенничества в кассах самообслуживания. Наше глобальное присутствие и обширный портфель патентов, созданные для достижения успеха в средах с ограниченной полосой пропускания, подчеркивают нашу приверженность преобразованию того, как предприятия используют видеоданные для практической аналитики.
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
Геопрограммное обеспечение NV5 предоставляет инструменты для анализа, визуализации и управления геопространственными данными и изображениями.
INTSIG
intsig.us
Являясь ведущей в отрасли компанией в области искусственного интеллекта и больших данных, INTSIG разработала множество приложений и сформулировала решения как для индивидуальных пользователей, так и для корпоративных клиентов со всего мира. INTSIG, известная своими двумя мобильными приложениями, CamScanner и CamCard, завоевала сердца 2,3 миллиарда человек по всему миру. Применяя передовые технологии сбора и извлечения данных для большего количества типов документов, INTSIG теперь предлагает 5 основных продуктов для корпоративных пользователей: * CamScanner API/SDK, который предлагает надежные возможности сканирования документов; * CamCard API/SDK, который обеспечивает массовое распознавание визитных карточек и плавную интеграцию с корпоративными CRM; * CamCard Business, SaaS-продукт, упрощающий управление визитными карточками и повышающий эффективность сети; * CamCheckout API/SDK для распознавания банковских карт и * CamID API/SDK для распознавания документов, удостоверяющих личность государственного образца. Компании могут легко интегрировать эти продукты со своими собственными приложениями, Интернетом и системами. INTSIG также предоставляет 5 основных решений для бизнеса всех типов: * Решение eKYC, помогающее предприятиям проверять и аутентифицировать личности своих клиентов; * Решение для автоматизации счетов к оплате, которое обеспечивает превосходную точность распознавания банковских выписок и счетов-фактур с помощью таблиц, сокращает объем ручного ввода данных и ошибок и повышает эффективность обработки счетов-фактур; * Решение Travel & Expense для оптимизации внутреннего управления расходами и повышения эффективности сбора и возмещения счетов; * TextIn Studio для обучения моделей для улучшения эффекта распознавания структурированного текста в сложных сценариях, широко используется в банках, страховых компаниях, компаниях по ценным бумагам, традиционном производстве и других отраслях, а также * Механизм управления счетами для распознавания счетов-фактур, заказов на поставку, квитанций, контрактных накладных, заявлений поставщика, дебетовых/кредитовых авизо с высокой точностью.
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye - это приложение для поиска и распознавания изображений с использованием технологий компьютерного зрения и машинного обучения.
Partium
partium.io
История Partium началась в 2020 году с идеи создать молниеносный, мгновенный и надежный сервис поиска для всех, кто ищет запасные части. Мы уменьшили необходимость для технических специалистов и пользователей каталогов запчастей и интернет-магазинов тратить бесконечное время на поиск нужной детали. Вместо этого мы помогаем пользователям найти нужную запчасть за считанные секунды. Сегодня Partium ежемесячно обрабатывает миллионы запросов на запасные части и помогает бесчисленному количеству технических специалистов по всему миру найти нужную деталь для выполнения работы. Наши клиенты внедряют Partium в свою среду технического обслуживания, послепродажного и сервисного обслуживания, чтобы предоставить своим пользователям лучший в своем классе опыт поиска запчастей, а также быстрый и удобный процесс поиска, подтверждения и заказа запасных частей у них. Искусственный интеллект Partium использует существующие данные о запасных частях, но он также может обогащать и оптимизировать ваши данные, добавляя к ним важную информацию. Caterpillar, Parker, Liebherr, Deutsche Bahn, New Holland, The Home Depot, ENGEL и многие другие компании используют Partium не только для обеспечения удобного поиска для своих клиентов, но и для поиска, который обеспечивает более высокую конверсию благодаря релевантности, точности и простоте. -использования. Мы помогаем клиентам быстрее находить нужные детали и оптимизировать данные о существующих деталях. Имея офисы в США, Канаде и Европе, мы являемся глобальной компанией, стремящейся изменить способы поиска и оптимизации деталей с помощью ИИ.
ximilar
ximilar.com
Ximilar — компания-разработчик программного обеспечения, которая помогает предприятиям более эффективно использовать данные изображений с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения. Нашими клиентами являются компании из различных областей, таких как здравоохранение, медико-биологические науки, электронная коммерция, стоковые фотоагентства, домашний декор, мода, производство, недвижимость и автомобилестроение. Мы ориентированы в основном на компьютерное зрение, распознавание изображений и визуальный поиск. Мы предоставляем платформу компьютерного зрения для создания собственных моделей глубокого обучения Visual AI. Мы можем создавать профессиональные индивидуальные решения, связанные с распознаванием изображений, обнаружением объектов и многим другим. Очень большие коллекции фото и видео можно искать по визуальному сходству. Покупатели могут получить выгоду от поиска продуктов и рекомендаций. Мы помогаем нашим клиентам предварительно обрабатывать данные путем распознавания контента — находить нужную категорию продуктов, назначать теги изображениям, сопоставлять продукты по их фотографиям, считывать текст с изображений с помощью оптического распознавания символов или обнаруживать дефекты на изображениях. Автоматизация этого процесса обычно позволяет сэкономить значительные средства.
brighter AI
brighter.ai
Brighter AI предлагает анонимизацию изображений и видео с использованием технологий глубокого обучения, обеспечивая защиту данных, например, в соответствии с GDPR.
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight — приложение для распознавания и анализа изображений, использующее ИИ для предоставления информации и помощи пользователям с нарушениями зрения.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck - мобильное приложение для улучшения управления полевыми операциями и сбора данных в розничной торговле с помощью распознавания изображений.
PixLab
pixlab.io
PixLab - платформа для разработчиков, предлагающая API для обработки изображений и видео, включая распознавание лиц и сканирование документов.
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize - приложение для оптимизации медиа-контента, улучшающее качество и скорость загрузки изображений и видео на веб-сайтах.
Blitline
blitline.com
Blitline — это самое доступное SaaS-решение для компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения и медиа, которые имеют систему CMS/DAM и нуждаются в безопасной многоформатной обработке файлов в любом масштабе для своих приложений и веб-сайтов.
Cogniphi
cogniphi.com
Мы в Cogniphi — разносторонняя команда новаторов, нацеленная на преобразующие результаты, и мы очень рады возможности вести бизнес в умопомрачительное цифровое будущее. Мы считаем, что Vision AI станет основой будущего искусственного интеллекта. Первый из наших когнитивных пакетов AIVI (Artificial Intelligence Vision) — это специализированная платформа, которая помогает использовать возможности Vision Intelligence в различных секторах бизнеса, включая производство, розничную торговлю, здравоохранение и наблюдение. AIVI опирается на сложные пространственные вычисления, машинное обучение, распознавание образов, обнаружение аномалий и компьютерное зрение и проверено в реальных условиях. Сегодня платформа содержит более 150 отраслевых шаблонов, поддерживает более 10 тысяч камер и принесла предприятиям доход в размере 6 миллионов долларов США при минимальных инвестициях. Мы гордимся тем, что обладаем проверенным набором возможностей, а также собственными инструментами и методологиями для быстрой разработки, развертывания и эксплуатации крупномасштабных решений. Коллективная мудрость и опыт нашей тщательно подобранной сети экспертов в области искусственного интеллекта со всего мира стимулируют наши инновации и создание макетов программного обеспечения, критически важных для цифровых реализаций. Мы твердо верим, что помимо когнитивных технологий и инженерных навыков, которыми мы обладаем, именно наше стремление к совершенству и страсть к решению проблем принесут экспоненциальный рост всем заинтересованным сторонам.
DeepLobe
deeplobe.ai
DeepLobe стремится сделать ИИ доступным для каждой организации, предоставляя простую в использовании платформу для обучения, построения и интеграции моделей ИИ без необходимости написания кода. Предоставляя предприятиям возможность создавать и настраивать модели ИИ для задач компьютерного зрения и анализа текста, DeepLobe дает компаниям возможность воспользоваться потенциальными преимуществами технологий ИИ. Сосредоточив внимание на решениях без программирования, DeepLobe демократизирует доступ к искусственному интеллекту, позволяя организациям любого размера и происхождения использовать эти преобразующие технологии.
DigitSquare
digit7.ai
Digit Square — это платформа на базе SaaS, предназначенная для аннотирования, обучения и автоматизации конвейера компьютерного зрения с обширными наборами данных. * Повышенная точность модели машинного обучения: аннотации данных DigitSquare обеспечивают точную маркировку данных, уменьшая ошибки и предвзятости во время обучения. Это также способствует разнообразию примеров обучения, повышая точность прогнозирования в реальной жизни. * Лучшее понимание данных: ИИ-технология DigitSquare помогает маркировать изображения, помогая понять контекст данных, выявить закономерности и повысить точность модели машинного обучения с помощью размеченных примеров, что позволяет получать ценную информацию и принимать обоснованные решения. * Повышение производительности. Платформа аннотаций данных автоматизирует такие процессы, как распознавание изображений, языков и видео, что значительно экономит время. Он также обучает модели машинного обучения для получения точных прогнозов, повышая производительность в различных отраслях. * Ускорение совместной работы: инструмент аннотирования данных DigitSquare масштабирует модели машинного обучения, распределяя задачи между аннотаторами, сокращая время маркировки. Это также повышает производительность и облегчает обобщение разнообразных наборов данных.
Zippin
getzippin.com
Компания Zippin разработала новое поколение технологии без касс, позволяющей ритейлерам быстро совершать покупки в своих магазинах без каких-либо затруднений. Запатентованный подход Zippin использует искусственный интеллект, машинное обучение и технологию объединения датчиков для создания наилучшего потребительского опыта: навсегда устраняя очереди на кассах и самосканирующие устройства, а также позволяя покупателям быстро входить и выходить со своими покупками. Платформа Zippin использует отслеживание товаров и покупателей с помощью верхних камер, а также интеллектуальных датчиков на полках, что обеспечивает высочайший уровень точности даже в переполненных магазинах. Компания Zippin, основанная ветеранами отрасли из Amazon и SRI с глубоким опытом в области розничных технологий, искусственного интеллекта и компьютерного зрения, имеет штаб-квартиру в Сан-Франциско и поддерживается Maven Ventures и Core Ventures Group.
Emozo Labs
emozo.ai
Платформа DIY Research & Feedback Collection от Emozo использует поведенческие и эмоциональные данные, чтобы помочь клиентам принимать правильные решения для всего цифрового контента. В сочетании с нашими консультационными услугами и группами мы помогаем клиентам выйти за рамки традиционного анализа данных о клиентах и проникнуть в сердца и умы клиентов, чтобы понять эффективность и влияние всего цифрового контента. Мы помогаем клиентам создавать и развертывать более целенаправленный цифровой контент – рекламу, приложения, потоковый медиаконтент и т. д. – на любом канале – в Интернете, на мобильных устройствах, в социальных сетях, на телевидении и т. д. Мы используем информацию, полученную от клиентов, для решения проблем, связанных с брендом, обменом сообщениями, и испытывать трудности. Наш новый метод объединения неосознанных (внимание и эмоции) и заявленных (вопросник) ответов помогает клиентам очень быстро понять эффективность всего цифрового контента. Мы используем искусственный интеллект, чтобы проводить качественные исследования в большом масштабе и быстро на устройствах клиентов. Клиентам и их клиентам не нужно ничего загружать, устанавливать или поддерживать. SaaS-платформа Emozo поддерживает итеративные процессы проектирования и разработки и предлагает полностью безопасную защиту данных для клиентов и их заказчиков.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI — это приложение для распознавания лиц, позволяющее отслеживать демографию, создавая отчеты и анализируя видео и изображения.
Hive
thehive.ai
Hive - облачная платформа ИИ для анализа и генерации контента, обеспечения модерации и защиты брендов в различных отраслях.
Imagga
imagga.com
Imagga - это платформа API для автоматического тегирования и классификации изображений и видео, предназначенная для разработчиков и бизнеса.
Lambda
lambdalabs.com
Lambda предоставляет вычисления для ускорения прогресса в области глубокого обучения, предлагая облачные решения с мощными GPU.
OMNIOUS.AI
omnicommerce.ai
Платформа искусственного интеллекта OMNICOMMERCE от OMNIOUS.AI позволяет ритейлерам электронной коммерции предоставлять интуитивно понятный опыт покупок на основе визуального поиска/обнаружения и персонализированных рекомендаций по продуктам. Используйте вдохновляющие изображения с мобильных устройств покупателей и загружайте их на свой веб-сайт, чтобы находить подходящие продукты. Позвольте им купить то, что им нравится, в социальных сетях, делая покупки в другом магазине или просто прогуливаясь по улице. Компании электронной коммерции, такие как eBay, YOOX Net-A-Porter, MUSINSA, LotteOn, TheHyundai.com, LF, Brandi, CJ ONSTYLE и многие другие, доверяют OMNICOMMERCE поиск своих продуктов для покупателей. Global Hot Startup 2021 (партнерская сеть AWS) Лучший сценарий использования искусственного интеллекта в розничной торговле в 2020 году (NVIDIA) Инновации 2020 года для нового опыта (Samsung C-lab)
Irida Labs
iridalabs.com
Irida Labs предлагает платформу для разработки решений в области компьютерного зрения и AIoT, оптимизированную для встроенных систем.
Picture to Text
picturetotext.info
Приложение для извлечения текста из изображений с помощью OCR, поддерживает различные форматы и языки. Удобно для конверсии сканированных документов и заметок.
Relu
relu.eu
Relu разработывает компонент ИИ для автоматического преобразования 3D медицинских изображений в Виртуального пациента, упрощая интеграцию в стоматологические программные решения.
VisionBot
visionbot.com
Visionbot.com — это масштабируемый и простой в использовании сервис, позволяющий полевому персоналу более эффективно сотрудничать, используя искусственный интеллект для обработки текста и изображений. Это приводит к улучшению отчетности и управления событиями, ускорению выполнения проектов и значительному повышению операционной эффективности.
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG — облачная платформа для видеоаналитики и видеонаблюдения, предлагающая возможность интеграции и настройки систем под конкретные нужды клиентов.
Wicket
wicketsoft.com
Платформа аутентификации по лицу Wicket — это интегрированное решение, ориентированное на конфиденциальность, которое обеспечивает сенсационные впечатления от мероприятий для болельщиков, гостей и сотрудников с помощью удобных точек соприкосновения, которые радуют пользователей и повышают безопасность спортивных площадок, живых мероприятий и объектов, сертифицированных. Запатентованные алгоритмы Wicket, ориентированные на конфиденциальность, встроены в нашу веб-платформу и проверяют людей менее чем за одну секунду, что делает управление входом и доступом безопасным, простым и удобным.
DeepAI
deepai.org
Diepai - платформа с инструментами ИИ для распознавания изображений, обработки языка, видеоанализа и чат-интерфейса, поддерживающая многоязычные взаимодействия.
Chooch
chooch.ai
Chooch - платформа для автоматизации визуального анализа данных, использующая ИИ для мониторинга и распознавания объектов в видео и изображениях.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP) предлагает облачные вычислительные услуги, включая хранилище данных и аналитику, для бизнеса и индивидуальных пользователей.
Kili Technology
kili-technology.com
Kili Technology - приложение для быстрого создания качественных наборов данных с метками для обучения моделей ИИ и генеративных алгоритмов.
Roboflow
roboflow.com
Roboflow - платформа для создания и управления моделями компьютерного зрения, включая аннотацию и подготовку изображений.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Генератор Deep Dream - это AI-инструмент для преобразования изображений, позволяющий создавать уникальные визуальные эффекты и анимации.
Landing AI
landing.ai
Приложение Landing AI упрощает создание и внедрение систем компьютерного зрения без необходимости программирования или опыта в ИИ.
Claude
claude.ai
Клод - это чат-бот ИИ, который помогает решать задачи и генерировать текст, обеспечивая безопасность и поддержку на нескольких языках.
Enablex.ai
enablex.io
Enablex.ai — это коммуникационная платформа, позволяющая интегрировать голос, видео и обмен сообщениями в приложения для улучшения связи.
FaceCheck.ID
facecheck.id
FaceCheck.ID позволяет находить людей по фото с использованием технологии распознавания лиц и проверять их личность для повышения безопасности онлайн.
Muse.ai
muse.ai
Muse.ai — это платформа для поиска видео, позволяющая быстро находить конкретные моменты в больших объемах видео и предоставляет функции хранения и потоковой передачи.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate - платформа для аннотации данных, оптимизации подготовки наборов данных с использованием инструментов контроля качества и автоматизации для машинного обучения.
V7
v7labs.com
V7 — это платформа для аннотирования и управления данными, использующая ИИ для задач компьютерного зрения и генеративного ИИ.
Syte
syte.ai
Syte - платформа для поиска продуктов в eCommerce, использующая визуальный ИИ для оптимизации поиска, персонализации и автоматической маркировки товаров.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop — это платформа для разработки ИИ, которая упрощает управление данными, аннотирование и развертывание моделей машинного обучения.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — платформа ИИ для анализа изображений, видео, текста и аудио, предлагающая инструменты для обучения моделей и интеграции в продукты.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud предлагает облачные вычисления и искусственный интеллект для предприятий, обеспечивая хранение, базу данных и безопасность данных.
Encord
encord.com
Encord - платформа для аннотации данных и управления обучением ИИ, позволяющая эффективно маркировать, оценивать и улучшать модели машинного обучения.
Segments.ai
segments.ai
Мультисенсорная платформа для маркировки для робототехники и автономного вождения. Segments.ai — это быстрая и точная платформа маркировки данных для мультисенсорной аннотации данных. Вы можете получать метки сегментации, векторные метки и многое другое с помощью интуитивно понятных интерфейсов маркировки изображений, видео и трехмерных облаков точек (лидар и RGBD). Segments.ai — это платформа самообслуживания, которая всегда получает специальную поддержку от нашей основной команды инженеров. * Python SDK, который наконец-то имеет смысл * Документация, упрощающая настройку. * Самообслуживание с поддержкой только тогда, когда вы застряли, чтобы мы не замедляли вас. * Автоматически запускать действия с помощью веб-хуков. * Подключите своего облачного провайдера (AWS, Google Cloud, Azure) * Экспорт в популярные платформы машинного обучения (PyTorch, TensorFlow, Hugging Face). Привлеките своих сотрудников или воспользуйтесь услугами одного из наших партнеров по подбору персонала. Наши инструменты управления позволяют легко размечать и просматривать большие наборы данных вместе.
SentiSight.ai
sentisight.ai
Sentrisight.ai-это веб-платформа, которая может использоваться для маркировки изображений и для разработки приложений для распознавания изображений на основе искусственного интеллекта. Он имеет две основные цели: первая-сделать задачу аннотации изображения максимально удобной и эффективной, даже для крупных проектов, и многие люди работают над маркировкой изображения, а второе-это плавный и удобный интерфейс для обучения и развертывания моделей глубоких нейронных сети. Способность выполнять обе эти задачи на одной и той же платформе обеспечивает преимущество в том, что они способны маркировать изображения, а затем тренировать и улучшать модели итеративным образом. Sentisight.ai предлагает мощные функции, такие как: * Маркировка изображения. * Умный инструмент маркировки. * Общие проекты маркировки и отслеживание времени. * Классификационная модель обучения. * Обучение модели обнаружения объектов. * Онлайн и офлайн-модели (бесплатная 30-дневная пробная версия). * Предварительно обученные модели. * Поиск сходства изображений.
hasty.ai
hasty.ai
Hasty — это платформа для автоматизации аннотации изображений и видео, позволяющая создавать качественные обучающие данные быстрее, чем ручная разметка.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Платформа NVIDIA Developer помогает разработчикам создавать приложения с ИИ, предлагая доступ к инструментам, библиотекам и микросервисам для разработки и развертывания.
NoahFace
noahface.com
NoahFace - приложение для учёта рабочего времени и посещаемости с функциями распознавания лиц и скринингаостоящих условий.
Capsolver
capsolver.com
Capsolver — автоматический решатель каптч, обеспечивающий интеграцию и высокую скорость решения для автоматизации и извлечения данных.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — платформа ИИ для автоматизации и персонализации операций электронной коммерции, улучшающая взаимодействие с клиентами и управление контентом.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Luxand.Cloud — это API для распознавания лиц, предлагающее функции обнаружения, идентификации и анализа эмоций для интеграции в различные приложения.
Nyckel
nyckel.com
Nykel упрощает классификацию изображений и текста для каждого. Всего за несколько минут вы можете создать модель искусственного интеллекта, которая будет классифицировать изображения и текст, используя любые метки по вашему желанию. Опыт машинного обучения не требуется. Такие клиенты, как Gardyn, Gust и Square, используют Nyckel для автоматизации задач по добавлению тегов вручную, модерации контента, категоризации изображений за считанные секунды и многого другого. В отличие от других инструментов классификации, Nykel не требует опыта машинного обучения. Создание собственного классификатора займет всего несколько минут. Просто добавьте метки, загрузите обучающие образцы и подождите 10–30 секунд, пока модель обучится. Когда все будет готово, подключитесь к нему через наш API, SDK или Zapier. Цель Никеля — облегчить каждому, независимо от его технического опыта, построение классификационных моделей за считанные минуты.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ - платформа для распознавания лиц, предлагающая инструменты для идентификации и анализа атрибутов лица в приложениях.
Face Age
getfaceage.com
Face Age анализирует состояние кожи лица, определяя морщины, поры и другие особенности. Легко интегрируется в платформы электронной торговли.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI генерирует данные о продуктах электронной коммерции, которые позволяют брендам, розничным торговцам и торговым площадкам предоставлять исключительный опыт поиска продуктов. Благодаря богатым и подробным характеристикам Pixyle компании улучшают свои поисковые системы и системы рекомендаций, помогая покупателям находить именно то, что они ищут. Такие компании, как ESPRIT, Otrium, Depop и Shoptrue, повышают конверсию и лояльность с помощью решений Pixyle по маркировке продуктов на базе искусственного интеллекта, генерации текста, модерации изображений и рекомендациям.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.