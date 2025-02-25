Программное обеспечение для распознавания изображений - Самые популярные приложения - Восточный Тимор

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Программное обеспечение для распознавания изображений, также называемое компьютерным зрением, позволяет приложениям интерпретировать изображения или видео. Он обрабатывает изображения в качестве входных данных и генерирует выходные данные, такие как метки или ограничивающие рамки, с помощью алгоритмов компьютерного зрения. Он включает в себя различные функции, такие как восстановление изображений, распознавание объектов и реконструкция сцены, которые обычно интегрированы в интеллектуальные приложения. Ученые, работающие с данными, используют программное обеспечение для распознавания изображений для обучения моделей, а разработчики включают функции распознавания изображений в свое программное обеспечение. Формат доступа к этому программному обеспечению варьируется в зависимости от потребностей пользователя: от библиотек или инфраструктур машинного обучения до API, SDK или комплексных платформ. Важно отличать программное обеспечение для распознавания изображений от сопутствующих инструментов. Хотя платформы обработки данных и машинного обучения предлагают функции для обучения моделей компьютерного зрения, они имеют более широкую направленность. Более того, распознавание изображений, хотя и является формой машинного обучения, отличается от других возможностей машинного обучения, таких как системы рекомендаций или распознавание образов. Программное обеспечение для распознавания текста относится к категории оптического распознавания символов (OCR). Хотя многие программы для распознавания изображений служат нескольким целям, некоторые специализируются на конкретных областях, таких как обнаружение логотипов, распознавание лиц, обнаружение объектов или обнаружение явного контента. Они могут обрабатывать только файлы изображений или изображения и видео. Кроме того, хотя большинство из них работают в облаке, некоторые поддерживают периферийную обработку или обработку на устройстве. Для включения в категорию «Распознавание изображений» продукт должен: * Предложите алгоритм глубокого обучения, предназначенный для распознавания изображений. * Интерфейс с пулами данных изображений для изучения конкретных функций или решений. * Принимайте данные изображения в качестве входных данных и предоставляйте решение в качестве выходных данных. * Включите возможности распознавания изображений для других приложений, процессов или служб.
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Dragonfruit AI
dragonfruit.ai
Dragonfruit AI — надежный партнер крупнейших мировых брендов и розничных продавцов, предоставляющий «просто значимое видео» с помощью нашей единой платформы видения. Наш пакет, созданный специально для предприятий с несколькими офисами, основанный на Apple M1 и Generative AI, включает в себя первоклассные приложения — от VMS и охранной сигнализации до аналитики розничной торговли, управления запасами на полках и новаторского обнаружения мошенничества в кассах самообслуживания. Наше глобальное присутствие и обширный портфель патентов, созданные для достижения успеха в средах с ограниченной полосой пропускания, подчеркивают нашу приверженность преобразованию того, как предприятия используют видеоданные для практической аналитики.
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
Геопространственное программное обеспечение NV5 является частью NV5. Мы создаем программные продукты, которые помогают профессионалам из разных отраслей получать доступ, анализировать и обмениваться всеми типами данных и изображений. Поймите мир вокруг вас Сегодня данные дистанционного зондирования используются для принятия важных решений, совершения открытий и лучшего понимания окружающего нас мира. Доступность и использование различных типов данных, от аэрофотоснимков и спутниковых изображений до неоптических данных, таких как LiDAR и SAR, растет в геометрической прогрессии. Независимо от того, используются ли данные дистанционного зондирования автономно или объединены вместе для получения более полной картины географического региона, они переводят профессионалов из разных отраслей и дисциплин в новую эру более обоснованного принятия решений. NV5 Geospatial — ведущий поставщик программных инструментов, призванных помочь вам получить необходимую информацию из данных дистанционного зондирования. Мы предоставляем научно проверенные технологии, необходимые для принятия точных и обоснованных решений с использованием изображений и данных дистанционного зондирования. Если вам нужно определить масштаб ущерба от стихийного бедствия или обеспечить безопасную военную операцию, наши продукты предоставят вам критически важную геопространственную информацию.
INTSIG
intsig.us
Являясь ведущей в отрасли компанией в области искусственного интеллекта и больших данных, INTSIG разработала множество приложений и сформулировала решения как для индивидуальных пользователей, так и для корпоративных клиентов со всего мира. INTSIG, известная своими двумя мобильными приложениями, CamScanner и CamCard, завоевала сердца 2,3 миллиарда человек по всему миру. Применяя передовые технологии сбора и извлечения данных для большего количества типов документов, INTSIG теперь предлагает 5 основных продуктов для корпоративных пользователей: * CamScanner API/SDK, который предлагает надежные возможности сканирования документов; * CamCard API/SDK, который обеспечивает массовое распознавание визитных карточек и плавную интеграцию с корпоративными CRM; * CamCard Business, SaaS-продукт, упрощающий управление визитными карточками и повышающий эффективность сети; * CamCheckout API/SDK для распознавания банковских карт и * CamID API/SDK для распознавания документов, удостоверяющих личность государственного образца. Компании могут легко интегрировать эти продукты со своими собственными приложениями, Интернетом и системами. INTSIG также предоставляет 5 основных решений для бизнеса всех типов: * Решение eKYC, помогающее предприятиям проверять и аутентифицировать личности своих клиентов; * Решение для автоматизации счетов к оплате, которое обеспечивает превосходную точность распознавания банковских выписок и счетов-фактур с помощью таблиц, сокращает объем ручного ввода данных и ошибок и повышает эффективность обработки счетов-фактур; * Решение Travel & Expense для оптимизации внутреннего управления расходами и повышения эффективности сбора и возмещения счетов; * TextIn Studio для обучения моделей для улучшения эффекта распознавания структурированного текста в сложных сценариях, широко используется в банках, страховых компаниях, компаниях по ценным бумагам, традиционном производстве и других отраслях, а также * Механизм управления счетами для распознавания счетов-фактур, заказов на поставку, квитанций, контрактных накладных, заявлений поставщика, дебетовых/кредитовых авизо с высокой точностью.
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye — компания по поиску и распознаванию изображений. Мы являемся экспертами в области компьютерного зрения, распознавания образов, нейронных сетей и машинного обучения. Наша миссия — сделать ваши изображения доступными для поиска.
Partium
partium.io
История Partium началась в 2020 году с идеи создать молниеносный, мгновенный и надежный сервис поиска для всех, кто ищет запасные части. Мы уменьшили необходимость для технических специалистов и пользователей каталогов запчастей и интернет-магазинов тратить бесконечное время на поиск нужной детали. Вместо этого мы помогаем пользователям найти нужную запчасть за считанные секунды. Сегодня Partium ежемесячно обрабатывает миллионы запросов на запасные части и помогает бесчисленному количеству технических специалистов по всему миру найти нужную деталь для выполнения работы. Наши клиенты внедряют Partium в свою среду технического обслуживания, послепродажного и сервисного обслуживания, чтобы предоставить своим пользователям лучший в своем классе опыт поиска запчастей, а также быстрый и удобный процесс поиска, подтверждения и заказа запасных частей у них. Искусственный интеллект Partium использует существующие данные о запасных частях, но он также может обогащать и оптимизировать ваши данные, добавляя к ним важную информацию. Caterpillar, Parker, Liebherr, Deutsche Bahn, New Holland, The Home Depot, ENGEL и многие другие компании используют Partium не только для обеспечения удобного поиска для своих клиентов, но и для поиска, который обеспечивает более высокую конверсию благодаря релевантности, точности и простоте. -использования. Мы помогаем клиентам быстрее находить нужные детали и оптимизировать данные о существующих деталях. Имея офисы в США, Канаде и Европе, мы являемся глобальной компанией, стремящейся изменить способы поиска и оптимизации деталей с помощью ИИ.
ximilar
ximilar.com
Ximilar — компания-разработчик программного обеспечения, которая помогает предприятиям более эффективно использовать данные изображений с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения. Нашими клиентами являются компании из различных областей, таких как здравоохранение, медико-биологические науки, электронная коммерция, стоковые фотоагентства, домашний декор, мода, производство, недвижимость и автомобилестроение. Мы ориентированы в основном на компьютерное зрение, распознавание изображений и визуальный поиск. Мы предоставляем платформу компьютерного зрения для создания собственных моделей глубокого обучения Visual AI. Мы можем создавать профессиональные индивидуальные решения, связанные с распознаванием изображений, обнаружением объектов и многим другим. Очень большие коллекции фото и видео можно искать по визуальному сходству. Покупатели могут получить выгоду от поиска продуктов и рекомендаций. Мы помогаем нашим клиентам предварительно обрабатывать данные путем распознавания контента — находить нужную категорию продуктов, назначать теги изображениям, сопоставлять продукты по их фотографиям, считывать текст с изображений с помощью оптического распознавания символов или обнаруживать дефекты на изображениях. Автоматизация этого процесса обычно позволяет сэкономить значительные средства.
brighter AI
brighter.ai
Brighter AI предоставляет решения для анонимизации изображений и видео, основанные на современной технологии глубокого обучения. Наши решения Precision Blur и Deep Natural Anonymization (DNAT) редактируют лица и номерные знаки и помогают компаниям соблюдать правила защиты данных, такие как GDPR. Благодаря нашим технологиям конфиденциальности мы даем возможность компаниям в различных отраслях использовать общедоступные данные камер для аналитики и искусственного интеллекта. Наши клиенты снижают свою ответственность и риски быть оштрафованными, увеличивают возможности своих команд, сокращают время выхода на рынок и продвигают инновации. Brighter AI была основана в 2017 году как дочерняя компания немецкого поставщика автомобилей HELLA. В 2019 году Nvidia назвала более яркий ИИ «Самым горячим стартапом в области ИИ в Европе», а в 2020 году более яркий ИИ получил награду «The Spark — German Digital Award» от Handelsblatt & McKinsey.
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight — мировой лидер в области субтитров и понимания изображений. Наша цель — предоставить самое лучшее и современное решение людям и компаниям по всему миру. У CloudSight есть два революционных потребительских приложения: CamFind, первая в мире успешная мобильная визуальная поисковая система, которая позволяет вам «искать в физическом мире» и находить информацию о чем угодно, просто сделав снимок со своего мобильного устройства; и TapTapSee, приложение для слепых и слабовидящих, которое использует камеру мобильного устройства и VoiceOver для фотографирования объектов и идентификации их вслух для пользователя. Кроме того, с помощью CloudSight API разработчики могут использовать ту же технологию, которая доступна компаниям из списка Fortune 500 и крупным ритейлерам. CloudSight Inc. была основана в 2012 году и базируется в Лос-Анджелесе, Калифорния.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck от FORM раскрывает возможности полевых команд для управления рынком с помощью единственного мобильного решения, которое сочетает в себе динамическое управление задачами, лучшее в отрасли распознавание изображений, фотоотчетность, общение с полевыми группами и расширенные отчеты - и все это на одной простой в использовании платформе. . Направляйте команды, улучшайте исполнение и стимулируйте продажи, создавая общее представление о поле, которое помогает лидерам быстрее принимать более правильные решения. Продавайте больше с помощью GoSpotCheck от FORM, приложения для выполнения работ на местах, которое направляет, отслеживает и повышает производительность в режиме реального времени.
PixLab
pixlab.io
PixLab — ведущая независимая платформа программного обеспечения как услуги для API машинного зрения и обработки мультимедиа. Мы помогаем разработчикам внедрять интеллектуальные приложения с помощью наших веб- и офлайн-SDK. Набор функций наших API включает, помимо прочего, сканирование паспортов и удостоверений личности, модерацию контента, распознавание лиц, оптическое распознавание символов и многие другие конечные точки API.
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize™ — это самая передовая альтернатива традиционному сжатию и доставке на базе искусственного интеллекта, платформа без программирования, обеспечивающая высококачественное медиа-опыт для онлайн-брендов. Искусственный интеллект SpeedSize, основанный на нейронауке, анализирует ваши изображения и видео, чтобы исключить данные, которые человеческий мозг не может воспринять, затем воссоздает их в том же качестве, но меньшего размера, и предоставляет оптимальный файл для каждого посетителя веб-сайта. Обновите презентацию продукта на своем веб-сайте до изображений качества 4K и автоматического воспроизведения видео, не замедляя работу вашего сайта.
Blitline
blitline.com
Blitline — это самое доступное SaaS-решение для компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения и медиа, которые имеют систему CMS/DAM и нуждаются в безопасной многоформатной обработке файлов в любом масштабе для своих приложений и веб-сайтов.
Cogniphi
cogniphi.com
Мы в Cogniphi — разносторонняя команда новаторов, нацеленная на преобразующие результаты, и мы очень рады возможности вести бизнес в умопомрачительное цифровое будущее. Мы считаем, что Vision AI станет основой будущего искусственного интеллекта. Первый из наших когнитивных пакетов AIVI (Artificial Intelligence Vision) — это специализированная платформа, которая помогает использовать возможности Vision Intelligence в различных секторах бизнеса, включая производство, розничную торговлю, здравоохранение и наблюдение. AIVI опирается на сложные пространственные вычисления, машинное обучение, распознавание образов, обнаружение аномалий и компьютерное зрение и проверено в реальных условиях. Сегодня платформа содержит более 150 отраслевых шаблонов, поддерживает более 10 тысяч камер и принесла предприятиям доход в размере 6 миллионов долларов США при минимальных инвестициях. Мы гордимся тем, что обладаем проверенным набором возможностей, а также собственными инструментами и методологиями для быстрой разработки, развертывания и эксплуатации крупномасштабных решений. Коллективная мудрость и опыт нашей тщательно подобранной сети экспертов в области искусственного интеллекта со всего мира стимулируют наши инновации и создание макетов программного обеспечения, критически важных для цифровых реализаций. Мы твердо верим, что помимо когнитивных технологий и инженерных навыков, которыми мы обладаем, именно наше стремление к совершенству и страсть к решению проблем принесут экспоненциальный рост всем заинтересованным сторонам.
DeepLobe
deeplobe.ai
DeepLobe стремится сделать ИИ доступным для каждой организации, предоставляя простую в использовании платформу для обучения, построения и интеграции моделей ИИ без необходимости написания кода. Предоставляя предприятиям возможность создавать и настраивать модели ИИ для задач компьютерного зрения и анализа текста, DeepLobe дает компаниям возможность воспользоваться потенциальными преимуществами технологий ИИ. Сосредоточив внимание на решениях без программирования, DeepLobe демократизирует доступ к искусственному интеллекту, позволяя организациям любого размера и происхождения использовать эти преобразующие технологии.
DigitSquare
digit7.ai
Digit Square — это платформа на базе SaaS, предназначенная для аннотирования, обучения и автоматизации конвейера компьютерного зрения с обширными наборами данных. * Повышенная точность модели машинного обучения: аннотации данных DigitSquare обеспечивают точную маркировку данных, уменьшая ошибки и предвзятости во время обучения. Это также способствует разнообразию примеров обучения, повышая точность прогнозирования в реальной жизни. * Лучшее понимание данных: ИИ-технология DigitSquare помогает маркировать изображения, помогая понять контекст данных, выявить закономерности и повысить точность модели машинного обучения с помощью размеченных примеров, что позволяет получать ценную информацию и принимать обоснованные решения. * Повышение производительности. Платформа аннотаций данных автоматизирует такие процессы, как распознавание изображений, языков и видео, что значительно экономит время. Он также обучает модели машинного обучения для получения точных прогнозов, повышая производительность в различных отраслях. * Ускорение совместной работы: инструмент аннотирования данных DigitSquare масштабирует модели машинного обучения, распределяя задачи между аннотаторами, сокращая время маркировки. Это также повышает производительность и облегчает обобщение разнообразных наборов данных.
Zippin
getzippin.com
Компания Zippin разработала новое поколение технологии без касс, позволяющей ритейлерам быстро совершать покупки в своих магазинах без каких-либо затруднений. Запатентованный подход Zippin использует искусственный интеллект, машинное обучение и технологию объединения датчиков для создания наилучшего потребительского опыта: навсегда устраняя очереди на кассах и самосканирующие устройства, а также позволяя покупателям быстро входить и выходить со своими покупками. Платформа Zippin использует отслеживание товаров и покупателей с помощью верхних камер, а также интеллектуальных датчиков на полках, что обеспечивает высочайший уровень точности даже в переполненных магазинах. Компания Zippin, основанная ветеранами отрасли из Amazon и SRI с глубоким опытом в области розничных технологий, искусственного интеллекта и компьютерного зрения, имеет штаб-квартиру в Сан-Франциско и поддерживается Maven Ventures и Core Ventures Group.
Emozo Labs
emozo.ai
Платформа DIY Research & Feedback Collection от Emozo использует поведенческие и эмоциональные данные, чтобы помочь клиентам принимать правильные решения для всего цифрового контента. В сочетании с нашими консультационными услугами и группами мы помогаем клиентам выйти за рамки традиционного анализа данных о клиентах и проникнуть в сердца и умы клиентов, чтобы понять эффективность и влияние всего цифрового контента. Мы помогаем клиентам создавать и развертывать более целенаправленный цифровой контент – рекламу, приложения, потоковый медиаконтент и т. д. – на любом канале – в Интернете, на мобильных устройствах, в социальных сетях, на телевидении и т. д. Мы используем информацию, полученную от клиентов, для решения проблем, связанных с брендом, обменом сообщениями, и испытывать трудности. Наш новый метод объединения неосознанных (внимание и эмоции) и заявленных (вопросник) ответов помогает клиентам очень быстро понять эффективность всего цифрового контента. Мы используем искусственный интеллект, чтобы проводить качественные исследования в большом масштабе и быстро на устройствах клиентов. Клиентам и их клиентам не нужно ничего загружать, устанавливать или поддерживать. SaaS-платформа Emozo поддерживает итеративные процессы проектирования и разработки и предлагает полностью безопасную защиту данных для клиентов и их заказчиков.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI — исследовательская группа по программному обеспечению для распознавания лиц, базирующаяся в США. FaceMRI — это самая совершенная поисковая система распознавания лиц для Mac и ПК. FaceMRI имеет набор программного обеспечения для распознавания лиц, которое может классифицировать лица по полу (мужской, женский, небинарный), возрастной группе, возрасту и расе. Создавайте диаграммы посещаемости и аналитику. Лица можно извлекать с помощью + импорта изображений + импорта видео + веб-поиска (FB, LinkedIn, Instagram) + импорта папок + веб-камеры и IP-камеры + IOT и камер безопасности. + USB-ключи и внешние устройства FaceMRI использует возможности распознавания лиц для получения аналитических данных из изображений и видео. Пользователи могут загрузить приложение на свой Mac или ПК и импортировать изображения и видео. Он будет извлекать лица и людей из видео и изображений, пользователи могут добавлять лица клиентов и создавать собственные отчеты. Кроме того, сотрудники могут создавать демографические диаграммы на основе возраста, пола и расы на основе видео и видеть, кто ваши клиенты. FaceMRI также имеет технологию поиска людей, поэтому пользователи могут создавать собственные отчеты. Сотрудники могут отслеживать посещаемость звонков Zoom, кто присутствовал на звонке компании, а кто отсутствовал. Сотрудники могут подключаться к веб-камерам, камерам видеонаблюдения и камерам Интернета вещей, чтобы отслеживать, кто входит в ваш бизнес. FaceMRI создает персональные отчеты на основе видеопотоков, чтобы пользователи могли отслеживать, кто входит в ваш бизнес.
Hive
thehive.ai
Hive — ведущий поставщик облачных решений искусственного интеллекта для понимания, поиска и создания контента. Ему доверяют сотни крупнейших и наиболее инновационных организаций мира. Компания предоставляет разработчикам портфель лучших в своем классе предварительно обученных моделей искусственного интеллекта, ежемесячно обслуживающих миллиарды запросов клиентов к API. Hive также предлагает готовое программное обеспечение на основе собственных моделей искусственного интеллекта и наборов данных, открывающее революционные приложения для критически важных бизнес-потребностей с помощью глубокого обучения и генеративного искусственного интеллекта. В совокупности технология Hive меняет подходы к целостности платформы/модерации контента (включая обнаружение контента, созданного искусственным интеллектом), защите бренда, измерению спонсорства, таргетингу рекламы на основе контекста и многому другому. Hive привлек более 120 миллионов долларов от ведущих инвесторов, включая General Catalyst, 8VC, Tomales Bay Capital и Glynn Capital. В апреле 2021 года Hive объявила о выпуске серии D стоимостью 50 миллионов долларов при оценке в 2 миллиарда долларов. В компании, базирующейся в Сан-Франциско, работают более 200 штатных сотрудников по всему миру, а также распределенная рабочая сила, состоящая из более чем 5 миллионов сотрудников со всего мира, которые поддерживают операции по маркировке данных.
Imagga
imagga.com
Imagga — это платформа облачных и локальных API для автоматической маркировки изображений и видео, предназначенная для разработчиков, предприятий и предприятий. Технология Imagga помогает компаниям разобраться в своих больших и динамичных коллекциях изображений и видео. В настоящее время (по состоянию на октябрь 2017 года) используется более чем 11 500 разработчиками и более чем 220 компаниями по всему миру и получил множество всемирных наград и признаний, таких как «Лучший поставщик технологий» на South Summit '15 от Его Величества короля Испании, мировой чемпион в области новостей и средств массовой информации в мире. Награды Summit '16 от Организации Объединенных Наций и «Глобальный новатор в области анализа изображений '16» от IDC и другие. Пионер и глобальный новатор в области маркировки изображений как сферы услуг. Компания использует свой облачный API с 2011 года, а свои флагманские технологии автоматической маркировки и автоматической категоризации — с 2013 года. Помимо своей технологии распознавания изображений, Imagga предоставляет платформу облачных API-интерфейсов для автоматического распознавания, маркировки и категоризации изображений, которая позволяет разработчикам и бизнесу создавать приложения и решения, понимающие изображения. При необходимости технология также может быть поставлена в виде установки на предприятии. Технология распознавания изображений Imagga полностью автоматизирует процесс присвоения изображениям ключевых слов и/или доменных категорий. Решение горизонтально масштабируется и может обрабатывать любую нагрузку изображений, которые необходимо проанализировать и аннотировать. Он может адаптироваться к потребностям клиентов посредством индивидуального обучения и/или обратной связи. Обернутый в очень простой для интеграции API в облаке или локально, он может быть запущен в эксплуатацию в течение нескольких часов.
Lambda
lambdalabs.com
Lambda обеспечивает вычисления для ускорения человеческого прогресса. Мы — команда инженеров глубокого обучения, создающая лучшее в мире облако, кластеры, серверы и рабочие станции на базе графических процессоров. Наши продукты — энергетики и исследователи, находящиеся на переднем крае человеческих знаний. В число клиентов входят Intel, Microsoft, Google, Amazon Research, Tencent, Kaiser Permanente, MIT, Стэнфорд, Гарвард, Калифорнийский технологический институт, Национальная лаборатория Лос-Аламоса, Disney и Министерство обороны.
OMNIOUS.AI
omnicommerce.ai
Платформа искусственного интеллекта OMNICOMMERCE от OMNIOUS.AI позволяет ритейлерам электронной коммерции предоставлять интуитивно понятный опыт покупок на основе визуального поиска/обнаружения и персонализированных рекомендаций по продуктам. Используйте вдохновляющие изображения с мобильных устройств покупателей и загружайте их на свой веб-сайт, чтобы находить подходящие продукты. Позвольте им купить то, что им нравится, в социальных сетях, делая покупки в другом магазине или просто прогуливаясь по улице. Компании электронной коммерции, такие как eBay, YOOX Net-A-Porter, MUSINSA, LotteOn, TheHyundai.com, LF, Brandi, CJ ONSTYLE и многие другие, доверяют OMNICOMMERCE поиск своих продуктов для покупателей. Global Hot Startup 2021 (партнерская сеть AWS) Лучший сценарий использования искусственного интеллекта в розничной торговле в 2020 году (NVIDIA) Инновации 2020 года для нового опыта (Samsung C-lab)
Irida Labs
iridalabs.com
Irida Labs обеспечивает работу датчиков и решений AIoT на основе машинного зрения, внедряя компьютерное зрение и искусственный интеллект на передовые позиции, помогая компаниям по всему миру разрабатывать масштабируемые решения на основе машинного зрения. Irida Labs предоставляет оптимизированное для AIoT встроенное программное обеспечение для машинного зрения, использующее компьютерное зрение и глубокое обучение, превращающее ограничивающие рамки в реальные приложения для машинного зрения. Комплексная платформа программного обеспечения и услуг искусственного интеллекта Irida Labs PerCV.ai открывает доступ к множеству приложений компьютерного зрения и искусственного интеллекта, предоставляя масштабируемые решения для машинного зрения для обнаружения, идентификации, отслеживания и оценки 3D-поз людей, транспортных средств и объектов в широком диапазоне. таких рынков, как «Индустрия 4.0», «Умные города и пространства» и «Розничная торговля». Опираясь на более чем 10-летний опыт межотраслевых инженерных разработок в области встроенного аппаратного и программного обеспечения компьютерного зрения, искусственного интеллекта и машинного обучения, проектирования и оптики систем машинного зрения, мы обеспечиваем поддержку на протяжении всего жизненного цикла продукта Vision-AI, от проектирования системы до готовности к эксплуатации. используйте Vision AI на устройстве. Собственная современная технология Irida Labs основана на патентах USPTO в области встроенного машинного зрения и машинного обучения. Благодаря прочному партнерству Irida Labs с лидерами мирового уровня, такими как HikVision, Intel, Analog Devices, Qualcomm, Arrow, ARM и другими, Irida Labs создала экосистему, способную комплексно поддерживать даже самые сложные приложения компьютерного зрения. Быстрорастущая команда Irida Labs базируется в Европе и Греции, а глобальное присутствие Irida Labs простирается от Северной и Центральной Европы до Северной Америки и Азии.
Picture to Text
picturetotext.info
Их конвертер изображений в текст делает преобразование изображений в редактируемый текст простым и эффективным. Независимо от того, есть ли у вас отсканированные документы, рукописные заметки или любой другой визуальный контент, их инструмент с легкостью справится со всем этим. Наслаждайтесь высокой точностью и надежным извлечением текста из изображений различных типов. Его удобный интерфейс гарантирует, что каждый сможет использовать его без каких-либо проблем. Кроме того, они поддерживают несколько языков, поэтому вы можете легко обрабатывать текст на разных языках. Одной из выдающихся функций является возможность отправлять большие объемы изображений, что экономит ваше время при обработке больших объемов данных. Они также поддерживают несколько форматов изображений, что делает их универсальными для любого проекта. Самое приятное то, что их инструмент можно использовать совершенно бесплатно. С помощью конвертера фотографий в текст вы можете: * Экономьте время, легко преобразуя изображения в текст. * Повышение производительности за счет быстрых и точных результатов * Упростите свой рабочий процесс с помощью простого в использовании инструмента. Раскройте потенциал своего визуального контента с помощью нашего высокоточного, многоязычного и универсального преобразователя изображений в текст.
Relu
relu.eu
Relu — компания-разработчик программного обеспечения, создающая программный компонент искусственного интеллекта для автоматического преобразования медицинских 3D-изображений в виртуального пациента. Мы стремимся упростить интеграцию этой технологии в существующий рабочий процесс/программное обеспечение стоматологии.
VisionBot
visionbot.com
Visionbot.com — это масштабируемый и простой в использовании сервис, позволяющий полевому персоналу более эффективно сотрудничать, используя искусственный интеллект для обработки текста и изображений. Это приводит к улучшению отчетности и управления событиями, ускорению выполнения проектов и значительному повышению операционной эффективности.
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG — глобальная компания облачного видеонаблюдения, которая упрощает управление видео и обеспечивает экономичное масштабирование систем. Помогаем создавать индивидуальные решения мирового класса для системного интегратора, систем безопасности, контроля доступа, искусственного интеллекта, видеомониторинга, телекоммуникаций и SaaS-компаний с более чем 150 000 подключенных камер. Настоящая открытая облачная платформа предназначена для интеграции с другими решениями или создания новых сервисов, работающих с IP-камерами. VXG — это ориентированная на будущее инновационная технологическая платформа и механизм Cloud VMS для SaaS-компаний, который является полностью гибким, масштабируемым, экономичным, «белым» и настраиваемым. Предоставляем самый быстрый и простой путь к настоящему облачному видеонаблюдению, а также предоставляем полноценную VMS с полным исходным кодом и всеми необходимыми компонентами. Ключевое значение полностью открытой (независимой от продукта) платформы позволяет клиентам развертывать решение в собственном облаке/центре обработки данных и интегрировать свои собственные или сторонние системы. Это приводит к минимальным усилиям со стороны клиента и максимально быстрому выходу на рынок. Предоставляя им полный контроль, брендинг и владение продуктом.
Wicket
wicketsoft.com
Платформа аутентификации по лицу Wicket — это интегрированное решение, ориентированное на конфиденциальность, которое обеспечивает сенсационные впечатления от мероприятий для болельщиков, гостей и сотрудников с помощью удобных точек соприкосновения, которые радуют пользователей и повышают безопасность спортивных площадок, живых мероприятий и объектов, сертифицированных. Запатентованные алгоритмы Wicket, ориентированные на конфиденциальность, встроены в нашу веб-платформу и проверяют людей менее чем за одну секунду, что делает управление входом и доступом безопасным, простым и удобным.
DeepAI
deepai.org
Инструменты искусственного интеллекта для творческих людей от природы
Chooch
chooch.ai
Chooch — это ведущая платформа Vision AI, которая сочетает в себе генеративный искусственный интеллект и компьютерное зрение, чтобы помочь предприятиям автоматизировать повторяющиеся задачи визуального просмотра, выполняемые вручную, делая поиск видеоданных более эффективным и позволяя предприятиям перераспределять человеческие ресурсы для более ценных видов деятельности. Генерирующий искусственный интеллект ImageChat от Chooch может систематически запрашивать видео и изображения с использованием технологии подсказок для отслеживания конкретных визуальных эффектов или действий и отправлять оповещения в реальном времени при их обнаружении для инициирования дальнейших действий. Chooch используется во многих различных приложениях, включая обнаружение краж в розничной торговле, мониторинг безопасности на рабочем месте, обнаружение оружия, мониторинг самообслуживания, управление цифровыми активами и многое другое.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, который работает на той же инфраструктуре, которую Google использует внутреннюю для своих продуктов конечных пользователей, таких как Google Search, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором инструментов управления, он предоставляет серию модульных облачных сервисов, включая вычисления, хранение данных, аналитику данных и машинное обучение. Регистрация требует деталей кредитной карты или банковского счета. Облачная платформа Google предоставляет инфраструктуру в качестве услуги, платформу в качестве услуги и неверные вычислительные среды. В апреле 2008 года Google анонсировала App Engine, платформу для разработки и размещения веб-приложений в Google, управляемых центрами обработки данных, которая была первой службой облачных вычислений от компании. Служба стала в целом доступной в ноябре 2011 года. С момента объявления App Engine Google добавил несколько облачных сервисов на платформу. Google Cloud Platform является частью Google Cloud, которая включает в себя инфраструктуру общедоступной облачной платформы Google Cloud, а также G Suite, корпоративные версии Android OS и Chrome, а также интерфейсы прикладных программ (API) для служб машинного обучения и картирования предприятий.
Kili Technology
kili-technology.com
Быстро создавайте высококачественные наборы данных. Предприятия доверяют нам оптимизацию операций по маркировке данных и создание лучших наборов данных для своих пользовательских моделей, генеративного искусственного интеллекта и LLM. ___ Почему Кили Технология? Возможно, вы этого не знаете, но: Набор данных MNIST имеет уровень ошибок 3,4% и до сих пор цитируется в более чем 38 000 статьях. Набор данных ImageNet с его краудсорсинговыми метками имеет уровень ошибок 6%. Этот набор данных, возможно, лежит в основе самых популярных систем распознавания изображений, разработанных Google и Facebook. Системная ошибка в этих наборах данных имеет реальные последствия. Модели, обученные на данных, содержащих ошибки, вынуждены изучать эти ошибки, что приводит к ложным прогнозам или необходимости переобучения на постоянно растущих объемах данных, чтобы «отмыть» ошибки. Каждая отрасль начала понимать преобразующий потенциал искусственного интеллекта и инвестировать в него. Но революция преобразователей машинного обучения и неустанное внимание к оптимизации моделей машинного обучения достигают точки убывающей отдачи. Что еще есть?
Roboflow
roboflow.com
Используя всего несколько десятков изображений-примеров, вы можете обучить работающую современную модель компьютерного зрения менее чем за 24 часа. Roboflow создает продукты «программное обеспечение как услуга», упрощающие создание проектов с помощью компьютерного зрения. Более 250 000 разработчиков используют Roboflow для управления данными изображений, аннотирования и маркировки наборов данных, применения предварительной обработки и дополнений, преобразования форматов файлов аннотаций, обучения модели компьютерного зрения одним щелчком мыши и развертывания моделей через API или на периферии.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Генератор глубоких снов. Узнайте, что может сгенерировать сверточная нейронная сеть путем чрезмерной обработки изображения и улучшения функций.
Landing AI
landing.ai
Компьютерное зрение стало очень простым. Создайте и разверните свою систему компьютерного зрения за считанные минуты. Никакого сложного программирования или опыта работы с искусственным интеллектом не требуется.
Claude
claude.ai
Claude от Anpropic - помощник ИИ следующего поколения, построенный антропным и обученным, чтобы быть безопасным, точным и безопасным, чтобы помочь вам выполнить лучшую работу.
Enablex.ai
enablex.io
Enablex.io-это глобальная, глобальная платформа для коммуникаций и решения в Сингапуре, которая позволяет разработчикам и предприятиям предоставлять целостный опыт работы своим потребителям, используя видео, голосовые, SMS и WhatsApp, SDK и низкие кодовые решения. При поддержке команды из более чем 50 страстных технологов, она расширяет возможности компаний Fortune 500, а также стартапы по всему миру благодаря своей интерактивной и активной платформе обслуживания клиентов. Основанная в 2017 году, компания установила сильное присутствие по всему APAC, США и Европе, обслуживая клиентов из разнообразной отрасли, включая здравоохранение, телекоммуникацию, BFSI, образование, розничную торговлю и электронную коммерцию. В первую очередь отрасль, enablex.io предлагается как облачная, так и локальная платформа CPAAS. Эта гибкая возможность развертывания позволяет нам работать с телекоммуникациями и поставщиками услуг, которые хотят запустить CPAAS под их брендами в качестве полностью меченного белым предложением. Он также отвечает потребностям предприятий, рассматривающих частное развертывание CPAAS из -за требований регулирования и конфиденциальности данных, а также сообщества разработчиков в целом. Enablex.io-это услуги CPAAS с полным стеком, позволяющий компаниям развернуть всеканальное общение (видео, голос, SMS и обмен сообщениями) между устройствами и платформами. От чата один на один до крупномасштабных трансляций, мы делаем коммуникации более умными, гибкими и личными, помогая предприятиям оставаться впереди в цифровом мире.
FaceCheck.ID
facecheck.id
Найдите кого-нибудь в Интернете с помощью поисковой системы распознавания лиц FaceCheck.ID. Ищите людей по фотографии и убедитесь, что вы разговариваете с тем человеком, за которого они себя выдают.
Muse.ai
muse.ai
Muse.ai - это платформа поиска видео, которая позволяет кому -либо быстро найти определенные моменты в видео больших количествах. Это также полная платформа для хранения и потоковой передачи видео, которая позволяет пользователям внедрять самый продвинутый поиск видео на любом веб -сайте.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate — это ведущая платформа для более быстрого создания, тонкой настройки, итерации и управления моделями ИИ с использованием обучающих данных высочайшего качества. Благодаря расширенным инструментам аннотации и контроля качества, курированию данных, функциям автоматизации, встроенной интеграции и управлению данными мы даем предприятиям возможность создавать наборы данных и успешные конвейеры машинного обучения. Сотрудничайте с опытными и профессионально управляемыми сотрудниками SuperAnnotate, занимающимися аннотациями, которые помогут вам быстро предоставлять высококачественные данные для создания высокопроизводительных моделей.
V7
v7labs.com
V7 — это механизм обработки данных искусственного интеллекта, предназначенный для компьютерного зрения и генеративных приложений искусственного интеллекта. Платформа предоставляет инфраструктуру для данных корпоративного обучения, которая включает в себя маркировку, рабочие процессы, наборы данных, а также имеет функцию непрерывного обучения людей. Он предлагает несколько свойств аннотаций для улучшения качества данных для моделей ИИ. Благодаря таким функциям, как автоматическое аннотирование, аннотирование DICOM для медицинских изображений, управление наборами данных и моделями, V7 автоматизирует и оптимизирует различные задачи. Его инструменты аннотирования изображений и видео предназначены для повышения точности маркировки данных. Кроме того, он позволяет создавать и автоматизировать пользовательские конвейеры данных и имеет инструменты для автоматизации рабочих процессов оптического распознавания символов (OCR) и интеллектуальной обработки документов (IDP). V7 позволяет пользователям передавать задачи по аннотированию на аутсорсинг. Его можно использовать в различных отраслях, таких как сельское хозяйство, автомобилестроение, строительство, энергетика, продукты питания и напитки, здравоохранение и многое другое. Он предлагает функции совместной работы для группового аннотирования в режиме реального времени, а также обеспечивает аналитику производительности разметки и модели. Кроме того, V7 также упрощает рабочие процессы аннотирования и обучения моделей, делая их более эффективными благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу. Благодаря улучшенной функции AutoAnnotate он повышает скорость и точность аннотаций. Платформа интегрируется, среди прочего, с AWS, Databricks и Voxel51 и поддерживает ряд типов данных, включая видео, изображения и текстовые данные.
Syte
syte.ai
Syte — это платформа для поиска продуктов, специально разработанная для приложений электронной коммерции. Он использует визуальный искусственный интеллект для улучшения различных видов деятельности электронной коммерции, включая визуальный поиск, персонализацию и автоматическую маркировку продуктов. Syte стремится связать покупателей с продуктами, предоставляя визуальный поиск, который повышает эффективность, поддерживает устойчивость и устраняет тупики. Он отображает визуально похожие и дополняющие друг друга рекомендации по продуктам, стремясь вдохновить и конвертировать покупателей разных типов. Он также оснащен автоматической системой маркировки продуктов, которая экономит время, оптимизирует процессы мерчандайзинга и повышает точность данных о продуктах. Эти решения можно адаптировать к различным реалиям рынка и масштабировать для удовлетворения конкретных потребностей различных секторов промышленности, таких как мода, домашний декор и ювелирные изделия. Он обслуживает бизнес разного размера: от растущего бизнеса до крупных предприятий.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop — это передовая платформа разработки искусственного интеллекта, которая меняет подходы организаций к созданию приложений искусственного интеллекта. Платформа Dataloop тщательно разработана для разработчиков, лежащих в основе процесса разработки ИИ, что делает работу с данными и моделями ИИ более простой и интуитивно понятной. Комплексное решение Dataloop охватывает полный жизненный цикл разработки ИИ, предлагая инструменты и функции, которые упрощают управление данными, аннотирование, выбор модели и развертывание. Платформа Dataloop построена с упором на сотрудничество, позволяя разработчикам, специалистам по данным и инженерам беспрепятственно работать вместе, разрушая традиционную разрозненность и способствуя инновациям. Ключевые функции включают в себя интуитивно понятный интерфейс перетаскивания для построения конвейеров данных, обширную библиотеку готовых элементов и моделей искусственного интеллекта, а также надежные возможности управления данными и аннотирования. Эти функции предназначены для того, чтобы дать разработчикам возможность быстро создавать прототипы, повторять и развертывать решения искусственного интеллекта, идя в ногу с быстро меняющимися требованиями рынка. Dataloop стремится продвигать разработку искусственного интеллекта, предоставляя платформу, ориентированную на разработчиков, которая решает сложности и проблемы искусственного интеллекта и управления данными. Целью Dataloop является демократизация разработки ИИ, позволяя каждой организации использовать возможности ИИ и продвигать свои инновационные решения.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — независимая компания в области искусственного интеллекта, специализирующаяся на компьютерном зрении, обработке естественного языка и распознавании звука. Clarifai, одна из первых платформ глубокого обучения, основанная в 2013 году, предоставляет платформу искусственного интеллекта для неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных. Ее платформа поддерживает полный жизненный цикл искусственного интеллекта для исследования данных, маркировки данных, обучения моделей, оценки и вывода изображений, видео, текста и аудиоданных. Компания Clarifai со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия, использует машинное обучение и глубокие нейронные сети для автоматической идентификации и анализа изображений, видео, текста и аудио. Clarifai позволяет пользователям внедрять технологию искусственного интеллекта в свои продукты через API, Mobile SDK и/или локальные решения.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, основанная в 2009 году, является глобальным лидером в области облачных вычислений и искусственного интеллекта, предоставляя услуги тысячам предприятий, разработчиков и правительственных организаций в более чем 200 странах и регионах. Alibaba Cloud, преданная успеху своих клиентов, предоставляет надежные и безопасные возможности облачных вычислений и обработки данных в рамках своих онлайн -решений. В январе 2017 года Alibaba Cloud стала официальным партнером по облачным услугам Олимпиады.
Encord
encord.com
Encord — это комплексная платформа, которая позволяет использовать искусственный интеллект на основе ваших данных. Безопасно разрабатывайте, тестируйте и развертывайте системы прогнозного и генеративного искусственного интеллекта в любом масштабе, чтобы раскрыть потенциал машинного обучения. Создавайте высококачественные данные обучения, используйте конвейеры активного обучения, оценивайте качество моделей, выполняйте точную настройку моделей и многое другое — все на одной, простой в использовании платформе. * Аннотирование. Эффективно маркируйте любые визуальные модальности и управляйте крупномасштабными группами аннотаторов с помощью настраиваемых рабочих процессов и инструментов контроля качества. * Активный — тестируйте, проверяйте и оценивайте свои модели, а также выявляйте, курируйте и расставляйте приоритеты для наиболее ценных данных для маркировки, чтобы повысить производительность модели. * Apollo — обучение, точная настройка и управление собственными и базовыми моделями в масштабе для производственных приложений ИИ. * Ускорение — специализированные услуги по маркировке по требованию, которые помогут вам масштабироваться. Encord доверяют новаторские команды в области искусственного интеллекта в RapidAI, Tractable, Stanford Medicine, Memorial, King’s College London, NHS, UHN, Royal Navy, Veo и многих других глобальных компаниях.
Segments.ai
segments.ai
Мультисенсорная платформа для маркировки для робототехники и автономного вождения. Segments.ai — это быстрая и точная платформа маркировки данных для мультисенсорной аннотации данных. Вы можете получать метки сегментации, векторные метки и многое другое с помощью интуитивно понятных интерфейсов маркировки изображений, видео и трехмерных облаков точек (лидар и RGBD). Segments.ai — это платформа самообслуживания, которая всегда получает специальную поддержку от нашей основной команды инженеров. * Python SDK, который наконец-то имеет смысл * Документация, упрощающая настройку. * Самообслуживание с поддержкой только тогда, когда вы застряли, чтобы мы не замедляли вас. * Автоматически запускать действия с помощью веб-хуков. * Подключите своего облачного провайдера (AWS, Google Cloud, Azure) * Экспорт в популярные платформы машинного обучения (PyTorch, TensorFlow, Hugging Face). Привлеките своих сотрудников или воспользуйтесь услугами одного из наших партнеров по подбору персонала. Наши инструменты управления позволяют легко размечать и просматривать большие наборы данных вместе.
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai — это веб-платформа, которую можно использовать для маркировки изображений и разработки приложений для распознавания изображений на основе искусственного интеллекта. Он преследует две основные цели: первая — сделать задачу аннотирования изображений максимально удобной и эффективной даже для крупных проектов, в которых над маркировкой изображений работает много людей, а вторая — обеспечить плавный и удобный интерфейс для обучения и обучения. развертывание моделей глубоких нейронных сетей. Возможность выполнять обе эти задачи на одной и той же платформе дает преимущество, заключающееся в возможности маркировать изображения, а затем итеративным образом обучать и улучшать модели. SentiSight.ai предлагает мощные функции, такие как: * Маркировка изображений. * Интеллектуальный инструмент маркировки. * Общие проекты маркировки и отслеживание времени. * Обучение модели классификации. * Обучение модели обнаружения объектов. * Онлайн- и офлайн-модели (доступна бесплатная 30-дневная пробная версия). * Предварительно обученные модели. * Поиск сходства изображений.
hasty.ai
hasty.ai
Теперь Хэсти является частью CloudFactory, мирового лидера в области решений искусственного интеллекта с участием человека, которые ускоряют жизненный цикл искусственного интеллекта. Больше не придется жертвовать качеством ради эффективности. Узнайте больше об Accelerated Annotation, новом продукте Vision AI, который объединяет лучших в своем классе сотрудников CloudFactory с ведущей в отрасли технологией маркировки с помощью искусственного интеллекта, которая генерирует высококачественные маркированные данные в 5 раз быстрее, чем маркировка вручную. Платформа Hasty предоставляет все необходимое для перехода от необработанных изображений и видео к готовым к производству моделям.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Создавайте приложения с помощью генеративного искусственного интеллекта. Испытывайте, прототипируйте и развертывайте искусственный интеллект с помощью готовых к использованию API, которые можно использовать где угодно.
NoahFace
noahface.com
NoahFace предлагает программные решения с широкими возможностями настройки, которые превращают iPad и смартфоны в самую гибкую, масштабируемую и надежную платформу синхронизации в мире. Быстрый, надежный и точный NoahFace предлагает современные функции, такие как распознавание лиц, проверка температуры и алкоголя и многое другое.
Capsolver
capsolver.com
Автоматический решатель капчи Capsolver предлагает самое доступное и быстрое решение для решения капчи. Вы можете быстро объединить его со своей программой, используя простую опцию интеграции, чтобы достичь наилучших результатов за считанные секунды. С вероятностью успеха 99,15% Capsolver может отвечать на более чем 10 миллионов капч каждую минуту. Это означает, что ваша автоматизация или очистка будут иметь время безотказной работы 99,99%. Вы можете купить пакет капчи, если у вас большой бюджет. По самой низкой цене на рынке вы можете получить различные решения, включая reCAPTCHA V2, reCAPTCHA V3, hCaptcha, hCaptcha Click, reCaptcha click, Funcaptcha Click, FunCaptcha, aws captcha, преобразование изображения в текст и многое другое. С помощью этого сервиса 0,1 с — это самая медленная скорость, когда-либо измеренная. CapSolver теперь предоставляет клиентам услуги по распознаванию изображений с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения. Цель их работы — использовать искусственный интеллект в большем количестве областей, расширяя возможности в технологических средах.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — одна из первых в мире платформ искусственного интеллекта общего назначения, которая позволяет крупным предприятиям по всему миру создавать широкий спектр приложений с поддержкой искусственного интеллекта для различных рабочих процессов и функций. Vue.ai обеспечивает ценность, в отличие от любого другого точечного решения, объединяющего изображения, видео и текстовые данные со всего предприятия, декодируя их с помощью своего стека искусственного интеллекта, позволяя передавать аналитические данные по всему предприятию для принятия решений на основе данных. Благодаря сочетанию готовых к использованию API, инструментов без программирования и с низким кодированием, Vue.ai позволяет командам по маркетингу, продуктам, бизнесу и технологиям оказывать существенное влияние на рост доходов, эффективность и сокращение затрат. . В настоящее время Vue.ai используется в нескольких отраслях, включая розничную торговлю, финансы, страхование, логистику и здравоохранение. Vue.ai — это бренд Mad Street Den, основанный Ашвини Асоканом и Анандом Чандрасекараном.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Расширенный API поиска и распознавания лиц. Luxand.Cloud находится в авангарде технологий распознавания лиц, создавая будущее, в котором безопасность органично переплетается с инновациями. Благодаря точности и сложности наши передовые решения меняют представление о проверке личности. Повысьте свою цифровую безопасность с помощью плавного контроля доступа, открывая персонализированный и расширенный опыт. Доверьтесь Luxand.Cloud, который станет лидером в защите вашего цифрового рубежа с беспрецедентной надежностью. Присоединяйтесь к нам в путешествии по новому определению границ безопасности в эпоху цифровых технологий. Luxand.cloud поддерживает: - Обнаружение лиц - Распознавание лиц - Проверка лица - Распознавание эмоций - Обнаружение ориентиров лица - Обнаружение живости - Обрезка лица
Nyckel
nyckel.com
Nykel упрощает классификацию изображений и текста для каждого. Всего за несколько минут вы можете создать модель искусственного интеллекта, которая будет классифицировать изображения и текст, используя любые метки по вашему желанию. Опыт машинного обучения не требуется. Такие клиенты, как Gardyn, Gust и Square, используют Nyckel для автоматизации задач по добавлению тегов вручную, модерации контента, категоризации изображений за считанные секунды и многого другого. В отличие от других инструментов классификации, Nykel не требует опыта машинного обучения. Создание собственного классификатора займет всего несколько минут. Просто добавьте метки, загрузите обучающие образцы и подождите 10–30 секунд, пока модель обучится. Когда все будет готово, подключитесь к нему через наш API, SDK или Zapier. Цель Никеля — облегчить каждому, независимо от его технического опыта, построение классификационных моделей за считанные минуты.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ — это платформа, предлагающая технологии компьютерного зрения, которые позволяют вашим приложениям лучше читать и понимать мир.
Face Age
getfaceage.com
Face Age использует передовые технологии для анализа атрибутов кожи лица, запечатлев детали, такие как морщины, поры, прыщи и сумку для глаз для понимания кожи каждого клиента. Face Age предназначен для легкой интеграции в существующие платформы электронной коммерции. Face Age предлагает различные варианты интеграции, что делает процесс настройки гладким и эффективным. Независимо от того, используете ли вы небольшой бутик-магазин или крупномасштабный рынок, сталкивается с возрастом плавно адаптируется к вашим техническим требованиям.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI генерирует данные о продуктах электронной коммерции, которые позволяют брендам, розничным торговцам и торговым площадкам предоставлять исключительный опыт поиска продуктов. Благодаря богатым и подробным характеристикам Pixyle компании улучшают свои поисковые системы и системы рекомендаций, помогая покупателям находить именно то, что они ищут. Такие компании, как ESPRIT, Otrium, Depop и Shoptrue, повышают конверсию и лояльность с помощью решений Pixyle по маркировке продуктов на базе искусственного интеллекта, генерации текста, модерации изображений и рекомендациям.
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