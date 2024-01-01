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Программное обеспечение для распознавания изображений - Самые популярные приложения - Бутан Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для распознавания изображений, также называемое компьютерным зрением, позволяет приложениям интерпретировать изображения или видео. Он обрабатывает изображения в качестве входных данных и генерирует выходные данные, такие как метки или ограничивающие рамки, с помощью алгоритмов компьютерного зрения. Он включает в себя различные функции, такие как восстановление изображений, распознавание объектов и реконструкция сцены, которые обычно интегрированы в интеллектуальные приложения. Ученые, работающие с данными, используют программное обеспечение для распознавания изображений для обучения моделей, а разработчики включают функции распознавания изображений в свое программное обеспечение. Формат доступа к этому программному обеспечению варьируется в зависимости от потребностей пользователя: от библиотек или инфраструктур машинного обучения до API, SDK или комплексных платформ. Важно отличать программное обеспечение для распознавания изображений от сопутствующих инструментов. Хотя платформы обработки данных и машинного обучения предлагают функции для обучения моделей компьютерного зрения, они имеют более широкую направленность. Более того, распознавание изображений, хотя и является формой машинного обучения, отличается от других возможностей машинного обучения, таких как системы рекомендаций или распознавание образов. Программное обеспечение для распознавания текста относится к категории оптического распознавания символов (OCR). Хотя многие программы для распознавания изображений служат нескольким целям, некоторые специализируются на конкретных областях, таких как обнаружение логотипов, распознавание лиц, обнаружение объектов или обнаружение явного контента. Они могут обрабатывать только файлы изображений или изображения и видео. Кроме того, хотя большинство из них работают в облаке, некоторые поддерживают периферийную обработку или обработку на устройстве. Для включения в категорию «Распознавание изображений» продукт должен: * Предложите алгоритм глубокого обучения, предназначенный для распознавания изображений. * Интерфейс с пулами данных изображений для изучения конкретных функций или решений. * Принимайте данные изображения в качестве входных данных и предоставляйте решение в качестве выходных данных. * Включите возможности распознавания изображений для других приложений, процессов или служб.