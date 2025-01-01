Программное обеспечение для проверки личности - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для проверки личности играет решающую роль в подтверждении личности людей в реальном мире, независимо от того, получают ли они доступ к онлайн-платформам или участвуют в физическом взаимодействии. Для предприятий крайне важно аутентифицировать пользователей, чтобы установить доверие, предотвратить кражу личных данных и соблюдать правила конфиденциальности и борьбы с мошенничеством. Различные отделы организаций используют это программное обеспечение для проверки личности: отделы кадров используют его для аутентификации потенциальных новых сотрудников, а юридические отделы полагаются на него для обеспечения соблюдения требований при работе с конфиденциальной информацией о клиентах. Методы проверки личности включают проверку документов, удостоверяющих личность, на основе фотографий, биометрических данных, таких как живые селфи, и проверки по установленным базам данных личности, таким как общедоступные записи.
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ID.me
id.me
ID.me - приложение для проверки цифровой идентичности, обеспечивающее безопасную аутентификацию пользователей в различных секторах.
GeoComply
geocomply.com
GeoComply — это приложение для проверки геолокации и предотвращения мошенничества, используемое в играх, финансах и медиа для соответствия требованиям и защиты данных.
Plaid
plaid.com
Plaid - платформа, позволяющая разработчикам создавать финансовые приложения с функциями доступа к банковским счетам и управления транзакциями.
Evrotrust
evrotrust.com
Evrotrust — приложение для удаленной проверки идентификации и безопасной электронной подписи, упрощающее процесс подтверждения личности пользователей.
Onfido
onfido.com
Onfido - приложение для автоматической проверки идентификации, обеспечивающее безопасность и соответствие требованиям в различных отраслях.
Persona
withpersona.com
Persona - платформа для автоматизации проверки идентичности и управления KYC/AML процессами, помогает защищаться от мошенничества.
Cashfree
cashfree.com
Cashfree - это платформа для обработки платежей, поддерживающая более 120 способов оплаты и предназначенная для управления внутренними и международными транзакциями.
Pipl
pipl.com
Pipl — это приложение для поиска и управления информацией, агрегирующее данные из разных источников для эффективного поиска и анализа.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube - платформа для автоматизации проверки личности, борьбы с отмыванием денег и соблюдения требований KYC в различных отраслях.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub - платформа для проверки идентификации и соответствия требованиям, предлагающая инструменты KYC, AML и предотвращения мошенничества.
RemoteDesk
remotedesk.com
RemoteDesk — приложение для безопасного удаленного доступа к компьютерам, обеспечивающее конфиденциальность данных и простоту управления.
Trust Swiftly
trustswiftly.com
Trust Swiftly позволяет бизнесу добавлять различные методы проверки клиентов без программирования, включая SMS, ID, банковские и голосовые проверки.
Veriff
veriff.com
Veriff — платформа для автоматизированной проверки личности с использованием ИИ, обеспечивающая безопасность и соблюдение нормативных требований.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy - это платформа для проверки личности, предотвращения мошенничества и соблюдения норм, использующая ИИ и биометрические технологии.
Veremark
veremark.com
Veremark - это платформа для автоматизированной проверки квалификаций сотрудников, упрощая процесс найма и проверку образовательных данных.
GOVX
govx.com
Приложение GOVX позволяет верифицировать право на скидки для военнослужащих и государственных служащих, обеспечивая доступ к эксклюзивным предложениям от доверенных брендов.
Ondato
ondato.com
Ondato — платформа для проверки личности, оптимизирующая процессы KYC и AML с помощью ИИ. Поддерживает различные методы проверки и интеграцию через API.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck — приложение для проверки идентификации, обеспечивающее верификацию личности, борьбу с мошенничеством и проверку возраста через мобильные устройства и API.
Token of Trust
tokenoftrust.com
Token of Trust - платформа для проверки личности, позволяющая компаниям аутентифицировать пользователей и предотвращать мошенничество через различные методы проверки.
Loqate
loqate.com
Loqate - приложение для проверки и ввода адресов в реальном времени, обеспечивающее точность данных и минимизирующее ошибки при вводе адреса.
NorthRow
northrow.com
NorthRow - это облачное программное обеспечение для KYC и проверки идентичности, помогающее организациям оптимизировать соответствие и управление рисками.
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus — платформа ИИ для автоматизации обработки документов, помогающая быстро и точно принимать финансовые решения и снижать ошибки в кредитовании.
Trulioo
trulioo.com
Trulioo - платформа для проверки личности и бизнеса, обеспечивающая соответствие KYC и AML в более чем 100 странах с доступом к 400 источникам данных.
Cognito
cognitohq.com
Cognito предоставляет проверку личности для KYC и AML, скрининг по спискам и др. с помощью нескольких строк кода.
Socure
socure.com
Socure - платформа для проверки идентификации и предотвращения мошенничества, использующая ИИ и машинное обучение для автоматизированной проверки данных клиентов.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard — это платформа для проверки соответствия, предлагающая юридическим и другим специалистам проводить AML, KYC и биометрические проверки клиентов за 15 минут.
Yardstik
yardstik.com
Yardstik упрощает проверки кандидатов, ускоряя процесс оценки и сокращая ненужные шаги, что позволяет экономить время и деньги.
Prembly
prembly.com
Приложение Prembly обеспечивает проверку личности, предотвращение мошенничества и фоновую проверку для цифровых бизнесов в развивающихся рынках.
PlanetVerify
planetverify.com
PlanetVerify автоматизирует сбор персональных данных новых клиентов и сотрудников, позволяя им вводить информацию через свои устройства и упрощая процесс.
Everlance
everlance.com
Everlance — приложение для автоматического отслеживания пробега и расходов, облегчающее процесс возмещения затрат для мобильных работников и компаний.
Lightico
lightico.com
Lightico - цифровая платформа для автоматизации процессов взаимодействия с клиентами, включая сбор документов, подтверждение личности и электронные подписи.
TrueLayer
truelayer.com
TrueLayer — это платформа для открытых банковских платежей, позволяющая эффективно обрабатывать транзакции и упрощать финансовые операции через API.
Signicat
signicat.com
Signicat - платформа для цифровой идентификации и подписи документов, обеспечивающая безопасность и соответствие нормативам в различных отраслях.
Alloy
alloy.com
Alloy — платформа, помогающая компаниям подключаться к данным, автоматизировать решения по идентификации и мониторить аккаунты для снижения рисков мошенничества.
Vouched
vouched.id
Vouched — приложение для проверки личных данных с помощью ИИ и компьютерного зрения, поддерживающее идентификацию и борьбу с мошенничеством в реальном времени.
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