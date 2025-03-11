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Программное обеспечение для проверки личности
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Программное обеспечение для проверки личности - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для проверки личности играет решающую роль в подтверждении личности людей в реальном мире, независимо от того, получают ли они доступ к онлайн-платформам или участвуют в физическом взаимодействии. Для предприятий крайне важно аутентифицировать пользователей, чтобы установить доверие, предотвратить кражу личных данных и соблюдать правила конфиденциальности и борьбы с мошенничеством. Различные отделы организаций используют это программное обеспечение для проверки личности: отделы кадров используют его для аутентификации потенциальных новых сотрудников, а юридические отделы полагаются на него для обеспечения соблюдения требований при работе с конфиденциальной информацией о клиентах. Методы проверки личности включают проверку документов, удостоверяющих личность, на основе фотографий, биометрических данных, таких как живые селфи, и проверки по установленным базам данных личности, таким как общедоступные записи.

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ID.me

ID.me

id.me

ID.me - приложение для проверки цифровой идентичности, обеспечивающее безопасную аутентификацию пользователей в различных секторах.

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply — это приложение для проверки геолокации и предотвращения мошенничества, используемое в играх, финансах и медиа для соответствия требованиям и защиты данных.

Plaid

Plaid

plaid.com

Plaid - платформа, позволяющая разработчикам создавать финансовые приложения с функциями доступа к банковским счетам и управления транзакциями.

Evrotrust

Evrotrust

evrotrust.com

Evrotrust — приложение для удаленной проверки идентификации и безопасной электронной подписи, упрощающее процесс подтверждения личности пользователей.

Onfido

Onfido

onfido.com

Onfido - приложение для автоматической проверки идентификации, обеспечивающее безопасность и соответствие требованиям в различных отраслях.

Persona

Persona

withpersona.com

Persona - платформа для автоматизации проверки идентичности и управления KYC/AML процессами, помогает защищаться от мошенничества.

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Cashfree - это платформа для обработки платежей, поддерживающая более 120 способов оплаты и предназначенная для управления внутренними и международными транзакциями.

Pipl

Pipl

pipl.com

Pipl — это приложение для поиска и управления информацией, агрегирующее данные из разных источников для эффективного поиска и анализа.

ComplyCube

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube - платформа для автоматизации проверки личности, борьбы с отмыванием денег и соблюдения требований KYC в различных отраслях.

Sumsub

Sumsub

sumsub.com

Sumsub - платформа для проверки идентификации и соответствия требованиям, предлагающая инструменты KYC, AML и предотвращения мошенничества.

RemoteDesk

RemoteDesk

remotedesk.com

RemoteDesk — приложение для безопасного удаленного доступа к компьютерам, обеспечивающее конфиденциальность данных и простоту управления.

Trust Swiftly

Trust Swiftly

trustswiftly.com

Trust Swiftly позволяет бизнесу добавлять различные методы проверки клиентов без программирования, включая SMS, ID, банковские и голосовые проверки.

Veriff

Veriff

veriff.com

Veriff — платформа для автоматизированной проверки личности с использованием ИИ, обеспечивающая безопасность и соблюдение нормативных требований.

iDenfy

iDenfy

idenfy.com

iDenfy - это платформа для проверки личности, предотвращения мошенничества и соблюдения норм, использующая ИИ и биометрические технологии.

Veremark

Veremark

veremark.com

Veremark - это платформа для автоматизированной проверки квалификаций сотрудников, упрощая процесс найма и проверку образовательных данных.

GOVX

GOVX

govx.com

Приложение GOVX позволяет верифицировать право на скидки для военнослужащих и государственных служащих, обеспечивая доступ к эксклюзивным предложениям от доверенных брендов.

Ondato

Ondato

ondato.com

Ondato — платформа для проверки личности, оптимизирующая процессы KYC и AML с помощью ИИ. Поддерживает различные методы проверки и интеграцию через API.

Intellicheck

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck — приложение для проверки идентификации, обеспечивающее верификацию личности, борьбу с мошенничеством и проверку возраста через мобильные устройства и API.

Token of Trust

Token of Trust

tokenoftrust.com

Token of Trust - платформа для проверки личности, позволяющая компаниям аутентифицировать пользователей и предотвращать мошенничество через различные методы проверки.

Loqate

Loqate

loqate.com

Loqate - приложение для проверки и ввода адресов в реальном времени, обеспечивающее точность данных и минимизирующее ошибки при вводе адреса.

NorthRow

NorthRow

northrow.com

NorthRow - это облачное программное обеспечение для KYC и проверки идентичности, помогающее организациям оптимизировать соответствие и управление рисками.

Ocrolus

Ocrolus

ocrolus.com

Ocrolus — платформа ИИ для автоматизации обработки документов, помогающая быстро и точно принимать финансовые решения и снижать ошибки в кредитовании.

Trulioo

Trulioo

trulioo.com

Trulioo - платформа для проверки личности и бизнеса, обеспечивающая соответствие KYC и AML в более чем 100 странах с доступом к 400 источникам данных.

Cognito

Cognito

cognitohq.com

Cognito предоставляет проверку личности для KYC и AML, скрининг по спискам и др. с помощью нескольких строк кода.

Socure

Socure

socure.com

Socure - платформа для проверки идентификации и предотвращения мошенничества, использующая ИИ и машинное обучение для автоматизированной проверки данных клиентов.

Checkboard

Checkboard

checkboard.com

Checkboard — это платформа для проверки соответствия, предлагающая юридическим и другим специалистам проводить AML, KYC и биометрические проверки клиентов за 15 минут.

Yardstik

Yardstik

yardstik.com

Yardstik упрощает проверки кандидатов, ускоряя процесс оценки и сокращая ненужные шаги, что позволяет экономить время и деньги.

Prembly

Prembly

prembly.com

Приложение Prembly обеспечивает проверку личности, предотвращение мошенничества и фоновую проверку для цифровых бизнесов в развивающихся рынках.

PlanetVerify

PlanetVerify

planetverify.com

PlanetVerify автоматизирует сбор персональных данных новых клиентов и сотрудников, позволяя им вводить информацию через свои устройства и упрощая процесс.

Everlance

Everlance

everlance.com

Everlance — приложение для автоматического отслеживания пробега и расходов, облегчающее процесс возмещения затрат для мобильных работников и компаний.

Lightico

Lightico

lightico.com

Lightico - цифровая платформа для автоматизации процессов взаимодействия с клиентами, включая сбор документов, подтверждение личности и электронные подписи.

TrueLayer

TrueLayer

truelayer.com

TrueLayer — это платформа для открытых банковских платежей, позволяющая эффективно обрабатывать транзакции и упрощать финансовые операции через API.

Signicat

Signicat

signicat.com

Signicat - платформа для цифровой идентификации и подписи документов, обеспечивающая безопасность и соответствие нормативам в различных отраслях.

Alloy

Alloy

alloy.com

Alloy — платформа, помогающая компаниям подключаться к данным, автоматизировать решения по идентификации и мониторить аккаунты для снижения рисков мошенничества.

Vouched

Vouched

vouched.id

Vouched — это отмеченная наградами технология искусственного интеллекта и компьютерного зрения, которая обеспечивает сквозную визуальную проверку личности, KYC, KYP и обнаружение мошенничества онлайн в режиме реального времени. Являясь экспертом по более чем 600+ выданным правительством документам, удостоверяющим личность в более чем 70 странах, Vouched помогает банкам, кадровым службам и поставщикам медицинских услуг беспрепятственно проверять, внедрять и управлять идентификационными данными пользователей, чтобы обеспечить доступ к наиболее важным жизненным услугам.

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