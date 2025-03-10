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Программное обеспечение для проверки личности играет решающую роль в подтверждении личности людей в реальном мире, независимо от того, получают ли они доступ к онлайн-платформам или участвуют в физическом взаимодействии. Для предприятий крайне важно аутентифицировать пользователей, чтобы установить доверие, предотвратить кражу личных данных и соблюдать правила конфиденциальности и борьбы с мошенничеством. Различные отделы организаций используют это программное обеспечение для проверки личности: отделы кадров используют его для аутентификации потенциальных новых сотрудников, а юридические отделы полагаются на него для обеспечения соблюдения требований при работе с конфиденциальной информацией о клиентах. Методы проверки личности включают проверку документов, удостоверяющих личность, на основе фотографий, биометрических данных, таких как живые селфи, и проверки по установленным базам данных личности, таким как общедоступные записи.
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RemoteDesk
remotedesk.com
RemoteDesk — приложение для безопасного удаленного доступа к компьютерам, обеспечивающее конфиденциальность данных и простоту управления.
Persona
withpersona.com
Persona - платформа для автоматизации проверки идентичности и управления KYC/AML процессами, помогает защищаться от мошенничества.
Everlance
everlance.com
Everlance - это тип программного обеспечения для пробега и расходов, которое помогает компаниям сократить расходы на возмещение, сэкономить время и обеспечить привлекательную работу для мобильных работников. С более чем 3 миллионами пользователей, Everlance известен тем, что его прост в использовании, легко администрировать и легко вести бизнес. Платформа сквозного предложения предлагает полное решение по компенсации по возмещению транспортных средств: приложение для отслеживания пробега с рейтингом № 1 в App Store с автоматическими, настраиваемыми журналами пробеги на основе GPS и встроенных настраиваемых настраиваемых настраиваемых водителях по переоборудованию для водителей и водителям. Управление расходами с видимостью на каждом этапе вы можете точно и эффективно возместить своих сотрудников за их пробег и расходы. Кроме того, получите новое представление о том, как сотрудники проводят свой день, помогая повысить ответственность и обеспечивать более эффективное распределение ресурсов. Everlance поддерживает все типы программ возмещения автомобилей NO/с низким налогом. Независимо от того, предоставляете ли вы в настоящее время автомобили компании, используете ручные процессы или отправляетесь от другого поставщика, экспертная команда Everlance может помочь вам определить правильную программу для вашего бизнеса и поддерживать соответствие IRS. Фиксированные и переменные ставки (FAVR) Персонализированные возмещения, включая центы по развитию ставок за милю (CPM) возмещения, ответственные запуска, отслеживающие каждые клиент, у каждого клиента есть названный менеджер по успеху, который служит вашей единственной точкой контакта и проводит ваши квартальные обзоры бизнеса. Служба поддержки доступна 7 дней в неделю по телефону, чату и электронной почте, чтобы поддержать вас и ваших сотрудников на дороге.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub - платформа для проверки идентификации и соответствия требованиям, предлагающая инструменты KYC, AML и предотвращения мошенничества.
Token of Trust
tokenoftrust.com
Token of Trust - платформа для проверки личности, позволяющая компаниям аутентифицировать пользователей и предотвращать мошенничество через различные методы проверки.
Prembly
prembly.com
Инфраструктура безопасности и соответствия требованиям для развивающихся рынков. Нам доверяют сотни цифровых компаний на развивающихся рынках для проверки личности, обнаружения/предотвращения мошенничества и проверки биографических данных; безопасно приобретать, подключать клиентов и выполнять беспрепятственные трансграничные транзакции с доверием и без ограничений, обеспечивая при этом необходимые проверки на соответствие нормативным требованиям.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy - это платформа для проверки личности, предотвращения мошенничества и соблюдения норм, использующая ИИ и биометрические технологии.
Pipl
pipl.com
Pipl — это приложение для поиска и управления информацией, агрегирующее данные из разных источников для эффективного поиска и анализа.
Evrotrust
evrotrust.com
Evrotrust — приложение для удаленной проверки идентификации и безопасной электронной подписи, упрощающее процесс подтверждения личности пользователей.
Cognito
cognitohq.com
Проверка личности Cognito обеспечивает мгновенное соблюдение требований KYC и AML, проверку списков наблюдения и многое другое в глобальном масштабе с помощью всего лишь нескольких строк кода.
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus — платформа ИИ для автоматизации обработки документов, помогающая быстро и точно принимать финансовые решения и снижать ошибки в кредитовании.
Trust Swiftly
trustswiftly.com
Trust Swiftly позволяет бизнесу добавлять различные методы проверки клиентов без программирования, включая SMS, ID, банковские и голосовые проверки.
Yardstik
yardstik.com
С Yardstik вы проводите меньше проверок анкетных данных и получаете значительно лучшие результаты. Наша революционная технология последовательного отбора сокращает ненужные шаги и ускоряет оценку кандидатов, экономя ваше время и деньги. И это только начало. Мы продолжим оспаривать устоявшиеся отраслевые практики проверки биографических данных в других областях — от поддержки клиентов до борьбы с мошенничеством — от вашего имени. Тысячи клиентов из таких отраслей, как рынок концертов, подбор персонала, транспорт и здравоохранение, доверяют нам, чтобы улучшить свои решения для скрининга. Узнайте больше о наших продуктах для проверки, мошенничества и обеспечения соответствия требованиям на нашей интегрированной платформе по адресу https://yardstik.com. Yardstik: Значительно лучше.
Veremark
veremark.com
Veremark - это платформа для автоматизированной проверки квалификаций сотрудников, упрощая процесс найма и проверку образовательных данных.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard — это ваша универсальная платформа обеспечения соответствия требованиям. Компания Checkboard, базирующаяся в Великобритании, предлагает юридическим фирмам, перевозчикам, агентам по недвижимости, арендодателям и застройщикам возможность выполнять наиболее ценные проверки AML, KYC и биометрических удостоверений личности. Предоставляя профессионалам в сфере недвижимости полную автономию, поскольку они могут запускать их непосредственно с удобной платформы Checkboard и получать подробный рейтинговый отчет о своих клиентах в течение 15 минут.
NorthRow
northrow.com
NorthRow - это облачное программное обеспечение для KYC и проверки идентичности, помогающее организациям оптимизировать соответствие и управление рисками.
PlanetVerify
planetverify.com
PlanetVerify оптимизирует/автоматизирует повторяющийся процесс сбора личных данных новых клиентов, сотрудников или соискателей работы. Это разумно позволяет пользователю предоставлять все свои данные через собственное устройство, экономя время и деньги. Когда организации часто нанимают сотрудников, у них возникает проблема с поиском данных или документов от своих новых сотрудников. Это может означать, что занятым специалистам по персоналу придется постоянно отправлять электронные письма, звонки или текстовые сообщения, пытаясь получить один или два важных документа, которые снизят риск и беспокойство по поводу отсутствия правильного удостоверения личности, разрешения на работу или доверенности в чрезвычайной ситуации, например, при неожиданный аудит. PlanetVerify предоставляет очень простую информационную панель, хранящуюся в Microsoft Azure, которая надежно автоматизирует этот процесс и может быть настроена буквально за несколько минут. Пользователь выбирает предметы, которые необходимо собрать, и нажимает ОТПРАВИТЬ одному или нескольким сторонам. Затем они могут ответить своим собственным устройством, вводя элементы данных и используя камеру для документов. Пользователю будут отправлены напоминания по электронной почте/SMS, если что-то не хватает, и как только все будет завершено, вы получите уведомление — работа выполнена! Помимо экономии времени, все данные вводятся сотрудником, поэтому нет необходимости в двойном вводе. PlanetVerify даже проверяет такие элементы, как номера IBAN, в пункте въезда, поэтому больше не нужно расшифровывать длинные и часто ошибочные банковские номера. Другие дополнительные инструменты проверки легко доступны на панели управления PlanetVerify. Можно настроить правила планового архивирования и очистки, чтобы гарантировать, что данные не будут храниться сверх требований законодательства, особенно если соискателю отказывают в работе. Если документ неправильный или недостаточного качества, просто нажмите кнопку «Отклонить» и выберите причину из раскрывающегося списка — сотрудник будет уведомлен. В отличие от электронной почты, где получение личных данных происходит в капельной форме с многочисленными неизвестными и рискованными вложениями, PlanetVerify представляет все элементы без риска для пользователя в аккуратном одноэкранном профиле на информационной панели. Никакой сортировки и хранения не требуется, поскольку PlanetVerify все это делает автоматически. PlanetVerify, являющиеся партнерами Docusign, также обеспечивают полностью интегрированные потребности в электронной подписи, поэтому трудовые договоры могут быть включены в запрос данных и мгновенно подписаны отдельными лицами на своем устройстве.
Vouched
vouched.id
Vouched — это отмеченная наградами технология искусственного интеллекта и компьютерного зрения, которая обеспечивает сквозную визуальную проверку личности, KYC, KYP и обнаружение мошенничества онлайн в режиме реального времени. Являясь экспертом по более чем 600+ выданным правительством документам, удостоверяющим личность в более чем 70 странах, Vouched помогает банкам, кадровым службам и поставщикам медицинских услуг беспрепятственно проверять, внедрять и управлять идентификационными данными пользователей, чтобы обеспечить доступ к наиболее важным жизненным услугам.
Socure
socure.com
Запатентованная платформа машинного обучения Socure обеспечивает повышенный стандарт обеспечения полного соответствия требованиям CIP/KYC, обнаружения мошенничества, проверки документов, удостоверяющих личность, и проверки владения банковским счетом с помощью специально созданного комплексного пакета решений, обеспечивающего надежную и лучшую в отрасли точность. чтобы раскрыть доверие к личности для цифрового взаимодействия и взаимодействия при регистрации и на протяжении всего пути клиента.
Cashfree
cashfree.com
Cashfree - это платформа для обработки платежей, поддерживающая более 120 способов оплаты и предназначенная для управления внутренними и международными транзакциями.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck — приложение для проверки идентификации, обеспечивающее верификацию личности, борьбу с мошенничеством и проверку возраста через мобильные устройства и API.
Loqate
loqate.com
Loqate - приложение для проверки и ввода адресов в реальном времени, обеспечивающее точность данных и минимизирующее ошибки при вводе адреса.
Plaid
plaid.com
Plaid - платформа, позволяющая разработчикам создавать финансовые приложения с функциями доступа к банковским счетам и управления транзакциями.
Veriff
veriff.com
Veriff — платформа для автоматизированной проверки личности с использованием ИИ, обеспечивающая безопасность и соблюдение нормативных требований.
ID.me
id.me
ID.me - приложение для проверки цифровой идентичности, обеспечивающее безопасную аутентификацию пользователей в различных секторах.
Ondato
ondato.com
Ondato — платформа для проверки личности, оптимизирующая процессы KYC и AML с помощью ИИ. Поддерживает различные методы проверки и интеграцию через API.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube - платформа для автоматизации проверки личности, борьбы с отмыванием денег и соблюдения требований KYC в различных отраслях.
Alloy
alloy.com
Более 300 компаний используют платформу Alloy на базе API для подключения к более чем 160 источникам данных, автоматизации принятия решений об идентификации во время создания учетной записи и их постоянного мониторинга. Alloy помог некоторым из самых инновационных банков и наиболее быстро развивающихся финтех-компаний расти и масштабировать операции, позволяя им находить больше хороших клиентов и привлекать их к своим продуктам, не увеличивая при этом риск мошенничества.
Signicat
signicat.com
Signica — новаторская общеевропейская компания по цифровой идентификации с непревзойденным опытом работы на самых передовых мировых рынках цифровой идентификации. Ее платформа цифровой идентификации включает в себя самый обширный в мире набор систем идентификации и аутентификации, доступ к которым осуществляется через единую точку интеграции. Платформа поддерживает полный путь идентификации: от распознавания и регистрации, входа в систему и согласия до заключения деловых соглашений, которые выдерживают испытание временем. Компания Signicat была основана в 2006 году и приобретена ведущим европейским частным инвестором Nordic Capital в 2019 году. Ее штаб-квартира находится в Тронхейме, Норвегия. Для получения дополнительной информации о Signicat посетите сайт www.signicat.com.
Trulioo
trulioo.com
Trulioo - платформа для проверки личности и бизнеса, обеспечивающая соответствие KYC и AML в более чем 100 странах с доступом к 400 источникам данных.
TrueLayer
truelayer.com
TrueLayer — ведущая в Европе сеть открытых банковских платежей. Мы обеспечиваем более разумные, безопасные и быстрые онлайн-платежи, объединяя банковские платежи в реальном времени с финансовыми и идентификационными данными. Большие и малые предприятия используют наши продукты для привлечения новых пользователей, приема денег и осуществления выплат за считанные секунды и в больших масштабах. Мы работаем в 21 стране, и более 20 миллионов пользователей доверяют нам обработку своих транзакций. Хотя мы не останавливаемся на достигнутом. Наша миссия — изменить способ оплаты в мире. И мы не остановимся, пока не раскроем весь потенциал платежей.
Onfido
onfido.com
Onfido - приложение для автоматической проверки идентификации, обеспечивающее безопасность и соответствие требованиям в различных отраслях.
Lightico
lightico.com
Сбор документов на базе искусственного интеллекта, электронные подписи, проверка личности и формы для безопасных и совместимых процессов работы с клиентами.
GeoComply
geocomply.com
GeoComply — это приложение для проверки геолокации и предотвращения мошенничества, используемое в играх, финансах и медиа для соответствия требованиям и защиты данных.
GOVX
govx.com
Приложение GOVX позволяет верифицировать право на скидки для военнослужащих и государственных служащих, обеспечивая доступ к эксклюзивным предложениям от доверенных брендов.
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