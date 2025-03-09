Программное обеспечение для проверки личности - Самые популярные приложения - Узбекистан

PlanetVerify

planetverify.com

PlanetVerify оптимизирует/автоматизирует повторяющийся процесс сбора личных данных новых клиентов, сотрудников или соискателей работы. Это разумно позволяет пользователю предоставлять все свои данные через собственное устройство, экономя время и деньги. Когда организации часто нанимают сотрудников, у них возникает проблема с поиском данных или документов от своих новых сотрудников. Это может означать, что занятым специалистам по персоналу придется постоянно отправлять электронные письма, звонки или текстовые сообщения, пытаясь получить один или два важных документа, которые снизят риск и беспокойство по поводу отсутствия правильного удостоверения личности, разрешения на работу или доверенности в чрезвычайной ситуации, например, при неожиданный аудит. PlanetVerify предоставляет очень простую информационную панель, хранящуюся в Microsoft Azure, которая надежно автоматизирует этот процесс и может быть настроена буквально за несколько минут. Пользователь выбирает предметы, которые необходимо собрать, и нажимает ОТПРАВИТЬ одному или нескольким сторонам. Затем они могут ответить своим собственным устройством, вводя элементы данных и используя камеру для документов. Пользователю будут отправлены напоминания по электронной почте/SMS, если что-то не хватает, и как только все будет завершено, вы получите уведомление — работа выполнена! Помимо экономии времени, все данные вводятся сотрудником, поэтому нет необходимости в двойном вводе. PlanetVerify даже проверяет такие элементы, как номера IBAN, в пункте въезда, поэтому больше не нужно расшифровывать длинные и часто ошибочные банковские номера. Другие дополнительные инструменты проверки легко доступны на панели управления PlanetVerify. Можно настроить правила планового архивирования и очистки, чтобы гарантировать, что данные не будут храниться сверх требований законодательства, особенно если соискателю отказывают в работе. Если документ неправильный или недостаточного качества, просто нажмите кнопку «Отклонить» и выберите причину из раскрывающегося списка — сотрудник будет уведомлен. В отличие от электронной почты, где получение личных данных происходит в капельной форме с многочисленными неизвестными и рискованными вложениями, PlanetVerify представляет все элементы без риска для пользователя в аккуратном одноэкранном профиле на информационной панели. Никакой сортировки и хранения не требуется, поскольку PlanetVerify все это делает автоматически. PlanetVerify, являющиеся партнерами Docusign, также обеспечивают полностью интегрированные потребности в электронной подписи, поэтому трудовые договоры могут быть включены в запрос данных и мгновенно подписаны отдельными лицами на своем устройстве.