Программное обеспечение для проверки личности - Самые популярные приложения - Токелау

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Программное обеспечение для проверки личности играет решающую роль в подтверждении личности людей в реальном мире, независимо от того, получают ли они доступ к онлайн-платформам или участвуют в физическом взаимодействии. Для предприятий крайне важно аутентифицировать пользователей, чтобы установить доверие, предотвратить кражу личных данных и соблюдать правила конфиденциальности и борьбы с мошенничеством. Различные отделы организаций используют это программное обеспечение для проверки личности: отделы кадров используют его для аутентификации потенциальных новых сотрудников, а юридические отделы полагаются на него для обеспечения соблюдения требований при работе с конфиденциальной информацией о клиентах. Методы проверки личности включают проверку документов, удостоверяющих личность, на основе фотографий, биометрических данных, таких как живые селфи, и проверки по установленным базам данных личности, таким как общедоступные записи.
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RemoteDesk
remotedesk.com
RemoteDesk — надежный партнер, способный революционизировать способы защиты конфиденциальной информации организаций и обеспечения соответствия требованиям в современной динамичной рабочей среде. Компания специализируется на предоставлении передовых решений, которые используют возможности искусственного интеллекта компьютерного зрения для решения растущих проблем удаленной работы и защиты данных. Наш комплексный набор услуг тщательно разработан с учетом уникальных потребностей современного бизнеса.
Persona
withpersona.com
Надежная инфраструктура идентификации Persona помогает предприятиям автоматизировать любой вариант использования, связанный с идентификацией, — от безопасного сбора и проверки информации о пользователях до принятия решений и проведения проверок вручную. Управляйте полностью совместимыми программами KYC/AML, боритесь с мошенничеством и автоматизируйте операции — все в одном месте. Интеграция за полдня, с разработкой или без нее и с использованием менее 10 строк кода. - Наша команда состоит из бывших инженеров и дизайнеров Square, Uber, Coursera, Dropbox и Slack. Мы гордимся тем, что нас финансируют одни из лучших фирм венчурного капитала, включая First Round Capital и Coatue. В число наших ангелов-инвесторов входят Перрет и Уильям Хоккей (соучредители Plaid), Тони Сюй (Doordash) и Дилан Филд (основатель и генеральный директор Figma).
Everlance
everlance.com
Everlance — это тип программного обеспечения для расчета пробега и расходов, которое помогает компаниям сократить расходы на возмещение расходов, сэкономить время и предоставить привлекательные преимущества работы для мобильных сотрудников. Everlance насчитывает более 3 миллионов пользователей и известен своей простотой в использовании, простотой администрирования и простотой ведения бизнеса. Комплексная платформа предлагает комплексное решение по возмещению расходов на транспортное средство, включающее: Приложение для отслеживания пробега № 1 в App Store с автоматическими журналами пробега на основе GPS и встроенной защитой конфиденциальности. Настраиваемые процессы утверждения отчетов о возмещении и пометки отклонений. Варианты возмещения расходов сотрудникам ежемесячно, два раза в месяц или две недели. Подтверждение водительских прав и страховки. Непрерывные проверки автомобильного учета (MVR) и обучение технике безопасности водителей. Интегрированное управление расходами. Благодаря прозрачности на каждом этапе вы можете точно и эффективно возмещать свои расходы. сотрудников за их пробег и расходы. Кроме того, вы получите новое представление о том, как сотрудники проводят свой день, что поможет повысить подотчетность и обеспечить более эффективное распределение ресурсов. Everlance поддерживает все типы программ возмещения транспортных средств без налогов или с низкими налогами. Независимо от того, предоставляете ли вы в настоящее время служебные автомобили, используете ручные процессы или приходите от другого поставщика, команда экспертов Everlance может помочь вам определить правильную программу(ы) для вашего бизнеса и обеспечить соблюдение требований IRS. Персонализированные возмещения с фиксированной и переменной ставкой (FAVR), включая возмещение в центах за милю (CPM) по разработке тарифов. Подотчетные надбавки. Отслеживание парка автомобилей. У каждого клиента есть назначенный менеджер по работе с клиентами, который служит вашим единым контактным лицом и проводит ежеквартальные обзоры вашего бизнеса. Служба поддержки доступна 7 дней в неделю по телефону, в чате и по электронной почте, чтобы поддержать вас и ваших сотрудников в дороге.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub — это единая платформа проверки, обеспечивающая безопасность всего пути пользователя. Благодаря настраиваемым решениям Sumsub для KYC/AML, KYB, мониторинга транзакций и предотвращения мошенничества вы можете организовать процесс проверки, приветствовать больше клиентов по всему миру, соблюдать требования соответствия, сократить расходы и защитить свой бизнес. У Sumsub более 2000 клиентов в сфере финансовых технологий, криптовалют, транспорта, торговли и игр, включая Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy и TransferGo.
Token of Trust
tokenoftrust.com
Отчеты о репутации потребителей Token of Trust® — это самый простой способ для потребителей подтвердить свою личность предприятиям и другим лицам. Предприятия могут использовать платформу идентификации Token of Trust для проверки потребителей во время регистрации учетной записи, при оформлении заказа или в любой момент по запросу. Необходимо ли вашему бизнесу проверять возраст клиентов? Расположение? Личность? Не переживайте — это наша специализация. С помощью настраиваемых рабочих процессов Token of Trust предприятия могут определять характеристики идентификации потребителей, которые важно фиксировать и проверять, а затем устанавливать правила автоматической обработки процесса утверждения.
Prembly
prembly.com
Инфраструктура безопасности и соответствия требованиям для развивающихся рынков. Нам доверяют сотни цифровых компаний на развивающихся рынках для проверки личности, обнаружения/предотвращения мошенничества и проверки биографических данных; безопасно приобретать, подключать клиентов и выполнять беспрепятственные трансграничные транзакции с доверием и без ограничений, обеспечивая при этом необходимые проверки на соответствие нормативным требованиям.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy — это глобальная универсальная платформа для проверки личности, предотвращения мошенничества и обеспечения соответствия требованиям, наиболее известная благодаря своей сквозной службе проверки личности. Объединив искусственный интеллект, биометрические технологии и собственную команду экспертов KYC, iDenfy помогает предотвратить мошенничество и соблюдать требования, обеспечивая при этом удобный процесс регистрации клиентов. Недавно iDenfy представила собственную версию KYB — полностью настраиваемое решение для проверки бизнеса.
Pipl
pipl.com
Pipl — компания, занимающаяся идентификацией личности. Мы используем многомерные ссылки для установления глубоких связей между более чем 28 миллиардами уникальных идентификаторов — электронной почтой, мобильным телефоном, социальными сетями и другими данными, охватывающими весь земной шар. Наши решения позволяют организациям обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов и установить доверие на протяжении всего жизненного цикла потребителей.
Evrotrust
evrotrust.com
Evrotrust — поставщик услуг электронной идентификации и доверия, миссия которого — помочь предприятиям трансформировать свои услуги и развивать устойчивые цифровые каналы. Созданная с целью изменить способ проверки личности в Интернете, мы стремимся предоставить безопасные, эффективные и удобные для пользователя решения для цифровой аутентификации, электронных подписей и подтверждения личности. За последние 7 лет сотни предприятий из 11 стран сделали Евротраст основой своих цифровых сервисов. 15 крупнейших банков ЕС предпочитают нашу регулируемую удаленную идентификацию клиентов и электронную подпись, чтобы решить дилемму безопасности и соответствия требованиям в долгосрочной перспективе. Через мобильное приложение Evrotrust мы предоставляем бесплатные многоразовые электронные удостоверения личности более чем 1,3 миллионам пользователей из 57 национальностей. Евротраст предлагает надежную юридическую защиту и защиту безопасности для организаций во время цифрового взаимодействия со своими клиентами, предоставляя конечному пользователю простой в использовании гибкий инструмент, который делает их работу максимально удобной. Наш опыт и качество наших услуг признаны на международном уровне на самом высоком уровне. Evrotrust также является квалифицированным поставщиком трастовых услуг и включен в список QTSP ЕС, а наше решение было выбрано в качестве нотифицированной схемы eID в рамках eIDAS. Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.evrotrust.com.
Cognito
cognitohq.com
Проверка личности Cognito обеспечивает мгновенное соблюдение требований KYC и AML, проверку списков наблюдения и многое другое в глобальном масштабе с помощью всего лишь нескольких строк кода.
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus — это платформа искусственного интеллекта для документов, которая позволяет быстрее и точнее принимать финансовые решения. Компания анализирует документы с точностью более 99 %, независимо от формата и качества, поддерживая сотни типов документов, включая банковские выписки, квитанции о заработной плате и налоговые формы. Ocrolus предоставляет надежное решение для обнаружения мошенничества и оптимизации принятия решений для более чем 400 клиентов в ряде случаев использования, начиная от малого бизнеса, ипотечного и потребительского кредитования до подготовки налогов и получения права на участие в программе Medicaid. Такие клиенты, как Enova, PayPal, Brex, CrossCountry Mortgage, Plaid и SoFi, используют автоматизацию Ocrolus для создания восхитительного пользовательского опыта. Чтобы узнать больше, посетите Ocrolus.com.
Trust Swiftly
trustswiftly.com
Trust Swiftly позволяет компаниям легко добавлять несколько методов проверки своих клиентов. Для начала работы не требуется кодирование, а расширенные рабочие процессы можно построить за счет интеграции с существующими инструментами мошенничества. Мы помогаем предприятиям адаптивно бороться с мошенничеством, применяя правильные меры, когда это необходимо. От подтверждения по SMS до удостоверения личности, банковских операций, голосовой связи и 3D Secure — вы можете быть уверены, что все проверки покрыты. Наше решение настраивается на защиту от любого мошенничества и может быть настроено для компаний, которым требуется полное владение данными.
Yardstik
yardstik.com
С Yardstik вы проводите меньше проверок анкетных данных и получаете значительно лучшие результаты. Наша революционная технология последовательного отбора сокращает ненужные шаги и ускоряет оценку кандидатов, экономя ваше время и деньги. И это только начало. Мы продолжим оспаривать устоявшиеся отраслевые практики проверки биографических данных в других областях — от поддержки клиентов до борьбы с мошенничеством — от вашего имени. Тысячи клиентов из таких отраслей, как рынок концертов, подбор персонала, транспорт и здравоохранение, доверяют нам, чтобы улучшить свои решения для скрининга. Узнайте больше о наших продуктах для проверки, мошенничества и обеспечения соответствия требованиям на нашей интегрированной платформе по адресу https://yardstik.com. Yardstik: Значительно лучше.
Veremark
veremark.com
Veremark — это автоматизированная платформа проверки занятости, которая добавляет простоту, уверенность и скорость процессам найма компаний.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard — это ваша универсальная платформа обеспечения соответствия требованиям. Компания Checkboard, базирующаяся в Великобритании, предлагает юридическим фирмам, перевозчикам, агентам по недвижимости, арендодателям и застройщикам возможность выполнять наиболее ценные проверки AML, KYC и биометрических удостоверений личности. Предоставляя профессионалам в сфере недвижимости полную автономию, поскольку они могут запускать их непосредственно с удобной платформы Checkboard и получать подробный рейтинговый отчет о своих клиентах в течение 15 минут.
NorthRow
northrow.com
NorthRow — это отмеченное наградами высокозащищенное облачное программное обеспечение KYC (знай своего клиента), ID&V (идентификация и проверка), которое помогает командам по обеспечению соответствия требованиям осуществлять цифровую трансформацию от оптимизации своих процессов до повышения прозрачности в масштабе. Благодаря обширному опыту и передовым программным решениям NorthRow помогает предприятиям успешно привлекать новых клиентов и сотрудников. Мы делаем это с помощью надежных возможностей обеспечения соответствия, мониторинга и исправления ситуации, что дает вам душевное спокойствие, зная, что бремя управления рисками взято на себя. Мы освободим вам больше времени, чтобы сосредоточиться на самой важной задаче — безопасном развитии вашего бизнеса.
PlanetVerify
planetverify.com
PlanetVerify оптимизирует/автоматизирует повторяющийся процесс сбора личных данных новых клиентов, сотрудников или соискателей работы. Это разумно позволяет пользователю предоставлять все свои данные через собственное устройство, экономя время и деньги. Когда организации часто нанимают сотрудников, у них возникает проблема с поиском данных или документов от своих новых сотрудников. Это может означать, что занятым специалистам по персоналу придется постоянно отправлять электронные письма, звонки или текстовые сообщения, пытаясь получить один или два важных документа, которые снизят риск и беспокойство по поводу отсутствия правильного удостоверения личности, разрешения на работу или доверенности в чрезвычайной ситуации, например, при неожиданный аудит. PlanetVerify предоставляет очень простую информационную панель, хранящуюся в Microsoft Azure, которая надежно автоматизирует этот процесс и может быть настроена буквально за несколько минут. Пользователь выбирает предметы, которые необходимо собрать, и нажимает ОТПРАВИТЬ одному или нескольким сторонам. Затем они могут ответить своим собственным устройством, вводя элементы данных и используя камеру для документов. Пользователю будут отправлены напоминания по электронной почте/SMS, если что-то не хватает, и как только все будет завершено, вы получите уведомление — работа выполнена! Помимо экономии времени, все данные вводятся сотрудником, поэтому нет необходимости в двойном вводе. PlanetVerify даже проверяет такие элементы, как номера IBAN, в пункте въезда, поэтому больше не нужно расшифровывать длинные и часто ошибочные банковские номера. Другие дополнительные инструменты проверки легко доступны на панели управления PlanetVerify. Можно настроить правила планового архивирования и очистки, чтобы гарантировать, что данные не будут храниться сверх требований законодательства, особенно если соискателю отказывают в работе. Если документ неправильный или недостаточного качества, просто нажмите кнопку «Отклонить» и выберите причину из раскрывающегося списка — сотрудник будет уведомлен. В отличие от электронной почты, где получение личных данных происходит в капельной форме с многочисленными неизвестными и рискованными вложениями, PlanetVerify представляет все элементы без риска для пользователя в аккуратном одноэкранном профиле на информационной панели. Никакой сортировки и хранения не требуется, поскольку PlanetVerify все это делает автоматически. PlanetVerify, являющиеся партнерами Docusign, также обеспечивают полностью интегрированные потребности в электронной подписи, поэтому трудовые договоры могут быть включены в запрос данных и мгновенно подписаны отдельными лицами на своем устройстве.
Vouched
vouched.id
Vouched — это отмеченная наградами технология искусственного интеллекта и компьютерного зрения, которая обеспечивает сквозную визуальную проверку личности, KYC, KYP и обнаружение мошенничества онлайн в режиме реального времени. Являясь экспертом по более чем 600+ выданным правительством документам, удостоверяющим личность в более чем 70 странах, Vouched помогает банкам, кадровым службам и поставщикам медицинских услуг беспрепятственно проверять, внедрять и управлять идентификационными данными пользователей, чтобы обеспечить доступ к наиболее важным жизненным услугам.
Socure
socure.com
Запатентованная платформа машинного обучения Socure обеспечивает повышенный стандарт обеспечения полного соответствия требованиям CIP/KYC, обнаружения мошенничества, проверки документов, удостоверяющих личность, и проверки владения банковским счетом с помощью специально созданного комплексного пакета решений, обеспечивающего надежную и лучшую в отрасли точность. чтобы раскрыть доверие к личности для цифрового взаимодействия и взаимодействия при регистрации и на протяжении всего пути клиента.
Cashfree
cashfree.com
Мощная и масштабируемая платежная платформа, разработанная для нужд вашего бизнеса: собирайте платежи, отправляйте выплаты, управляйте международными платежами и делайте многое другое. Cashfree Payments создана для всех типов бизнеса, от стартапов до предприятий, позволяющих принимать платежи на веб-сайте, в мобильном приложении или других каналах, таких как Whatsapp, социальные сети и т. д. Более 1 00 000 продавцов и ведущие бренды, такие как IRCTC, Nykaa, BigBasket, Cred и многие другие доверяют обработку платежей Cashfree Payments.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc. предоставляет решения для проверки цифровой личности по требованию для целей KYC, борьбы с мошенничеством и проверки возраста. Ее высокоточные, быстрые и безопасные решения доступны через IDN-Direct, решение на основе API, которое интегрируется в системы и процессы клиентов, а также через IDN-Portal, который можно запустить менее чем за час. Intellicheck можно использовать через мобильное устройство, браузер или розничный торговый терминал/сканер.
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification — это решение для поиска адресов в режиме реального времени, которое ускоряет и упрощает сбор и проверку адресов для онлайн-форм и проверок. Решение предоставляет автозаполненные предложения, как только пользователь начинает печатать, а наш алгоритм поиска предугадывает нюансы ввода, такие как местоположение, чтобы мгновенно предоставить правильный адрес. С Loqate вы можете начать оптимизировать работу пользователей на своем сайте и снизить количество отказов от корзин или форм, предоставив пользователям более быстрый способ ввода своего адреса. Кроме того, функция захвата и проверки адресов Loqate повышает эффективность, позволяя избежать низкого качества данных и затрат из-за пропущенных доставок. Loqate Address Capture and Verification имеет следующие функции: - Более качественные данные — адреса получаются из нескольких наборов данных, а затем объединяются, подвергаются перекрестным ссылкам и очищаются для получения наиболее правильной версии адреса. - Нечеткое сопоставление: наш искусственный интеллект, обрабатывающий естественный язык, исправляет любые орфографические ошибки, перепутанные буквы или любые другие ошибки без задержки времени ответа. - Unicode – клиенты теперь могут вводить свой адрес на родном языке и в наборе символов. - Смещение местоположения — автоматически определяет местоположение пользователя, чтобы облегчить поиск и генерировать результаты еще быстрее, не вводя полный адрес. - Фильтрация результатов: настройте параметры возвращаемых адресов для удобной сегментации, чтобы ограничить результаты определенными областями или исключить адреса за пределами какого-либо региона. Мы помогаем каждому бизнесу в мире охватить каждого клиента в мире Loqate — это решение GBG. GBG — ведущий в мире специалист по анализу идентификационных данных, предоставляющий организациям в более чем 70 странах возможность анализировать данные почти о 4,5 миллиардах человек. Объединив триллионы записей данных, мы помогаем нашим клиентам принимать обоснованные решения о сборе и управлении личными данными, управлении рисками, борьбе с мошенничеством и трудоустройстве. Наши глобальные, отмеченные наградами решения предоставляются через настраиваемые SaaS, мобильные и локальные платформы.
Plaid
plaid.com
Plaid — это платформа с набором продуктов, которая позволяет разработчикам создавать финансовые приложения, которые могут взаимодействовать с банковскими счетами, выполнять платежи и управлять рисками. Это позволяет пользователю легко аутентифицировать и привязать свой банковский счет к любому приложению, а также использовать в этом приложении банковские функции. С Plaid вы сможете разрабатывать приложения, которые синхронизируются с банковскими счетами пользователей, чтобы отслеживать и управлять их бюджетами, а также переводить средства. По сути, он служит связующим звеном между банками и финансовыми технологиями. Несколько известных брендов, таких как Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood и Level Money, в настоящее время используют продукты и решения Plaid. В случае популярного интегрированного онлайн-сервиса по работе с персоналом Gusto он использует функциональность автоматизированной клиринговой палаты (ACH) Plaid для обеспечения своей услуги по прямому перечислению заработной платы. Другие финтех-компании, такие как приложение для составления бюджета Level Money, используют платформу для консолидации и очистки данных с различных банковских счетов пользователей, чтобы помочь им управлять и планировать свои деньги. В широком смысле Plaid охватывает критически важные сегменты финансовых услуг, включая настройку платежей и проверку финансовых данных. Он может помочь вам организовать и выполнить платежи ACH, собрать данные о транзакциях, подтвердить личность пользователя, изучить данные о занятости и доходах, оценить рискованность пользователей и внедрить банковскую интеграцию непосредственно в потоки заемщиков. Разработка собственного приложения еще никогда не была такой простой: всего лишь с помощью нескольких строк кода вы можете встроить Plaid во все, что создаете. Обзор преимуществ Plaid: Улучшенная аутентификация ACH. Аутентификация счетов для межбанковских платежей стала проще, быстрее и удобнее для пользователя. Вы сможете мгновенно аутентифицировать переводы, не дожидаясь микродепозитов, а также сократить количество неудачных транзакций за счет аутентификации и направления пользователей к ACH. Это обеспечивает удобство работы с пользователем, поскольку вы можете настраивать пользователей на основе уже известной им информации, что эффективно исключает поиск чековых книжек. Это также повышает конверсию, позволяя вам развернуть поток, оптимизированный для мобильных устройств, который конвертирует гораздо лучше. Проверка баланса в режиме реального времени Работа с финансовыми данными упрощается с помощью Plaid. Всего за несколько шагов вы можете получить исторические данные и баланс в реальном времени, а также получить текущую и доступную информацию о балансе, а также подробную информацию о статусе и типе счета. Вы можете мгновенно проверить балансы своих пользователей, когда вам нужно сделать перевод. Это помогает предотвратить овердрафты и обеспечивает предварительное финансирование транзакций с учетом остатков. Кроме того, получая информацию о доступных средствах перед переводом, вы предотвращаете комиссию за недостаточность средств (NSF), тем самым сокращая, если не полностью устраняя, затраты на мошенничество. Борьба с банковским мошенничеством Plaid позволяет использовать банковские данные для проверки личности и сокращения банковского мошенничества. Вы можете подтвердить личность пользователя, например имя, номер телефона, адрес и адрес электронной почты, а также сверить информацию с тем, что хранится в банке. Вы сможете узнать своих пользователей с помощью простой проверки личности, которая дополнительно упрощается за счет автоматического заполнения форм на основе информации о владельце счета, хранящейся в банке. Чистые и классифицированные транзакции Управление деньгами упрощается, когда вы получаете чистые, классифицированные данные о транзакциях за последние 24 месяца. Вы получите более подробную информацию о транзакциях, если их поместить в контекст с информацией о геолокации, продавце и категории. Благодаря надежным данным в режиме реального времени, полученным как можно раньше, вы получаете ценную информацию, позволяющую лучше обслуживать своих клиентов и снижать затраты за счет соединений с малой задержкой, не требующих дополнительных технических ресурсов. Проверьте активы заемщика прямо из источника. Заемщики могут связать свои банковские счета за считанные секунды, чтобы максимизировать конверсию. Вы получаете высокую скорость обработки благодаря интегрированной технологии, которая легко объединяет Plaid с вашим собственным опытом, чтобы уменьшить трудности для заемщика. Ускорение подключений также связано с обеспечением безопасности, например использованием 256-битного шифрования AES корпоративного уровня, которое сопровождается регулярными тестами на проникновение в сеть и проверками безопасности.
Veriff
veriff.com
Veriff предлагает высокоавтоматизированное программное обеспечение для проверки личности на базе искусственного интеллекта. Их платформа предназначена для борьбы с мошенничеством, обеспечения соблюдения требований и защиты клиентов. С помощью Veriff компании могут создавать надежные цифровые сообщества, улучшать качество обслуживания пользователей и стимулировать рост. Сочетание технологий искусственного интеллекта и собственных групп проверки позволяет Veriff эффективно предотвращать мошеннические действия, одновременно сводя к минимуму трудности для реальных пользователей во время их взаимодействия с клиентами. Их решения для проверки личности включают в себя мощную проверку документов и личности, подтверждение адреса, проверку базы данных и проверку возраста. Эти функции помогают оптимизировать процессы регистрации, соблюдать правила и автоматизировать проверку возраста для обеспечения безопасности и безопасности всех пользователей. Veriff также предлагает решения «Знай своего клиента» (KYC), включая упрощенные проверки KYC и проверку AML для постоянного мониторинга и защиты от потенциальная деятельность по отмыванию денег. Кроме того, их функция биометрической аутентификации обеспечивает безопасный доступ к учетной записи без пароля, а функция оценки возраста повышает конверсию за счет проверки возраста на основе селфи. Чтобы эффективно противодействовать мошенничеству, Veriff предоставляет услуги по защите от мошенничества для защиты бизнеса от мошенничества с личными данными, а также сбор данных о мошенничестве. инструменты для повышения эффективности борьбы с мошенничеством с помощью расширенных аналитических возможностей. В целом, программное обеспечение Veriff для проверки личности на основе искусственного интеллекта помогает предприятиям устанавливать доверие и прозрачность в Интернете, защищать от мошеннических действий, соблюдать правила и расширяться по всему миру.
ID.me
id.me
ID.me упрощает процедуру подтверждения и раскрытия своей личности в Интернете. Защищенная сеть цифровой идентификации ID.me насчитывает более 98 миллионов пользователей, а также имеет партнерские отношения с 30 штатами, 10 федеральными агентствами и более чем 500 розничными торговцами известных брендов. Компания обеспечивает проверку личности, аутентификацию и проверку сообщества для организаций из разных секторов. Технология компании соответствует федеральным стандартам аутентификации потребителей и одобрена Kantara Initiative в качестве поставщика учетных данных, соответствующего стандарту NIST 800-63-3 IAL2/AAL2. Identity Gateway ID.me также имеет умеренные полномочия для работы (ATO) в рамках Федеральной программы управления рисками и авторизацией (FedRAMP). ID.me — единственный провайдер с видеочатом, который стремится
Ondato
ondato.com
Ondato — технологическая компания, которая оптимизирует процессы, связанные с KYC и AML, с помощью передовых инструментов искусственного интеллекта, которые охватывают весь спектр задач по обеспечению соответствия: от регистрации новых клиентов до комплексной базы данных для постоянного мониторинга клиентов.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube — это универсальная платформа для автоматизации и упрощения проверки личности (IDV), борьбы с отмыванием денег (AML) и соблюдения требований «Знай своего клиента» (KYC). Платформа на базе искусственного интеллекта помогает предприятиям автоматизировать процессы цифровой регистрации клиентов и eKYC, проверяя их личность с помощью лицевой и поведенческой биометрии и сопоставляя их биоданные с более чем 3000 точками данных по всему миру. ComplyCube в настоящее время поддерживает существующие предприятия в сфере финансовых технологий, банковского дела, телекоммуникаций, транспорта и электронной коммерции.
Alloy
alloy.com
Более 300 компаний используют платформу Alloy на базе API для подключения к более чем 160 источникам данных, автоматизации принятия решений об идентификации во время создания учетной записи и их постоянного мониторинга. Alloy помог некоторым из самых инновационных банков и наиболее быстро развивающихся финтех-компаний расти и масштабировать операции, позволяя им находить больше хороших клиентов и привлекать их к своим продуктам, не увеличивая при этом риск мошенничества.
Signicat
signicat.com
Signica — новаторская общеевропейская компания по цифровой идентификации с непревзойденным опытом работы на самых передовых мировых рынках цифровой идентификации. Ее платформа цифровой идентификации включает в себя самый обширный в мире набор систем идентификации и аутентификации, доступ к которым осуществляется через единую точку интеграции. Платформа поддерживает полный путь идентификации: от распознавания и регистрации, входа в систему и согласия до заключения деловых соглашений, которые выдерживают испытание временем. Компания Signicat была основана в 2006 году и приобретена ведущим европейским частным инвестором Nordic Capital в 2019 году. Ее штаб-квартира находится в Тронхейме, Норвегия. Для получения дополнительной информации о Signicat посетите сайт www.signicat.com.
Trulioo
trulioo.com
Trulioo — это мировая платформа идентификации, которой доверяют ведущие компании для проверки своих данных. Предлагая проверку бизнеса и физических лиц по всему миру, Trulioo охватывает 195 стран и может проверять более 13 000 документов, удостоверяющих личность, и 700 миллионов юридических лиц, одновременно проверяя более чем 6 000 списков наблюдения. Его обширный набор собственных возможностей, интегрированных в единую автоматизированную платформу, обеспечивает настраиваемые рабочие процессы адаптации, адаптированные к любым требованиям рынка. Объединив свои самые современные технологии с экспертными знаниями в области проверки на различных рынках, Trulioo обеспечивает высочайший уровень проверки, оптимизируя затраты на внедрение и укрепляя доверие к глобальной цифровой экономике.
TrueLayer
truelayer.com
TrueLayer — ведущая в Европе сеть открытых банковских платежей. Мы обеспечиваем более разумные, безопасные и быстрые онлайн-платежи, объединяя банковские платежи в реальном времени с финансовыми и идентификационными данными. Большие и малые предприятия используют наши продукты для привлечения новых пользователей, приема денег и осуществления выплат за считанные секунды и в больших масштабах. Мы работаем в 21 стране, и более 20 миллионов пользователей доверяют нам обработку своих транзакций. Хотя мы не останавливаемся на достигнутом. Наша миссия — изменить способ оплаты в мире. И мы не остановимся, пока не раскроем весь потенциал платежей.
Onfido
onfido.com
Onfido, компания Entrust, помогает предприятиям создавать автоматизированную проверку личности с учетом их уникальных потребностей с помощью комплексного решения для проверки личности на базе искусственного интеллекта. Мы помогаем более чем 1200 компаниям поддерживать открытые, безопасные и инклюзивные отношения со своими клиентами. Наша платформа Real Identity помогает предприятиям беспрепятственно привлекать клиентов в любом масштабе, одновременно предотвращая мошенничество и соблюдая KYC, AML и другие нормативные требования.
Lightico
lightico.com
Сбор документов на базе искусственного интеллекта, электронные подписи, проверка личности и формы для безопасных и совместимых процессов работы с клиентами.
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требований, которым доверяют ведущие бренды и регулирующие органы на протяжении последних десяти лет, одобрены десятками регулирующих органов, установлены на более чем 400 миллионах устройств и анализируют более 10 миллиардов транзакций в год. Решения GeoComply включают в себя анализ местоположения, устройства и идентификации, а также расширенное машинное обучение для обнаружения и оповещения о мошеннической деятельности. Интегрируя решения GeoComply в свои процессы и системы управления рисками, организации могут выявлять мошенничество на более раннем этапе взаимодействия с пользователем, лучше устанавливать его истинную цифровую идентичность и укреплять цифровое доверие. Отмеченные наградами продукты GeoComply основаны на технологиях, разработанных для строго регулируемого и сложного рынка онлайн-игр и ставок на спорт в США. Помимо iGaming, GeoComply предоставляет решения для обнаружения мошенничества с использованием геолокации для потоковых видеовещателей, а также для онлайн-банкинга, платежей и криптовалют, формируя впечатляющий список клиентов, включая Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings и FanDuel.
GOVX
govx.com
Тысячи ведущих брендов используют GOVX ID для мгновенного и безопасного подтверждения права клиентов на получение эксклюзивных скидок на своих веб-сайтах розничной торговли или продажи билетов, одновременно защищая себя от мошеннического использования со стороны неподходящих клиентов. Проверка быстрая, всеобъемлющая и требуется только один раз. Благодаря идентификатору GOVX вашим клиентам не нужно проходить повторную проверку, что приводит к максимально возможному коэффициенту конверсии и привлечению повторных покупателей с высокой стоимостью. GOVX ID легко и органично интегрируется в любой веб-сайт. Он удобен для мобильных устройств, полностью реагирует на все устройства и защищен с помощью протокола OAuth 2.0 и аутентификации JWT для защиты данных клиентов. Процесс проверки полностью настраивается с учетом вашего бренда и сообщений, что позволяет ограничить проверку конкретными группами, на которые вы хотите ориентироваться. А если вы продавец Shopify, проверка еще проще. Благодаря приложению GOVX Shopify, военному скидочному приложению номер один на Shopify, буквально за несколько кликов можно начать говорить спасибо сервисному сообществу! GOVX ID — это лишь один из трех способов партнерства с GOVX. Ведущие потребительские бренды, профессиональные спортивные команды, артисты, туристические партнеры и многие другие ежедневно используют рынок электронной коммерции с закрытыми каналами GOVX, чтобы охватить весьма достойную и заинтересованную аудиторию, насчитывающую более 7,5 миллионов участников. Благодаря множеству вариантов интеграции начать работу легко. Многие бренды также используют решения GOVX Marketing Services для популяризации своих продуктов или услуг среди активного сообщества членов GOVX, одновременно усиливая поддержку тех, кто их обслуживает. Свяжитесь с командой GOVX сегодня, чтобы изучить лучшие варианты партнерства для вашего бизнеса.
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