Программное обеспечение для проверки личности - Самые популярные приложения - Палау

Plaid

plaid.com

Plaid — это платформа с набором продуктов, которая позволяет разработчикам создавать финансовые приложения, которые могут взаимодействовать с банковскими счетами, выполнять платежи и управлять рисками. Это позволяет пользователю легко аутентифицировать и привязать свой банковский счет к любому приложению, а также использовать в этом приложении банковские функции. С Plaid вы сможете разрабатывать приложения, которые синхронизируются с банковскими счетами пользователей, чтобы отслеживать и управлять их бюджетами, а также переводить средства. По сути, он служит связующим звеном между банками и финансовыми технологиями. Несколько известных брендов, таких как Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood и Level Money, в настоящее время используют продукты и решения Plaid. В случае популярного интегрированного онлайн-сервиса по работе с персоналом Gusto он использует функциональность автоматизированной клиринговой палаты (ACH) Plaid для обеспечения своей услуги по прямому перечислению заработной платы. Другие финтех-компании, такие как приложение для составления бюджета Level Money, используют платформу для консолидации и очистки данных с различных банковских счетов пользователей, чтобы помочь им управлять и планировать свои деньги. В широком смысле Plaid охватывает критически важные сегменты финансовых услуг, включая настройку платежей и проверку финансовых данных. Он может помочь вам организовать и выполнить платежи ACH, собрать данные о транзакциях, подтвердить личность пользователя, изучить данные о занятости и доходах, оценить рискованность пользователей и внедрить банковскую интеграцию непосредственно в потоки заемщиков. Разработка собственного приложения еще никогда не была такой простой: всего лишь с помощью нескольких строк кода вы можете встроить Plaid во все, что создаете. Обзор преимуществ Plaid: Улучшенная аутентификация ACH. Аутентификация счетов для межбанковских платежей стала проще, быстрее и удобнее для пользователя. Вы сможете мгновенно аутентифицировать переводы, не дожидаясь микродепозитов, а также сократить количество неудачных транзакций за счет аутентификации и направления пользователей к ACH. Это обеспечивает удобство работы с пользователем, поскольку вы можете настраивать пользователей на основе уже известной им информации, что эффективно исключает поиск чековых книжек. Это также повышает конверсию, позволяя вам развернуть поток, оптимизированный для мобильных устройств, который конвертирует гораздо лучше. Проверка баланса в режиме реального времени Работа с финансовыми данными упрощается с помощью Plaid. Всего за несколько шагов вы можете получить исторические данные и баланс в реальном времени, а также получить текущую и доступную информацию о балансе, а также подробную информацию о статусе и типе счета. Вы можете мгновенно проверить балансы своих пользователей, когда вам нужно сделать перевод. Это помогает предотвратить овердрафты и обеспечивает предварительное финансирование транзакций с учетом остатков. Кроме того, получая информацию о доступных средствах перед переводом, вы предотвращаете комиссию за недостаточность средств (NSF), тем самым сокращая, если не полностью устраняя, затраты на мошенничество. Борьба с банковским мошенничеством Plaid позволяет использовать банковские данные для проверки личности и сокращения банковского мошенничества. Вы можете подтвердить личность пользователя, например имя, номер телефона, адрес и адрес электронной почты, а также сверить информацию с тем, что хранится в банке. Вы сможете узнать своих пользователей с помощью простой проверки личности, которая дополнительно упрощается за счет автоматического заполнения форм на основе информации о владельце счета, хранящейся в банке. Чистые и классифицированные транзакции Управление деньгами упрощается, когда вы получаете чистые, классифицированные данные о транзакциях за последние 24 месяца. Вы получите более подробную информацию о транзакциях, если их поместить в контекст с информацией о геолокации, продавце и категории. Благодаря надежным данным в режиме реального времени, полученным как можно раньше, вы получаете ценную информацию, позволяющую лучше обслуживать своих клиентов и снижать затраты за счет соединений с малой задержкой, не требующих дополнительных технических ресурсов. Проверьте активы заемщика прямо из источника. Заемщики могут связать свои банковские счета за считанные секунды, чтобы максимизировать конверсию. Вы получаете высокую скорость обработки благодаря интегрированной технологии, которая легко объединяет Plaid с вашим собственным опытом, чтобы уменьшить трудности для заемщика. Ускорение соединений также способствует обеспечению безопасности, например использованию 256-битного шифрования AES корпоративного уровня, которое сопровождается регулярными тестами на проникновение в сеть и проверками безопасности.