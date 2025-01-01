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Программное обеспечение для проверки личности - Самые популярные приложения - Оман
Программное обеспечение для проверки личности играет решающую роль в подтверждении личности людей в реальном мире, независимо от того, получают ли они доступ к онлайн-платформам или участвуют в физическом взаимодействии. Для предприятий крайне важно аутентифицировать пользователей, чтобы установить доверие, предотвратить кражу личных данных и соблюдать правила конфиденциальности и борьбы с мошенничеством. Различные отделы организаций используют это программное обеспечение для проверки личности: отделы кадров используют его для аутентификации потенциальных новых сотрудников, а юридические отделы полагаются на него для обеспечения соблюдения требований при работе с конфиденциальной информацией о клиентах. Методы проверки личности включают проверку документов, удостоверяющих личность, на основе фотографий, биометрических данных, таких как живые селфи, и проверки по установленным базам данных личности, таким как общедоступные записи.
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ID.me
id.me
ID.me упрощает процедуру подтверждения и раскрытия своей личности в Интернете. Защищенная сеть цифровой идентификации ID.me насчитывает более 98 миллионов пользователей, а также имеет партнерские отношения с 30 штатами, 10 федеральными агентствами и более чем 500 розничными торговцами известных брен...
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требо...
Plaid
plaid.com
Plaid — это платформа с набором продуктов, которая позволяет разработчикам создавать финансовые приложения, которые могут взаимодействовать с банковскими счетами, выполнять платежи и управлять рисками. Это позволяет пользователю легко аутентифицировать и привязать свой банковский счет к любому прило...
Cashfree
cashfree.com
Мощная и масштабируемая платежная платформа, разработанная для нужд вашего бизнеса: собирайте платежи, отправляйте выплаты, управляйте международными платежами и делайте многое другое. Cashfree Payments создана для всех типов бизнеса, от стартапов до предприятий, позволяющих принимать платежи на веб...
Onfido
onfido.com
Onfido, компания Entrust, помогает предприятиям создавать автоматизированную проверку личности с учетом их уникальных потребностей с помощью комплексного решения для проверки личности на базе искусственного интеллекта. Мы помогаем более чем 1200 компаниям поддерживать открытые, безопасные и инклюзив...
Evrotrust
evrotrust.com
Evrotrust — поставщик услуг электронной идентификации и доверия, миссия которого — помочь предприятиям трансформировать свои услуги и развивать устойчивые цифровые каналы. Созданная с целью изменить способ проверки личности в Интернете, мы стремимся предоставить безопасные, эффективные и удобные для...
Persona
withpersona.com
Надежная инфраструктура идентификации Persona помогает предприятиям автоматизировать любой вариант использования, связанный с идентификацией, — от безопасного сбора и проверки информации о пользователях до принятия решений и проведения проверок вручную. Управляйте полностью совместимыми программами ...
Pipl
pipl.com
Pipl — компания, занимающаяся идентификацией личности. Мы используем многомерные ссылки для установления глубоких связей между более чем 28 миллиардами уникальных идентификаторов — электронной почтой, мобильным телефоном, социальными сетями и другими данными, охватывающими весь земной шар. Наши реше...
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube — это универсальная платформа для автоматизации и упрощения проверки личности (IDV), борьбы с отмыванием денег (AML) и соблюдения требований «Знай своего клиента» (KYC). Платформа на базе искусственного интеллекта помогает предприятиям автоматизировать процессы цифровой регистрации клиент...
Ondato
ondato.com
Ondato — технологическая компания, которая оптимизирует процессы, связанные с KYC и AML, с помощью передовых инструментов искусственного интеллекта, которые охватывают весь спектр задач по обеспечению соответствия: от регистрации новых клиентов до комплексной базы данных для постоянного мониторинга ...
Trust Swiftly
trustswiftly.com
Trust Swiftly позволяет компаниям легко добавлять несколько методов проверки своих клиентов. Для начала работы не требуется кодирование, а расширенные рабочие процессы можно построить за счет интеграции с существующими инструментами мошенничества. Мы помогаем предприятиям адаптивно бороться с мошенн...
Veriff
veriff.com
Veriff предлагает высокоавтоматизированное программное обеспечение для проверки личности на базе искусственного интеллекта. Их платформа предназначена для борьбы с мошенничеством, обеспечения соблюдения требований и защиты клиентов. С помощью Veriff компании могут создавать надежные цифровые сообще...
Sumsub
sumsub.com
Sumsub — это единая платформа проверки, обеспечивающая безопасность всего пути пользователя. Благодаря настраиваемым решениям Sumsub для KYC/AML, KYB, мониторинга транзакций и предотвращения мошенничества вы можете организовать процесс проверки, приветствовать больше клиентов по всему миру, соблюдат...
iDenfy
idenfy.com
iDenfy — это глобальная комплексная платформа для проверки личности, предотвращения мошенничества и обеспечения соответствия требованиям, наиболее известная благодаря своей сквозной службе проверки личности. Объединив искусственный интеллект, биометрические технологии и собственную команду экспертов...
Veremark
veremark.com
Veremark — это автоматизированная платформа проверки занятости, которая добавляет простоту, уверенность и скорость процессам найма компаний.
GOVX
govx.com
Тысячи ведущих брендов используют GOVX ID для мгновенного и безопасного подтверждения права клиентов на получение эксклюзивных скидок на своих веб-сайтах розничной торговли или продажи билетов, одновременно защищая себя от мошеннического использования со стороны неподходящих клиентов. Проверка быстр...
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc. предоставляет решения для проверки цифровой личности по требованию для целей KYC, борьбы с мошенничеством и проверки возраста. Ее высокоточные, быстрые и безопасные решения доступны через IDN-Direct, решение на основе API, которое интегрируется в системы и процессы клиентов, а так...
Token of Trust
tokenoftrust.com
Отчеты о репутации потребителей Token of Trust® — это самый простой способ для потребителей подтвердить свою личность предприятиям и другим лицам. Предприятия могут использовать платформу идентификации Token of Trust для проверки потребителей во время регистрации учетной записи, при оформлении заказ...
Trulioo
trulioo.com
Trulioo — это мировая платформа идентификации, которой доверяют ведущие компании для проверки своих данных. Предлагая проверку бизнеса и физических лиц по всему миру, Trulioo охватывает 195 стран и может проверять более 13 000 документов, удостоверяющих личность, и 700 миллионов юридических лиц, одн...
NorthRow
northrow.com
NorthRow — это отмеченное наградами высокозащищенное облачное программное обеспечение KYC (знай своего клиента), ID&V (идентификация и проверка), которое помогает командам по обеспечению соответствия требованиям осуществлять цифровую трансформацию от оптимизации своих процессов до повышения прозрачн...
Cognito
cognitohq.com
Проверка личности Cognito обеспечивает мгновенное соблюдение требований KYC и AML, проверку списков наблюдения и многое другое в глобальном масштабе с помощью всего лишь нескольких строк кода.
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification — это решение для поиска адресов в режиме реального времени, которое ускоряет и упрощает сбор и проверку адресов для онлайн-форм и проверок. Решение предоставляет автозаполненные предложения, как только пользователь начинает печатать, а наш алгоритм поиска пре...
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus — это платформа искусственного интеллекта для документов, которая позволяет быстрее и точнее принимать финансовые решения. Компания анализирует документы с точностью более 99 %, независимо от формата и качества, поддерживая сотни типов документов, включая банковские выписки, квитанции о зара...
Prembly
prembly.com
Инфраструктура безопасности и соответствия требованиям для развивающихся рынков. Нам доверяют сотни цифровых компаний на развивающихся рынках для проверки личности, обнаружения/предотвращения мошенничества и проверки биографических данных; безопасно приобретать, подключать клиентов и выполнять бесп...
PlanetVerify
planetverify.com
PlanetVerify оптимизирует/автоматизирует повторяющийся процесс сбора личных данных новых клиентов, сотрудников или соискателей работы. Это разумно позволяет пользователю предоставлять все свои данные через собственное устройство, экономя время и деньги. Когда организации часто нанимают сотрудников, ...
Yardstik
yardstik.com
С Yardstik вы проводите меньше проверок анкетных данных и получаете значительно лучшие результаты. Наша революционная технология последовательного отбора сокращает ненужные шаги и ускоряет оценку кандидатов, экономя ваше время и деньги. И это только начало. Мы продолжим оспаривать устоявшиеся отрасл...
RemoteDesk
remotedesk.com
RemoteDesk — надежный партнер, способный революционизировать способы защиты конфиденциальной информации организаций и обеспечения соответствия требованиям в современной динамичной рабочей среде. Компания специализируется на предоставлении передовых решений, которые используют возможности искусственн...
Everlance
everlance.com
Everlance — это тип программного обеспечения для расчета пробега и расходов, которое помогает компаниям сократить расходы на возмещение расходов, сэкономить время и предоставить привлекательные преимущества работы для мобильных сотрудников. Everlance насчитывает более 3 миллионов пользователей и изв...
Lightico
lightico.com
Сбор документов на базе искусственного интеллекта, электронные подписи, проверка личности и формы для безопасных и совместимых процессов работы с клиентами.
TrueLayer
truelayer.com
TrueLayer — ведущая европейская сеть открытых банковских платежей. Мы обеспечиваем более разумные, безопасные и быстрые онлайн-платежи, объединяя банковские платежи в реальном времени с финансовыми и идентификационными данными. Большие и малые предприятия используют наши продукты для привлечения нов...
Signicat
signicat.com
Signica — новаторская общеевропейская компания по цифровой идентификации с непревзойденным опытом работы на самых передовых мировых рынках цифровой идентификации. Ее платформа цифровой идентификации включает в себя самый обширный в мире набор систем идентификации и аутентификации, доступ к которым о...
Socure
socure.com
Запатентованная платформа машинного обучения Socure обеспечивает повышенный стандарт обеспечения полного соответствия требованиям CIP/KYC, обнаружения мошенничества, проверки документов, удостоверяющих личность, и подтверждения владения банковским счетом с помощью специально созданного комплексного ...
Vouched
vouched.id
Vouched — это отмеченная наградами технология искусственного интеллекта и компьютерного зрения, которая обеспечивает сквозную визуальную проверку личности, KYC, KYP и обнаружение мошенничества онлайн в режиме реального времени. Являясь экспертом по более чем 600+ выданным правительством документам, ...
Checkboard
checkboard.com
Checkboard — это ваша универсальная платформа обеспечения соответствия требованиям. Компания Checkboard, базирующаяся в Великобритании, предлагает юридическим фирмам, перевозчикам, агентам по недвижимости, арендодателям и застройщикам возможность выполнять наиболее ценные проверки AML, KYC и биометр...
Alloy
alloy.com
Alloy — это платформа принятия решений по идентификации, которая помогает банкам и финтех-компаниям автоматизировать свои решения по регистрации, мониторингу транзакций и андеррайтингу кредитов.