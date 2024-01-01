Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для проверки личности - Самые популярные приложения - Центрально-Африканская Республика
Программное обеспечение для проверки личности играет решающую роль в подтверждении личности людей в реальном мире, независимо от того, получают ли они доступ к онлайн-платформам или участвуют в физическом взаимодействии. Для предприятий крайне важно аутентифицировать пользователей, чтобы установить доверие, предотвратить кражу личных данных и соблюдать правила конфиденциальности и борьбы с мошенничеством. Различные отделы организаций используют это программное обеспечение для проверки личности: отделы кадров используют его для аутентификации потенциальных новых сотрудников, а юридические отделы полагаются на него для обеспечения соблюдения требований при работе с конфиденциальной информацией о клиентах. Методы проверки личности включают проверку документов, удостоверяющих личность, на основе фотографий, биометрических данных, таких как живые селфи, и проверки по установленным базам данных личности, таким как общедоступные записи.
Отправить новое приложение
ID.me
id.me
ID.me упрощает процедуру подтверждения и раскрытия своей личности в Интернете. Защищенная сеть цифровой идентификации ID.me насчитывает более 98 миллионов пользователей, а также имеет партнерские отношения с 30 штатами, 10 федеральными агентствами и более чем 500 розничными торговцами известных брен...
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требо...
Plaid
plaid.com
Plaid — это платформа с набором продуктов, которая позволяет разработчикам создавать финансовые приложения, которые могут взаимодействовать с банковскими счетами, выполнять платежи и управлять рисками. Это позволяет пользователю легко аутентифицировать и привязать свой банковский счет к любому прило...
Cashfree
cashfree.com
Мощная и масштабируемая платежная платформа, разработанная для нужд вашего бизнеса: собирайте платежи, отправляйте выплаты, управляйте международными платежами и делайте многое другое. Cashfree Payments создана для всех типов бизнеса, от стартапов до предприятий, позволяющих принимать платежи на веб...
Onfido
onfido.com
Onfido, компания Entrust, помогает предприятиям создавать автоматизированную проверку личности с учетом их уникальных потребностей с помощью комплексного решения для проверки личности на базе искусственного интеллекта. Мы помогаем более чем 1200 компаниям поддерживать открытые, безопасные и инклюзив...
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube — это универсальная платформа для автоматизации и упрощения проверки личности (IDV), борьбы с отмыванием денег (AML) и соблюдения требований «Знай своего клиента» (KYC). Платформа на базе искусственного интеллекта помогает предприятиям автоматизировать процессы цифровой регистрации клиент...
Ondato
ondato.com
Ondato — технологическая компания, которая оптимизирует процессы, связанные с KYC и AML, с помощью передовых инструментов искусственного интеллекта, которые охватывают весь спектр задач обеспечения соответствия: от регистрации новых клиентов до комплексной базы данных для постоянного мониторинга кли...
Persona
withpersona.com
Надежная инфраструктура идентификации Persona помогает предприятиям автоматизировать любой вариант использования, связанный с идентификацией, — от безопасного сбора и проверки информации о пользователях до принятия решений и проведения проверок вручную. Управляйте полностью совместимыми программами ...
Evrotrust
evrotrust.com
Evrotrust — поставщик услуг электронной идентификации и доверия, миссия которого — помочь предприятиям трансформировать свои услуги и развивать устойчивые цифровые каналы. Созданная с целью изменить способ проверки личности в Интернете, мы стремимся предоставить безопасные, эффективные и удобные для...
Veriff
veriff.com
Veriff предлагает высокоавтоматизированное программное обеспечение для проверки личности на базе искусственного интеллекта. Их платформа предназначена для борьбы с мошенничеством, обеспечения соблюдения требований и защиты клиентов. С помощью Veriff компании могут создавать надежные цифровые сообще...
Veremark
veremark.com
Veremark — это автоматизированная платформа проверки занятости, которая добавляет простоту, уверенность и скорость процессам найма компаний.
Pipl
pipl.com
Pipl — компания, занимающаяся идентификацией личности. Мы используем многомерные ссылки для установления глубоких связей между более чем 28 миллиардами уникальных идентификаторов — электронной почтой, мобильным телефоном, социальными сетями и другими данными, охватывающими весь земной шар. Наши реше...
Trust Swiftly
trustswiftly.com
Trust Swiftly позволяет компаниям легко добавлять несколько методов проверки своих клиентов. Для начала работы не требуется кодирование, а расширенные рабочие процессы можно построить за счет интеграции с существующими инструментами мошенничества. Мы помогаем предприятиям адаптивно бороться с мошенн...
iDenfy
idenfy.com
iDenfy — это глобальная комплексная платформа для проверки личности, предотвращения мошенничества и обеспечения соответствия требованиям, наиболее известная благодаря своей комплексной службе проверки личности. Объединив искусственный интеллект, биометрические технологии и собственную команду экспер...
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc. предоставляет решения для проверки цифровой личности по требованию для целей KYC, борьбы с мошенничеством и проверки возраста. Ее высокоточные, быстрые и безопасные решения доступны через IDN-Direct, решение на основе API, которое интегрируется в системы и процессы клиентов, а так...
Token of Trust
tokenoftrust.com
Отчеты о репутации потребителей Token of Trust® — это самый простой способ для потребителей подтвердить свою личность предприятиям и другим лицам. Предприятия могут использовать платформу идентификации Token of Trust для проверки потребителей во время регистрации учетной записи, при оформлении заказ...
Trulioo
trulioo.com
Trulioo — это мировая платформа идентификации, которой доверяют ведущие компании для проверки своих данных. Предлагая проверку бизнеса и физических лиц по всему миру, Trulioo охватывает 195 стран и может проверять более 13 000 документов, удостоверяющих личность, и 700 миллионов юридических лиц, одн...
NorthRow
northrow.com
NorthRow — это отмеченное наградами высокозащищенное облачное программное обеспечение KYC (знай своего клиента), ID&V (идентификация и проверка), которое помогает командам по обеспечению соответствия требованиям осуществлять цифровую трансформацию от оптимизации своих процессов до повышения прозрачн...
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus — это платформа искусственного интеллекта для документов, которая позволяет быстрее и точнее принимать финансовые решения. Компания анализирует документы с точностью более 99 %, независимо от формата и качества, поддерживая сотни типов документов, включая банковские выписки, квитанции о зара...
Prembly
prembly.com
Инфраструктура безопасности и соответствия требованиям для развивающихся рынков. Нам доверяют сотни цифровых компаний на развивающихся рынках для проверки личности, обнаружения/предотвращения мошенничества и проверки биографических данных; безопасно приобретать, подключать клиентов и выполнять бесп...
Sumsub
sumsub.com
Sumsub — это единая платформа проверки, обеспечивающая безопасность всего пути пользователя. Благодаря настраиваемым решениям Sumsub для KYC/AML, KYB, мониторинга транзакций и предотвращения мошенничества вы можете организовать процесс проверки, приветствовать больше клиентов по всему миру, соблюдат...
GOVX
govx.com
Тысячи ведущих брендов используют GOVX ID для мгновенного и безопасного подтверждения права клиентов на получение эксклюзивных скидок на своих веб-сайтах розничной торговли или продажи билетов, одновременно защищая себя от мошеннического использования со стороны неподходящих клиентов. Проверка быстр...
PlanetVerify
planetverify.com
PlanetVerify оптимизирует/автоматизирует повторяющийся процесс сбора личных данных новых клиентов, сотрудников или соискателей работы. Это разумно позволяет пользователю предоставлять все свои данные через собственное устройство, экономя время и деньги. Когда организации часто нанимают сотрудников, ...
RemoteDesk
remotedesk.com
RemoteDesk — надежный партнер, способный революционизировать способы защиты конфиденциальной информации организаций и обеспечения соответствия требованиям в современной динамичной рабочей среде. Компания специализируется на предоставлении передовых решений, которые используют возможности искусственн...
Everlance
everlance.com
Everlance — это тип программного обеспечения для расчета пробега и расходов, которое помогает компаниям сократить расходы на возмещение расходов, сэкономить время и предоставить привлекательные преимущества работы для мобильных сотрудников. Everlance имеет более 3 миллионов пользователей и известен ...
Socure
socure.com
Запатентованная платформа машинного обучения Socure обеспечивает повышенный стандарт обеспечения полного соответствия требованиям CIP/KYC, обнаружения мошенничества, проверки документов, удостоверяющих личность, и подтверждения владения банковским счетом с помощью специально созданного комплексного ...
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification — это решение для поиска адресов в режиме реального времени, которое ускоряет и упрощает сбор и проверку адресов для онлайн-форм и проверок. Решение предоставляет автозаполненные предложения, как только пользователь начинает печатать, а наш алгоритм поиска пре...
Vouched
vouched.id
Vouched — это отмеченная наградами технология искусственного интеллекта и компьютерного зрения, которая обеспечивает сквозную визуальную проверку личности, KYC, KYP и обнаружение мошенничества онлайн в режиме реального времени. Являясь экспертом по более чем 600+ выданным правительством документам, ...
Checkboard
checkboard.com
Checkboard — это ваша универсальная платформа обеспечения соответствия требованиям. Компания Checkboard, базирующаяся в Великобритании, предлагает юридическим фирмам, перевозчикам, агентам по недвижимости, арендодателям и застройщикам возможность выполнять наиболее ценные проверки AML, KYC и биометр...
Yardstik
yardstik.com
С Yardstik вы проводите меньше проверок анкетных данных и получаете значительно лучшие результаты. Наша революционная технология последовательного отбора сокращает ненужные шаги и ускоряет оценку кандидатов, экономя ваше время и деньги. И это только начало. Мы продолжим оспаривать устоявшиеся отрасл...
Cognito
cognitohq.com
Проверка личности Cognito обеспечивает мгновенное соблюдение требований KYC и AML, проверку списков наблюдения и многое другое в глобальном масштабе с помощью всего лишь нескольких строк кода.
Lightico
lightico.com
Сбор документов на базе искусственного интеллекта, электронные подписи, проверка личности и формы для безопасных и совместимых процессов работы с клиентами.
TrueLayer
truelayer.com
TrueLayer — ведущая европейская сеть открытых банковских платежей. Мы обеспечиваем более разумные, безопасные и быстрые онлайн-платежи, объединяя банковские платежи в реальном времени с финансовыми и идентификационными данными. Большие и малые предприятия используют наши продукты для привлечения нов...
Signicat
signicat.com
Signica — новаторская общеевропейская компания по цифровой идентификации с непревзойденным опытом работы на самых передовых мировых рынках цифровой идентификации. Ее платформа цифровой идентификации включает в себя самый обширный в мире набор систем идентификации и аутентификации, доступ к которым о...
Alloy
alloy.com
Alloy — это платформа принятия решений по идентификации, которая помогает банкам и финтех-компаниям автоматизировать свои решения по регистрации, мониторингу транзакций и андеррайтингу кредитов.