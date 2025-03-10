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Программное обеспечение для управления идеями оптимизирует процесс сбора и разработки идей, связанных с областями бизнеса, включая разработку продуктов, ежедневные операции, отзывы клиентов, рыночные тенденции и конкурентную информацию. Цель состоит в том, чтобы организовать и управлять этими идеями для улучшения или развития. Эти инструменты позволяют пользователям собирать отзывы как от внутренних, так и от внешних заинтересованных сторон. Это программное обеспечение позволяет компаниям любого размера внедрять инновации и расти, активно управляя процессом формирования идей. Он предоставляет настраиваемые настройки разрешений, позволяя пользователям определять уровень прозрачности и конфиденциальности для каждого проекта. Идеи можно черпать из всей организации, а не только из специализированных отделов, таких как исследования и разработки, управление продуктами и маркетинг. Кроме того, программное обеспечение для управления идеями может интегрироваться с различными инструментами для совместной работы, такими как программное обеспечение для взаимодействия с сотрудниками, инструменты интрасети и программное обеспечение для управления обратной связью предприятия, что упрощает управление рекомендациями как из внутренних, так и из внешних источников.
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Zeda.io
zeda.io
Zeda.io — платформа для менеджеров по продуктам, использующая ИИ для анализа отзывов клиентов и разработки продуктовых стратегий.
Supahub
supahub.com
Supahub — это бесплатный инструмент обратной связи с клиентами для сбора, управления и определения приоритетности запросов на функции. Больше никаких потерянных или игнорируемых отзывов. В отличие от традиционных методов сбора отзывов по электронной почте или в чате, Supahub экономит ваше драгоценное время, объединяя разговоры и электронные письма в централизованную платформу. С помощью досок Supahub вы можете создать специальное пространство для обратной связи по конкретным темам, таким как запросы функций, отчеты об ошибках, темы блогов и часто задаваемые вопросы. Доски могут быть общедоступными или частными, что позволяет командам при необходимости управлять обратной связью внутри компании. С помощью Supahub вы можете легко следить за отзывами, комментируя сообщения и обновляя их статус как
Induct
web.induct.net
Induct — это бесплатная платформа, призванная сделать вашу жизнь немного проще дома и на работе. Вы получаете доступ к видеоконференциям, частным и групповым чатам, неограниченному пространству для хранения данных, выделенной рабочей комнате для проектов и рабочих групп и многому другому. Все, что вам нужно, в одном месте – это легко, безопасно и совершенно бесплатно.
HunchBuzz
hunchbuzz.com
Hunchbuzz — это облачное программное обеспечение для управления идеями, которое позволяет генерировать, собирать и развивать отзывы, идеи и предложения в рамках общей стратегии организационного развития.
Yambla
yambla.com
Самая привлекательная в мире платформа для управления идеями и инновациями. Запускайте задачи, краудсорсинг идей и превращайте их в результат. Привлеките своих сотрудников, клиентов и партнеров и начните создавать свой механизм идей. Платформа Yambla поддерживает внутренние кампании, внешние кампании и открытые инновации. Подключите Yambla к своим корпоративным инструментам, чтобы получить полностью интегрированный опыт. Самая привлекательная в мире платформа для управления идеями и инновациями. Запускайте задачи, краудсорсинг идей и превращайте их в результат. Привлеките своих сотрудников, клиентов и партнеров и начните создавать свой механизм идей. Платформа Yambla поддерживает внутренние кампании, внешние кампании и открытые инновации. Подключите Yambla к инструментам вашего предприятия, чтобы получить полностью интегрированный опыт.
Orchidea
orchidea.dev
Orchidea Innovations — ведущая скандинавская компания-разработчик программного обеспечения, занимающая лидирующие позиции в области управления инновациями. Наша платформа на базе искусственного интеллекта позволяет сотрудникам, клиентам и партнерам активно участвовать в инновационном процессе. С Orchidea вы можете собирать, развивать и оценивать идеи посредством увлекательных семинаров, целевых кампаний идей и всегда открытого сбора идей. Наши функции искусственного интеллекта оказывают ценную помощь на протяжении всего пути, позволяя вам ускорять инновации и стимулировать рост. Откройте для себя будущее управления идеями с Orchidea Innovations.
Nectir
nectir.co
Nectir — это решение «инновация как услуга», которое использует «постоянный» подход к инновациям, помогая развивать инновационную культуру компании и добиваться быстрых результатов. Nectir объединяет все ключевые элементы инновационной программы в одном пространстве. Это проще, умнее и интуитивно понятнее, чем любая другая доступная платформа. Наша платформа — первое инновационное программное обеспечение, использующее алгоритм стратегического согласования, гибкие инновации, геймифицированную стратегию и органические инновации для устранения узких мест, ускорения принятия решений и повышения вовлеченности платформы. Мы хотим обеспечить максимальную безопасность IP-адресов наших клиентов. Вот почему Nectir размещается на SQL-серверах Azure, которые расположены внутри страны, где находится каждый из наших клиентов. Для дополнительной безопасности и настройки мы предлагаем услуги премиум-класса, такие как локальное размещение автономного экземпляра Nectir на собственных серверах нашего клиента.
Hives.co
hives.co
Готовая платформа для простого вовлечения сотрудников и сбора идей со всей вашей организации. --- Компания Hives началась с простой идеи: необходимо делиться знаниями и опытом. Когда-то мы были командой консультантов, которые помогали организациям создать лучшее и более эффективное цифровое рабочее место. Однако мы сразу поняли, что многим нашим клиентам было трудно позволить своим сотрудникам высказать свое мнение и поделиться идеями по улучшению. Им просто не хватало постоянной модели для постоянных изменений. А без простого способа сбора идей изменения будут происходить медленно, и здоровье (и богатство) организации окажется под угрозой. Эта концепция на самом деле работает во многом как улей. Кстати, знаете ли вы, что улей – широко используемый символ промышленности и сотрудничества? И это имеет большой смысл, поскольку в улье у каждой пчелы есть цель и конкретная задача, и все они работают вместе. Как и в случае с ульем, благополучие и культура организации зависят от трудолюбивых пчел, из которых она состоит. Улей работает следующим образом: его внутренняя структура называется сотами, и он состоит из массы шестиугольных призматических ячеек, состоящих из пчелиного воска, создавая основополагающий узор реальной геометрической эффективности. Сами пчелы собирают из цветов нектар и другие сладкие соки, которые в телах пчел превращаются в мед. Сам мед затем хранится в ячейках пчелиного воска. Звучит знакомо? Процесс совместной работы с определенной целью, сбора нектара и превращения его в мед очень похож на то, как мы, люди, сосуществуем и сотрудничаем. Мы процветаем, когда работаем в организации, которая имеет прочную основу и эффективные рабочие процессы. Мы хотим быть частью чего-то большего и хотим внести свой вклад там, где можем. Мы собираем вдохновение и впечатления целый день, и они превращаются в реальные идеи, когда вы меньше всего этого ожидаете. Но где эти идеи следует использовать и собирать? Это была проблема для каждой организации, с которой мы разговаривали. Поэтому мы решили найти решение этих проблем и создать инструмент, который даст компаниям возможность расширять возможности своих сотрудников способами, о которых они даже не думали, что это возможно.
Brainstory
brainstory.ai
Принимайте решения, а не встречи с Brainstory. Brainstory — это асинхронный инструмент для совместной работы, который устраняет когнитивные издержки, связанные с предоставлением, сбором и агрегированием обратной связи.
GroupMap
groupmap.com
GroupMap - это платформа для совместного мозгового штурма и принятия решений в режиме реального времени с настраиваемыми шаблонами.
Sideways 6
sideways6.com
«Простая платформа для краудсорсинга идей сотрудников». Январь 2023 г. Привлекайте своих сотрудников, улучшайте свою организацию и быстро и просто создавайте культуру инноваций с помощью Microsoft Teams, вашей внутренней сети Interact и т. д. В Sideways 6 мы понимаем важность вовлечения ваших сотрудников для достижения бизнес-целей посредством идей. Но реализация идейных программ в большом масштабе может легко стать громоздкой, и ее будет сложно реализовать с эффектом. Вот почему мы разработали решение, которое революционизирует то, как компании делятся, управляют и анализируют идеи сотрудников для достижения бизнес-целей с помощью культуры, в основе которой лежат сотрудники. Наше программное обеспечение позволяет компаниям легко обмениваться идеями сотрудников и систематизировать их с помощью инструментов, которые ваши сотрудники используют каждый день, гарантируя, что ни одна отличная идея не останется незамеченной. Благодаря автоматизированным и настраиваемым инструментам, коммуникациям, отслеживанию, голосованию и обзору наша платформа позволяет компаниям быстро и легко оценивать потенциал каждой идеи и принимать обоснованные решения для максимального эффекта, одновременно привлекая сотрудников. Компании, которые используют Sideways 6, управляют идеями в 3 раза быстрее, тратят в 4 раза меньше времени на обновление информации о сотрудниках, видят на 78% больше вовлеченности и идей и реализуют идеи, которые существенно увеличивают прибыль. Используя Sideways 6, компании значительно повышают эффективность использования ресурсов (Бальфур Битти сэкономил более 60 миллионов долларов США), производительность (Nestlé разработала 155 новых продуктов для вывода на рынок) и вовлеченность (на 16% повышается вовлеченность сотрудников в DXC Technology). Используя идеи влиятельных сотрудников, Sideways 6 может помочь вашей компании достичь новых высот успеха. Узнайте, почему такие компании, как Rio Tinto, Nestlé, Vodafone и Marks and Spencer, доверяют подходу Sideways 6, на сайте www.sideways6.com.
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission — это инновационная платформа, которую организации используют для сбора идей (кампаний, досок), управления идеями, управления портфолио и создания информационных панелей. Мы уникальны благодаря: - Геймификации - Привлекайте пользователей с помощью скрытого использования, списками лидеров, целями и интеллектуальными уведомлениями - Интегрированной платформой - все инновационные инструменты на одной платформе и полностью интегрированы. - Панели мониторинга и отчеты — измеряйте успех инноваций и оптимизируйте их. - Интеграции - интеграция с Excel, системами управления задачами и проектами, Power BI и интеграцией безопасности для единого входа.
featureOS
featureos.app
featureOS оптимизирует сбор и анализ отзывов пользователей, помогая создавать дорожные карты продуктов и интегрируясь с другими инструментами.
Howspace
howspace.com
Howspace - это программное обеспечение для совместного обучения и развития для работников знаний в корпоративных компаниях, учебных услугах и ассоциациях. С помощью Howspace вы можете улучшить влияние ваших инициатив по обучению и развитию - в масштабе, не жертвуя взаимодействием. Howpace дает возможность организациям объединить своих людей, чтобы учиться, сотрудничать и принять решения, которые оказывают влияние. Его платформу-гиды обмениваются путешествиями, имеют смысл в крупных разговорах с ИИ и гарантируют, что каждый играет роль в создании воздействия. Howpace идеально подходит для: - удаленное, гибридное и асинхронное сотрудничество - идеи и мозговой штурм - Стратегическое планирование и консалтинг - Семинары и мероприятия - учебные программы - Сотрудники по борьбе с - Организационная трансформация и управление изменениями - Создание сети и сообщества - И многое другое!
Aha!
aha.io
Aha! — это комплексный набор инструментов для разработки продуктов, помогающий командам управлять стратегиями и улучшать сотрудничество.
Ideanote
ideanote.io
Ideanote — платформа для сбора и управления идеями в организациях, позволяющая оптимизировать инновационные процессы с помощью ИИ и интеграций.
Vianeo
vianeo.com
Vianeo ориентирован на менеджеров по инновациям компаний, которые хотят реализовать больше проектов, приносящих пользу. Платформа Vianeo поддерживает инновационный рабочий процесс, обеспечивая при этом метод бизнес-дизайна, отличный от конкурентов. Наше предложение представляет собой комплексное решение: поддержка каждого проекта + видение портфолио.
UserVoice
uservoice.com
UserVoice — платформа для сбора и управления обратной связью от пользователей, позволяющая командам приоритизировать и реализовывать идеи клиентов.
UiPath
uipath.com
UiPath - это платформа для автоматизации бизнес-процессов, позволяющая создавать и управлять рабочими процессами с использованием роботов.
ProdPad
prodpad.com
ProdPad - это ПО для управления продуктами, поддерживающее всю разработку, включая создание дорожных карт, сбор отзывов и сотрудничество между командами.
Nolt
nolt.io
Nolt — это платформа, которая позволяет каждому собирать обратную связь от клиентов, сотрудников, друзей или любой группы, которая может предоставить необходимую вам обратную связь. Приоритизируйте обратную связь, создавайте дорожную карту всего за несколько щелчков мышью и держите всех в курсе событий с помощью автоматических обновлений.
Minitab Engage
minitab.com
Minitab Engage - платформа для управления инициативами по улучшению процессов, позволяющая командам совместно решать проблемы и отслеживать прогресс.
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask — это онлайн инструмент управления проектами и задачами с интерфейсом в стиле Канбан, позволяющий отслеживать прогресс и улучшать сотрудничество в командах.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps — платформа для поддержки сотрудничества и управления процессами внутри компании с инструментами для связи, работы в командах и обмена документами.
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale – облачная платформа для управления идеями, позволяющая организациям собирать и развивать идеи через краудсорсинг и сотрудничество.
Craft.io
craft.io
Craft.io — инструмент управления продуктами, помогающий командам управлять дорожными картами, приоритизировать функции и сотрудничать.
Canny
canny.io
Canny - это инструмент для управления обратной связью, который позволяет собирать, организовывать и анализировать отзывы клиентов для принятия обоснованных решений по продукту.
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