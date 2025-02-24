Программное обеспечение для управления идеями - Самые популярные приложения - Токелау

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Программное обеспечение для управления идеями оптимизирует процесс сбора и разработки идей, связанных с областями бизнеса, включая разработку продуктов, ежедневные операции, отзывы клиентов, рыночные тенденции и конкурентную информацию. Цель состоит в том, чтобы организовать и управлять этими идеями для улучшения или развития. Эти инструменты позволяют пользователям собирать отзывы как от внутренних, так и от внешних заинтересованных сторон. Это программное обеспечение позволяет компаниям любого размера внедрять инновации и расти, активно управляя процессом формирования идей. Он предоставляет настраиваемые настройки разрешений, позволяя пользователям определять уровень прозрачности и конфиденциальности для каждого проекта. Идеи можно черпать из всей организации, а не только из специализированных отделов, таких как исследования и разработки, управление продуктами и маркетинг. Кроме того, программное обеспечение для управления идеями может интегрироваться с различными инструментами для совместной работы, такими как программное обеспечение для взаимодействия с сотрудниками, инструменты интрасети и программное обеспечение для управления обратной связью предприятия, что упрощает управление рекомендациями как из внутренних, так и из внешних источников.
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Zeda.io
zeda.io
Zeda.io-это платформа обнаружения и стратегии продуктов с AI, которая помогает лидерам продуктов выявить проблемы для решения для клиентов, решать, что создать дальше на основе действенной интеллекты продуктов и создавать стратегии продуктов для достижения результатов бизнеса. * Соберите понимание клиентов → раскрыть проблемы для решения для клиентов. * Постройте с помощью интеллекта продукта → решить, что построить дальше и почему. * Измерение стратегии воздействие → создать стратегии продукта и измерения результатов.
Supahub
supahub.com
Supahub — это бесплатный инструмент обратной связи с клиентами для сбора, управления и определения приоритетности запросов на функции. Больше никаких потерянных или игнорируемых отзывов. В отличие от традиционных методов сбора отзывов по электронной почте или в чате, Supahub экономит ваше драгоценное время, объединяя разговоры и электронные письма в централизованную платформу. С помощью досок Supahub вы можете создать специальное пространство для обратной связи по конкретным темам, таким как запросы функций, отчеты об ошибках, темы блогов и часто задаваемые вопросы. Доски могут быть общедоступными или частными, что позволяет командам при необходимости управлять обратной связью внутри компании. С помощью Supahub вы можете легко следить за отзывами, комментируя сообщения и обновляя их статус как
Induct
web.induct.net
Induct — это бесплатная платформа, призванная сделать вашу жизнь немного проще дома и на работе. Вы получаете доступ к видеоконференциям, частным и групповым чатам, неограниченному пространству для хранения данных, выделенной рабочей комнате для проектов и рабочих групп и многому другому. Все, что вам нужно, в одном месте – это легко, безопасно и совершенно бесплатно.
HunchBuzz
hunchbuzz.com
Hunchbuzz — это облачное программное обеспечение для управления идеями, которое позволяет генерировать, собирать и развивать отзывы, идеи и предложения в рамках общей стратегии организационного развития.
Yambla
yambla.com
Самая привлекательная в мире платформа для управления идеями и инновациями. Запускайте задачи, краудсорсинг идей и превращайте их в результат. Привлеките своих сотрудников, клиентов и партнеров и начните создавать свой механизм идей. Платформа Yambla поддерживает внутренние кампании, внешние кампании и открытые инновации. Подключите Yambla к своим корпоративным инструментам, чтобы получить полностью интегрированный опыт. Самая привлекательная в мире платформа для управления идеями и инновациями. Запускайте задачи, краудсорсинг идей и превращайте их в результат. Привлеките своих сотрудников, клиентов и партнеров и начните создавать свой механизм идей. Платформа Yambla поддерживает внутренние кампании, внешние кампании и открытые инновации. Подключите Yambla к инструментам вашего предприятия, чтобы получить полностью интегрированный опыт.
Orchidea
orchidea.dev
Orchidea Innovations — ведущая скандинавская компания-разработчик программного обеспечения, занимающая лидирующие позиции в области управления инновациями. Наша платформа на базе искусственного интеллекта позволяет сотрудникам, клиентам и партнерам активно участвовать в инновационном процессе. С Orchidea вы можете собирать, развивать и оценивать идеи посредством увлекательных семинаров, целевых кампаний идей и всегда открытого сбора идей. Наши функции искусственного интеллекта оказывают ценную помощь на протяжении всего пути, позволяя вам ускорять инновации и стимулировать рост. Откройте для себя будущее управления идеями с Orchidea Innovations.
Nectir
nectir.co
Nectir — это решение «инновация как услуга», которое использует «постоянный» подход к инновациям, помогая развивать инновационную культуру компании и добиваться быстрых результатов. Nectir объединяет все ключевые элементы инновационной программы в одном пространстве. Это проще, умнее и интуитивно понятнее, чем любая другая доступная платформа. Наша платформа — первое инновационное программное обеспечение, использующее алгоритм стратегического согласования, гибкие инновации, геймифицированную стратегию и органические инновации для устранения узких мест, ускорения принятия решений и повышения вовлеченности платформы. Мы хотим обеспечить максимальную безопасность IP-адресов наших клиентов. Вот почему Nectir размещается на SQL-серверах Azure, которые расположены внутри страны, где находится каждый из наших клиентов. Для дополнительной безопасности и настройки мы предлагаем услуги премиум-класса, такие как локальное размещение автономного экземпляра Nectir на собственных серверах нашего клиента.
Hives.co
hives.co
Готовая платформа для простого вовлечения сотрудников и сбора идей со всей вашей организации. --- Компания Hives началась с простой идеи: необходимо делиться знаниями и опытом. Когда-то мы были командой консультантов, которые помогали организациям создать лучшее и более эффективное цифровое рабочее место. Однако мы сразу поняли, что многим нашим клиентам было трудно позволить своим сотрудникам высказать свое мнение и поделиться идеями по улучшению. Им просто не хватало постоянной модели для постоянных изменений. А без простого способа сбора идей изменения будут происходить медленно, и здоровье (и богатство) организации окажется под угрозой. Эта концепция на самом деле работает во многом как улей. Кстати, знаете ли вы, что улей – широко используемый символ промышленности и сотрудничества? И это имеет большой смысл, поскольку в улье у каждой пчелы есть цель и конкретная задача, и все они работают вместе. Как и в случае с ульем, благополучие и культура организации зависят от трудолюбивых пчел, из которых она состоит. Улей работает следующим образом: его внутренняя структура называется сотами, и он состоит из массы шестиугольных призматических ячеек, состоящих из пчелиного воска, создавая основополагающий узор реальной геометрической эффективности. Сами пчелы собирают из цветов нектар и другие сладкие соки, которые в телах пчел превращаются в мед. Сам мед затем хранится в ячейках пчелиного воска. Звучит знакомо? Процесс совместной работы с определенной целью, сбора нектара и превращения его в мед очень похож на то, как мы, люди, сосуществуем и сотрудничаем. Мы процветаем, когда работаем в организации, которая имеет прочную основу и эффективные рабочие процессы. Мы хотим быть частью чего-то большего и хотим внести свой вклад там, где можем. Мы собираем вдохновение и впечатления целый день, и они превращаются в реальные идеи, когда вы меньше всего этого ожидаете. Но где эти идеи следует использовать и собирать? Это была проблема для каждой организации, с которой мы разговаривали. Поэтому мы решили найти решение этих проблем и создать инструмент, который даст компаниям возможность расширять возможности своих сотрудников способами, о которых они даже не думали, что это возможно.
Brainstory
brainstory.ai
Принимайте решения, а не встречи с Brainstory. Brainstory — это асинхронный инструмент для совместной работы, который устраняет когнитивные издержки, связанные с предоставлением, сбором и агрегированием обратной связи.
GroupMap
groupmap.com
Совместный мозговой штурм и принятие решений в режиме реального времени. Начните с более чем 60 шаблонов для мозгового штурма или создайте свой собственный. Шаблоны включают SWOT, 6 шляп мышления, карты восприятия, карты заинтересованных сторон, карты рисков, интеллектуальные карты, канву бережливого бизнеса и многие другие…
Sideways 6
sideways6.com
«Простая платформа для краудсорсинга идей сотрудников». Январь 2023 г. Привлекайте своих сотрудников, улучшайте свою организацию и быстро и просто создавайте культуру инноваций с помощью Microsoft Teams, вашей внутренней сети Interact и т. д. В Sideways 6 мы понимаем важность вовлечения ваших сотрудников для достижения бизнес-целей посредством идей. Но реализация идейных программ в большом масштабе может легко стать громоздкой, и ее будет сложно реализовать с эффектом. Вот почему мы разработали решение, которое революционизирует то, как компании делятся, управляют и анализируют идеи сотрудников для достижения бизнес-целей с помощью культуры, в основе которой лежат сотрудники. Наше программное обеспечение позволяет компаниям легко обмениваться идеями сотрудников и систематизировать их с помощью инструментов, которые ваши сотрудники используют каждый день, гарантируя, что ни одна отличная идея не останется незамеченной. Благодаря автоматизированным и настраиваемым инструментам, коммуникациям, отслеживанию, голосованию и обзору наша платформа позволяет компаниям быстро и легко оценивать потенциал каждой идеи и принимать обоснованные решения для максимального эффекта, одновременно привлекая сотрудников. Компании, которые используют Sideways 6, управляют идеями в 3 раза быстрее, тратят в 4 раза меньше времени на обновление информации о сотрудниках, видят на 78% больше вовлеченности и идей и реализуют идеи, которые существенно увеличивают прибыль. Используя Sideways 6, компании значительно повышают эффективность использования ресурсов (Бальфур Битти сэкономил более 60 миллионов долларов США), производительность (Nestlé разработала 155 новых продуктов для вывода на рынок) и вовлеченность (на 16% повышается вовлеченность сотрудников в DXC Technology). Используя идеи влиятельных сотрудников, Sideways 6 может помочь вашей компании достичь новых высот успеха. Узнайте, почему такие компании, как Rio Tinto, Nestlé, Vodafone и Marks and Spencer, доверяют подходу Sideways 6, на сайте www.sideways6.com.
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission — это инновационная платформа, которую организации используют для сбора идей (кампаний, досок), управления идеями, управления портфолио и создания информационных панелей. Мы уникальны благодаря: - Геймификации - Привлекайте пользователей с помощью скрытого использования, списками лидеров, целями и интеллектуальными уведомлениями - Интегрированной платформой - все инновационные инструменты на одной платформе и полностью интегрированы. - Панели мониторинга и отчеты — измеряйте успех инноваций и оптимизируйте их. - Интеграции - интеграция с Excel, системами управления задачами и проектами, Power BI и интеграцией безопасности для единого входа.
featureOS
featureos.app
FeatureOS меняет способы агрегирования, анализа и реагирования на отзывы пользователей, превращая разрозненные данные в ценную информацию, основанную на нашем помощнике искусственного интеллекта — KAL. 🦸🏻♂️ FeatureOS может собирать информацию через доски обратной связи и из многих других источников, таких как чаты внутренней связи, билеты Zendesk и т. д., а также помогает вам создавать подробные планы развития продукта и сообщать об обновлениях с примечаниями к выпуску. Благодаря нашему расширенному поиску и фильтрам организация обратной связи не составит труда. Благодаря полной интеграции с такими инструментами, как Jira, FeatureOS упрощает отслеживание прогресса и контроль над вашими проектами. Почему стоит выбрать FeatureOS? - Упрощение командного общения и принятия решений. - Доступный, удобный и адаптированный к потребностям вашего бизнеса. - Повышайте вовлеченность клиентов и осведомленность о продукте. - Уделяйте приоритетное внимание обратной связи для создания надежных планов развития продукта. - Анализ настроений на основе искусственного интеллекта для более глубокого понимания обратной связи. - Интеллектуальное обобщение обратной связи для быстрого получения информации. - Полная интеграция с Jira, ClickUp, Salesforce, Intercom и Zendesk для повышения производительности.
Howspace
howspace.com
Howspace - это программное обеспечение для совместного обучения и развития для работников знаний в корпоративных компаниях, учебных услугах и ассоциациях. С помощью Howspace вы можете улучшить влияние ваших инициатив по обучению и развитию - в масштабе, не жертвуя взаимодействием. Howpace дает возможность организациям объединить своих людей, чтобы учиться, сотрудничать и принять решения, которые оказывают влияние. Его платформу-гиды обмениваются путешествиями, имеют смысл в крупных разговорах с ИИ и гарантируют, что каждый играет роль в создании воздействия. Howpace идеально подходит для: - удаленное, гибридное и асинхронное сотрудничество - идеи и мозговой штурм - Стратегическое планирование и консалтинг - Семинары и мероприятия - учебные программы - Сотрудники по борьбе с - Организационная трансформация и управление изменениями - Создание сети и сообщества - И многое другое!
Aha!
aha.io
Ага! — это мировое программное обеспечение для разработки продуктов. Мы помогаем более чем 1 миллиону разработчиков продуктов воплотить свою стратегию в жизнь. В наш набор инструментов входит Aha! Дорожные карты, ага! Идеи, ага! Доски, ага! Знания, и Ага! Развивать. Команды по разработке продуктов полагаются на наш опыт, управляемые шаблоны и программы обучения через Aha! Академия должна быть лучшей. Мы гордимся тем, что являемся совершенно другим типом быстрорастущей SaaS-компании. Бизнес является самофинансируемым, прибыльным и на 100% удаленным. Мы признаны одной из лучших компаний, в которых можно работать полностью удаленно, поддерживаем движение Bootstrap и передали более 1 миллиона долларов нуждающимся людям через Aha! Заботится. * Ага! представляет собой комплексный набор инструментов, предназначенных для помощи менеджерам по продуктам в реализации оптимизированных и хорошо скоординированных стратегий продуктов с надежной средой, которую можно адаптировать в соответствии с конкретными требованиями рабочего процесса. * Рецензенты часто отмечают обширную функциональность инструмента, возможность настройки его в соответствии с потребностями своей организации, быструю и полезную техническую поддержку, а также эффективную интеграцию с другими платформами, такими как Jira и SFDC. * Рецензенты столкнулись с ограничениями в параметрах настройки, особенно в стилях шрифтов и стандартных значках, заметной сложностью на начальном этапе настройки, крутой кривой обучения и ограничениями в возможностях создания отчетов, особенно с невозможностью создавать отчеты об изменениях, внесенных в записи.
Ideanote
ideanote.io
Инновационная платформа Ideanote позволяет легко собирать, развивать и воплощать в жизнь лучшие идеи сотрудников и клиентов. Теперь благодаря искусственному интеллекту, автоматизации рабочих процессов и интеграции (Zapier и Microsoft Teams). Получите бесплатную пробную версию или персональную демо-версию уже сегодня! Мгновенно запускайте коллекции идей, более эффективно управляйте идеями и измеряйте влияние инноваций. Предприятия доверяют Ideanote запуск полностью адаптированных инновационных программ за несколько дней, а не месяцев. 500+ пятизвездочных отзывов.
Vianeo
vianeo.com
Vianeo ориентирован на менеджеров по инновациям компаний, которые хотят реализовать больше проектов, приносящих пользу. Платформа Vianeo поддерживает инновационный рабочий процесс, обеспечивая при этом метод бизнес-дизайна, отличный от конкурентов. Наше предложение представляет собой комплексное решение: поддержка каждого проекта + видение портфолио.
UserVoice
uservoice.com
UserVoice — идеальный инструмент для знакомства с продуктами. Это платформа, предназначенная для устранения разрыва между командами разработчиков продуктов и их пользователями. Предлагая комплексную систему управления обратной связью, UserVoice позволяет компаниям собирать, расставлять приоритеты и действовать в соответствии с предложениями и идеями пользователей. Через интуитивно понятный интерфейс пользователи могут высказывать свои мысли, голосовать за существующие идеи и отслеживать ход предложений, способствуя прозрачности и доверию между брендом и его клиентурой. Сложные аналитические инструменты предоставляют командам разработчиков четкое представление о том, чего на самом деле хотят их клиенты, позволяя им принимать обоснованные решения и создавать продукты, которые находят отклик у их пользовательской базы. UserVoice — это не только обратная связь; речь идет о создании лучшего, более ориентированного на клиента продукта с помощью коллективного разума.
UiPath
uipath.com
UiPath — глобальная компания по разработке программного обеспечения для роботизированной автоматизации процессов (RPA), основанная в Румынии Дэниелом Дайнесом и Мариусом Тыркэ со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Программное обеспечение компании отслеживает активность пользователей для автоматизации повторяющихся задач фронт- и бэк-офиса, в том числе выполняемых с использованием другого бизнес-программного обеспечения, такого как программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами или планирования ресурсов предприятия (ERP). В декабре 2020 года компания конфиденциально подала заявку на первичное публичное размещение акций и стала публичной 21 апреля 2021 года.
ProdPad
prodpad.com
ProdPad — это оригинальное комплексное программное обеспечение для управления продуктом, которое поддерживает весь путь продукта. Интеллектуальный, динамичный набор инструментов, который интегрируется с процессами разработки продуктов на каждом этапе и поддерживает совместную работу всего бизнеса. Это SaaS, постоянно развивающееся с 2012 года, было разработано командой экспертов, чтобы сделать передовые методы управления продуктами полезными для коллег-проектировщиков. ProdPad дает менеджерам по продуктам возможность превращать отличные идеи в отличные продукты, которые нравятся клиентам.
Nolt
nolt.io
Nolt — это платформа, которая позволяет каждому собирать обратную связь от клиентов, сотрудников, друзей или любой группы, которая может предоставить необходимую вам обратную связь. Приоритизируйте обратную связь, создавайте дорожную карту всего за несколько щелчков мышью и держите всех в курсе событий с помощью автоматических обновлений.
Minitab Engage
minitab.com
Minitab Engage™ — единственное решение, предназначенное для запуска, отслеживания, управления и обмена инициативами по инновациям и улучшениям, от генерации идей до их реализации. Ускорение роста и повышение прибыльности начинается с хороших идей и заканчивается надежным исполнением. Minitab Engage™ помогает организациям создавать программы улучшений и инноваций, выполнять их с помощью инструментов решения проблем и проверенных методологий управления проектами, а затем отслеживать ключевые показатели производительности в режиме реального времени, чтобы продемонстрировать рентабельность инвестиций. На протяжении почти 50 лет Minitab помогает компаниям и учреждениям выявлять тенденции, решать проблемы и получать ценную информацию о данных, предоставляя комплексный и лучший в своем классе набор инструментов для анализа данных и улучшения процессов. В сочетании с непревзойденной простотой использования Minitab делает получение глубокого анализа данных проще, чем когда-либо. Тысячи предприятий всех размеров и отраслей по всему миру, включая 10 крупнейших компаний Fortune и 85% компаний из списка Fortune 500, используют и доверяют статистическому программному обеспечению Minitab®, Minitab Engage™, Minitab Workspace®, Minitab Connect®, Quality Trainer® и Salford Predictive. Modeler® для принятия более эффективных, быстрых и точных решений для достижения совершенства в бизнесе.
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask-это веб-инструмент управления задачами и управления проектами, который идеально подходит для управления гибкими проектами. Его красиво разработанный интерфейс, интуитивно понятная функциональность и бесшовная интеграция с другими инструментами делают его логичным выбором для проектных команд. MeisterTask предлагает бесплатный базовый план (до 3 проектов), с платными подписками, начинающимися с 12,50 евро за пользователя в месяц. Наряду с настраиваемыми проектными досками в стиле Kanban, Meistertask может похвастаться многочисленными мощными функциями, предназначенными для оптимизации проектов. Рабочая нагрузка может управляться с помощью временной шкалы: обзор задач в стиле Гантта, которые определяют узкие места и держат проекты плавно. Пользователи могут настраивать автоматизации для автоматической работы или автоматической выполнения конкретных задач. Meistertask является частью Meister Suite, группы продуктов для безупречного управления рабочими процессами. От инструментов сопоставления разумов, Mindmeister, до онлайн -документации в Meisternote, каждый член команды открывает мощный инструментарий, который движет проектами на каждом этапе пути.
MangoApps
mangoapps.com
Вовлекайте, волнуйте и объединяйте всю свою компанию! MangoApps — это унифицированная платформа для взаимодействия с сотрудниками, объединяющая интрасеть, обучение, командную работу и управление контентом в информационной панели и рабочем пространстве. Наш удобный, бесконечно настраиваемый подход вписывается в то, как ваша компания уже ведет бизнес, создавая единый цифровой центр, который устраняет разрыв между вашим рабочим столом и рядовыми сотрудниками. Сотрудники могут найти всю необходимую им информацию о компании, а также инструменты общения и совместной работы на настраиваемой информационной панели на основе виджетов, которая служит единым источником достоверной информации. Наш продукт подходит для команд любого размера в различных отраслях и обладает всеми функциями безопасности, необходимыми для развертывания в масштабе предприятия. Интерфейс MangoApps основан на современных социальных сетях с тредами, комментариями, реакциями в виде смайлов, а также группами команд и проектов. Таким образом, сотрудники наших клиентов сразу же находят его интуитивно понятным и удобным для пользователя. Кроме того, размещение всех этих инструментов и интеграция с большинством других корпоративных и корпоративных инструментов экономит время и избавляет от разочарований. Имея фирменный знак вашей компании, ваша команда может даже не осознавать, что MangoApps — это внешний инструмент: оно кажется естественной частью их дня и рабочего процесса. Сегодня слишком многие организации полагаются на устаревшие интрасети и средства связи, теряя время и информацию в «черную дыру», которой является почтовый ящик электронной почты. MangoApps дает вам уникальную возможность объединить все ваши команды, от рядовых сотрудников до корпоративных офисов, в один центральный узел, который будет держать их всех в курсе событий и быть на высоте.
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale — это отмеченное наградами программное решение для управления идеями, которое помогает предприятиям, правительствам и деятелям социальных перемен расширять возможности своих сотрудников. С помощью IdeaScale эти разнообразные организации могут улавливать идеи своих сотрудников и оптимизировать их развитие, чтобы максимизировать влияние каждой идеи.
Craft.io
craft.io
Craft.io — это инструмент управления продуктами, который позволяет менеджерам продуктов выполнять свою работу по сбору отзывов, планированию, принятию решений, составлению дорожных карт и многому другому в одном специально созданном инструменте, который интегрируется с наиболее часто используемыми сегодня платформами. Craft.io становится системой учета продуктов: авторитетным источником данных, подтверждающим эти важные решения по продукту, что позволяет менеджерам по продуктам быть более уверенными, влиять на заинтересованные стороны и руководить с авторитетом.
Canny
canny.io
Canny-это ваше решение для управления отзывами пользователей, где вы можете захватывать, организовать и анализировать отзывы клиентов в одном месте, чтобы вы могли принимать обоснованные решения о продукте. От управления запросами функций и анализа понимания пользователей до создания общественных дорожных карт и объявления обновлений продуктов, вы можете сделать все это с помощью Canny. Перестаньте, чтобы идеи проскользнули сквозь трещины и начните создавать лучшие продукты сегодня с Canny! Особенности наших клиентов любят: • Автоматически захватывать отзывы клиентов из разговоров с автопилотом. • Обнаружение и объединение дубликатов, чтобы вы могли количественно оценить идеи. • Оценка обратной связи и запросов функций на основе приоритета. • Стройте дорожные карты, основываясь на том, какие запросы на функцию продукта набирают наибольшее количество. • Объявите обновления продукта с ChangeLog, чтобы повысить осведомленность о функциях. • Автоматически следите за людьми, когда вы выпускаете функцию. • Широкий доступ к интеграциям, хорошо работает с существующим технологическим стеком.
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