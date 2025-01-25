Программное обеспечение для управления идеями - Самые популярные приложения - Соломоновы о-ва

Hives.co

hives.co

Готовая платформа для простого вовлечения сотрудников и сбора идей со всей вашей организации. --- Компания Hives началась с простой идеи: необходимо делиться знаниями и опытом. Когда-то мы были командой консультантов, которые помогали организациям создать лучшее и более эффективное цифровое рабочее место. Однако мы сразу поняли, что многим нашим клиентам было трудно позволить своим сотрудникам высказать свое мнение и поделиться идеями по улучшению. Им просто не хватало постоянной модели для постоянных изменений. А без простого способа сбора идей изменения будут происходить медленно, и здоровье (и богатство) организации окажется под угрозой. Эта концепция на самом деле работает во многом как улей. Кстати, знаете ли вы, что улей – широко используемый символ промышленности и сотрудничества? И это имеет большой смысл, поскольку в улье у каждой пчелы есть цель и конкретная задача, и все они работают вместе. Как и в случае с ульем, благополучие и культура организации зависят от трудолюбивых пчел, из которых она состоит. Улей работает следующим образом: его внутренняя структура называется сотами, и он состоит из массы шестиугольных призматических ячеек, состоящих из пчелиного воска, создавая основополагающий узор реальной геометрической эффективности. Сами пчелы собирают из цветов нектар и другие сладкие соки, которые в телах пчел превращаются в мед. Сам мед затем хранится в ячейках пчелиного воска. Звучит знакомо? Процесс совместной работы с определенной целью, сбора нектара и превращения его в мед очень похож на то, как мы, люди, сосуществуем и сотрудничаем. Мы процветаем, когда работаем в организации, которая имеет прочную основу и эффективные рабочие процессы. Мы хотим быть частью чего-то большего и хотим внести свой вклад там, где можем. Мы собираем вдохновение и впечатления целый день, и они превращаются в реальные идеи, когда вы меньше всего этого ожидаете. Но где эти идеи следует использовать и собирать? Это была проблема для каждой организации, с которой мы разговаривали. Поэтому мы решили найти решение этих проблем и создать инструмент, который даст компаниям возможность расширять возможности своих сотрудников способами, о которых они даже не думали, что это возможно.