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Программное обеспечение для управления идеями - Самые популярные приложения - Новая Каледония
Программное обеспечение для управления идеями оптимизирует процесс сбора и разработки идей, связанных с областями бизнеса, включая разработку продуктов, ежедневные операции, отзывы клиентов, рыночные тенденции и конкурентную информацию. Цель состоит в том, чтобы организовать и управлять этими идеями для улучшения или развития. Эти инструменты позволяют пользователям собирать отзывы как от внутренних, так и от внешних заинтересованных сторон. Это программное обеспечение позволяет компаниям любого размера внедрять инновации и расти, активно управляя процессом формирования идей. Он предоставляет настраиваемые настройки разрешений, позволяя пользователям определять уровень прозрачности и конфиденциальности для каждого проекта. Идеи можно черпать из всей организации, а не только из специализированных отделов, таких как исследования и разработки, управление продуктами и маркетинг. Кроме того, программное обеспечение для управления идеями может интегрироваться с различными инструментами для совместной работы, такими как программное обеспечение для взаимодействия с сотрудниками, инструменты интрасети и программное обеспечение для управления обратной связью предприятия, что упрощает управление рекомендациями как из внутренних, так и из внешних источников.
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MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask — это веб-инструмент для управления задачами и проектами, который идеально подходит для гибкого управления проектами. Красиво оформленный интерфейс, интуитивно понятная функциональность и полная интеграция с другими инструментами делают его логичным выбором для проектных групп. MeisterTa...
Aha!
aha.io
Ага! — это мировое программное обеспечение для разработки продуктов. Мы помогаем более чем 1 миллиону разработчиков продуктов воплотить свою стратегию в жизнь. В наш набор инструментов входит Aha! Дорожные карты, ага! Идеи, ага! Доски, ага! Знания, и Ага! Развивать. Команды по разработке продуктов п...
Canny
canny.io
Canny — это комплексное решение для управления отзывами пользователей, позволяющее собирать, систематизировать и анализировать отзывы клиентов в одном месте, чтобы принимать обоснованные решения о продукте. От управления запросами функций и анализа пользовательской информации до создания общедосту...
UiPath
uipath.com
UiPath — глобальная компания по разработке программного обеспечения для роботизированной автоматизации процессов (RPA), основанная в Румынии Дэниелом Дайнесом и Мариусом Тыркэ со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Программное обеспечение компании отслеживает активность пользователей для автоматизации повто...
Minitab Engage
minitab.com
Minitab Engage™ — единственное решение, предназначенное для запуска, отслеживания, управления и обмена инициативами по инновациям и улучшениям, от генерации идей до их реализации. Ускорение роста и повышение прибыльности начинается с хороших идей и заканчивается надежным исполнением. Minitab Engage™...
Craft.io
craft.io
Craft.io — это инструмент управления продуктами, который позволяет менеджерам продуктов выполнять свою работу по сбору отзывов, планированию, принятию решений, составлению дорожных карт и многому другому в одном специально созданном инструменте, который интегрируется с наиболее часто используемыми с...
ProdPad
prodpad.com
ProdPad — это оригинальное комплексное программное обеспечение для управления продуктом, которое поддерживает весь путь продукта. Интеллектуальный, динамичный набор инструментов, который интегрируется с процессами разработки продуктов на каждом этапе и поддерживает совместную работу всего бизнеса. Э...
Ideanote
ideanote.io
Инновационная платформа Ideanote позволяет легко собирать, развивать и воплощать в жизнь лучшие идеи сотрудников и клиентов. Теперь благодаря искусственному интеллекту, автоматизации рабочих процессов и интеграции (Zapier и Microsoft Teams). Получите бесплатную пробную версию или персональную демо-в...
MangoApps
mangoapps.com
Вовлекайте, волнуйте и объединяйте всю свою компанию! MangoApps — это унифицированная платформа для взаимодействия с сотрудниками, объединяющая интрасеть, обучение, командную работу и управление контентом в информационной панели и рабочем пространстве. Наш удобный, бесконечно настраиваемый подход вп...
UserVoice
uservoice.com
UserVoice — идеальный инструмент для знакомства с продуктами. Это платформа, предназначенная для устранения разрыва между командами разработчиков продуктов и их пользователями. Предлагая комплексную систему управления обратной связью, UserVoice позволяет компаниям собирать, расставлять приоритеты и ...
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale — это отмеченное наградами программное решение для управления идеями, которое помогает предприятиям, правительствам и деятелям социальных перемен расширять возможности своих сотрудников. С помощью IdeaScale эти разнообразные организации могут улавливать идеи своих сотрудников и оптимизиров...
Zeda.io
zeda.io
Zeda.io — это платформа для поиска продуктов и разработки стратегий на базе искусственного интеллекта, которая помогает лидерам продуктов определять проблемы, которые необходимо решить для клиентов, решать, что делать дальше, на основе действенной информации о продуктах, и создавать стратегии продук...
GroupMap
groupmap.com
Совместный мозговой штурм и принятие решений в режиме реального времени. Начните с более чем 60 шаблонов для мозгового штурма или создайте свой собственный. Шаблоны включают SWOT, 6 шляп мышления, карты восприятия, карты заинтересованных сторон, карты рисков, интеллектуальные карты, канву бережливог...
featureOS
featureos.app
FeatureOS меняет способы сбора, анализа и реагирования на отзывы пользователей, превращая разрозненные данные в ценную информацию, основанную на нашем помощнике искусственного интеллекта — KAL. 🦸🏻♂️ FeatureOS может собирать информацию через доски обратной связи и из многих других источников, так...
Howspace
howspace.com
Howspace — это универсальная платформа для проектирования и реализации преобразований. Howspace дает организациям возможность объединять своих сотрудников для обучения, сотрудничества и принятия решений, которые принесут результаты. Наша платформа направляет совместные путешествия, придает смысл шир...
Supahub
supahub.com
Supahub — это бесплатный инструмент обратной связи с клиентами для сбора, управления и определения приоритетности запросов на функции. Больше никаких потерянных или игнорируемых отзывов. В отличие от традиционных методов сбора отзывов по электронной почте или в чате, Supahub экономит ваше драгоценно...
Induct
web.induct.net
Induct — это бесплатная платформа, призванная сделать вашу жизнь немного проще дома и на работе. Вы получаете доступ к видеоконференциям, частным и групповым чатам, неограниченному пространству для хранения данных, выделенной рабочей комнате для проектов и рабочих групп и многому другому. Все, что в...
Sideways 6
sideways6.com
«Простая платформа для краудсорсинга идей сотрудников». Январь 2023 г. Привлекайте своих сотрудников, улучшайте свою организацию и быстро и просто создавайте культуру инноваций с помощью Microsoft Teams, вашей внутренней сети Interact и т. д. В Sideways 6 мы понимаем важность вовлечения ваших сотруд...
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission — это инновационная платформа, которую организации используют для сбора идей (кампаний, досок), управления идеями, управления портфолио и создания информационных панелей. Мы уникальны благодаря: - Геймификации - Привлекайте пользователей с помощью скрытого использования, списками лиде...
HunchBuzz
hunchbuzz.com
Hunchbuzz — это облачное программное обеспечение для управления идеями, которое позволяет генерировать, собирать и развивать отзывы, идеи и предложения в рамках общей стратегии организационного развития.
Yambla
yambla.com
Самая привлекательная в мире платформа для управления идеями и инновациями. Запускайте задачи, краудсорсинг идей и превращайте их в результат. Привлеките своих сотрудников, клиентов и партнеров и начните создавать свой механизм идей. Платформа Yambla поддерживает внутренние кампании, внешние кампани...
Orchidea
orchidea.dev
Orchidea Innovations — ведущая скандинавская компания-разработчик программного обеспечения, занимающая лидирующие позиции в области управления инновациями. Наша платформа на базе искусственного интеллекта позволяет сотрудникам, клиентам и партнерам активно участвовать в инновационном процессе. С Orc...
Nectir
nectir.co
Nectir — это решение «инновация как услуга», которое использует «постоянный» подход к инновациям, помогая развивать инновационную культуру компании и добиваться быстрых результатов. Nectir объединяет все ключевые элементы инновационной программы в одном пространстве. Это проще, умнее и интуитивно по...
Hives.co
hives.co
Готовая платформа для простого вовлечения сотрудников и сбора идей со всей вашей организации. --- Компания Hives началась с простой идеи: необходимо делиться знаниями и опытом. Когда-то мы были командой консультантов, которые помогали организациям создать лучшее и более эффективное цифровое рабочее ...
Brainstory
brainstory.ai
Принимайте решения, а не встречи с Brainstory. Brainstory — это асинхронный инструмент для совместной работы, который устраняет когнитивные издержки, связанные с предоставлением, сбором и агрегированием обратной связи.
Vianeo
vianeo.com
Vianeo ориентирован на менеджеров по инновациям компаний, которые хотят реализовать больше проектов, приносящих пользу. Платформа Vianeo поддерживает инновационный рабочий процесс, обеспечивая при этом метод бизнес-дизайна, отличный от конкурентов. Наше предложение представляет собой комплексное реш...
Nolt
nolt.io
Nolt — это платформа, которая позволяет каждому собирать обратную связь от клиентов, сотрудников, друзей или любой группы, которая может предоставить необходимую вам обратную связь. Приоритизируйте обратную связь, создавайте дорожную карту всего за несколько щелчков мышью и держите всех в курсе собы...