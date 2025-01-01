Программное обеспечение для гибридной реализации - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для поддержки гибридной среды помогает предприятиям оптимизировать процессы на гибридных рабочих местах, такие как планирование и координация команды. Решения для гибридной работы позволяют сотрудникам планировать и сообщать своим командам о предпочтениях в отношении рабочего места, чтобы способствовать сотрудничеству и связи с коллегами, многофункциональными партнерами и друзьями по работе. Администраторы и менеджеры гибридных команд, включая как удаленных, так и офисных сотрудников, используют эти решения для установки и доведения до сотрудников политик гибридных рабочих мест. После того, как политики установлены, сотрудники создают предпочтительные гибридные графики и могут просматривать предпочтительные дни своих товарищей по команде в офисе или дома. Эта прозрачность позволяет сотрудникам согласовывать свои рабочие дни с другими, чтобы облегчить личное сотрудничество, встречи или общение. Программное обеспечение для реализации гибридных технологий также генерирует ценную информацию об использовании площадей и тенденциях на рабочих местах, предоставляя компаниям данные для принятия решений, связанных с гибридной политикой и потребностями в сфере недвижимости.
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Skedda
skedda.com
Skedda — платформа для управления рабочими пространствами, оптимизирующая бронирование столов и конференц-залов для гибридного рабочего процесса.
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace — приложение для управления рабочим пространством, включая бронирование столов и переговорных, управление доставкой и аналитику посещаемости.
Robin
robinpowered.com
Robin — платформа управления офисным пространством, оптимизирующая бронирование столов и переговорных, автоматизируя процессы.
deskbird
deskbird.com
Deskbird - приложение для управления офисом, позволяющее сотрудникам бронировать рабочие места и ресурсы с помощью мобильного или веб-интерфейса.
Yoffix
yoffix.com
Yoffix - приложение для бронирования офисных мест, управления гибридными рабочими окружениями и анализа использования офисов.
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD — это платформа для управления коворкингом, оптимизирующая операции, автоматизирующая процессы и предоставляющая аналитику для гибких рабочих пространств.
Comeen
comeen.com
Comeen Play — платформа цифровой вывески для внутренней коммуникации в крупных компаниях, позволяющая быстро отображать контент и управлять правами пользователей.
Whatspot
whatspot.app
ЧтоSpot — это приложение для управления бронированием рабочих мест, переговорных и парковочных мест с функциями карт, статистики использования и контроля доступа.
Duome
duome.co
Duome — это платформа для планирования, помогающая гибридным командам выбирать лучшее место для работы в зависимости от задач и необходимых контактов.
UnSpot
unspot.com
UNSPOT - это приложение для бронирования офисных мест и конференц-залов, упрощающее управление гибким рабочим пространством и планирование встреч.
Gable
gable.to
Gable — платформа для управления арендованными офисами, бронирования рабочих мест и переговорных, а также управления посетителями и аналитики.
MAPIQ
mapiq.com
MAPIQ - приложение для управления офисом, позволяющее резервировать рабочие места и конференц-залы, оптимизировать использование пространства и поддерживать гибкие рабочие условия.
Wayleadr
wayleadr.com
Wayleadr — приложение для управления объектами, оптимизирующее навигацию, парковку и контроль доступа в корпоративных пространствах и других местах.
Team Today
team-today.com
Приложение Team Today помогает планировать рабочие дни и места, показывая, где работают коллеги и когда офисы заняты.
Booxpace
booxpace.com
Booxpace — приложение для бронирования офисных мест, позволяющее сотрудникам планировать время работы, управлять ресурсами и резервировать места для команд.
Ofisly
ofisly.com
Ofisly - приложение для бронирования рабочих мест и управления офисами, обеспечивающее простоту бронирования, управление посетителями и дополнительные функции для оптимизации пространства.
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