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Программное обеспечение для гибридной реализации
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Программное обеспечение для гибридной реализации - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для поддержки гибридной среды помогает предприятиям оптимизировать процессы на гибридных рабочих местах, такие как планирование и координация команды. Решения для гибридной работы позволяют сотрудникам планировать и сообщать своим командам о предпочтениях в отношении рабочего места, чтобы способствовать сотрудничеству и связи с коллегами, многофункциональными партнерами и друзьями по работе. Администраторы и менеджеры гибридных команд, включая как удаленных, так и офисных сотрудников, используют эти решения для установки и доведения до сотрудников политик гибридных рабочих мест. После того, как политики установлены, сотрудники создают предпочтительные гибридные графики и могут просматривать предпочтительные дни своих товарищей по команде в офисе или дома. Эта прозрачность позволяет сотрудникам согласовывать свои рабочие дни с другими, чтобы облегчить личное сотрудничество, встречи или общение. Программное обеспечение для реализации гибридных технологий также генерирует ценную информацию об использовании площадей и тенденциях на рабочих местах, предоставляя компаниям данные для принятия решений, связанных с гибридной политикой и потребностями в сфере недвижимости.

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Skedda

Skedda

skedda.com

Skedda — платформа для управления рабочими пространствами, оптимизирующая бронирование столов и конференц-залов для гибридного рабочего процесса.

Envoy

Envoy

envoy.com

Envoy Workplace — приложение для управления рабочим пространством, включая бронирование столов и переговорных, управление доставкой и аналитику посещаемости.

Robin

Robin

robinpowered.com

Robin — платформа управления офисным пространством, оптимизирующая бронирование столов и переговорных, автоматизируя процессы.

deskbird

deskbird

deskbird.com

Deskbird - приложение для управления офисом, позволяющее сотрудникам бронировать рабочие места и ресурсы с помощью мобильного или веб-интерфейса.

Yoffix

Yoffix

yoffix.com

Yoffix - приложение для бронирования офисных мест, управления гибридными рабочими окружениями и анализа использования офисов.

OfficeRnD

OfficeRnD

officernd.com

OfficeRnD — это платформа для управления коворкингом, оптимизирующая операции, автоматизирующая процессы и предоставляющая аналитику для гибких рабочих пространств.

Comeen

Comeen

comeen.com

Comeen Play — платформа цифровой вывески для внутренней коммуникации в крупных компаниях, позволяющая быстро отображать контент и управлять правами пользователей.

Whatspot

Whatspot

whatspot.app

ЧтоSpot — это приложение для управления бронированием рабочих мест, переговорных и парковочных мест с функциями карт, статистики использования и контроля доступа.

Duome

Duome

duome.co

Duome — это платформа для планирования, помогающая гибридным командам выбирать лучшее место для работы в зависимости от задач и необходимых контактов.

UnSpot

UnSpot

unspot.com

UNSPOT - это приложение для бронирования офисных мест и конференц-залов, упрощающее управление гибким рабочим пространством и планирование встреч.

Gable

Gable

gable.to

Gable — платформа для управления арендованными офисами, бронирования рабочих мест и переговорных, а также управления посетителями и аналитики.

MAPIQ

MAPIQ

mapiq.com

MAPIQ - приложение для управления офисом, позволяющее резервировать рабочие места и конференц-залы, оптимизировать использование пространства и поддерживать гибкие рабочие условия.

Wayleadr

Wayleadr

wayleadr.com

Wayleadr — приложение для управления объектами, оптимизирующее навигацию, парковку и контроль доступа в корпоративных пространствах и других местах.

Team Today

Team Today

team-today.com

Приложение Team Today помогает планировать рабочие дни и места, показывая, где работают коллеги и когда офисы заняты.

Booxpace

Booxpace

booxpace.com

Booxpace — приложение для бронирования офисных мест, позволяющее сотрудникам планировать время работы, управлять ресурсами и резервировать места для команд.

Ofisly

Ofisly

ofisly.com

Ofisly - приложение для бронирования рабочих мест и управления офисами, обеспечивающее простоту бронирования, управление посетителями и дополнительные функции для оптимизации пространства.

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Программное обеспечение для гибридной реализации - Самые популярные приложения - WebCatalog