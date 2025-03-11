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Программное обеспечение для гибридной реализации
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Программное обеспечение для гибридной реализации - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для поддержки гибридной среды помогает предприятиям оптимизировать процессы на гибридных рабочих местах, такие как планирование и координация команды. Решения для гибридной работы позволяют сотрудникам планировать и сообщать своим командам о предпочтениях в отношении рабочего места, чтобы способствовать сотрудничеству и связи с коллегами, многофункциональными партнерами и друзьями по работе. Администраторы и менеджеры гибридных команд, включая как удаленных, так и офисных сотрудников, используют эти решения для установки и доведения до сотрудников политик гибридных рабочих мест. После того, как политики установлены, сотрудники создают предпочтительные гибридные графики и могут просматривать предпочтительные дни своих товарищей по команде в офисе или дома. Эта прозрачность позволяет сотрудникам согласовывать свои рабочие дни с другими, чтобы облегчить личное сотрудничество, встречи или общение. Программное обеспечение для реализации гибридных технологий также генерирует ценную информацию об использовании площадей и тенденциях на рабочих местах, предоставляя компаниям данные для принятия решений, связанных с гибридной политикой и потребностями в сфере недвижимости.

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Skedda

Skedda

skedda.com

Skedda — платформа для управления рабочими пространствами, оптимизирующая бронирование столов и конференц-залов для гибридного рабочего процесса.

Envoy

Envoy

envoy.com

Envoy Workplace — приложение для управления рабочим пространством, включая бронирование столов и переговорных, управление доставкой и аналитику посещаемости.

Robin

Robin

robinpowered.com

Robin — платформа управления офисным пространством, оптимизирующая бронирование столов и переговорных, автоматизируя процессы.

deskbird

deskbird

deskbird.com

Deskbird - приложение для управления офисом, позволяющее сотрудникам бронировать рабочие места и ресурсы с помощью мобильного или веб-интерфейса.

Yoffix

Yoffix

yoffix.com

Yoffix - приложение для бронирования офисных мест, управления гибридными рабочими окружениями и анализа использования офисов.

OfficeRnD

OfficeRnD

officernd.com

OfficeRnD — это платформа для управления коворкингом, оптимизирующая операции, автоматизирующая процессы и предоставляющая аналитику для гибких рабочих пространств.

Comeen

Comeen

comeen.com

Comeen Play — платформа цифровой вывески для внутренней коммуникации в крупных компаниях, позволяющая быстро отображать контент и управлять правами пользователей.

Whatspot

Whatspot

whatspot.app

ЧтоSpot — это приложение для управления бронированием рабочих мест, переговорных и парковочных мест с функциями карт, статистики использования и контроля доступа.

Duome

Duome

duome.co

Duome — это платформа для планирования, помогающая гибридным командам выбирать лучшее место для работы в зависимости от задач и необходимых контактов.

UnSpot

UnSpot

unspot.com

UNSPOT - это приложение для бронирования офисных мест и конференц-залов, упрощающее управление гибким рабочим пространством и планирование встреч.

Gable

Gable

gable.to

Gable — платформа для управления арендованными офисами, бронирования рабочих мест и переговорных, а также управления посетителями и аналитики.

MAPIQ

MAPIQ

mapiq.com

MAPIQ - приложение для управления офисом, позволяющее резервировать рабочие места и конференц-залы, оптимизировать использование пространства и поддерживать гибкие рабочие условия.

Wayleadr

Wayleadr

wayleadr.com

Wayleadr — приложение для управления объектами, оптимизирующее навигацию, парковку и контроль доступа в корпоративных пространствах и других местах.

Team Today

Team Today

team-today.com

Team Today предлагает простые в использовании инструменты планирования и управления, которые позволяют сотрудникам решать, откуда и когда работать, показывая, откуда коллеги планируют работать, какие офисы наиболее загружены и в какие дни люди работают. Затем эта информация анализируется, чтобы получить представление о тенденциях использования вашего офисного пространства.

Booxpace

Booxpace

booxpace.com

Приложение для бронирования офисов, предлагающее гибкие, безопасные и ориентированные на сотрудников решения, соответствующие развивающимся бизнес-моделям. Создайте свое собственное рабочее пространство. Позвольте вашим сотрудникам использовать Booxpace, чтобы быстро планировать свое рабочее время из любого места в соответствии со своими потребностями и бронировать столики для себя и товарищей по команде. • Определение рабочего пространства • Управление емкостью и резервированием • Максимальный контроль дня. Общение Используйте Booxpace, чтобы информировать своих сотрудников, делать разумные предложения и управлять резервированием мероприятий и тренингов. • Мобильные уведомления • Внутренние объявления • Советы и подсказки Измеряйте и улучшайте Измеряйте потребность в своих ресурсах с помощью различного анализа того, как ваши сотрудники используют ваш офис, и разрабатывайте стратегии для повышения эффективности использования ваших ресурсов. • Наиболее часто используемые зоны • Распределение людей по местоположению • Управление спросом (столовая, парковка и т. д.) Включите своих сотрудников Позвольте вашим сотрудникам использовать Booxpace, чтобы быстро планировать свое рабочее время из любой точки мира в соответствии со своими потребностями и бронировать места для себя и товарищи по команде. • Резервирование для товарищей по команде • Резервирование общего рабочего пространства • Планирование социальных мероприятий Не забывайте о своих домашних животных Функция «Принеси моего питомца» позволяет вам привести своих питомцев в офис и позволить им общаться с вами.

Ofisly

Ofisly

ofisly.com

Ofisly — приложение для бронирования рабочих мест и управления офисом. Ofisly, идеальное приложение для бронирования рабочих мест и управления офисом, разработанное с учетом простоты. Наш простой в использовании интерфейс передает всю власть в руки ваших сотрудников, благодаря чему забронировать место или место для парковки можно с легкостью и за несколько кликов. Попрощайтесь с хлопотами традиционного управления офисом с помощью инструментов стойки регистрации, таких как управление посетителями, отслеживание посылок и отчетность об инцидентах, которые легко интегрированы в Ofisly. Созданный с учетом идей офис-менеджеров, Ofisly предназначен для оптимизации операций в вашем рабочем пространстве. Больше никаких длительных совещаний по продажам — начните использовать Ofisly самостоятельно и оцените эффективность интерактивных планов этажей и карт, которые вы можете настроить в соответствии с планировкой вашего офиса. Независимо от того, управляете ли вы гибридной командой или работаете в гибких офисах, Ofisly адаптируется к вашим потребностям. Доступный через веб-браузеры и доступный на платформах iOS и Android, Ofisly является ключом к оптимизации вашего офисного пространства и повышению производительности вашей команды. Попробуйте Ofisly сегодня и узнайте, почему всемирно признанные компании, такие как Samsung, Societe Generale, BNP Paribas и Shipmonk, полагаются на нас, чтобы улучшить качество своих рабочих мест.

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