Программное обеспечение для гибридной реализации - Самые популярные приложения

Booxpace

booxpace.com

Приложение для бронирования офисов, предлагающее гибкие, безопасные и ориентированные на сотрудников решения, соответствующие развивающимся бизнес-моделям. Создайте свое собственное рабочее пространство. Позвольте вашим сотрудникам использовать Booxpace, чтобы быстро планировать свое рабочее время из любого места в соответствии со своими потребностями и бронировать столики для себя и товарищей по команде. • Определение рабочего пространства • Управление емкостью и резервированием • Максимальный контроль дня. Общение Используйте Booxpace, чтобы информировать своих сотрудников, делать разумные предложения и управлять резервированием мероприятий и тренингов. • Мобильные уведомления • Внутренние объявления • Советы и подсказки Измеряйте и улучшайте Измеряйте потребность в своих ресурсах с помощью различного анализа того, как ваши сотрудники используют ваш офис, и разрабатывайте стратегии для повышения эффективности использования ваших ресурсов. • Наиболее часто используемые зоны • Распределение людей по местоположению • Управление спросом (столовая, парковка и т. д.) Включите своих сотрудников Позвольте вашим сотрудникам использовать Booxpace, чтобы быстро планировать свое рабочее время из любой точки мира в соответствии со своими потребностями и бронировать места для себя и товарищи по команде. • Резервирование для товарищей по команде • Резервирование общего рабочего пространства • Планирование социальных мероприятий Не забывайте о своих домашних животных Функция «Принеси моего питомца» позволяет вам привести своих питомцев в офис и позволить им общаться с вами.