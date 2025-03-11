Программное обеспечение для гибридной реализации - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для поддержки гибридной среды помогает предприятиям оптимизировать процессы на гибридных рабочих местах, такие как планирование и координация команды. Решения для гибридной работы позволяют сотрудникам планировать и сообщать своим командам о предпочтениях в отношении рабочего места, чтобы способствовать сотрудничеству и связи с коллегами, многофункциональными партнерами и друзьями по работе. Администраторы и менеджеры гибридных команд, включая как удаленных, так и офисных сотрудников, используют эти решения для установки и доведения до сотрудников политик гибридных рабочих мест. После того, как политики установлены, сотрудники создают предпочтительные гибридные графики и могут просматривать предпочтительные дни своих товарищей по команде в офисе или дома. Эта прозрачность позволяет сотрудникам согласовывать свои рабочие дни с другими, чтобы облегчить личное сотрудничество, встречи или общение. Программное обеспечение для реализации гибридных технологий также генерирует ценную информацию об использовании площадей и тенденциях на рабочих местах, предоставляя компаниям данные для принятия решений, связанных с гибридной политикой и потребностями в сфере недвижимости.
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Skedda
skedda.com
Skedda — платформа для управления рабочими пространствами, оптимизирующая бронирование столов и конференц-залов для гибридного рабочего процесса.
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace — приложение для управления рабочим пространством, включая бронирование столов и переговорных, управление доставкой и аналитику посещаемости.
Robin
robinpowered.com
Robin — платформа управления офисным пространством, оптимизирующая бронирование столов и переговорных, автоматизируя процессы.
deskbird
deskbird.com
Deskbird - приложение для управления офисом, позволяющее сотрудникам бронировать рабочие места и ресурсы с помощью мобильного или веб-интерфейса.
Yoffix
yoffix.com
Yoffix - приложение для бронирования офисных мест, управления гибридными рабочими окружениями и анализа использования офисов.
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD — это платформа для управления коворкингом, оптимизирующая операции, автоматизирующая процессы и предоставляющая аналитику для гибких рабочих пространств.
Comeen
comeen.com
Comeen Play — платформа цифровой вывески для внутренней коммуникации в крупных компаниях, позволяющая быстро отображать контент и управлять правами пользователей.
Whatspot
whatspot.app
ЧтоSpot — это приложение для управления бронированием рабочих мест, переговорных и парковочных мест с функциями карт, статистики использования и контроля доступа.
Duome
duome.co
Duome — это платформа для планирования, помогающая гибридным командам выбирать лучшее место для работы в зависимости от задач и необходимых контактов.
UnSpot
unspot.com
UNSPOT - это приложение для бронирования офисных мест и конференц-залов, упрощающее управление гибким рабочим пространством и планирование встреч.
Gable
gable.to
Gable — платформа для управления арендованными офисами, бронирования рабочих мест и переговорных, а также управления посетителями и аналитики.
MAPIQ
mapiq.com
MAPIQ - приложение для управления офисом, позволяющее резервировать рабочие места и конференц-залы, оптимизировать использование пространства и поддерживать гибкие рабочие условия.
Wayleadr
wayleadr.com
Wayleadr — приложение для управления объектами, оптимизирующее навигацию, парковку и контроль доступа в корпоративных пространствах и других местах.
Team Today
team-today.com
Team Today предлагает простые в использовании инструменты планирования и управления, которые позволяют сотрудникам решать, откуда и когда работать, показывая, откуда коллеги планируют работать, какие офисы наиболее загружены и в какие дни люди работают. Затем эта информация анализируется, чтобы получить представление о тенденциях использования вашего офисного пространства.
Booxpace
booxpace.com
Приложение для бронирования офисов, предлагающее гибкие, безопасные и ориентированные на сотрудников решения, соответствующие развивающимся бизнес-моделям. Создайте свое собственное рабочее пространство. Позвольте вашим сотрудникам использовать Booxpace, чтобы быстро планировать свое рабочее время из любого места в соответствии со своими потребностями и бронировать столики для себя и товарищей по команде. • Определение рабочего пространства • Управление емкостью и резервированием • Максимальный контроль дня. Общение Используйте Booxpace, чтобы информировать своих сотрудников, делать разумные предложения и управлять резервированием мероприятий и тренингов. • Мобильные уведомления • Внутренние объявления • Советы и подсказки Измеряйте и улучшайте Измеряйте потребность в своих ресурсах с помощью различного анализа того, как ваши сотрудники используют ваш офис, и разрабатывайте стратегии для повышения эффективности использования ваших ресурсов. • Наиболее часто используемые зоны • Распределение людей по местоположению • Управление спросом (столовая, парковка и т. д.) Включите своих сотрудников Позвольте вашим сотрудникам использовать Booxpace, чтобы быстро планировать свое рабочее время из любой точки мира в соответствии со своими потребностями и бронировать места для себя и товарищи по команде. • Резервирование для товарищей по команде • Резервирование общего рабочего пространства • Планирование социальных мероприятий Не забывайте о своих домашних животных Функция «Принеси моего питомца» позволяет вам привести своих питомцев в офис и позволить им общаться с вами.
Ofisly
ofisly.com
Ofisly — приложение для бронирования рабочих мест и управления офисом. Ofisly, идеальное приложение для бронирования рабочих мест и управления офисом, разработанное с учетом простоты. Наш простой в использовании интерфейс передает всю власть в руки ваших сотрудников, благодаря чему забронировать место или место для парковки можно с легкостью и за несколько кликов. Попрощайтесь с хлопотами традиционного управления офисом с помощью инструментов стойки регистрации, таких как управление посетителями, отслеживание посылок и отчетность об инцидентах, которые легко интегрированы в Ofisly. Созданный с учетом идей офис-менеджеров, Ofisly предназначен для оптимизации операций в вашем рабочем пространстве. Больше никаких длительных совещаний по продажам — начните использовать Ofisly самостоятельно и оцените эффективность интерактивных планов этажей и карт, которые вы можете настроить в соответствии с планировкой вашего офиса. Независимо от того, управляете ли вы гибридной командой или работаете в гибких офисах, Ofisly адаптируется к вашим потребностям. Доступный через веб-браузеры и доступный на платформах iOS и Android, Ofisly является ключом к оптимизации вашего офисного пространства и повышению производительности вашей команды. Попробуйте Ofisly сегодня и узнайте, почему всемирно признанные компании, такие как Samsung, Societe Generale, BNP Paribas и Shipmonk, полагаются на нас, чтобы улучшить качество своих рабочих мест.
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