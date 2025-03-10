Программное обеспечение для гибридной реализации - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение для поддержки гибридной среды помогает предприятиям оптимизировать процессы на гибридных рабочих местах, такие как планирование и координация команды. Решения для гибридной работы позволяют сотрудникам планировать и сообщать своим командам о предпочтениях в отношении рабочего места, чтобы способствовать сотрудничеству и связи с коллегами, многофункциональными партнерами и друзьями по работе. Администраторы и менеджеры гибридных команд, включая как удаленных, так и офисных сотрудников, используют эти решения для установки и доведения до сотрудников политик гибридных рабочих мест. После того, как политики установлены, сотрудники создают предпочтительные гибридные графики и могут просматривать предпочтительные дни своих товарищей по команде в офисе или дома. Эта прозрачность позволяет сотрудникам согласовывать свои рабочие дни с другими, чтобы облегчить личное сотрудничество, встречи или общение. Программное обеспечение для реализации гибридных технологий также генерирует ценную информацию об использовании площадей и тенденциях на рабочих местах, предоставляя компаниям данные для принятия решений, связанных с гибридной политикой и потребностями в сфере недвижимости.
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Envoy
envoy.com
Envoy Workplace — приложение для управления рабочим пространством, включая бронирование столов и переговорных, управление доставкой и аналитику посещаемости.
Robin
robinpowered.com
Robin — платформа управления офисным пространством, оптимизирующая бронирование столов и переговорных, автоматизируя процессы.
Skedda
skedda.com
Skedda — платформа для управления рабочими пространствами, оптимизирующая бронирование столов и конференц-залов для гибридного рабочего процесса.
deskbird
deskbird.com
Deskbird - приложение для управления офисом, позволяющее сотрудникам бронировать рабочие места и ресурсы с помощью мобильного или веб-интерфейса.
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD — это платформа для управления коворкингом, оптимизирующая операции, автоматизирующая процессы и предоставляющая аналитику для гибких рабочих пространств.
Comeen
comeen.com
Comeen Play — это платформа цифровых вывесок корпоративного уровня для внутренней и оперативной коммуникации. Это решение, созданное для крупных предприятий, позволяет транслировать контент вашим командам в один клик. Импортируйте или создавайте собственный контент из шаблонов и легко управляйте всеми правами пользователей с современной панели управления. Comeen Play предлагает более 60 интеграций, включая Google Slides, Microsoft PowerPoint, Salesforce, LumApps и даже YouTube: позволяя вашим сотрудникам иметь доступ к лучшей информации в режиме реального времени. Разверните наше решение для цифровых вывесок на ChromeOS, Windows, Android или платформе Samsung Smart Signage. Сотни компаний полагаются на Comeen Play, от быстрорастущих стартапов до крупных предприятий, таких как Veolia, Sanofi, Imerys или Sanmina.
UnSpot
unspot.com
После пандемии многим сотрудникам больше не нужно работать из офиса 5 дней в неделю, а компаниям больше не нужно иметь рабочее место, закрепленное только за одним человеком, что позволяет разным людям сидеть на одном месте в разные дни. Найдите лучшее рабочее место с подходящим оборудованием или найдите коллегу, с которым вам захочется посидеть. Забронируйте столик или переговорную комнату в один клик. Планируйте свое расписание с учетом того, когда команда будет в офисе, без долгих обсуждений. Не пропустите дни, когда в офис приходит коллега, с которым вы хотите поговорить. Найдите свой путь в офисах или этажах, где вы редко бываете. Система содержит все необходимые интеграции для простоты использования, такие как Active Directory, календари Google и Exchange. Она также имеет высокоразвитую функциональность для поиска и бронирования конференц-залов, включая размещение дисплеев в передней части комнаты. Если компания хотя бы частично вводит гибкий график работы, это дает людям выбор, а компании возможность увеличить штат без затратного переезда в другой офис. Не позволяйте гибридной работе мешать совместной работе. Предоставьте сотрудникам простой способ управлять своим гибридным графиком, приглашать коллег на работу и бронировать ближайшее рабочее место одним щелчком мыши как с настольного компьютера, так и с мобильного приложения.
Wayleadr
wayleadr.com
В WayLeadr мы считаем, что ваши сотрудники приходят на работу, может изменить настроение и ценность вашего бизнеса. Будучи мировой платформой № 1, WayLeadr помогает большему количеству людей приходить легче, быстрее и с меньшим стрессом. Превращение ваших физических пространств, таких как парковка, столы и конференц -залы, в умные, картовые и мгновенно доступные пространства, WayLeadr создает опыт прибытия без трения, что позволяет всем типам предприятий повышать эффективность, которые создают гармонию и повышают производительность. Посетите WayLeadr.com сегодня, чтобы понять, почему современные компании 21-го века, такие как Openai, Uber и Sanofi, выбирают WayLeadr, чтобы помочь своим сотрудникам приехать легче.
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq — это платформа для работы на рабочем месте, которая позволяет организациям управлять офисными помещениями, идеально синхронизируя стратегию в сфере недвижимости и опыт сотрудников. Мы предоставляем командам на рабочих местах удобные инструменты для уверенной оптимизации своих рабочих пространств на основе данных в реальном времени, управления гибкими рабочими политиками и создания бесперебойной работы на рабочем месте.
Ofisly
ofisly.com
Ofisly — приложение для бронирования рабочих мест и управления офисом. Ofisly, идеальное приложение для бронирования рабочих мест и управления офисом, разработанное с учетом простоты. Наш простой в использовании интерфейс передает всю власть в руки ваших сотрудников, благодаря чему забронировать место или место для парковки можно с легкостью и за несколько кликов. Попрощайтесь с хлопотами традиционного управления офисом с помощью инструментов стойки регистрации, таких как управление посетителями, отслеживание посылок и отчетность об инцидентах, которые легко интегрированы в Ofisly. Созданный с учетом идей офис-менеджеров, Ofisly предназначен для оптимизации операций в вашем рабочем пространстве. Больше никаких длительных совещаний по продажам — начните использовать Ofisly самостоятельно и оцените эффективность интерактивных планов этажей и карт, которые вы можете настроить в соответствии с планировкой вашего офиса. Независимо от того, управляете ли вы гибридной командой или работаете в гибких офисах, Ofisly адаптируется к вашим потребностям. Доступный через веб-браузеры и доступный на платформах iOS и Android, Ofisly является ключом к оптимизации вашего офисного пространства и повышению производительности вашей команды. Попробуйте Ofisly сегодня и узнайте, почему всемирно признанные компании, такие как Samsung, Societe Generale, BNP Paribas и Shipmonk, полагаются на нас, чтобы улучшить качество своих рабочих мест.
Booxpace
booxpace.com
Приложение для бронирования офисов, предлагающее гибкие, безопасные и ориентированные на сотрудников решения, соответствующие развивающимся бизнес-моделям. Создайте свое собственное рабочее пространство. Позвольте вашим сотрудникам использовать Booxpace, чтобы быстро планировать свое рабочее время из любого места в соответствии со своими потребностями и бронировать столики для себя и товарищей по команде. • Определение рабочего пространства • Управление емкостью и резервированием • Максимальный контроль дня. Общение Используйте Booxpace, чтобы информировать своих сотрудников, делать разумные предложения и управлять резервированием мероприятий и тренингов. • Мобильные уведомления • Внутренние объявления • Советы и подсказки Измеряйте и улучшайте Измеряйте потребность в своих ресурсах с помощью различного анализа того, как ваши сотрудники используют ваш офис, и разрабатывайте стратегии для повышения эффективности использования ваших ресурсов. • Наиболее часто используемые зоны • Распределение людей по местоположению • Управление спросом (столовая, парковка и т. д.) Включите своих сотрудников Позвольте вашим сотрудникам использовать Booxpace, чтобы быстро планировать свое рабочее время из любой точки мира в соответствии со своими потребностями и бронировать места для себя и товарищи по команде. • Резервирование для товарищей по команде • Резервирование общего рабочего пространства • Планирование социальных мероприятий Не забывайте о своих домашних животных Функция «Принеси моего питомца» позволяет вам привести своих питомцев в офис и позволить им общаться с вами.
Duome
duome.co
Duome — это интеллектуальная платформа планирования для гибридных рабочих групп, которая улучшает совместную работу и использование офиса за счет рекомендаций о том, где лучше всего выполнять текущую задачу, исходя из людей, с которыми вам нужно встретиться, и работы, которую необходимо выполнить.
Gable
gable.to
Платформа HQ Gable позволяет командам на рабочем месте и в сфере недвижимости управлять своими арендованными офисными пространствами с помощью бронирования столов и конференц -залов, подразделения по интеграциям, управлению посетителями - все на той же платформе они могут запустить свою политику Flex, бюджетирование и контроль. Гейбл дает полное 360 -градусное представление о гибридном и удаленном рабочем месте с данными и аналитикой, чтобы управлять и оптимизировать его.
Team Today
team-today.com
Team Today предлагает простые в использовании инструменты планирования и управления, которые позволяют сотрудникам решать, откуда и когда работать, показывая, откуда коллеги планируют работать, какие офисы наиболее загружены и в какие дни люди работают. Затем эта информация анализируется, чтобы получить представление о тенденциях использования вашего офисного пространства.
Whatspot
whatspot.app
Поднимите управление рабочей области до новых высот с Whatspot. Идеально подходит для предприятий, коворкинга, университетов и государственных учреждений, мы предлагаем динамичное решение для всех ваших потребностей в бронировании-от столов до (встречи) комнат и парковочных мест, оставаясь простым в использовании. Whatspot Forever Forever для 3 мест и до 15 пользователей! Опыт беспрецедентной эффективности с нашей интуитивно понятной платформой бесплатно и расширяется всякий раз, когда вы чувствуете необходимость масштабирования. Наши цены разработаны с учетом масштабируемости, планы предлагают гибкую структуру цен на основе вашего использования. Преимущество: интерактивные карты, мобильное приложение, QR -коды на рабочем месте, легкий доступ для посетителей, процесс утверждения, статистика использования пространства. Опропит свое пространство, упростите бронирование и оптимизируйте использование ресурсов, при этом улучшая пользовательский опыт. Выберите Whatspot для более умного, более организованного рабочего пространства. Что вы получаете: WhatSpot быстро и легко поможет вам найти подходящую дату для бронирования, чтобы он не сталкивался с другими. Мгновенные заказы, на месте-включите мгновенные бронирования на ходу с простым сканированием, удовлетворяя быстро развивающиеся потребности профессионалов и бронирования космических помещений, которые легко визуально-управлять горячими заказами с использованием интерактивных плановых планов. Создайте рабочую среду, в которой команды и отдельные лица могут работать эффективно. Посмотрите в реальном времени, какие столы доступны, кто находится в офисе и где сидят товарищи по команде. Сделайте заказы доступным для общественности - позволяйте посетителям и внешним партнерам легко забронировать залы заседаний, столов и других общих ресурсов компании и без необходимости создания учетной записи. Все в вашем контроле. Все бронирования в одном месте - идеальный обзор всех ваших собственных и бронирований вашей компании в виде календаря или ежедневной повестки дня. Это всегда под рукой на вашем мобильном телефоне, планшете или компьютере. Общий контроль, понимание в реальном времени - Управление, кто может получить доступ к ресурсам, утвердить или отклонить бронирование. Следите за использованием пространства в режиме реального времени, чтобы вы всегда знали, какие ресурсы используются, когда и кем. Подробные отчеты об использовании для точного выставления счетов - повысите точность выставления счетов с помощью наших подробных отчетов об использовании. Будь то выставление счетов за горячие столы или конференц -залы, наше программное обеспечение предоставляет точные данные, обеспечивающие учебу каждый час.
Yoffix
yoffix.com
Yoffix - приложение для бронирования офисных мест, управления гибридными рабочими окружениями и анализа использования офисов.
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